Астроблогер Виталий Егоров – о возвращении космоса в повестку дня, революции Маска и стагнации отечественной космонавтики

Два американских миллиардера – Ричард Брэнсон и Джефф Безос – активно развивают космический туризм, Илон Маск со своими многоразовыми ракетами и планами по отправке человека на Марс не сходит со страниц мировой прессы, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сетует на то, что отечественные миллиардеры не вкладывают деньги в покорение звезд. О том, почему космос вновь вернулся в повестку дня, в чем революционность бизнеса Илона Маска и как деятельность Рогозина связана с проблемами Роскосмоса СИА-ПРЕСС поговорил с астроблогером, автором книги «Люди на Луне: главные ответы», Виталием Егоровым.

– Начнем издалека. Почему вообще космос вернулся в нашу повестку после долгого затишья 1990-х и начала 2000-х? Все дело в подвижниках типа Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона? Или есть какие-то глубинные причины.

– Причин несколько. Космос стал доступнее, за ним проще следить при помощи соцсетей, появляются десятками школьные и студенческие спутники, начали развиваться частные космические компании. Это создает ощущение близости и доступности этой сферы.

Когда Гагарин первым полетел в космос, и через десять лет нога человека уже ступила на Луну, многие ожидали, что все будет идти по нарастающей. Казалось, что в 2001 году у нас уже будут инопланетные города, рейсовое сообщение с космосом и, в том числе, туризм. Но этого не случилось, что привело к масштабному разочарованию. По сути, миллиардеры, открывшие частные космические компании – те же Маск, Безос и Бренсон, и многие другие, кто пытался это сделать, но не достигли результата, пошли в эту отрасль не ради перспективы дохода, а потому что были разочарованы будущим, в которым им довелось жить. Они решили приблизить образ, заложенный фантастикой середины XXвека, на которой они выросли – то, что не смогла сделать официальная государственная космонавтика.

– Почему, кстати?

– Она оказалась зависима от политических факторов. Была гонка – все ломанулись в космос. Гонка прекратилась – отпала необходимость развиваться в том направлении. Потом шаттлы стали для американцев обыденностью, и за счет этого они во многом держали марку, но дальше дело не пошло. В 90-х годах в России финансирование космической отрасли сильно упало, в США тоже сократилось, она перестала быть перспективным местом самореализации для людей.

Бизнесмены же пришли и вернули в космос романтику – ты не зависишь от государства, можешь делать, что хочешь, и лететь, куда хочешь. Это, конечно, романтизированное представление о частной космонавтике, но все же его наличие плюс доступность и популяризация через соцсети сделали свое дело. Космос снова интересен.

– Илон Маск ставит своей задачей удешевить отправку грузов на орбиту до $10 за килограмм. Это реально будет прорывом для отрасли?

– Если он даже в сто раз ошибется и снизит стоимость запуска не до $10, а до $1000 за килограмм – это уже будет революция. Потому что сейчас отправить килограмм на низкую орбиту стоит $15 000. То есть стоимость разработки с нуля и производства космического аппарата ниже, чем цена его запуска. Это существенно тормозит развитие частной космонавтики.

Правда, 15 лет все было еще хуже, и тогда, фактически, революцию произвели советские и постсоветские ракеты. Часть из них – баллистические, их использовали для отправки грузов в космос в рамках программы по утилизации, часть – произведенные в России «Протоны» и «Союзы» советской проектировки. Факт в том, что они создали рынок относительно дешевых запусков, куда чуть позже пришел Маск, и снял все сливки.

– Как так?

– Это можно сравнить с историей успеха Google. Он не был первым поисковиком в интернете, но его предшественники сформировали определенный рынок, куда Google пришел с наилучшим предложением – и собрал всю клиентскую базу. С Маском вышло то же самое – в свое время он предложил ту же цену, что русские, и даже немного меньше, но с лучшим качеством услуги – все же российские космические традиции не отличались особой клиентоориентированностью.

Но сейчас и этого ему мало. Своим предложением он перенасытил рынок и отправил в космос всех, кого мог. Но если ракеты есть – они должны летать. Если бы не его проект Starlink (сеть спутников, которые должны обеспечить доступ к интернету в любой точке земли – прим. авт.), который дает полезную нагрузку его технике, у него бы был, наверное, один запуск в квартал. Теперь ему приходится ждать, пока появятся новые заказы, но если опустить цену на отправку груза на орбиту до той же $1000 – это позволит огромному количеству компаний воспользоваться его услугами, это привлечет новые инвестиции в отрасль, даст импульс развитию новых технологий и услуг.

И этому у них способствует государство. НАСА делится с частниками испытательной инфраструктурой, дает большие госконтракты, понимая, что этим обеспечивает рост всей американской экономики. Еще десять лет назад НАСА выкупило у Брэнсона 20 билетов на его полеты для своих астронавтов. По сути, это было формой поддержки частного бизнеса, которому космическое агентство как бы сказало: «Мы тебе верим, мы готовы дать тебе деньги и доверить тебе жизни наших людей». Это серьезный и финансовый, и психологический метод поддержки. К тому же бизнесу, получившему такой кредит доверия от НАСА, будет проще работать со своими акционерами и инвесторами.

– Хорошо, давайте к нашим отечественным делам. Есть мнение, что при Рогозине российская космонавтика пришла к катастрофе. Это так?

– Это точно не катастрофа…

– Но?

– Это можно назвать стагнацией. И здесь классический пример ситуации «после – не значит вследствие». То есть российская космонавтика испытывает проблемы при Рогозине, но не потому, что Рогозин. Факторов множество. Например, Маск развил свои технологии, снизил стоимость запуска и перетянул к себе клиентов Роскосмоса при Рогозине, но не благодаря ему. Россия испортила свой имидж в глазах западного мира при Рогозине, но не благодаря ему. Многие вспоминают его шутку про батут, но российская космонавтика попала под западные санкции не из-за этих шуток. Он не имел отношения ни к одному из событий, которые привели к санкциям и прочим проблемам во взаимоотношении нашей страны с западным миром. Между тем, США – самый крупный производитель коммерческих спутников, электронных компонентов и главный заказчик космических услуг. США практически «выключили» Китай из мирового космического рынка, а сейчас делают то же самое с Россией, это политический фон, на который глава Роскосмоса влиять не в силах.

Десять лет назад на Роскосмос приходилось больше половины всего мирового рынка запуска ракет на орбиту. Под рынком имеются в виду коммерческие запуски, а не по государственным программам. После 2014 года все начало стремительно изменяться, и сейчас условный западный заказчик видит следующее. У Роскосмоса отправка ракеты стоит $65 млн, у Маска – $62 млн. При этом если ты несешь деньги Маску – то поддерживаешь строительство светлого будущего, где люди смогут летать на Марс. А если несешь Рогозину – то поддерживаешь российский политический режим, плюс это еще и дороже. Это важный психологический фактор.

Выходит, заказ у Маска для западного клиента – это двойной вин (по цене и психологическому комфорту), а у Роскосмоса – двойной луз. Но Рогозин в рамках своих полномочий влиять на это не способен. Все, что он может делать – повышать надежность ракет, повышать зарплаты специалистам и снижать издержки.

– Получается?

– Надежность он поднял. Насчет зарплат – насколько я знаю, за последние годы в отрасли они выросли в полтора-два раза. Насчет снижения издержек не могу сказать, так как не погружен в нюансы работы Роскосмоса, но мне кажется, что там тоже стало лучше. По сути, Рогозин находится в ситуации, когда горит дом, и ничего нельзя поделать, кроме того, чтобы направить струю воды на самые заметные всполохи огня из окон.

Это становится понятно, если следить не за его словами – их я комментировать не могу, – а за делами. Там нет никакой катастрофы. Модуль «Наука» запущен. Проект «Луна-25», может, съедет на 2022 год, но достраивается. Космический телескоп «Спектр-РГ» уже два года как запущен. Космодром «Восточный» худо-бедно строится. «Ангара» проходит летные испытания, как минимум два раза уже успешно слетала.

То есть проекты продвигаются, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Десять лет назад было хуже.

– Как насчет свежего высказывания Дмитрия Олеговича про то, что российские миллиардеры покупают яхты вместо инвестиций в космос. Почему они это делают?

– Неправильно говорить, что российские миллиардеры не инвестируют в космос. Инвестируют. Просто это не столь удачные вложения и проекты, как в США. Например, S7 инвестировали $200 млн в плавучую платформу «Морской старт». «Мегафон» вкладывает в разработку «русского старлинка» – спутниковой сети на низкой орбите, там будут сотни и даже тысячи аппаратов. «Космокурс» – она сейчас закрылась, но в в нее вложили несколько сот миллионов в космический туризм. Ну и Юрий Мильнер, который сейчас уже, по сути, американский инвестор, но он инвестировал десятки миллионов долларов в частные космические компании в США.

То есть примеры того, как наши миллиардеры вкладываются в космос, есть. Другое дело, что пока никто не достиг таких успехов, чтобы мы могли сказать: «Наши олигархи молодцы». Вопрос другой: в США есть десятки инвесторов, а также сотни разнообразных стартапов, которые или закрылись на этапе технической разработки, или не столь заметны. Вот и выходит, что у них появляется много и исчезает много, и есть единицы, которые добились больших побед и теперь о них все говорят. А у нас пробуют единицы, и еще практически никто не дошел до громкого успеха.

– А как это сделать? Есть ощущение, что бюрократия и непомерное внимание и влияние силовиков к космосу кому угодно обломают крылья.

– В большинстве проектов, которые рождаются в «Сколково», дело не доходит ни до бюрократии, ни до силовиков. По той причине, что нет инвесторов, с помощью которых можно довести разработки до момента столкновения с серьезными проблемами.

Вообще те же силовики умеют считать деньги. Если ты делаешь, например, спутник для фотографирования земной поверхности, и для Минобороны твои услуги будут стоить дешевле, чем у Роскосмоса или собственных спутников – у тебя не будет проблем. Чем больше фотоспутников – тем лучше для безопасности страны. Но до этого момента сложно дойти технически, потому что сначала в этот проект должны поверить инвесторы и выделить крупную сумму, которая в течение нескольких лет будет уходить на разработку и производство аппарата. По этой причине многие российские проекты либо растворяются в истории, либо вообще не рождаются.

Я был на StartupVillage 2021 в Сколково в начале этого лета. У нас есть свой космический стартап, мы разрабатываем спутники, и там мы встретились со многими коллегами, обсудили беды и успехи (их ни у кого практически нет). И там прозвучала меткая характеристика того, что мы делаем – «хобби-стартап». Потому что мы этим занимаемся не потому, что доходно, а потому, что хочется.

А еще я там понял, как выгнать из бассейна восемь пьяных инвесторов. Нужно предложить им инвестировать в российский частный космический стартап. Все сразу разбегаются. Либо говорят: «Вы для начала переезжайте куда-нибудь в Европу, Дубай или США, тогда рассмотрим».

– Почему так?

– На то есть несколько причин. Внешнеполитическая – Россия сейчас из-за американских санкций фактически закрыта с точки зрения мирового рынка космических услуг. А спутникостроительный рынок на 60 процентов сосредоточен в США. Внутренний российский рынок, в свою очередь, полностью занимает Роскосмос. То есть если ты работаешь в нашей стране, то твои ракеты или спутники по умолчанию купят меньше – придется смотреть на такие мелкие рынки, как Африка, Средняя Азия или Северная Корея. Но как только ты перешагнешь границу Калининградской области – тут же перед тобой открыт весь мир. И это понимают все мало-мальски разбирающиеся в отрасли инвесторы.

Внутренняя причина – это Роскосмос. Тут вопрос не в бюрократии, а в монополизме. Сегодня тебе эта госкомпания благоволит – и ты развиваешься, а завтра кого-нибудь там заменят на руководящей должности, и у него будет другой взгляд на отношения с бизнесом. Когда журналист и по совместительству основатель частной космической компании спросил предыдущего главу Роскосмоса: «А что у нас с поддержкой частников?», тот ответил: «А где они? Пусть сначала принесут $100 млн, покажут, что у них есть деньги и желание развивать космос, тогда и поговорим».

Сейчас стало лучше – отношение Рогозина к частникам лучше. Собственно, это он и изложил в призыве вместо покупки яхт вкладываться в космос. Плюс огромное достижение Роскосмоса и фонда «Сколково» – изменение процедуры лицензирования космической деятельности таким образом, что сейчас научно-исследовательские разработки можно вести без получения лицензии. Раньше нужно было подтверждать количество и квалификацию работников, наличие офиса, соблюдение различных мер госбезопасности и так далее. Сейчас на раннем этапе можно обходиться без этих формальностей, и творить в своё удовольствие, но когда дело дойдет до практики, всё же придется соблюсти требования. Это – важный шаг в сторону упрощения работы частников.

Но все же у Роскосмоса есть свои прямые интересы – зарабатывание денег. Когда ты маленький и сидишь что-то мелками в углу рисуешь – ты не воспринимаешься как конкурент, тебе даже по плечу похлопают, мол, какой ты молодец. Но если ты дорисовался до того, что начинаешь претендовать на бюджетные заказы, например, того же Минобороны, и этим лишать заработка Роскосмос – отношение к тебе сразу изменится.

Пример тому – история с компанией Dauria. Ей Роскосмос заказал два спутника. Их построили, и после запуска они не включились. Руководство компании сказало, что готово за свой счет сделать еще два спутника и запустить, чтобы доказать, что они могут работать, и закрыть контракт. Но Роскосмос сказал: «Нет, теперь возвращайте все деньги, что мы вам платили в течение пяти лет». Понятно, что неоткуда было взять $10 млн, которые все это время расходовались на оплату труда специалистов, разработку, производство спутников – причем каждый из этапов Роскосмос принимал, подписывал, после чего оплачивал. А потом – возвращайте все деньги. На мой взгляд, некрасиво поступили с компанией. Она просто закрылась.

Конечно, там еще были личные причины – основатель компании сказал в присутствии представителей Роскосмоса и нашего правительства, что Роскосмос должен вымереть, как динозавр. А потом уехал в Америку. Так что ему запомнили, «черную метку» выдали, и при случае отплатили. Вымерла Dauria.

Возвращаясь к инвесторам. Мы обошли их десятки, и нам все, включая тех, кто аффилирован с госкомпаниями и вроде как должны быть заинтересованы в развитии бизнеса в России, отвечали: «Либо добейтесь чего-то и покажите, что вы можете строить и продавать спутники, либо переезжайте в другую страну, тогда мы дослушаем ваш питч». И здесь ничего не остается, кроме как надеяться на расположение Роскосмоса и заниматься хобби-космонавтикой.

– Некогда Россия была первой в мире космической державой. Сейчас она на каком месте?

– На третьем. Я пока не доделал большой чарт на эту тему, который собирал по всем направлениям деятельности в космосе – по межпланетным аппаратам, ракетным двигателям, спутникостроению и вообще всем, что формирует отрасль. По «общему медальному зачету» Россия на третьем месте, на втором – Китай, на первом – США. Впрочем, это пропорционально выделяемым на космос бюджетам. Россия была бы ниже, чем занимающий четвертую строчку Евросоюз, если бы не наследие СССР.

К слову, когда меня спрашивают о главном достижении Роскосмоса, я отвечаю – сохранение колоссального советского космического потенциала. Это важно. Что плохого в том, что у нас летают ракеты, пусть даже спроектированные Королевым? Они производятся сейчас и летают сейчас. Какая разница клиенту, каким образом его спутник попадет на орбиту? Хоть на телеге.

– На батуте можно.

– Батут это немного не советское средство запуска. Но в любом случае – технологии есть, возможности работать есть, и в сумме Россия сейчас – третья в мире космическая держава.