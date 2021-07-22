О Навальном и Бузовой, об ЛГБТ и домашнем насилии в редакционном интервью СИА-ПРЕСС с Захаром Прилепиным

Имя Захара Прилепина известно многим: он и писатель, и общественный деятель, и политик, и член ОНФ, и телеведущий, и даже военный деятель. Кто хочет погрузиться в достижения Захара – интернет в помощь. Мы же решили обсудить теа-а-тет с неоднозначной, но безусловно, яркой фигурой современной России вещи, которые будоражат и, я бы даже сказала, возмущают обычных людей.

В нашей думе сидят долларовые миллионеры, которые зарабатывают для себя

- Недавно в сети обсуждали, я бы даже сказала, высмеивали желание бывшей солистки группы t.A.T.u. Юли Волковой податься в депутаты. Как считаете, есть ли людям, подобным Юлии, место на политическом небосклоне?

- У российского избирателя сложилось вполне обоснованное раздражение по поводу участия звезд в политике. В нашей истории 1990-2000-х шоу-звезды подтягивались к политике определенными бизнес-кругами с совершенно очевидными целями: они пытались через условно всенародную любовь к Алле Пугачевой, получить искомый результат. Достаточно скоро выяснилось, что такая любовь вовсе не означает ее электоральной привлекательности.

С одной стороны, я понимаю некую антипатию российского избирателя ко всей этой истории в части музыкантов и представителей шоу-бизнеса. Но, с другой стороны, нужно проговорить очень важные вещи. Дело в том, что культура и шоу-бизнес в целом – это основа любого государства. Любое государство исходит из своей культурной традиции и все великие экономики мира, все великие и богатые страны – это страны огромной культурной традиции. И в этом смысле говорить: посадите в думу экономистов или еще каких-то людей серьезных профессий, вовсе не гарантирует идеального результата в парламентской работе. Отстаивать интересы народа должны самые разные люди максимально широкой линейкой представлений о действительности, люди, вовлеченные в самые сложные контексты. И это может быть как артист и инженер, так и космонавт, и певец. Кто угодно.

- Наверное, все-таки, в первую очередь это должен быть думающий человек?

- Безусловно. Блистательным депутатом может быть журналист и очень плохим – экономист. Это встречается сплошь и рядом. Законов нет. Но так как люди в лицо знают артистов, они на них реагируют. У нас в думе не артисты сидят, а долларовые миллионеры. Их там 90 процентов, и они вот так представляют ваши интересы. Они прекрасно знают, как можно заработать кучу бабла, в основном, правда, для себя. И никто из них не поет песен и не играет в кино. А есть артисты, для которых слова Родина, патриотизм, семья, армия и честь сверхсмыслом обладают. И они могут пахать на благо народа как сумасшедшие, будут вкладываться всей душой.

- В общем, из Ваших слов я делаю тривиальный вывод: все очень относительно?

- Абсолютно. Вот старшее поколение любит вспоминать товарища Сталина при каждом удобном случае. Но, между прочим, если открыть советские газеты периода выборов в Верховный Совет, там сначала идут вожди – Берия, Каганович, Молотов, перелистываешь – писатели, между прочим, Шолохов, Леонов, дальше перелистываешь – герои – Чкалов итак далее. Вот такая была градация. Артистов, правда, не было совсем. Им доверия почему-то не было (смеется). Тем не менее, представляли страну люди либо осмысляющие, либо героических профессий. И никаких серьезных управленческих работников в виде первых лиц не было.

Ольга Бузова – это современный Юрий Гагарин для молодежи

- Ваше отношение к феномену Ольги Бузовой?

- Очень простое. У нас есть определенная система социального устройства жизни, в которой прямо скажем невозможно появление советских героев в том виде, в каком их помнит старшее поколение. У нас Comedy Club, Инстаграм со звездами, ТикТок и пионеры-герои или Тимур и его команда не смогут соревноваться с реальностью или хотя бы соединиться с ней.

Тимур и его команда не монетизируются. Они не очень хорошо набирают лайки, не обладают нужными татуировками или нужным количеством силикона внутри себя. Наше общество выстроено на других принципах. Поэтому надо строить другие взаимоотношения с молодежью. И Бузова как раз прецедент. Да, она включает в себя негативные черты – такие как работа на публику, на шоу, очень мало внимания к духовным основам. Но, с другой стороны, чем для меня Ольга по-своему привлекательна – она девушка, сделавшая себя сама. Не обладая какими-то особенными возможностями, уникальными внешними данными, голосовыми данными, она совершила вертикальный взлет вверх.

И в этом смысле молодым девочке или мальчику из провинции проще себя отождествлять с ней, чем, например с Ксенией Собчак из семьи администратора-управленца Санкт-Петербурга Собчака и Нарусовой и соответственно. Они на нее смотрят и понимают: я тоже могу. Она для них как Юрий Гагарин социального толка – просто взяла и взлетела вверх. Поэтому 24 миллиона подписчиков.

И вот в этом смысле государство должно транслировать: мы и вас любим, и Ольгу, мы готовы обнять вас всеми руками и прижать к сердцу, а не то, что у нас сейчас исповедуется: молодежь бездуховная, давайте обольем всех бензином и сожжем это исчадие ада. Мы так никакой контакт не обнаружим. И к Бузовой, и к Моргенштерну, и к моим друзьям-рэперам разнообразным, ко всем детям, раскрашенным татуировками, ругающимся матом, плохо или хорошо поющим, я отношусь хорошо. Это наши дети, у нас других нет. С ними можно договориться, до них можно докричаться, только не надо брать в руки скрепы и бить их ими изо всех сил по голове. Потому что на самом деле мое поколение ничем принципиально от нынешнего не отличалось. Оно слушало волосатых людей, не любило свое государство, желало распустить армию, участвовало в распаде Советского Союза и вело себя совершенно безобразно. И теперь оно выросло и начало причитать про безобразие. Вы сами-то что сделали? Вы страну развалили под песни Хоя, групп «Мираж» и «Ласковый май».

Мои дети спрашивают, почему я ругаю геев

- Я ребенок конца девяностых-начала нулевых. В моем детстве тема однополых отношений вообще не поднималась. Для нынешних подростков это норма. Получается, что каждое последующее поколение более раскованно. Нужно ли вести какую-то борьбу или достаточно тех мер, которые принимаются через обновленную Конституцию, где брак узаконен только так отношения между мужчиной и женщиной?

- Не надо воспринимать нынешнее ситуативное повышение роли и значения ЛГБТ, в том числе и в глазах молодых людей, как данность отныне и на века. Очень многие вещи видоизменяются и я вас уверяю, что они видоизменятся еще не раз. Если посмотреть в прошлое, оно полно историй нетрадиционного толка – грех был свойственен для элиты начала ХХ века, весь наш Серебряный век был пронизан этим: кокаинисты, педерасты друг на друге катались и друг другом погоняли, геи, и все это закончилось Октябрьской революцией 1917. Всего этого потом не было долгое время. И вот опять…

- История, как говорится, циклична.

- Абсолютно. У меня четверо детей, они мне говорят: «Пап, вот ты ругаешь геев. А че ты их ругаешь? Они тоже хотят идти на заводы и фабрики, работать как обычные люди». Начинаю им объяснять: я не ругаю никого. Вот я слушаю Марка Алмонда, люблю поэзию Михаила Кузмина, а они гомосексуалисты. И это вполне уживается в моей картине мира. Но мне не нравится, что это становится идеологией. Что сексуальные предпочтения выдаются за синоним духовной свободы. Я говорю детям, что есть люди, которые делают вбросы в общество, что ЛГБТ – возможность противостоять государству, тоталитаризму или средство преодоления одиночества: ты одинокий, потому что ты, наверное, гей, иди скорее к нам! Тысячи сообществ на этом построены. И мои дети понимают, что ими манипулируют. Поэтому переживать в целом не стоит: 99 процентов молодежи будут стоить нормальные семьи, у них будут дети.

- В любом случае, Вы более негативно настроены на всю эту историю…

- Да. Мне не нравится та форма, которую принимает ЛГБТ-сообщество, оно выдает себя не за тех, кем является. Есть социальные проблемы, гражданские, экологические. Вот чем надо заниматься, а не проблемами ЛГБТ, которые в нашей жизни занимают 1,5 процента. Но их обсуждают так, будто это главная тема. В Сургуте что, это сильная проблема?

- Проблема не проблема, но нас это окружает так или иначе.

- Меня не окружают никакие гомосексуалисты. Ну прогоните их, если они вас окружают. Мы с вами на них уже пять минут потратили, а где они, чтобы их обсуждать?

В 1990-е либералы говорили, что мы завидуем олигархам, а сегодня они переобулись

- Хорошо. На ваш взгляд, какая самая болевая точка в России сегодня?

- Социальное расслоение. Это самая болевая точка, о которой реально надо говорить и которой пользуются так называемые «навальнисты» - те, кто называются либеральной оппозицией. Они тоже на этом стали паразитировать. Я чуть постарше чем Вы, и застал времена, когда та же самая либеральная оппозиция с теми же сами вождями в лице Ходорковского или Ксении Собачк говорили, что лимит на революции исчерпан, поэтому не надо завидовать богатым, которые более успешны, если вы, бедные, не умеете зарабатывать много денег, собирайте грибы и ловите рыбу. И эти люди мне, а я тогда находился в левой оппозиции, где и сейчас пребываю, девяностые и нулевые говорили: «Вы лентяи, у вас комплексы, и вы, «леваки», хотите эти комплексы преодолеть. Вы завидуете нам, богатым, олигархам».

Проходит 5-10-15 лет и те же самые люди начинают с честными глазами говорить: «У нас социальное расслоение, у нас есть богатые и бедные. Студенты должны выходить на митинги и сносить это государство». Они полностью сменили риторику. Вот это меня поразило. А кто за ними идет? Это дети! Они моложе меня в два-три раза. И я им хочу сказать: этот ваш Артем Троицкий, Миша Козырев, Ксения Собчак, все персонажи из условного «Яблока» — они были противоположных взглядов еще позавчера, а щас сменили повестку. Они отобрали у ваших дедушек и бабушек, у социальной сферы, у бюджетников права, заводы, фабрики, деньги, пенсию, а теперь они же выводят вас на улицы, чтобы это вернуть. Такое наглое вранье меня возмущает глубочайшим образом.

- Ну 10-15 лет назад – это не вчера. Разве не нормально, что человек может изменить свое мнение и позицию?

- Не нормально. Они просто хотят власти. И используют те электоральные возможности, которые им предоставляются. Они поняли, что это поле, на котором можно работать. Потому что если они будут говорить то, что говорили позавчера, за них никто не будет голосовать. Они паразитируют на социальной повестке. Они строители либерального капитализма. То есть либерализм – это монетаризм, там всё бабки должно приносить. Пенсионеры не приносят деньги, понимаете? Заводы если не приносят прибыль, их закрывают. Это та система, которую они создали и теперь против нее борются. Смешно. Вот я 30 лет говорю одно и то же, а они меняются? Нет, не меняются. Если они возьмут власть, то не будут спасать наши с вами обувные фабрики.

- А Вы, значит, готовы спасать наследие советского прошлого?

- Я только этим и буду заниматься. Обувные фабрики и заводы «Красный Октябрь» — это мои храмы.

Навальный 2007-го, 2014-го и 2021-го года – это три разных Алексея

- Исходя из Ваших слов у меня назревает мысль, что нахождение Алексея Навального в известных нам неотдаленных местах Вы находите справедливым.

- Я считаю вот что: система государственного управления у нас не менялась с 1991 года. И в этом смысле борьба нынешней системы с Навальным – это борьба зеркала со своим отражением. По сути, и Алексей, и люди, которые находятся в правящей партии, в правительстве, – это люди одной генерации, они выросли в одной и той же системе ценностей и представлений. Леша Навальный, может, вступил в неразумные отношения с разнообразными американскими и европейскими фондами и конторами. Не скажу, что он завербован, но понятно, что в него серьезно вложились разные иностранные структуры. В целом система взглядов и убеждений Алексея Навального, Ксении Собчак или среднестатистического «единоросса» – одна и та же. Это не моя система представлений. Для меня еще в 1996 году они все были для меня враги.

- Вы же были какое-то время с Алексеем, грубо говоря, в одной связке.

- Да «три дня»! Навальный тогда вышел из партии «Яблоко» и стал проявлять себя как политик патриотического толка. На том этапе он выступал за, что я называю, экспансию. У него была определенная позиция по Абхазии, по Северной Осетии – что это наши территории и надо их возвращать. Тогда это была и моя с ним повестка, в этом мы сходились. А в 2014 году выяснилось, что он так не думает, не знает, чей Крым, решил, что Россия – это империя, которая хочет все завоевать. Леша 2007 года, Леша 2014 года и Леша сегодня – это три разных Алексея. Надо отдавать себе в этом отчет. У нас многие люди поменялись так или иначе.

- И все-таки справедливо что он в тюрьме или нет?

- Создавая такую биографию Навальному (и не только ему), мы наделяем либеральную оппозицию сверхсмыслом и сверхвозможностями. Теперь про Навального спрашивает Байден, про него пишут европейские СМИ. Создается ощущение, что это такого уровня политик, будто выпусти его на волю, он разорвет действующую систему власти. Король ринга. Но я-то Алексея знаю хорошо, и я вас уверяю: если бы мы приехали в Сургут или Тюмень – да куда угодно – и вели бы с ним диспут в присутствии почтенной публики, я не секунды не сомневаюсь, что он меня не выиграл бы. Он, Дудь, кто угодно. У него та система ценностей и убеждений, которая вызывает у подавляющего большинства населения неприятие. И в этом смысле еще до того, как его посадили, я неоднократно говорил: перестаньте делать культ из Навального, Дудя и всех остальных. У них уровень электоральной поддержки как у Ксении Собчак – это те же самые пара процентов. Зачем мы занимаемся неразумной борьбой с ними?

- Ну кого-то культивировать народу нужно.

- Надо просто дать возможность определенной политической циркуляции, разным силам показывать реальные возможности тех или иных персонажей нашему избирателю. Мы создали себе в лице Навального прецедент и проблему. Пока он будет сидеть, будет складываться ощущение, что это Нельсон Мандела и Че Гевара в одном лице. Потом он выйдет, дай бог ему здоровья, осиянный своим бэкграундом. Хотя на самом деле электорально, интеллектуально и еще, как бы то ни было, он не является проблемой. В выборах на мэра Москвы он проиграл Собянину. И на любых других выборах в лучшем случае набирал бы по 15 процентов голосов.

- Так а в чем конфликт?

- В том, что определенные кремлевские структуры вкладывались в Алексея Навального, как и в Николая Платошкина. Они зачем-то сначала создают определенных персонажей, наделяют их колоссальными возможностями, а потом происходит какой-то сбой системы, и эти кремлевские структуры сами же начинают с ними бороться. Выведите, пожалуйста, этих людей за пуговицу на публику и объясните, зачем они с этим работали. Ну если вам почему-то разонравились Навальный и Платошкин, не надо на каких-то основаниях, не всегда разумных, с ними бороться. Платошкину вменили какую-то безумную статью. По ней можно вообще всех посадить, с Навальным тоже какая-то кривая история, над которой даже размышлять не хочется. Вот эта неповоротливость нашего государства, которое я уважаю, мне несимпатична. Поэтому это вызывает иронию у молодежи, толкает ее записывать какие-то нелепые ролики, подмигивать друг другу: «наше государство дурак». Мы сами даем повод молодёжи так кривляться.

Мы не можем вести себя в отношении Крыма как государство-зверь

- Давайте про Крым. Не с точки зрения лозунга «он наш», а с позиции туриста. Вы там бываете?

- Даже по несколько раз в году, с огромным удовольствием там отдыхаю. Очень люблю Крым и всем рекомендую. Конечно, кто-то сейчас скажет: у тебя денег больше, чем у нас, поэтому тебе там хорошо.

- Но ведь это правда. Нужно зарабатывать более чем прилично, чтобы позволить себе его.

- Дорогие россияне должны учесть одну вещь. Нам нравится в Таиланде, мы приезжаем туда и диву даемся: как здесь все замечательно! Для нас – да. Но там местное население выдавили в центр страны, люди моря не видят, не участвуют в этом бизнесе, нищенствуют. Если мы так поступим в отношении Крыма, мы будем государство-зверь. Нам будет хорошо, а им – плохо. Они скажут: «Нифига себе мы к вам присоединились…»

Закон о домашнем насилии работает на разрушение семьи

- Ваше отношение к принятию или непринятию закона о домашнем насилии в России.

- Домашнее насилие есть. Полно свихнутых мужиков, встречаются такие же женщины, они бьют друг друга, бьют детей и издеваются над ними, как только хотят. С другой стороны, систему законодательства по отношению к насилию нужно выстраивать так, чтобы она была эффективной. Потому что закон о семейном насилии, как мы можем наблюдать на многих примерах вне России, он работает на разрушение института семьи. Я вырос в российской деревне, и в весьма симптоматических ситуациях бывало всякое и среди моей семьи, и среди соседей – это русские люди, они страстные в своей жестикуляции. Бывало, доходило и до физических столкновений среди мамы и папы, среди бабушки и дедушки. Причем во всех семьях из числа моей родни. И если бы был закон о домашнем насилии, в моей семье бы все сидели: оба дедушки, отец, я рос бы без отца! Меня бы не посадили, я насилие не практикую, но вот жена, которая однажды заперла в туалете старшего сына, могла попасть под раздачу.

- Где найти ту тонкую грань, чтобы потом мы не ужасались новостям, как в лесу находят тела в разных пакетах, потому что одним захотелось развестись, а другим померещилась измена?

- Как везде и во всем, ее найти очень сложно. У нас нет закона о семейном насилии, поэтому расчленяй не хочу, а примут – и все внезапно прекратится. Так, что ли?

- Как минимум жертвы будут чувствовать себя более защищенно, мне кажется. Ну и у агрессоров появится страх перед наказанием.

- Ничего не изменится. Я об этом однажды целую программу записывал: кто за подобными законами стоит, кто эти люди, что это за фонды. Они вбрасывают ужасные истории в общественность, продвигают, нагоняют статистику, люди в ужасе: «Какой кошмар! Все, надо закон срочно». Я вам сманипулирую любой закон на свете: вот нельзя носить такую обувь (указывает на свои кеды), потому что она уничтожает муравьев. Нужен срочно закон о защите насекомых!

Закон о домашнем насилии – это манипулятивный, лживый закон, который разрушил множество семей за пределами России и нам это повторять не нужно. Что такое семейное насилие? Это социальное состояние общества. Когда люди зарабатывают, нет социального расслоения, нет сотен сообществ в соцсетях, проповедующих насилие, нет извращенных компьютерных игр, нет безумного телевидения – уровень домашнего насилие резко понижается. Но с этой стороны к проблеме никто не хочет заходить. Давайте примем закон – это проще. Мы же сами сломали систему, которая присматривала за многими вещами, а теперь у нас каждый человек индивидуален, каждый сидит в своей семье, сам решает свою судьбу.

Казанский стрелок случился, потому что у нас культ насилия, а служить в армии западло

- События с расстрелом в казанской школе – последствия новой реальности?

- Во многом да. Во-первых, большую роль сыграл культ насилия, существующий повсюду, но никак не связанный с военной работой. Культ насилия есть, а в армии служить западло, война – это плохо, на Донбассе одни упыри воюют. Мы целый день режемся в стрелялки, но культ армии, полиции и Родины – тоже западло. Это же бред какой-то (смеется). Вообще люди берут оружие либо на охоту, чтобы добыть пропитание, либо для защиты Родины.

Во-вторых, у того парня не сложились отношения с родителями, которые от него совершенно отказались. Он оказался вне любой социальной системы, никто на него не смотрел, не следил и им не занимался. Я начинал работать в милиции в 1990-е годы, когда советская система еще сохранялась. Помню, происходит взлом какого-то ларька, едем к местному участковому, и он знает по именам всех возможных участников события: вот есть 12 человек на районе, поехали по квартирам. И в девяти случаях из десяти он оказывался прав.

Когда я был маленьким, папа преподавал в интернате. По вечерам он брал меня с собой, и мы ходили по трудным семьям, где он разговаривал с каждым родителем о проступках их детей. Он таким образом и меня воспитывал, показывал, как сложно, порой, люди живут. Ко мне, пока я был школьником, домой всегда приходил классный руководитель, знакомился с родителями, сестрами, собаками и всеми остальными. И это было правильно. Помните, как в фильме «Афоня»: главный герой набедокурил, а его обсуждает весь коллектив. Теперь мы все индивидуумы, все свободные, а где все свободны, там в одном месте семейное насилие, в другом – «Колумбайн» (массовое убийство 20 апреля 1999 года в США, спланированное двумя старшеклассниками школы «Колумбайн» – прим. авт.), в третьем – еще что-то. Это неизбежный результат нашей попытки дать людям свободу. Вот они и смотрят в этой свободе позорные сериалы, идиотские ток-шоу, не рожают детей, разводятся, играют в идиотские игры, во время ковида посещение библиотек не выросло, а выросло посещение порно-сайтов. Вот как люди разбираются в своих проблемах.

Я люблю Сургут и придумал это не только что

- Что Вас цепляет в Сургуте? Или Вы можете назвать его безликим?

- Я много езжу по стране и мне точно есть с чем сравнить. С плохой точки зрения ничего не отмечу – чистый ухоженный город, большое небо. Ощущение, что сфера социальной жизни отлажена. Наверняка жители Сургута найдут сотню возражений, скажут, например, что им не нравится переделка парка.

- То есть Вы в курсе истории парка «За Саймой»?

- В курсе. И хочу сказать: цените то, что имеете, какие возможности вам выпадают. Иногда чтобы понять, как и где мы живем, нужно поменяться на недельку местами с жителями какого-нибудь заброшенного моногородка. Вы завоете: «Как у нас в Сургуте все хорошо»!

- Вы с плохим сейчас сравниваете. А мы ведь хотим ориентироваться на лучшее.

- Безусловно. Хорошее не имеет предела (смеется). Я люблю Сургут. И не придумал это только что. Могу найти с десяток интервью, в которых я упоминаю, что Сургут один из тех городов, где мне действительно нравится. Я приезжал сюда раза три. Зимой он весь сиял, красивый, в фонарях. Я был в восторге: надо же, еще где-то существует идеальный советский город. Всегда, когда приезжаешь в гости, видишь не так, как местные жители. Но я вас уверяю, есть много мест, куда приезжаешь и думаешь: скорее бы отсюда уехать и не видеть этого, неужели на моей родине люди так могут жить.