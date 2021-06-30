Родственница погибшей Эльвиры Зиганшиной рассказала шокирующие факты о скитании девушки по врачам

Историю Эльвиры Зиганшиной рассказали сестра мужа погибшей Диляра Алипкалиева и близкая подруга Марина Борщикова. 23-летняя девушка скончалась в СОКБ. В течение трех недель с болями в ноге и отдышкой она скиталась по медучреждениям города – поликлиника №1, Сургутская травматологическая больница, СОКБ, – искала помощи от специалистов, но предотвратить трагедию не удалось. 23 июня больную положили в инфекционное отделение СОКБ не без усилий родственников – тест на ковид был отрицательный, рентген и КТ показали, что легкие чистые. Но буквально через сутки врачи констатировали внезапную смерть. Вскрытие показало: «Эмболия и тромбоз утонченных вен».

— Хочется понять предысторию. Смерть Эльвиры вызвала резонанс в обществе. Молодая девушка обращалась к специалистам. Были ли какие-то предпосылки, проявляла ли себя раньше болезнь?

Д. А.: Никаких предпосылок не было. Человек радовался жизни. Они с мужем, моим братом, четвертый год жили вместе. Она работала учительницей английского языка в школе №32, работала из дома иногда, подрабатывала репетитором, все мечтала о своем кабинете. Буквально в мае она его обустроила. Работала как папа Карло, всегда к чему-то стремилась.

Эльвира никогда не жаловалась на здоровье. Первый раз она почувствовала себя плохо где-то в конце мая – заболела нога. Она обратилась в круглосуточный кабинет травматологии, только когда уже не могла наступить на ногу. Там сказали: «Идите завтра к терапевту». По месту прописки она пришла 2 июня к участковому терапевту на Университетскую, 19. Там дали направление к неврологу опять же в травматологию. Талон был на 9 число – раньше не записаться. Невролог ее просто прощупал: ноги, плечи, спину, – поставил диагноз «остеохондроз», назначил уколы, отправил лечиться домой. Уколы ей не помогли, становилось только хуже.

Утром 11 июня она обратилась к Ремезовой – терапевту по месту прописки. Врач так и сказала: «Я не знаю, что с вами». Перенаправила Эльвиру к заведующему терапевтического отделения, Мовчану. Мужчина видимо очень опытный. Но он решил, что она просто хочет на больничный, что не может молодая девушка так сильно болеть остеохондрозом. Он ей ставит «миозит», отменяет назначенные неврологом уколы и назначает медикаменты. Ни УЗИ, ни анализов.

Домой мы ей вызывали скорую практически через день. Ей вкалывали обезболивающее и уезжали. На какое-то время становилось легче. При этом она умудрялась работать, закрывала сессию [прим. Эльвира заканчивала первый курс магистратуры в СурГПУ].

Через какое-то время у нее заболели плечи. Она говорила: «Я задыхаюсь, такое чувство, что умру. Я устала чувствовать эту боль».

Во вторник мне позвонил брат. Он работает допоздна, едет с «Федоровки». Говорит, Эльвира закрылась изнутри, беги к ней, вызывай скорую. Приехал ее брат. Врачи скорой помощи раза три делали ЭКГ. Она при этом лежала пластом, не могла даже двигаться.

М. Б.: Они сказали, что у нее панические атаки на фоне лечения. Было учащенное сердцебиение. Давление пониженное – 90 на 60. Ей дали «Корвалол», прописали «Афобазол».

Д. А.: Ночь она проспала дома. Утром брат снова вызывает меня – она задыхается. У нее уже болело все, она ничего не чувствовала, кроме боли. Скорая ездила к нам, как к себе домой. Ей с трудом сделали ЭКГ, видимо были интерны, путались. Градусник сказали держать подольше, чтобы поднять температуру до 37 – будет основание забрать ее с подозрением на «корону».

— А она болела коронавирусом?

Д. А.: Около года назад переболела.

Ее наконец забрали в больницу – в инфекционное отделение СОКБ. Я позвонила ее маме, предупредила, что Эльвиру положили в больницу. Через несколько часов ее мама сообщает, что дочь отправляют домой.

Я приехала в СОКБ: она лежала в коридоре на кушетке, сказали забирать ее. Сделали рентген легких – ничего не нашли, органы чистые. Мы пытались дозвониться до главврача Шестаковой, в приемной были удивлены, что мы звоним ей с таким вопросом. Только после этого сделали КТ, взяли анализы крови, мочи. Она несколько часов лежала с этой баночкой в руках. Ей никто не мог помочь, меня не пускали, а сама она не могла встать.

Мы всей семьей уже туда приехали, упрашивали, чтобы ее хотя бы в неврологию перевели, но нам сказали, что у них сейчас лежат только с коронавирусом. Просили МРТ назначить – сказали, это лишнее облучение. Ее пообещали положить в отдельную палату в «инфекционке» только после того, как выяснилось, что отец и врач приемного отделения – земляки.

— Какого числа ее положили в СОКБ?

Д. А.: 23 июня. Она еще просила привезти ноутбук – ей нужно было готовиться к зачету. Ее брат и муж отвезли ей фрукты, ноутбук, книги, которые она попросила. В больнице ей сделали два укола внутривенно, какие – нам не известно. На утро вроде стало получше, но отдышка не проходила.

В четверг, 24 июня, она прошла контрольное КТ. Эльвира была уверенна, что легкие чистые, и готовилась к выписке на следующий день. Где-то в обед мне позвонила ее мама и сказала, что нашей девочки не стало.

Врач, которая проводила обход, сказала, что смерть была неожиданной. «После обхода я зашла в красную зону, еще даже не успела переодеться, и меня зовут. Когда я к ней заходила, она слушала музыку в наушниках, читала книжку «Спаси меня». А тут смотрю, бригада реанимационная бежит. Я никак не могла подумать, что это к ней. Она не должна была умереть», – это врач рассказала мне по телефону.

— Причину смерти определили уже после вскрытия. Врачи как-то отреагировали на этот диагноз?

Д. А.: Соболезновали. Говорили, что это наследственность, возможно осложнения после ковида, спрашивали, принимала ли она гормоны. Но до ее смерти никто ничего не предполагал. УЗИ вен бы все показало, нужно было направить ее к сосудистому доктору.

М. Б.: Сразу увидели бы этот тромб, а так он три недели гулял по организму и дошел до сердца.

— Давайте немного отойдем от этой трагичной истории. Расскажите, какой она была, чем занималась, какой ее запомнили близкие, родственники, знакомые?

Д. А.: В пятницу мы ее привезли домой, чтобы родственники могли попрощаться с ней. Приехали из Перми, Москвы, Башкирии. Приезжали даже дети, ее ученики, учителя-коллеги, директор школы. Дети ее очень любили.

М. Б.: До сих пор в соцсетях в комментариях пишут школьники, которых она учила. Они ее называли «Мисс Элли».

— Вы написали заявление в Следственный комитет. Чего хотите добиться этим?

М. Б.: Нам ее, конечно, уже не вернуть. Но может быть врачи начнут внимательнее относиться к пациентам после этой истории. Оказывается, сейчас врачи делятся на «ковидных» и «нековидных». Вторые получают дополнительное вознаграждение за работу с коронавирусными пациентами, а другие при этом говорят, что тем платят, пусть они и лечат.

М. Б.: Мы хотим, чтобы наказали тех врачей, к кому она обращалась. Как минимум уволили. Хотя в делах, связанных с медициной, очень сложно что-либо доказать. Многие люди откликаются в комментариях, рассказывают свои истории обращений к врачам. Про Мовчана пишут, что он с температурой отправляет людей домой, молодым говорит, что они просто хотят на больничный, как было и с Эльвирой.

— Когда обратились к следователям, они озвучивали какие-то прогнозы, шансы что-то доказать?

Д. А.: Сказали, что обязательно разберутся. Они уже изъяли материалы из больниц. Мы добьемся справедливости. Я написала обращение в Минздрав России, Следственный комитет и «Альфастрахование».

— Какой бы ни был результат, даст ли он вам, вашей семье удовлетворение?

М. Б.: Конечно, нет. Но может быть меньше людей пострадает в будущем.

— Некоторые якобы знакомые Эльвиры в соцсетях, в комментариях распространили информацию о том, что ее смерть связана с прививкой от ковида, что буквально накануне своего ухода из жизни она вакцинировалась. Так ли это?

Д. А.: Как за несколько дней сделать прививку, если человек болеет? Кто возьмет на себя такую ответственность? Она со 2 июня была на больничном. Прививку не ставила. С 8 утра до 4 вечера она лежала на кушетке в коридорчике и все ходили мимо нее.