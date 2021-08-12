Интервью с руководителем центра аллергологии-иммунологии БУ «Сургутская окружная клиническая больница» о дымке от лесных пожаров и ее возможном воздействии на здоровье и самочувствие человека

Сургут на несколько суток оказался под настилом непроглядной дымки от пожаров в Якутии, которая накрыла Ямал и часть Югры. Произошло это из-за нестандартного атмосферного явления. Смог рассеялся, когда атмосферные потоки вернулись к нормальному формированию — так поясняли ситуацию синоптики. На фоне волнения горожан появилась информация о загрязнении воздуха вредными веществами. Однако Роспотребнадзор Югры заверил, что превышения продуктов горения не обнаружено.

О том, как дымка могла повлиять на здоровье и самочувствие горожан, и какие меры профилактики стоит соблюдать в такой ситуации – в интервью с руководителем центра аллергологии-иммунологии БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Людмилой Трофимовой.

— Может ли дымка от лесных пожаров принести вред организму, вызвать нежелательную реакцию или обострение хронических заболеваний?

— Действительно, такая дымка приводит к обострению такого заболевания как бронхиальная астма, потому как бронхо-легочная система этих пациентов очень чувствительна, и любые резкие запахи, запах дыма, выхлопные газы могут вызвать реакцию: обострение и приступы удушья.

— У пациентов с обычной аллергией дым может вызвать реакцию?

— Древесный дым не провоцирует обострение аллергии, если это не горит береза. Если у пациента есть сенсибилизация на березу, то при ее горении он, вероятно, отреагирует. Пока такие пациенты, которые пострадали от дыма за эти дни, к нам не обращались. Возможно, приемные отделения, куда идут в первую очередь, фиксировали такие случаи. Даже те пациенты, которые состоят у нас на учете и наблюдаются уже длительное время тоже не обращались к нам.

— Сколько таких пациентов в Сургуте?

— У нас на учете стоит порядка тысячи пациентов.

— Какие существуют меры профилактики для аллергиков в условиях дымки?

— Постараться минимизировать выход на улицу в эти дни, не проветривать помещения, не открывать окна, особенно в утреннее время, потому что максимальная концентрация этого дыма происходит утром. Если используются кондиционеры, желательно, чтобы у них были соответствующие фильтр-системы, которые могли бы очищать уличный воздух. На улице следует пользоваться масками (хлопчатобумажными, двух-, трехслойными). Обильное питье.

— На это интервью натолкнула собственная проблема: в одно прекрасное дымное утро у меня один глаз стал заметно больше другого, появилась болезненность. За решением проблемы отправилась в аптеку. Там сказали, что буквально передо мной приходила женщина с точно такими же симптомами. Могла ли это быть реакция на дымку, или это совпадение?

— Вероятнее всего это не случайность. Сейчас у нас активный сезон пыленации. В конце лета созревают многие растения и начинают пылить для того, чтобы взойти в следующем году. Дымка может усугубить ситуацию, но основной причиной будет являться причинно-значимый аллерген.

— Какие растения сейчас могли вызвать такую реакцию?

— Весной цветет береза, одуванчики. В конце лета активно начинают расти сорные, злаковые травы и полынь. Она дикорастущая, у нас редко встречается, но все-таки присутствует. И пациенты на нее реагируют.

— Как максимально оградить себя от аллергена?

— На приеме мы даем рекомендации. Например, исключение выезда в лес, поле; в ветреную погоду реже бывать на улице, не приносить домой букеты полевых цветов, не открывать окна в квартире или на рабочем месте — стараться пользоваться вентиляторами или вытяжными системами; завешивать окна влажными простынями, увлажнять воздух, чаще умываться и полоскать водой глаза, нос, горло; минимизировать применение косметики, содержащей экстракты трав; в автомобиле также держать окна закрытыми; не применять в быту и лечении травы, мед, продукты пчеловодства; на ночь мыть голову, смывая таким образом пыльцу с волос; вечером снимать одежду не в спальне, потому что на ней пыльца тоже собирается. Неизменно соблюдение гипоаллергенной диеты и применение противоаллергических и барьерных препаратов.

— Антигистаминные лучше принимать на ночь?

— Их лучше пить только при наличии реакции. Существуют прекрасные барьерные препараты, которые не дают пыльце добраться до слизистой, снижая интенсивность реакции.