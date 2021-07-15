Интервью с экоактивистами о дресс-кроссинге и эко-френдли гардеробе

В начале лета в Сургуте прошло необычное мероприятие – дресс-кроссинг. Это возможность не только освободить шкаф от ненужных вещей или обновить гардероб, но и сделать текстильные свалки, засоряющие природу, меньше. Подробнее об этом рассказали Диана Юдина, руководитель социального проекта дресс-кроссинг «Нечего надеть», и Алёна Бороздина – эко-блогер и активист движения «Раздельный сбор Сургут».

– Можете, пожалуйста, рассказать нам и нашим читателям – что же такое дресс-кроссинг?

Д.Ю.: – Да, название очень долго запоминается у большой массы людей. Дресс-кроссинг – это то мероприятие, где принимается одежда, полностью пригодная дляношения, и она передаётся другим. Как правило, это девушки. Потому что большой процент соотношения людей на таких мероприятиях это мы, девчонки. Нам вечно нечего надеть, шкаф ломится от вещей. Такие мероприятия нужны не только для сохранения экологии, но и для нашей социализации.

– А как к вам пришла идея?

Д.Ю.: – Опять же, я была слушательницей разговора среди девочек-студенток, которые в Нефтеюганском молодёжном центре получили статус вожатых, и им нужно было выходить на практику Летом. А лето – это белые ночи, тусовки, свидания. Я послушала их разговор, что «вот у нас мероприятие скоро, а мы не знаем, что нам надеть. У меня столько всего, а я это не хочу, то не хочу…» Я просто подошла и сказала: «Так обменяйтесь». Они все примерно одного размера носят одежду. Я говорю: «Давайте соберемся здесь, в нашем арт-пространстве, принесёте то, что вы уже не носите и просто обменяемся».

Мы сделали пробное мероприятие, на него пришли не только те девочки, которые нуждались в образе стильном. Еще пришли их подружки, пришли люди, которые просто узнали об этой вечеринке, потому что я ее постаралась сделать не просто «пришли и обменялись». Я постаралась, чтобы люди получили еще какую-то образовательную лекцию по поводу разумного потребления, экологического образа жизни. Добавила туда чая, вкусняшек. Кто-то пришел со своими конфетами «эко», которые делаются из бананов, фиников и кокосовой стружки. Кто-то принес морковь, сельдерей. Это была такая вечеринка среди девчонок.

– Когда я с друзьями об этом беседовала, они сначала очень негативно к этому отнеслись. Потому что кажется, что одежда чья-то, ее нужно по второму разу надевать. А с другой стороны: в магазине тоже до тебя кто-то мерил. Я думаю, что в любом случае поможет сохранить нам экологию. Но как? Можете нам рассказать?

Д.Ю.: – По поводу одежды. Мы всегда принимаем одежду чистой и еще дополнительно ее отглаживаем, отпариваем, перед тем, как вывесить на вешалки. По поводу экологии. Конечно же, мы сохраняем чистоту природы, сокращая текстильные свалки. Потому что культура людей пока не так сильно развита. Зачастую, мы видим, как люди просто вывешивают одежду на свалках, на баки, думая, что кто-то ее заберет.

На самом деле одежда портится. Дожди, какая-то холодная погода. И не каждый человек захочет мокрую куртку на себя надеть. Даже если он не имеет постоянного места жительства. Плюс мы должны помнить о том, что, прежде чем вещь попадает к нам, она проходит стадию изготовления и растраты ресурсов. На одни джинсы нужно 7 литров воды. А это большие ресурсы. И мы должны понимать, что, когда мы покупаем вещь, сколько ресурсов на нее было затрачено, какая это ткань.

– А какие вещи принимаются и где их можно сдать?

А.Б.: – Ну, на том дресс-кроссинге, который прошел 5 июня, мы принимали вещи в рамках стационарной акции экологического движения, которое я представляю - «Раздельный сбор Сургут». Мы проводим ежемесячную акцию, в третью субботу каждого месяца, в которую мы собираем около 20 видов вторсырья. 15 мая прошла такая акция и для нас была новинка, что мы решили собрать не только пластик, металл, макулатуру. В этот раз мы объявили, что мы будем собирать одежду. Одежду только для взрослого населения, детскую мы не собирали. И, при этом, определенные рамки установили, что одежда должна быть в идеальном состоянии, для того, чтобы она могла отправиться на эту вечеринку дресс-кроссинга. Ну, и с нами еще сотрудничал благотворительный фонд «Жизнь – священный дар», который забирал одежду, которая была не в идеальном состоянии, но еще возможна в носке, для людей, которые социально не обеспечены. Которым просто требуется одежда на какое-то время. Те же джинсы, слегка потёртые, которые мы не можем выставить на дресс-кроссинге, они забирают.

– Хорошо, но есть же и другие предметы обихода и одежды. Те же обувь, сумки, головные уборы, нижнее бельё, полотенца. Их можно принести к вам?

А.Б.: – Обувь и нижнее бельё – однозначно нет. Потому что очень сложно и обувь берут люди. А нижнее бельё – это предмет гигиены. Поэтому, даже в крупные фонды, вроде «Второго Дыхания» не принимаются такие вещи. Нижнее бельё отправится только на свалку, к сожалению. Если говорить о бижутерии, о сумках, если они в хорошем состоянии, то можно приносить их на дресс-кроссинг. Потому что на такой вечеринке девочки возьмут себе такое платье и могут присмотреть подвеску, сумочку, аксессуары. Шляпы берём, но только если они в идеальном состоянии, модные или ретро.

Д.Ю.: – Если приносят какой-то лёгкий текстиль. Полотенца, пледы, пелёнки. То мы передаём в фонд бездомным животным. В Нефтеюганске это какой-то свой фонд, в Сургуте это «Дай лапу». Они используют под подстилки животным. Понятно, что они износятся. Но какой цикл прошла та или иная пелёнка? Не один раз её использовали и выбросили, а передали животным. То есть до конца, чтобы до конца использовать вещь.

– Хорошо, а участие в мероприятии по дресс-кроссингу бесплатно?

Д.Ю.: – Да, полностью бесплатно. Единственное, мы просим приносить с собой что-нибудь на стол, потому что грантовые деньги мною по смете не были заложены на то, что мы будем что-то покупать. Я, как правило, сама что-то покупаю, завариваю чай, приношу свой, из дома, в термосе. Иногда появляются спонсоры. Я всегда благодарна людям, которые нас слышат, идут с нами в ногу, помогают. Веганы приходят к нам. Сразу предупреждаю, чтобы взяли что-то с собой, чтобы всем было комфортно.

– Один из наших читателей считает, что после долгой носки вещь так или иначе становится непригодной. Поэтому дресс-кроссинг – это лишь оттягивание неминуемого.

А.Б.: – На самом деле, он в чём-то прав. Потому что да, действительно, если вещь изнашивается, то у нее путь один – утилизация. В неэкологичном варианте – на полигон, либо на переработку. Но при этом, всегда экологичнее, если вещь не до конца изношена, тем более, если она в идеальном состоянии, а у каждого есть в гардеробе вещь, которая лежит и занимает место. А другому человеку она подойдет. Соответственно, повторное использование – более экологично, чем сразу же отправить на утилизацию.

– И, в заключение, можете дать несколько советов о том, как сделать свой гардероб эко-френдли?

А.Б.: – Конечно, можем дать советы. Если мы говорим о покупке одежды, то лучше всего отдавать приоритет локальным брендам. Сейчас в России развивается рынок местных и российских брендов, есть даже сургутские мастерицы, которые шьют на заказ и не на заказ. Соответсвенно, конечно, это экологичнее, чем купить какую-то масс-маркетовскую вещь, которая прослужит недолго, она ехала к нам из Бангладеша, а это транспортировка.

Д.Ю.: – Также добавлю по поводу масс-маркета. Избегайте импульсивных покупок, важно отдавать себе отчёт. Не ведитесь на распродажи, на чёрные пятницы. Потому что это, наверное, неэтично, по отношению к работникам, которые шьют эту одежду и мы её потом покупаем за какие-то копейки. Это всё экономика, не буду вдаваться в подробности. Просто старайтесь избегать импульсивных покупок. Всегда смотрите на вещь: какое качество, сочетается ли она с теми вещами, которые у вас уже есть в гардеробе, возможно вам стоит ее примерить, сфотографироваться, погулять по торговому центру, подумать, нужна ли она вам, может даже уйти домой. Многие, конечно, испытывают стресс «А если ее заберут». Сейчас практически у каждого бренда есть свой сайт и ты точно знаешь, какой размер ты мерил. Если вдруг твою вещь забрали, то ты всегда можешь ее заказать. Или моё правило: если это твоя вещь, она всегда тебя дождётся.

А.Б.: – Лучше, конечно, всегда купить одну хорошую, качественную вещь, чем три некачественные, которые прослужат столько же, как одна, но, при этом, текстиля и труда будет использовано больше.