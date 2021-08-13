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​Юрий Важенин: «Скучал ли я по Газпрому? Провокационный вопрос. Конечно, скучал»

Легендарный газовик и сенатор СФ Юрий Важенин – о своей парламентской карьере и отношении к Газпрому и Сургуту

​Юрий Важенин: «Скучал ли я по Газпрому? Провокационный вопрос. Конечно, скучал»
Фото siapress.ru

Бывший директор ООО «Сургутгазпром» и «Газпром переработка», а ныне – сенатор Совета Федерации Юрий Важенин – фигура для Сургута легендарная. Пять лет назад он ушел из Газпрома, а сейчас уходит из политики – сегодня стало известно, что он отказался от выдвижения в думу Югры. Как он оценивает свою парламентскую карьеру, ностальгирует ли по газпромовским временам и будет ли наблюдать за Сургутом после ухода с общественных должностей – Юрий Важенин рассказал СИА-ПРЕСС.

– Вы с 1994 года избирались в различные думы. Как вас вообще туда занесло?

– Видимо, вы не очень внимательно читали мою политическую биографию – еще при Советском Союзе, в 1986 году, я избирался в Когалымский совет народных депутатов. В 1994 году – в думу Сургута, а с 1996 года пошел в окружную думу.

Как занесло? Когда работаешь с людьми и чувствуешь ответственность за их нормальное житие-бытие не только на производстве, где они, может, треть или половину времени проводят, необходимо держать руку на пульсе и в целом понимать, что делается в городе, районе и округе. Не бывает такого, что на отдельном предприятии все хорошо, а в регионе – плохо. Все взаимосвязано. Если мы решили вопросы по заработной плате, но в то же время в городе не решены вопросы по детским садам, школам, медицине – грош нам цена.

Поэтому я считаю и считал – руководителям крупных предприятий необходимо более плотно вникать в нужды региона и воздействовать на него политику, если это требуется.

– Но вам не кажется, что по сравнению с 90-ми влияние парламентов на реальную политику у нас значительно снизилось?

– Наверное, все-таки это так. Но наиболее тяжелыми и суровыми годами я считаю 90-е. Есть замечательная фраза, она не моя: если в 90-е годы для всей страны, хотя и в меньшей степени это казалось ХМАО, был вопрос в том, как выжить, то, начиная с 2000-х, встал вопрос – как жить?

Как выстроить систему и философию отношений, чтобы жить нормально, что жить можно иначе, чем в 90-е – этим наши городские и окружные власти занимались с 2000 года. До этого руки просто не доходили.

– Как вам Совет Федерации? Интересная была работа?

– Все-таки скажу, что с 1996 по 2016 год тоже была хорошая и плодотворная работа в думе Югры. А что касается Совета Федерации – честно говоря, не ожидал, что это будет так интересно, важно и нужно в первую очередь для регионов. Хотя и чуть в меньшей степени для Югры – все же уровень бюджетной обеспеченности и жизненно важных вопросов у нашего субъекта федерации с другими разнятся довольно сильно.

И руководитель – Валентина Ивановна Матвиенко – я ей аплодировал и аплодирую. Настолько она четко схватывает суть проблем и пытается их оперативно решить.

– Что из сделанного вами в Совете Федерации вы считаете самым важным?

– Я считаю, что в первую очередь нужно помогать с решением проблем, которые поднимаются со стороны руководства региона. Вот вы задаете вопросы, а попробуйте сами ответить. Сыграем, можно сказать, что «Что? Где? Когда?»: какая главная проблема Югры?

– Могу навскидку предположить, что в нынешней ситуации главное для Югры – сохранить свой бюджет.

– А что для этого нужно?

– Нужно, чтобы платились налоги, и затем распределялись между центром и субъектом таким образом, чтобы у субъекта что-то оставалось.

– А для этого что нужно?

– Если о налогах – в нашем случае преимущественно нужно, чтобы работали нефтяники.

– А им что нужно для этого?

– Чтобы нефть было рентабельно разведывать и добывать.

– И не просто нефть, а трудноизвлекаемые запасы, да еще и с увеличением коэффициента извлечения. Что вообще сейчас творится в отрасли? Грубо говоря – мы добываем примерно треть всей потенциальной нефти – где-то больше, где-то меньше, но в среднем треть. Если нефтяники видят более вкусное месторождение – они не будут заинтересованы в трудноизвлекаемых запасах и повышении коэффициента извлечения. Поэтому нужно законодательно их стимулировать.

В этом плане наиболее действенный закон за последние десятилетия – о попутном нефтяном газе. Там сказано: либо вы его на 95 процентов утилизируете / используете, либо платите кратно больше налогов. И это работает.

Еще Наталья Комарова в бытность депутатом Госдумы занималась законодательной поддержкой повышения коэффициента извлечения нефти, и я этим вопросом озаботился и тоже его продвигал.

Второе, чем я занимался, и это частично удалось, в том числе, при поддержке губернатора – приблизиться к решению вопроса о сокращении «зон с особыми условиями эксплуатации». Проще говоря – минимальные расстояния от особо опасных производственных объектов, где будет разрешено строительство. Эта тема для Югры крайне актуальна, так как по самым скромным подсчетам, если мы останемся в нынешней законодательной ситуации, нужно будет непонятно куда и непонятно за чей счет переселить примерно 100-120 тысяч человек.

Занимался я и проблемами Арктики – все-таки я 30 лет работал, в том числе, и в ЯНАО, эта проблематика мне тоже известна. В общем, так как я считаю себя достаточно быстро обучающимся, то вопросов, которые рассматривались в Совете Федерации и где я был небесполезен при обсуждении и принятии решений, было немало.

– Часто голосовали против?

– Если честно, в основном я голосовал против каких-то решений на заседаниях моего комитета (по экономической политике – прим. авт.), но если в итоге решение комитета было положительным, то я считал себя обязанным на заседании Совета Федерации голосовать за. А чтобы я в целом был против – это было всего несколько раз.

– В эти пять лет в Совете Федерации по Газпрому скучали?

– Провокационный вопрос. Конечно, скучал. О чем конкретно – там от момента принятия решения до его исполнения проходило кратно меньше времени, нежели здесь – от осознания необходимости решения до его принятия.

– Сейчас многие будут переживать: если вас не держит в Сургуте ни структуры Газпрома, ни дума Югры или Совет Федерации – останется ли наш город в фокусе вашего внимания?

– Да. Разумеется. Я однозначно буду приезжать, интересоваться нуждами города и округа и теперь уже в рекомендательном режиме что-то говорить. Может, работающие ныне в городе товарищи прислушаются к моему мнению и доброму совету, а, может, и нет. Так или иначе, я все лучшие годы провел в Сургуте и Югре, и после всего этого не могу их просто забыть. И свое мнение о происходящем – хотя бы для очистки совести – я говорил, говорю и буду говорить.


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Сегодня в 19:28, просмотров: 307, комментариев: 1
Комментарии:
Аванес
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Сегодня в 23:14
Да уж, легенд много ходит, как, к примеру сургутский бензин продаётся с завода определённым фирмам, не выезжая за ворота, а уж опосля перепродаётся оптовикам и на АЗС. Ещё интересно, почему сургутский бензин стоит в Тобольске дешевле чем в Сургуте.

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