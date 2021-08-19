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Вернуть Сайму к жизни можно. А надо ли это городу?

Интервью с Владимиром Браташовым о том, можно ли очистить Сайму и организовать на ее береге место для массового отдыха

Вернуть Сайму к жизни можно. А надо ли это городу?
Фото: river-russia.ru

Вопрос об очистке реки Саймы всего стоит остро, особенно сейчас, когда полным ходом идет благоустройство парка и строительство на его территории набережной. Как дорого будет провести очистку водоема, нужно ли его подпитывать природной водой и есть ли смысл создавать на берегах пляж – рассказал бывший замглавы Сургута Владимир Браташов.

– Возможна ли очистка русел Саймы?

– Все возможно, только вопрос в цене и целесообразности, сколько это стоит и зачем это нужно. В свое время, более 20 лет назад, мы организовали очистку реки. То есть, мы (я и комитет по природопользованию) восстановили шлюз на пересечении улиц Энергетиков – Мелик-Карамова, где мост. Если этот шлюз не закрывать, то вода будет подниматься до конца июня, а к началу июля начнет опускаться. Когда закончилось половодье, мы восстановили шандорные задвижки и стали запускать, но поскольку Сайма, ее пойма и берега, заросли травой и илом – это было плохо.

Тогда мы спустили воду и начали очищать правый рукав, средний рукав до пешеходного моста и левый рукав до истока. Мы выгребли многолетние залежи ила, вывезли его оттуда и построили систему прудов. На левом рукаве было три плотинки, которые удерживали уровень воды, и до самого верховья были системы прудов.

С годами те огрехи, которые мы в свое время не устранили, начали проявляться: ближе к берегам стали зарастать водорослями. Кажется, будто это заболоченность, но это не так – это естественный природный процесс, который идет там, где глубина воды меньше, чем полтора метра, там донная растительность выходит наверх.

Поскольку Сайма – не постоянно действующий водоем, на зиму, все-таки, воду спускали, то таким такие процессы происходили. Мы предполагали, что, получив 10-20-летний опыт эксплуатации этой системы, мы сделаем какие-то выводы, решим, что делать дальше.

А вот средний рукав и правый, особенно в верховье, там явно все забросили, потому что там никаких плотин особо не было, и, вероятно, мы недостаточно много вывезли грунта. То есть, Сайму нужно снова спускать и очищать, но это приличные деньги. А вообще, вопрос восстановления этой реки, конечно, сейчас актуален.

– Возможно ли наполнение природной водой, чтобы спасти реку от обмеления?

– Конечно. Был проект для подпитки Саймы с сургутской ГРЭС-2, там уровень воды выше, и если там проложить трубу, то эта вода будет идти самотеком и постоянно подпитывать. Но это будет стоит миллиарды рублей, а надо ли?

Также грунтовые воды попадают в дренажную систему, которая переходит в ливневку, а из нее воды могут уйти по Оби. С другой стороны, линевые канализации на Маяковской (оттуда идет подпитка среднего рукава) и Университетской выходят как раз на Сайму.

Но нужно понимать, что все реки Сургута давно превращены в водохранилища. Сейчас стоит вопрос о превращении этих прудов в круглогодичные, чтобы воду не спускать. На плотине открывают задвижки, и вода уходит. Нужны дополнительные проектные проработки и устройства на этих плотинах, чтобы этого не происходило.

– Реальна ли идея наполнения из артезианских скважин?

– Зачем? Вода в Сургуте бурится с глубины 300 метров. У нас сотни артезианских скважин. А потом: у нас воды недостаточно в Сайме? Если есть, то зачем бурить скважины?

– Можно ли обустроить на берегах пляжи и организовать место для купания горожан?

Конечно, можно обустроить. Это как раз инвентаризация источников выброса и контроль. На Сайме купаются сотни людей, но это загрязнение, которое идет со среднего рукава, надо решать. Представляете, вся ливневая канализация идет из промзоны, а все ливневые стоки попадают в средний рукав Саймы. И в них и отработанные масла были, в ливневые канализации осуществлялись несанкционированные врезки, мы это обнаруживали. Но я думаю, что и сейчас это есть. Для начала необходимо решить эту проблему. Но Сургут – не пляжный город, и для того, чтобы покупаться одну-две недели, вложить в это миллиарды? Может, это не обязательно.

– Насколько дорого и в целом реалистично вернуть реку к жизни?

А почему вы решили, что она безжизненна? Я бы так вопрос не ставил. Это все эмоции. Нужно убрать источник загрязнения, но эта работа будет стоить не менее миллиарда. Это очень дорого. Мы рассматривали возможность строительства временных очистных сооружений, но нужно сначала решить вопрос: а надо ли это городу?


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Сегодня в 13:56, просмотров: 214, комментариев: 0
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