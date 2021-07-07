Интервью с предпринимателями, которые работают над созданием «СпортЗавода» в Сургуте, о велоинфраструктуре города и потребностях молодежи

Два инициативных предпринимателя задумали улучшать в Сургуте велосипедную инфраструктуру. Президент федерации велоспорта в Югре Александр Посохов и Владислав Иванов – будущие создатели целого культурно-спортивного кластера под названием «СпортЗавод». Увлеченные ребята с детства мечтали о появлении специальной площадки для катания на велосипедах, скейтах и самокатах. В итоге юношеская мечта переросла в масштабный проект стоимостью 1 миллиард рублей! Его воплощение рассчитано до 2024 года. Однако кое-что будет реализовано уже этой осенью. Партнеры рассказали корреспонденту siapress.ru о новом пространстве для молодежи, которое в скором времени появится в городе.

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— В чем суть проекта? Что из себя будет представлять «СпортЗавод»?

А.П.: «СпортЗавод» – это культурно-спортивный кластер, пространство, которое соединяет в себе и креативную часть, тусовочную историю, и место для экстрима, где ребята смогут кататься, тренироваться.

В.И.: Экстрим-парк – это главная составляющая, но мы создаем именно кластер, в котором закрывается большая часть желаний аудитории. В одном здании мы объединим парк, тематические спортивные и культурные магазины, кафе и мастерские. Мы комплексно занялись развитием вело- и скейт-инфраструктуры в Сургуте. При этом, мы сами «в тусе»: у нас более 12 лет веломагазин в Сургуте, мы постоянно контактирует с нашей аудиторией и знаем ее потребности.

А.П.: «СпортЗавод» объединит несколько субкультурных течений – скейтеры, велосипедисты, BMX, самокатеры – близкие им направления в музыке, культуре, выставках. Это все можно будет найти в одном месте.

— Сейчас для молодежи, увлекающейся этими видами спорта, местом притяжения является ТРЦ «Вершина». Там они катаются, прыгают по ступенькам на маленьких велосипедах, выполняют трюки. Наконец-то для них появится специализированная площадка. Где и когда она будет?

А.П.: Идет все к тому, чтобы «Спортзавод» открылся этой осенью, в сентябре. Где – это пока интрига. Но он будет в центральной части города, что сделает его наиболее доступным для горожан.

В.И.: Ребят нужно забирать с улиц. К тому же, в нашем регионе лето непродолжительное, да и в непогоду там небезопасно кататься. Крытая площадка – это возможность тренироваться круглый год, прогрессировать и общаться с единомышленниками.

— Судя по описанию, проект действительно масштабный. Какую-то помощь от муниципалитета получали? Окружную, федеральную грантовую поддержку?

В.И.: Сейчас мы отправили запрос в администрацию по содействию, которое нам необходимо. Ждем ответов. А в остальном всем занимались сами.

А.П.: У нас есть собственный бизнес – веломагазин – все вложения пока только оттуда.

— То есть это частная инициатива предпринимателей, которые решили взять все в свои руки и сделать крутую площадку для целого города?

А.П.: Да. Идея возникла еще 15 лет назад, когда мы сами начинали кататься. Тогда еще был более или менее живой «Центр экстремальных видов спорта» на Черном мысу. Сейчас он канул в Лету. Первый бизнес-план из желания в намерение стал вырисовываться в 2017 году. Проработка математической модели, подбор помещения, анализ. Последний год мы плотно занимаемся этим проектом. Уже создан памп-трек возле нашего магазина на 30 лет Победы – он в свободном доступе для всех.

В.И.: Мы уже с юношеских времен мечтали о появлении такой площадки. Надеялись, что кто-то это сделает. Но мы выросли и решили, что раз некому, значит возьмем все в свои руки.

— В городе на самом деле очень много велосипедистов в летний период. Что можно сказать о культуре вождения? Как уживаются велосипедисты и пешеходы в условиях отсутствия велоинфраструктуры?

А.П.: Уживаются, как факт. Здесь есть масса моментов неприятных. К примеру, когда в парке «За Саймой» велосипедистам хочется погонять, пешеходы шныряют, возникают конфликты интересов и опасные ситуации. Кстати, для всех пешеходов: если едет велосипедист, идите так, как шли. Не срывайтесь, не делайте резких движений – он объедет.

Мы для себя поставили задачу по улучшению инфраструктуры в этом направлении сначала в Сургуте, потом в ХМАО. С предметным предложением планируем выйти осенью, после открытия «Спротзавода». Развитие велоинфраструктуры – пандусы, дорожки – это предмет разговоров с властью. Благо, заинтересованность сейчас есть, мы уже встречались с главой Сургута.

В.И.: В этом году мы, кстати, выиграли финансирование на наш инициативный проект – установка крытых велопарковок. В ближайшее время они уже появятся в городе. Они будут представлять из себя еще и арт-объекты. Эта потребность на данный момент не закрыта. Велосипедизация растет, инфраструктура не поспевает. Но мы уже закладываем фундамент. Все, что будет зависеть от нас, мы постараемся сделать.