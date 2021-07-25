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​Виталий Егоров: «Проблемы российской космонавтики обострились при Рогозине, но не «потому что Рогозин»

Астроблогер Виталий Егоров – о возвращении космоса в повестку дня, революции Маска и стагнации отечественной космонавтики

​Виталий Егоров: «Проблемы российской космонавтики обострились при Рогозине, но не «потому что Рогозин»
Фото zeleniykot.com

Два американских миллиардера – Ричард Брэнсон и Джефф Безос – активно развивают космический туризм, Илон Маск со своими многоразовыми ракетами и планами по отправке человека на Марс не сходит со страниц мировой прессы, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сетует на то, что отечественные миллиардеры не вкладывают деньги в покорение звезд. О том, почему космос вновь вернулся в повестку дня, в чем революционность бизнеса Илона Маска и как деятельность Рогозина связана с проблемами Роскосмоса СИА-ПРЕСС поговорил с астроблогером, автором книги «Люди на Луне: главные ответы», Виталием Егоровым.

– Начнем издалека. Почему вообще космос вернулся в нашу повестку после долгого затишья 1990-х и начала 2000-х? Все дело в подвижниках типа Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона? Или есть какие-то глубинные причины.

– Причин несколько. Космос стал доступнее, за ним проще следить при помощи соцсетей, появляются десятками школьные и студенческие спутники, начали развиваться частные космические компании. Это создает ощущение близости и доступности этой сферы.

Когда Гагарин первым полетел в космос, и через десять лет нога человека уже ступила на Луну, многие ожидали, что все будет идти по нарастающей. Казалось, что в 2001 году у нас уже будут инопланетные города, рейсовое сообщение с космосом и, в том числе, туризм. Но этого не случилось, что привело к масштабному разочарованию. По сути, миллиардеры, открывшие частные космические компании – те же Маск, Безос и Бренсон, и многие другие, кто пытался это сделать, но не достигли результата, пошли в эту отрасль не ради перспективы дохода, а потому что были разочарованы будущим, в которым им довелось жить. Они решили приблизить образ, заложенный фантастикой середины XXвека, на которой они выросли – то, что не смогла сделать официальная государственная космонавтика.

– Почему, кстати?

– Она оказалась зависима от политических факторов. Была гонка – все ломанулись в космос. Гонка прекратилась – отпала необходимость развиваться в том направлении. Потом шаттлы стали для американцев обыденностью, и за счет этого они во многом держали марку, но дальше дело не пошло. В 90-х годах в России финансирование космической отрасли сильно упало, в США тоже сократилось, она перестала быть перспективным местом самореализации для людей.

Бизнесмены же пришли и вернули в космос романтику – ты не зависишь от государства, можешь делать, что хочешь, и лететь, куда хочешь. Это, конечно, романтизированное представление о частной космонавтике, но все же его наличие плюс доступность и популяризация через соцсети сделали свое дело. Космос снова интересен.

– Илон Маск ставит своей задачей удешевить отправку грузов на орбиту до $10 за килограмм. Это реально будет прорывом для отрасли?

– Если он даже в сто раз ошибется и снизит стоимость запуска не до $10, а до $1000 за килограмм – это уже будет революция. Потому что сейчас отправить килограмм на низкую орбиту стоит $15 000. То есть стоимость разработки с нуля и производства космического аппарата ниже, чем цена его запуска. Это существенно тормозит развитие частной космонавтики.

Правда, 15 лет все было еще хуже, и тогда, фактически, революцию произвели советские и постсоветские ракеты. Часть из них – баллистические, их использовали для отправки грузов в космос в рамках программы по утилизации, часть – произведенные в России «Протоны» и «Союзы» советской проектировки. Факт в том, что они создали рынок относительно дешевых запусков, куда чуть позже пришел Маск, и снял все сливки.

– Как так?

– Это можно сравнить с историей успеха Google. Он не был первым поисковиком в интернете, но его предшественники сформировали определенный рынок, куда Google пришел с наилучшим предложением – и собрал всю клиентскую базу. С Маском вышло то же самое – в свое время он предложил ту же цену, что русские, и даже немного меньше, но с лучшим качеством услуги – все же российские космические традиции не отличались особой клиентоориентированностью.

Но сейчас и этого ему мало. Своим предложением он перенасытил рынок и отправил в космос всех, кого мог. Но если ракеты есть – они должны летать. Если бы не его проект Starlink (сеть спутников, которые должны обеспечить доступ к интернету в любой точке земли – прим. авт.), который дает полезную нагрузку его технике, у него бы был, наверное, один запуск в квартал. Теперь ему приходится ждать, пока появятся новые заказы, но если опустить цену на отправку груза на орбиту до той же $1000 – это позволит огромному количеству компаний воспользоваться его услугами, это привлечет новые инвестиции в отрасль, даст импульс развитию новых технологий и услуг.

И этому у них способствует государство. НАСА делится с частниками испытательной инфраструктурой, дает большие госконтракты, понимая, что этим обеспечивает рост всей американской экономики. Еще десять лет назад НАСА выкупило у Брэнсона 20 билетов на его полеты для своих астронавтов. По сути, это было формой поддержки частного бизнеса, которому космическое агентство как бы сказало: «Мы тебе верим, мы готовы дать тебе деньги и доверить тебе жизни наших людей». Это серьезный и финансовый, и психологический метод поддержки. К тому же бизнесу, получившему такой кредит доверия от НАСА, будет проще работать со своими акционерами и инвесторами.

– Хорошо, давайте к нашим отечественным делам. Есть мнение, что при Рогозине российская космонавтика пришла к катастрофе. Это так?

– Это точно не катастрофа…

– Но?

– Это можно назвать стагнацией. И здесь классический пример ситуации «после – не значит вследствие». То есть российская космонавтика испытывает проблемы при Рогозине, но не потому, что Рогозин. Факторов множество. Например, Маск развил свои технологии, снизил стоимость запуска и перетянул к себе клиентов Роскосмоса при Рогозине, но не благодаря ему. Россия испортила свой имидж в глазах западного мира при Рогозине, но не благодаря ему. Многие вспоминают его шутку про батут, но российская космонавтика попала под западные санкции не из-за этих шуток. Он не имел отношения ни к одному из событий, которые привели к санкциям и прочим проблемам во взаимоотношении нашей страны с западным миром. Между тем, США – самый крупный производитель коммерческих спутников, электронных компонентов и главный заказчик космических услуг. США практически «выключили» Китай из мирового космического рынка, а сейчас делают то же самое с Россией, это политический фон, на который глава Роскосмоса влиять не в силах.

Десять лет назад на Роскосмос приходилось больше половины всего мирового рынка запуска ракет на орбиту. Под рынком имеются в виду коммерческие запуски, а не по государственным программам. После 2014 года все начало стремительно изменяться, и сейчас условный западный заказчик видит следующее. У Роскосмоса отправка ракеты стоит $65 млн, у Маска – $62 млн. При этом если ты несешь деньги Маску – то поддерживаешь строительство светлого будущего, где люди смогут летать на Марс. А если несешь Рогозину – то поддерживаешь российский политический режим, плюс это еще и дороже. Это важный психологический фактор.

Выходит, заказ у Маска для западного клиента – это двойной вин (по цене и психологическому комфорту), а у Роскосмоса – двойной луз. Но Рогозин в рамках своих полномочий влиять на это не способен. Все, что он может делать – повышать надежность ракет, повышать зарплаты специалистам и снижать издержки.

– Получается?

– Надежность он поднял. Насчет зарплат – насколько я знаю, за последние годы в отрасли они выросли в полтора-два раза. Насчет снижения издержек не могу сказать, так как не погружен в нюансы работы Роскосмоса, но мне кажется, что там тоже стало лучше. По сути, Рогозин находится в ситуации, когда горит дом, и ничего нельзя поделать, кроме того, чтобы направить струю воды на самые заметные всполохи огня из окон.

Это становится понятно, если следить не за его словами – их я комментировать не могу, – а за делами. Там нет никакой катастрофы. Модуль «Наука» запущен. Проект «Луна-25», может, съедет на 2022 год, но достраивается. Космический телескоп «Спектр-РГ» уже два года как запущен. Космодром «Восточный» худо-бедно строится. «Ангара» проходит летные испытания, как минимум два раза уже успешно слетала.

То есть проекты продвигаются, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Десять лет назад было хуже.

– Как насчет свежего высказывания Дмитрия Олеговича про то, что российские миллиардеры покупают яхты вместо инвестиций в космос. Почему они это делают?

– Неправильно говорить, что российские миллиардеры не инвестируют в космос. Инвестируют. Просто это не столь удачные вложения и проекты, как в США. Например, S7 инвестировали $200 млн в плавучую платформу «Морской старт». «Мегафон» вкладывает в разработку «русского старлинка» – спутниковой сети на низкой орбите, там будут сотни и даже тысячи аппаратов. «Космокурс» – она сейчас закрылась, но в в нее вложили несколько сот миллионов в космический туризм. Ну и Юрий Мильнер, который сейчас уже, по сути, американский инвестор, но он инвестировал десятки миллионов долларов в частные космические компании в США.

То есть примеры того, как наши миллиардеры вкладываются в космос, есть. Другое дело, что пока никто не достиг таких успехов, чтобы мы могли сказать: «Наши олигархи молодцы». Вопрос другой: в США есть десятки инвесторов, а также сотни разнообразных стартапов, которые или закрылись на этапе технической разработки, или не столь заметны. Вот и выходит, что у них появляется много и исчезает много, и есть единицы, которые добились больших побед и теперь о них все говорят. А у нас пробуют единицы, и еще практически никто не дошел до громкого успеха.

– А как это сделать? Есть ощущение, что бюрократия и непомерное внимание и влияние силовиков к космосу кому угодно обломают крылья.

– В большинстве проектов, которые рождаются в «Сколково», дело не доходит ни до бюрократии, ни до силовиков. По той причине, что нет инвесторов, с помощью которых можно довести разработки до момента столкновения с серьезными проблемами.

Вообще те же силовики умеют считать деньги. Если ты делаешь, например, спутник для фотографирования земной поверхности, и для Минобороны твои услуги будут стоить дешевле, чем у Роскосмоса или собственных спутников – у тебя не будет проблем. Чем больше фотоспутников – тем лучше для безопасности страны. Но до этого момента сложно дойти технически, потому что сначала в этот проект должны поверить инвесторы и выделить крупную сумму, которая в течение нескольких лет будет уходить на разработку и производство аппарата. По этой причине многие российские проекты либо растворяются в истории, либо вообще не рождаются.

Я был на StartupVillage 2021 в Сколково в начале этого лета. У нас есть свой космический стартап, мы разрабатываем спутники, и там мы встретились со многими коллегами, обсудили беды и успехи (их ни у кого практически нет). И там прозвучала меткая характеристика того, что мы делаем – «хобби-стартап». Потому что мы этим занимаемся не потому, что доходно, а потому, что хочется.

А еще я там понял, как выгнать из бассейна восемь пьяных инвесторов. Нужно предложить им инвестировать в российский частный космический стартап. Все сразу разбегаются. Либо говорят: «Вы для начала переезжайте куда-нибудь в Европу, Дубай или США, тогда рассмотрим».

– Почему так?

– На то есть несколько причин. Внешнеполитическая – Россия сейчас из-за американских санкций фактически закрыта с точки зрения мирового рынка космических услуг. А спутникостроительный рынок на 60 процентов сосредоточен в США. Внутренний российский рынок, в свою очередь, полностью занимает Роскосмос. То есть если ты работаешь в нашей стране, то твои ракеты или спутники по умолчанию купят меньше – придется смотреть на такие мелкие рынки, как Африка, Средняя Азия или Северная Корея. Но как только ты перешагнешь границу Калининградской области – тут же перед тобой открыт весь мир. И это понимают все мало-мальски разбирающиеся в отрасли инвесторы.

Внутренняя причина – это Роскосмос. Тут вопрос не в бюрократии, а в монополизме. Сегодня тебе эта госкомпания благоволит – и ты развиваешься, а завтра кого-нибудь там заменят на руководящей должности, и у него будет другой взгляд на отношения с бизнесом. Когда журналист и по совместительству основатель частной космической компании спросил предыдущего главу Роскосмоса: «А что у нас с поддержкой частников?», тот ответил: «А где они? Пусть сначала принесут $100 млн, покажут, что у них есть деньги и желание развивать космос, тогда и поговорим».

Сейчас стало лучше – отношение Рогозина к частникам лучше. Собственно, это он и изложил в призыве вместо покупки яхт вкладываться в космос. Плюс огромное достижение Роскосмоса и фонда «Сколково» – изменение процедуры лицензирования космической деятельности таким образом, что сейчас научно-исследовательские разработки можно вести без получения лицензии. Раньше нужно было подтверждать количество и квалификацию работников, наличие офиса, соблюдение различных мер госбезопасности и так далее. Сейчас на раннем этапе можно обходиться без этих формальностей, и творить в своё удовольствие, но когда дело дойдет до практики, всё же придется соблюсти требования. Это – важный шаг в сторону упрощения работы частников.

Но все же у Роскосмоса есть свои прямые интересы – зарабатывание денег. Когда ты маленький и сидишь что-то мелками в углу рисуешь – ты не воспринимаешься как конкурент, тебе даже по плечу похлопают, мол, какой ты молодец. Но если ты дорисовался до того, что начинаешь претендовать на бюджетные заказы, например, того же Минобороны, и этим лишать заработка Роскосмос – отношение к тебе сразу изменится.

Пример тому – история с компанией Dauria. Ей Роскосмос заказал два спутника. Их построили, и после запуска они не включились. Руководство компании сказало, что готово за свой счет сделать еще два спутника и запустить, чтобы доказать, что они могут работать, и закрыть контракт. Но Роскосмос сказал: «Нет, теперь возвращайте все деньги, что мы вам платили в течение пяти лет». Понятно, что неоткуда было взять $10 млн, которые все это время расходовались на оплату труда специалистов, разработку, производство спутников – причем каждый из этапов Роскосмос принимал, подписывал, после чего оплачивал. А потом – возвращайте все деньги. На мой взгляд, некрасиво поступили с компанией. Она просто закрылась.

Конечно, там еще были личные причины – основатель компании сказал в присутствии представителей Роскосмоса и нашего правительства, что Роскосмос должен вымереть, как динозавр. А потом уехал в Америку. Так что ему запомнили, «черную метку» выдали, и при случае отплатили. Вымерла Dauria.

Возвращаясь к инвесторам. Мы обошли их десятки, и нам все, включая тех, кто аффилирован с госкомпаниями и вроде как должны быть заинтересованы в развитии бизнеса в России, отвечали: «Либо добейтесь чего-то и покажите, что вы можете строить и продавать спутники, либо переезжайте в другую страну, тогда мы дослушаем ваш питч». И здесь ничего не остается, кроме как надеяться на расположение Роскосмоса и заниматься хобби-космонавтикой.

– Некогда Россия была первой в мире космической державой. Сейчас она на каком месте?

– На третьем. Я пока не доделал большой чарт на эту тему, который собирал по всем направлениям деятельности в космосе – по межпланетным аппаратам, ракетным двигателям, спутникостроению и вообще всем, что формирует отрасль. По «общему медальному зачету» Россия на третьем месте, на втором – Китай, на первом – США. Впрочем, это пропорционально выделяемым на космос бюджетам. Россия была бы ниже, чем занимающий четвертую строчку Евросоюз, если бы не наследие СССР.

К слову, когда меня спрашивают о главном достижении Роскосмоса, я отвечаю – сохранение колоссального советского космического потенциала. Это важно. Что плохого в том, что у нас летают ракеты, пусть даже спроектированные Королевым? Они производятся сейчас и летают сейчас. Какая разница клиенту, каким образом его спутник попадет на орбиту? Хоть на телеге.

– На батуте можно.

– Батут это немного не советское средство запуска. Но в любом случае – технологии есть, возможности работать есть, и в сумме Россия сейчас – третья в мире космическая держава.


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25 июля в 08:18, просмотров: 1322, комментариев: 11
Комментарии:
Альберт Леонов
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25 июля в 12:36
Блогеры знают все....
Он хоть понимает какие цели и задачи стоят перед Роскосмосом?
До тех пор пока будем слушать мнение тех, то знать не знает и видать не видывал чем Роскосмос занимается... Так жить и будем ..
444 Альберт Леонов
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25 июля в 14:51
Точно. Пока на Роскосмос "его величество" будет назначать советских журналистов - политиканов-неудачников, который не знает и видать не видывал чем Роскосмос занимается, до тех пор так жить и будем.
Alkonowa1ow 444
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25 июля в 21:44
А причём здесь журналист-Рогозин. Поставьте на его место юриста или экономиста. Согласно Вашей либеральной идеологии монетаризма, во главе Корпорации, неважно какой Космической или по производству «галош», должны стоять или экономисты, или юристы. Но какая-то разница есть? «Хрен редьки не слаще». А при коммунистической идеологии во главе Космической отрасли стояли Королев, Келдыш, Гречко, Устинов, Каманин и другие.
444 Alkonowa1ow
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25 июля в 22:05
Разве не ваш Путин заменил выходца из РВСН Перминова журналистом? И разве с 92 по 2004 космической отраслью руководил какой-то там ваш безумный юрист-экономист, а не Коптев, прошедший в ответственном за космический проект Министерстве общего машиностроения путь от инженера до замминистра? Если уж вам так о телевизионных "либералах" поговорить захотелось.
Не знаю, про какую вы мою "идеологию монетаризма" несете всякие глупости. Вы знать меня не знаете. Телевизора насмотритесь, и давай о совершенно незнакомых вам людях за глаза такую ерунду говорить, что волосы дыбом. И ведь понять не в состоянии, что это ж вы не обо мне, это вы о себе бред написали, свой недюженный ум всем показали.
Флудер 444
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25 июля в 22:14
Осторожнее с журналистами. Керенский был журналистом. Муссолини был журналистом. И они куда больше известны своими успехами отнюдь не в профессиональной области.
444 Флудер
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25 июля в 22:40
Прошу прощения, но Рогозина я назвал советским журналистом, политиканом-неудачником. А советские журналисты никакими журналистами на самом деле не были. Как не был журналистами ни Керенский, ни дуче. Пропагандистами (особенно последний) - да, но журналистами совершенно точно - нет.
Alkonowa1ow 444
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26 июля в 01:11
Отвечаю. До Рогозина Космической отраслью руководили с 1992 года - по 2018 год ПЯТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ. Ровно пять!
1. Юрий Коптев (1992-2004);
2. Анатолий Перминов (2004-2011);
3. Владимир Поповкин (2011-2013);
4. Олег Остапенко (2013-2015);
5. Игорь Комаров (2015-2018);
И каждый потихоньку разваливал отрасль, кто из-за отсутствия денег, кто то был просто военный («люминий», «чугуний»), кто то был экономист-юрист, то есть по либеральным понятиям «эффективный менеджер».
Чтобы не быть голословным начну с Коптева, вышедшего из НПО им Лавочника, занимающего спутниками и космическими зондами. Прошёл путь от инженера до руководителя Космической отраслью. «Середнячок» по сравнению с предыдущими руководителями Космической отрасли СССР. Что он сделал на посту за 14 лет в Роскосмосе?
- утопил космическую станцию «Мир»;
- начал коммерциализацию отрасли ( коммерческие запуски тяжелых «Протонов», средних «Зенит» и конверсионных «Рокот» и «Днепр»)
- начал поставлять в США ракетные двигатели РД- 180 и НК-33;
- на спутниках начал применять импортные комплектующие, что аукнулось в 2014 году
- производство спутников практически завалил, к примеру для замены орбитальной группировки спутникового вещания телевидения не хватало запусков спутников для замены выработавших ресурс, не говоря о производстве спутников для научный целей и навигации. Мы до сих пользуемся американской системой GPS.
По сути Коптев проедал советское космическое наследие. В основном для коммерческих целей использовались ракеты, разработанные ещё Королевым. Коптев не был конструктором, поэтому ни новых двигателей, ни новых ракет типа «Ангара» он за 14 лет не создал. Он был «середнячок», как профессионал. Но ракеты ещё не падали.
Перминов - военный ракетчик, руководил космодромом «Плесецк», командовал Космическими войсками. Спустя шесть лет после его пришествия в Роскосмос начался массовый падеж ракет: за период 2010-2018 г.г. упало 20 ракет.
Ваш ответ по Перминову неправильный. Он заложил мину замедленного действия в Роскосмосе, которая сейчас аукнулась.
Поповкин- военный, служил в Генштабе, замминистра обороны. В Космической отрасли за 2 года ничего не изменил. Ракеты падали в прямом эфире.
Остапенко - военный ракетчик, руководил космодромом «Плесецк», командовал Космическими войсками, был замминистра обороны. Ничего не изменил за два года. Ракеты продолжали падать.
Комаров- работал в Сбербанке, в Норникеле, АвтоВАЗе, «эффективной менеджер». Вот Вам и совсем далекий от космоса человек, который пришёл порулить космосом. Ракеты падали. При нем еле достроили космодром «Восточный» с громкими скандалами, связанными с коррупцией и невыплатами зарплат. Сейчас там привлечён к достройке Агаларов, который думается достроить все на «Восточном» без проблем.
А Рагозин принял корпорацию «Роскосмос» уже почти на грани развала, которые внесли и Коптев, и Перминов, и Поповкин, и Остапенко и Комаров.
Так что журналист может руководить любой отраслью, потому как настоящий журналист имеет познания большие, чем военный и «эффективный менеджер» по определению.
В.И. Ленин был тоже из пишущих, но его практические организаторские способности создали страну, которая определяла мировое развитие в 20 веке.
444 Alkonowa1ow
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26 июля в 10:31
Спасибо, дорогая для российского бюджета машина для отвечания на любые вопросы. Спасибо, что ткнули носом Альберта Леонова, подтвердили, что это не либералы какие-то телевизионные, а его ненаглядный г-н Путин назначал журналистов-экономистов - политиков-неудачников руководить космической отраслью.
Alkonowa1ow 444
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26 июля в 11:37
Нет. Это неправильный ответ. В развале Космической отрасли виноваты «Либералы» и Правительство во главе с Гайдаром, с приватизатором Чубайсом, с его совершенно тупой приватизаций, с его его идеологией, что нам ничего не надо производить, что мы все можем купить на Западе. Виноват либерал Кузьминов и его ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ, которая сломала советское образование и сейчас готовит «гуманитариев» типа юристов и экономистов, вместо инженеров и конструкторов. Откуда же взять КАДРЫ в космическую отрасль? Коптев спасал коммерциализация остатки советского наследия космоса. У него ещё были живы создатели космических систем, были ещё конструктора, инженеры и квалифицированные рабочие. Но их либерализм посадили на голодный паёк, на голодание и выживание так, что многие ушли из отрасли, чтобы прокормить семьи. ДЕНЬГИ В КОСМОС НЕ ДАВАЛИ. Ибо просто в 90-х элементарно всем нечего было жрать, по вине демократов и либералов со своими тупыми ценностями на свой «сытый желудок». Поэтому, при чем здесь Путин? Когда 10 лет отрасль фактически выживала на советской науке и технике в космосе. На Королевских ракетах выживала. Коптев просто стал «космическим коммерсантом». И не более того. А Перминов просто за шесть ввёл ее в стагнацию. Об образовании руководителей космоса.
Рагозин окончил факультет международной журналистики МГУ. Но у него просто огромный политический бэкграунд и недюжинные организаторские способности. Он знает пять иностранных языков.
Да, действительно все кто был ранее связан с космосом заканчивали не журналистские Факультеты. К примеру министры Общего машиностроения заканчивали:
- Московский ордена Трудового Красного Знамени Электротехнический институт связи ( Шишкин),
- ремесленное училище связи и затем Радиотехнический факультет Московского энергетического института ( Бакланов),
- МВТУ им Баумана ( первый министр ОМ Афанасьев).
Кроме того, Московский ордена Трудового Красного Знамени электротехнический институт связи закачивали:
- Талызин ( создатель системы Космической связи и космического телевидения известное, как система «Орбита», директор Научно-исследовательского института радио (НИИР), первый заместитель Председателя Совета Министров СССР и председатель Госплана СССР);
- Зубарев Юрий Борисович (ректор Всесоюзного заочного электротехнического института связи, директор НИИР, создатель систем Космической связи «Молния», «Горизонт», «Москва» для телевизионного вещания, участники проекта космического челнока «Буран»);
Булгак ( министр связи РСФСР и РФ, первый вице- премьер в Правительстве Виктора Черномырдина, отвечающего за космос в 90-годах).
Что я хочу этим сказать? То, что ранее космосом «заведовали» и занимались производством для космоса «технари», которых готовила Советская высшая школа: в МЭИС, в МВТУ им. Баумана, в МЭИ и других ВУЗах. Даже журналист-международник РагоЗИН ИЗ МГУ способен сегодня руководить Космической отраслью.
Потому как, советское образование было качественное. Это я Вам говорю, так сам в 1981 году окончил Московский электротехнический институт связи и дипломное проектирование проходил в ННИР у Зубарева. Так что о Космической теме я говорю не понаслышке.
Но в Сургуте космоса нет. Поэтому лучше вернуться к «нашим баранам»: градостроительству, дорогам, нашим бюрократам и неэффективному использованию бюджетных средств. Вот наш «космос» сегодня.

444 Alkonowa1ow
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26 июля в 12:37
О! Глумливому троллю подвезли очередной вагончик бюджетных денег. Пошла писать губерния о том, что при непрерывном потоке нефтедолларов двадцать лет правящий Путин со своей бандой чиновников-миллиардеров ни в чем не виноватые. Пишите ещё. По-моему, любому уже очевидно, что это ваше кое-как слепленное рассчитанное на недоумков бюджетное творчество народ только ещё больше злит.
Alkonowa1ow 444
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26 июля в 14:30
Все в космосе сейчас упирается в образовании. А Либералы похерили наше народное достояние. Наше лучшее образование в мире. Зачем? Я думаю по заказу западных спецслужб. Зачем охранниками супермаркетов и охранникам несметных мировых природных ресурсов мира, сосредоточенных в РФ образование? По указке ВШЭ протолкнула деградацию образования. Раньше за подготовку кадров ВУЗах дава орден Трудового Красного Знамени. Сейчас не за что давать государственные награды за подготовку кадров. Плетёмся в хвосте на уровне африканских стран. Впрочем, нет. Надо дать деревянную либеральную медаль ВШЭ ЗА ПОДГОТОВКУ ЛИБЕРАЛОВ ДЛЯ РАЗВАЛА ЭКОНОМИКИ И СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. А Кузьминову либеральный орден за ЕГЭ и Болонский систему.
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