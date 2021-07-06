Интервью с доцентом кафедры экологии СурГУ о том, как происходит загрязнение сургутских водоемов и почему с этим сложно что-то сделать

На одной из встреч общественников и представителей городской администрации был задан интересный вопрос – стоит ли вообще делать набережную в парке «За Саймой», если река остро нуждается в чистке? Действительно, в СМИ не раз освещались случаи, когда на реке появлялись неприглядные и опасные для обитателей водоема нефтяные пятна. О том, почему Сургут не может плотно заняться этой проблемой, как на это могут повлиять горожане и почему так часто у нас загрязняются реки, корреспонденту siapress.ru рассказала доцент кафедры экологии СурГУ, кандидат биологических наук, гидрохимик Елена Шорникова.

– Как много рек и других водоемов насчитывается на территории Сургута?

– Город расположен на правобережном участке реки Оби, если быть точным, то Средней Оби. Обь с протоками и является крупнейшим водным объектом на территории нашего города. Кроме того, русло Оби имеет протоки, которые также протекают по территории города — это протоки Боровая, Кривуля, Бардыковка. Кстати, название последней протоки претерпело изменение за последние годы. Изначально эта протока называлась БардАковка, по фамилии коренного жителя Югры Бардакова, юрта которого находилась на берегу протоки.

Кроме Оби с протоками территорию города дренируют правобережные притоки — река Черная, в русле которой сооружено водохранилище-охладитель Сургутских ГРЭС, река Сайма. В окрестностях Сургута также можно упомянуть крупный приток Оби — реку Тромъеган, и притоки помельче — например, Почекуйка, а также малые реки — Замятина, Калинка и др. Гидрографическая сеть Югры очень развита, помимо рек она представлена многочисленными озерами и болотами.

– Кто в этих водоемах обитает?

– Состав обитателей водоемов можно описать двумя показателями — биоразнообразие (или ассортимент обитающих там организмов-представителей разных групп — микроорганизмов, беспозвоночных животных, водорослей, рыб, млекопитающих и т.д.) и обилие (это количество организмов разных групп). Оба этих показателя определяются разными экологическими факторами — уровнем воды, степенью проточности, наличием кормовой базы, химическим составом воды и другими.

Например, в водохранилище ГРЭС обитают теплолюбивые виды рыб, которых не встретишь в Оби, потому что в водохранилище выше температура воды, чем в природных водоемах Югры. Ну а в общем в водоемах на территории города обитает более 20 видов рыб, в числе которых есть и промысловые, и редкие, и краснокнижные. Наибольшее разнообразие характерно для Оби.

Что касается обителей реки Сайма, о которой дальше пойдет речь, то здесь ситуация наиболее грустная. В Сайме нарушен режим стока, в результате этот водный объект из проточного превратился в водоем с замедленным водообменом, на некоторых участках даже сток отсутствует большую часть года. Это в свою очередь сказалось на режиме циркуляции воды, а значит на обогащении толщи воды растворенным кислородом, который не только необходим ее обитателям, но и жизненно важен для процессов самоочищения от органических веществ. Поэтому в последние годы Сайма не может похвастаться рыбными запасами. Однако это не означает, что там отсутствует жизнь! В Сайме обитают ондатры, а также многочисленные представители микромира — беспозвоночные животные, микроводоросли, бактерии.

– Какие из рек чаще всего подвергаются загрязнению?

– Загрязнению подвергаются все водные объекты, на площади водосбора которых ведется какая-либо деятельность. Это не обязательно промышленное предприятие, которое сбрасывает загрязненные сточные воды в водоем. Здесь как раз все регулируется природоохранным законодательством и контролируется Росприроднадзором и системой государственного экологического контроля. Это может быть населенный пункт, промзона, лицензионный участок нефтегазового месторождения — любое нарушение площади водосбора влечет за собой воздействие на водный объект. Либо нарушением режима стока, либо диффузным загрязнением, то есть неорганизованным, не контролируемым.

Загрязнение бывает плановым, к примеру, в Сургуте предприятие «Горводоканал» планомерно собирает канализационные сточные воды города, очищает их силами комплекса очистных сооружений и осуществляет сброс нормативно очищенных стоков в реку Обь. А бывает аварийным — пример последней зимы, когда в районе города Нижневартовска река Обь «загорелась», вернее загорелась не река, а нефть, которая поступала в реку из аварийного участка нефтепровода.

Чем больше водный объект, чем больше площадь его водосбора, тем больше потенциальных возможностей для его загрязнения. Но тем больше и его способность к самоочищеиию, разными способами — разбавление и вынос вниз по течению, осаждение и накопление в донных отложениях, трансформация представителями микробиоценоза и так далее.

– Чаще всего сургутяне замечают загрязнение Саймы нефтяными продуктами. Существует очень много теорий о том, откуда эти пятна появляются на водоеме. А как вы считаете, откуда они?

– Это тоже пример диффузного загрязнения, не запланированного, поэтому найти источник всегда представляется очень сложной задачей. Единственный вариант найти «виновника» — это идентифицировать углеводороды в составе разлившейся нефти и попробовать найти «хозяина» — то есть природопользователя или нарушителя, у которого нефтепродукт такого состава используется/хранится/и т.п. Я думаю, что здесь две наиболее вероятные причины — это поступление нефтепродуктов от маломерных судов, либо от мест хранения. И вторая причина — это поступление нефтезагрязненных стоков из коллектора ливневой канализации.

Прошлым летом огромное нефтяное пятно распространилось по реке. Скорее всего загрязнение произошло из-за слива в ливневую канализацию масла.

Причем нефтяное загрязнение Саймы отмечают несколько последних лет, а само загрязнение могло произойти и годами ранее. Но вследствие низкой способности реки к самоочищению естественным путем оно и не происходит, а проявляться на поверхности реки могут, к примеру, нефтеуглеводороды, аккумулированные в донных отложениях.

– Так ли эти пятна страшны? Или даже они могут нанести неизгладимый вред природе?

– Здесь нужно считать сумму экологического ущерба. Любое нефтяное загрязнение, помимо токсичных соединений, которые есть в составе нефти, оказывает воздействие на кислородный режим водоема — препятствует поступлению кислорода из атмосферы. А с кислородом в Сайме и так не все в порядке, как уже раньше было отмечено.

– Человек всегда виноват в загрязнении рек и других водоемов? Или существуют какие-то природные причины?

– Природные причины, конечно, есть. Помните страшные репортажи в Дальнего Востока, где в прошлом году происходили чудовищные заморы морских организмов, и ученые выдвигали различные гипотезы, что же могло стать причиной такого серьезного ущерба? Вплоть до разлива ракетного топлива, содержащего гептил. Однако, участники крупной экспедиции, организованной Дальневосточным отделением Академии наук, совместно с представителями GreenPeace, Росприроднадзора, выяснили, что всему виной беспрецедентно высокая продуктивность микроводоросли, выделяющей токсичный продукт жизнедеятельности.

Ранее жители города обращались в редакцию siapress.ru с просьбой осветить загрязнение протоки в сквере Старожилов.

Однако природные загрязнения такого масштаба происходят крайне редко! А вот антропогенное загрязнение, а лучше говорить антропогенное воздействие, происходит ежедневно. Его и стоит опасаться, так как оно может оказаться катастрофическим.

– На одной из встреч общественников и представителей администрации стало известно, что Сайма является не городским водным объектом, а федеральным. Соответственно, город не может чистить реку. Но есть ли другой выход? Например, участие в программах, конкурсах?

– Совершенно верно. В 2006 году в России был принят новый Водный кодекс, который устанавливает право собственности на водные объекты — реки, озера в России находятся в собственности государства. А все мероприятия по охране и восстановлению водных объектов курирует Федеральное агентство водных ресурсов. Значит для того, чтобы проводить какие-либо водоохранные мероприятия по Сайме, должна быть запущена федеральная программа. Возможно включение города в эту программу в качестве исполнителей или соисполнителей, но на каких условиях — это нужно консультироваться с юристами. Вообще в современном водном законодательстве довольно много коллизий и противоречий. Например, в федеральной собственности находится не только водный объект, но и прибрежная зона. Но вот ширина этой прибрежной зоны не определена ни водным кодексом, ни земельным.

– Как вы считаете, горожане могут поспособствовать тому, чтобы с этой проблемой уже начали что-то делать?

– С проблемой восстановления внутригородских водоемов сегодня сталкиваются не только жители Сургута. Мне доводилось слышать сетования ученых и чиновников Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов о невозможности не только инициировать водоохранные программы, но и продолжить работы по проектам, которые были начаты до принятия нового Водного кодекса.

Я надеюсь, что процедура законотворчества здесь не завершена. И в скором времени появятся поправки, которые позволят муниципалитетам заниматься вопросами планирования и реализации водоохранных мероприятий. Ну а граждане (не только сургутяне) могут инициировать такие поправки. Однако здесь работу должен возглавить неравнодушный и компетентный, юридически подкованный и экологически грамотный общественник. Инициативы такого масштаба обычно отнимают огромное количество времени и нервов.

– В сквере Старожилов обмельчала протока. В чем вообще кроется причина того, что у нас мельчают водоемы?

– Причиной, опять-таки, является изменение режима стока, его перераспределение при строительстве города. Все реки в ХМАО, и в Сургуте, в частности, имеют преимущественно поверхностное питание. То есть питаются талыми водами и водами атмосферных осадков. Доля грунтового питания составляет около 30%. При строительстве городов создается водонепроницаемое асфальто-бетонное покрытие, экранирующее площадь водосбора. То есть вода, которая должна была пройти путь от атмосферных осадков в грунтовые воды путем инфильтрации, а затем в реку, теперь попросту туда не попадет. Или попадет, но более длинным путем и в гораздо меньшем количестве. Кроме того, строительство объектов на свайных фундаментах привело к тому, что были локально разрушены водоупорные горные породы, которые удерживали грунтовые воды в верхнем питающем реки горизонте.