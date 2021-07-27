Политолог Александр Безделов – о том, что югорчанам следует знать про избираемую ими Тюменскую облдуму

Югорчане в середине сентября 2021 года смогут заполнить наибольшее количество бюллетеней, нежели остальные жители нашей страны. В автономном округе одновременно пройдут выборы парламентов четырех уровней, включая Тюменской областной думы. Почему югорчане выбирают депутатов для юга области, чем примечательна ротация выдвигаемых туда кандидатов, и что параллельно делают наши соседи с Ямала и Тюмени – СИА-ПРЕСС обсудил с политологом Александром Безделовым.

– Почему югорчанам вообще должна быть интересна Тюменская областная дума и выборы депутатов в нее?

– Действительно, основная масса решений, которые принимает Тюменская облдума, касается юга Тюменской области. Но не стоит забывать, что, в соответствии с федеральным законодательством, Тюменская область – единый субъект федерации, губернатор которого делегирует полномочия губернаторам Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. То есть это сложносоставный субъект федерации, часть вопросов в котором, так или иначе, относится к компетенции Тюменской областной думы.

Безусловно, большинство этих тем разруливаются тремя губернаторами, но формально эти решения принимает областной парламент. В их числе программа «Сотрудничество» – миллиарды рублей, которые направляются на различные инфраструктурные проекты во всех трех регионах, и серьезная доля приходится на Югру. Например, на эти деньги финансируется печально известный долгострой – больница в Нижневартовске, но это не проблема бюджета, а проблема с застройщиком.

К тому же надо понимать, что любой сложносоставный регион (а их осталось всего два – Тюменская область с Югрой и Ямалом, а также Архангельская область с Ненецким АО) находится под дамокловым мечом объединения. В этой ситуации Тюменская облдума становится одним из важнейших органов. Если начнется выработка федеральных законопроектов, которые регулируют отношения в сложных субъектах федерации, то ключевую роль в этом будут играть местные парламенты.

В общем, Тюменская облдума – серьезный орган, про который забывать нельзя. В какой-то момент он может находиться на задворках жизни, а потом, как бог из машины, внезапно стать ключевым игроком. Поэтому округа сохраняют там влияние.

– Важны ли в этом случае изменения в составе депутатов, которых Югра делегирует в Тюменскую облдуму? То, что в ротации «Единой России» вместо Сергея Дубровина будет Валерий Голодюк, вместо Игоря Иванова – Олег Ваховский. Это существенный вопрос?

– Вы назвали представителей Сургутнефтегаза и «Газпром трансгаз Сургута», а еще поменяется Алексей Аносов, не будет Евгения Макаренко, плюс еще будет замена нескольких депутатов. Но существенно курс не изменится, поскольку все они идут от «Единой России», и, будем говорить прямо – от персонального состава под-фракции Югры в Тюменской облдуме мало что зависит, так как есть определяющая роль партии, а она, в свою очередь, поддерживает позицию губернатора. То есть во взаимоотношениях с Тюменской областью ключевое слово у Натальи Комаровой.

Однако эти перемены отражают динамику политической ситуации, появление новых групп влияния, уход старых, некоторую ротацию персоналий. Вообще для Югры Тюменская облдума – это в некоторой степени расширенная скамейка запасных. Туда зачастую уходят те, кому не нашлось места в «главном» парламенте – думе Югры, а также некоторые отставные чиновники. Так, туда переходят глава Березовского района Владимир Фомин и, если не ошибаюсь, четыре депутата окружной думы.

В то же время Ямал и Тюменская область настроены на то, чтобы иметь серьезное представительство в этом органе. Например, из ЯНАО туда уходит действующий депутат Госдумы Владимир Пушкарев, первый зампредседателя заксобрания Ямала Алексей Ситников, глава Тазовского района Василий Паршаков, также в списке действующий вице-губернатор Ирина Соколова. Список очень внушительный. Тут еще надо сказать, что спикер Тюменской облдумы Сергей Корепанов до 1998 года был председателем думы Ямало-Ненецкого автономного округа.

Тюмень движется в том же ключе. Например, в этот раз она делегирует в областную думу серьезнейшую фигуру – бывшего первого замгубернатора Наталью Шевчик. Она работала в своей должности почти двадцать лет, еще при Сергее Собянине. Ее неоднократно звали в Москву. О ее статусе также говорит то, что из-под ее кураторства вышел нынешний министр науки высшего образования Валерий Фальков, а бывший директор департамента здравоохранения области сейчас руководит одним из департаментов Минздрава.

В этом плане Югра несколько отстает от тенденции, заданной Ямалом и Тюменью, которые существенно усиливают свое представительство в областной думе.

– Значит ли это, что Наталья Комарова больше погружена во внутренние дела Югры, нежели в происходящем в «большой» области?

– Да, именно это и значит. Так было всегда.

– Какую политическую роль для Югры играет наличие в Тюменской областной думе заместителя председателя в лице сургутянки Галины Резяповой?

– В вопросе формирования руководящего состава думы и распределения должностей решающий фактор – договоренности губернаторов. При этом нет какого-то утвержденного регламента, что председателем обязательно должен быть выходец Ямала, или что заместители назначаются по какому-то особому принципу. Каждый раз перед первым заседанием нового созыва посты распределяются согласно договоренностям, как правило – исходя из вклада каждой территории в копилку голосов партии.

То, что Галина Резяпова стабильно занимает пост зампредседателя Тюменской областной думы, говорит о том, что к ней и к тому блоку вопросов, который она курирует, нет вопросов и претензий. При этом она пользуется уважением руководства Югры и смогла установить контакт с новыми губернаторами Тюменской области и Ямала. Думаю, что ей удастся сохранить этот пост.