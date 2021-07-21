Политолог Василий Мархинин – о предстоящих выборах в думу Сургута, шансах оппозиции и политизации горожан

Сургутянам в скором времени предстоит выбрать очередной созыв городской думы. Исходя из предварительных списков кандидатов, можно утверждать, что муниципальный парламент обновится как минимум наполовину. Но смогут ли оппозиционные кандидаты пошатнуть монополию «Единой России», как стиль работы будущей думы будет зависеть от активности сургутян, и возможны ли фальсификации на предстоящих выборах – СИА-ПРЕСС обсудил с доцентом кафедры политико-правовых дисциплин СурГУ, членом территориальной избирательной комиссии Василием Мархининым.

– Традиционно в думе Сургута «Единая Россия» занимает абсолютное большинство, если не все кресла. Ожидаете ли вы, что в нынешнем избирательном цикле оппозиции удастся забрать больше одного мандата? Где вы видите главные интриги кампании?

– «Единая Россия» действительно получила в 2016 г. большую часть мандатов в нашей думе. Это определяется рядом факторов. Во-первых, у «ЕР» на тех выборах был самый сильный состав кандидатов. Сильный – с точки зрения социальных связей, социального капитала и политического опыта. У прочих партий не было такого подготовленного кадрового резерва, их представляли в абсолютном большинстве случаев новые люди, ни разу не участвовавшие в выборах, не выигрывавшие их. Как правило, эти кандидаты также не имели поддержки в среде административной элиты и крупного бизнеса. Но, тем не менее, оппоненты «ЕР» неоднократно получали очень приличные результаты. Приличные – то есть на том уровне поддержки, который имели кандидаты от «ЕР».

На самом деле партии конкурируют не только за избирателей, но и за активистов. Важно собрать команду, с которой можно чего-то добиваться. Так вот, партии (по крайней мере, парламентские – с непарламентскими я хуже знаком) в Сургуте с 2016 года очень много делали в этом направлении и, конечно, повысили свои шансы на успех в 2021 году. В целом в стране с 2018 года парламентская оппозиция улучшала результаты на местных выборах. Во многих представительных собраниях, где с незапамятных времен не было никого, кроме единороссов, теперь заседают представители еще одной-двух партий. Так что у оппозиционных партий очень хорошие шансы, они начали готовиться не вчера, и, конечно, будут работать на результат.

Свои избиратели и мотивированный на победу актив у них есть, а, значит, есть и все возможности войти в гордуму.

– Если предположить, что большая часть новых депутатов будут по-прежнему от «Единой России» – насколько Андрею Филатову будет комфортно работать с этой думой? Там практически нет бюджетников, напрямую связанных с администрацией, и сам глава пришел в администрацию, когда процесс распределения округов был фактически завершен.

– Я, к сожалению, ничего не знаю о том, с кем будет комфортно или не комфортно работать Андрею Сергеевичу, и могу лишь предположить, что он как человек с огромным и разносторонним опытом в региональной и местной политике сумеет найти общий язык практически с любым депутатским корпусом.

– Есть ли шанс, что при грядущем обновлении думы Сургута минимум наполовину ее стиль и подход к работе качественно поменяются?

– Насчет стиля работы – сложный вопрос, поскольку в него можно вкладывать разное содержание. Стиль работы может быть более ответственным, или менее ответственным, решения могут вырабатываться более или менее продуманно и т.п. Думаю, стиль работы зависит даже не столько от персоналий, сколько от степени заинтересованности избирателей в деятельности парламента. Если больше избирателей приходят голосовать, если кандидат побеждает в упорной борьбе и знает, что он лично будет все время в поле зрения граждан – он поневоле будет более ответственным. Если этого стимула нет – можно и расслабиться.

Но это так, общие рассуждения, а что конкретно в Сургуте? Вспомним, как остро жители реагировали на местную повестку последний год-полтора (парк, благоустройство центральной площади, концессия и т.п.). И депутаты, и администрация этот сигнал услышали и избежали соблазна решать эти проблемы с наскока. Если избиратели будут активнее, чем прежде, если партии будут достаточно энергично за них бороться, в итоге будет один стиль, если нет – другой.

Общество сейчас очень политизировано. Те, кто интересуется общественным мнением, это прекрасно понимают. В Сургуте, например, можно увидеть коммерческую рекламу, стилизованную под политическую: рекламщики чувствуют, что это привлечет внимание к их плакатам и делают выводы. Борьба за мандаты обещает быть напряженной, это хорошо.

– Сургут практически никогда не оказывается в числе городов со скандалами на выборах и аномальными результатами голосований. В чем причина? Ожидаете ли вы сохранения этой тенденции?

– У нас предельно честно и независимо работает избирательная комиссия. Это обеспечивается, в частности, тем, что партии через своих представителей в участковых и территориальной комиссиях очень внимательно следят за тем, чтобы их кандидаты получили на выходе свой результат – и ни голосом меньше. У нас председатель Светлана Гаранина – профессионал высшей пробы. Я не могу даже вообразить, чтобы кто-то не то чтобы надавил, а хотя бы попробовал надавить на ТИК.

Конфликты бывают и в Сургуте, но на моей памяти не было такого, чтобы кто-то оспаривал результаты. А ведь разница в результатах бывает буквально в пару десятков голосов. Понимаю, эта оценка может выглядеть так, что член ТИК нахваливает ТИК. На самом деле, мне доводилось быть и, как говорится, «по другую сторону фронта». В 2011 г. я был кандидатом и одним из руководителей штаба КПРФ, вел параллельный подсчет голосов – при всем желании не смогу найти, в чем можно было бы упрекнуть ТИК с точки зрения объективности результатов.