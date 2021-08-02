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​Максим Храмцов: Первое чувство после победы – облегчение

Олимпийский чемпион Максим Храмцов – о победе, тренере, олимпийской деревне и «вертушке» от Салеха Аль-Шарабати

​Максим Храмцов: Первое чувство после победы – облегчение
n-vartovsk.ru

Вартовчанин Максим Храмцов вошел в историю спорта, как первый россиянин, взявший олимпийского золото в тхэквондо. 29 июля его встретили в родном городе, как настоящего героя. Он признался, что здесь его ждет насыщенная программа, а в планах – подготовка к следующим Олимпийским играм.

Об олимпийском Токио, японской еде и победном бое – в интервью siapress.ru.

- Кто из соперников стал для тебя самым сильным?

- Непростым оказался полуфинальный бой. Самым сильным, по моему мнению, был египтянин Сеиф Эссе, если говорить о его физических кондициях и технике. Крепкий спортсмен. Мы как раз с ним за месяц до Олимпийских игр были на одних сборах, вместе тренировались, наблюдали друг за другом. Первый бой мне дался сложно, потому что он первый, хотя соперник был самый слабый из всех четверых, но именно с ним получился самый маленький разрыв в счете.

- «Вертушка» от иорданца Салеха Аль-Шарабати в финале заставила поволноваться всех перед экранами... Как так вышло, Максим?

- Было так, что его атаковал, и сразу после он бьет с разворота, а я подумал, что он падает, немного расслабился, а он дотянулся и попал в шлем, было не сильно, но датчики на шлеме зафиксировали касание. Но всё было под контролем, я видел, что соперник уже устал и мне надо было «доработать».

- Первая мысль, первое чувство после победы?

- Облегчение на душе.

- Как тебе олимпийский Токио? Что запомнилось?

- Олимпийская деревня классная, атмосферно там, разные страны, разные виды спорта, очень интересно. Кормили очень вкусно, все кухни мира представлены. Я предпочитал итальянскую, потому что очень люблю пасту и пиццу. До начала Олимпиады мы жили на территории другой тренировочной базы, там была только японская кухня. Если честно, очень устали от японских блюд. (Папа Максима Сергей Храмцов рассказал, что чемпион не особо привередлив в еде, больше всего Максим любит мясо и поострее – прим. авт.).

- Какие были ограничения в олимпийской деревне?

- Надо было обязательно носить маску, в столовой обязательно - перчатки. Я выступил и сразу уехал, и так со всеми спортсменами.

- Что тебе говорит твой тренер Александр Лашпанов, когда ты выходишь?

- Лучше лишний раз ничего не сказать, чем сказать лишнего. Мы – родные души. Без него у меня нет той уверенности, какая есть с ним. Я не знаю, как это объяснить. Он просто очень хорошо знает меня, а я его. Если выйду с другим тренером, возможно, и результат будет другой.

- Где ты черпаешь энергию?

- Наверное, природа меня наградила. А еще меня так воспитали родители. Они не говорили мне буквально, что я должен нести позитив в мир, просто так получается само собой.

Интервью подготовлено при содействии Департамента общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска


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02 августа в 18:41, просмотров: 306, комментариев: 0
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