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​Аббас Галлямов: «Сейчас обстановку в российской политике можно описать в ленинской терминологии: низы уже «не хотят», но верхи пока еще «могут»

Политтехнолог Аббас Галлямов – о политизации общества, эрозии социальной базы властей и потенциальном союзе либералов с коммунистами

​Аббас Галлямов: «Сейчас обстановку в российской политике можно описать в ленинской терминологии: низы уже «не хотят», но верхи пока еще «могут»
Фото со страницы автора в Facebook

Будущие выборы в Госдуму в России станут самыми сложными для действующей власти. Мало того, что уровень ее поддержки за последние пять лет существенно уменьшился, так еще и третья волна коронавируса подступает. О процессах, бурлящих в «глубинном народе», политизации общества, разбазаривании легитимности и прочих интересных вещах СИА-ПРЕСС поговорил с известным политтехнологом, кандидатом политических наук Аббасом Галлямовым.

– Одна из актуальных на сегодня тем – как отразится на итогах предстоящих парламентских выборов третья волна коронавируса, которая, судя по всему, приведет к новым разнообразным ограничениям, а также уже практикуемой в некоторых регионах принудительной вакцинации. Народ-то от этого раздражается, а ему осенью голосовать.

– Конечно, фактор принудительной вакцинации негативно скажется на рейтингах «Единой России» и результатах выборов, но он вряд ли станет каким-то смертельным ударом, от которого режим не сможет оправиться. Ситуация с ковидом ухудшается и люди понимают, что власти должны как-то реагировать, что-то делать. Даже если содержание действий государства людям не нравится, они все равно признают за ним право на реализацию каких-то шагов – в том числе и достаточно жестких.

Ковид бушует во всем мире и ошибок власти совершают много – причем повсеместно, а не только в России. Это снимает значительную часть ответственности с любого национального правительства – в том числе и нашего. Люди не простили бы власти нерешительности, а решительные действия они стерпят. Надо понимать, что эпидемия – это вообще слишком специфическая тема, в которой люди не очень хорошо разбираются, а для массового возмущения нужно, чтобы взгляд на проблему был более простым и однозначным. Как, например, в случае с повышением пенсионного возраста.

Теоретически какие-то серьезные политические последствия могут наступить в том случае, если на принудительную вакцинацию наложится какой-то другой серьезный негатив, который и толкнет людей на улицу, – тогда сработает логика «а еще они нас прививаться заставляют». Но я думаю, сейчас власти возьмут себя в руки и постараются в ближайшие месяцы народ не раздражать. В том числе, как мне кажется, они приостановят и репрессии, потому что репрессии – это очень плохой фон для избирательной кампании. Оппонентов они бесят и гонят на участки, а лоялистов, наоборот, ввергают в уныние. Кампания «Единой России» должна проходить на позитиве. Я думаю, в Кремле это понимают, поэтому они и постарались разгромить оппозицию на дальних подступах – до старта официальной кампании.

– А как бы вы в принципе оценили настроение «глубинного народа» незадолго до выборов? Будет ли «фига в кармане»?

– Если сравнивать с предыдущими думскими выборами, у народа, конечно, оптимизма совсем не осталось. Люди уже не связывают с нынешней властью никаких надежд. Даже те, кто сохраняют лояльность, делают это не потому, что верят в перспективы страны, а потому что не видят альтернатив и боятся перемен. Но это не позитивная мотивация, а негативная. На ней далеко не уедешь. Если говорить о больших социальных группах, то твердокаменных сторонников нынешней власти в России вообще практически не осталось. Искренне, от души ее любят только пропагандисты, которые за это зарплату получают.

– А как же силовики?

– Силовики – народ циничный. Им что выгодно, то они и делают. У них совершенно нет иллюзий относительно нынешнего режима. Они прекрасно осведомлены о масштабах коррупции и общей неэффективности сегодняшней управленческой модели, так что особой любви к Кремлю у них нет. Но им ведь позволяют набивать карманы – поэтому они удовлетворены текущим статус-кво и выступают в его защиту. Признаков того, что они готовы «повернуть штыки», как это бывает во время революций, пока не видно. Впрочем, их почти никогда не бывает видно – вплоть до момента, когда это произойдет.

В целом же народ настроен пессимистично и его недовольство ситуацией в стране растет. Но при этом Кремль по-прежнему представляется сильным, а реалистичных альтернатив не просматривается. Сейчас обстановку в российской политике можно описать в ленинской терминологии: низы уже «не хотят», но верхи пока еще «могут». Конечно, рано или поздно в стране сложится классическая революционная ситуация, однако пока еще этого не произошло.

Впрочем, оппозиционерам я бы как раз советовал не спешить. С одной стороны, понятно, что раз ты недоволен ситуацией, то тебе хочется, чтобы она побыстрее поменялась. Но если смотреть на проблему стратегически, то стоит признать: для того, чтобы будущая российская демократия оказалась по настоящему устойчивой, нынешний авторитаризм должен дискредитировать себя в глазах людей просто донельзя. Чтобы в будущем ни одному нормальному человеку даже в голову не приходило голосовать за политиков авторитарного склада. Избиратель сейчас должен нахлебаться всего этого так, чтобы его тошнило. О смене режима стоит начинать думать только после этого.

Вы не задумывались, почему демократия, установившаяся в Германии после Первой Мировой войны, пала, а та, что пришла после Второй, – процветает, несмотря ни на какие сложности? Потому что милитаризм и авторитаризм по итогам Первой мировой не были по-настоящему дискредитированы. То, что немцы проиграли войну, им самим не было очевидным. В конце концов, в момент, когда было объявлено о прекращении огня, германские части стояли на территории врага, а не наоборот.

Вот эта неочевидность поражения и привела к тому, что немцы поверили людям, утверждавшим, что это было всего лишь предательство со стороны плохих политиков и стоит им только избрать политиков хороших – «настоящих патриотов» – то все тут же наладится: Германия встанет с колен и заставит весь мир считаться со своими национальными интересами.

А после Второй мировой никаких иллюзий подобного рода немцы уже не испытывали. Потому что враг стоял в Берлине и поражение, понесенное нацизмом, нельзя было списать на нехватку «патриотизма». Всем стало очевидным, к чему вся эта «патриотическая» риторика ведет.

Процесс эрозии социальной базы российского режима идет вовсю. Ядро сторонников власти уменьшилось до трети; две трети ее уже не поддерживают. Примерно четверть – явная оппозиция, остальные – колеблются. В целом, колеблющиеся медленно, но, верно, дрейфуют в сторону оппозиции. Но пока они еще настроены нерадикально и не хотят никаких революций.

Вообще это процесс неторопливый, и оппозиционным политикам, в нем участвующим, важно не передавливать. Люди на сильное давление реагируют негативно.

– Что это значит?

– Людям не нравится, и когда власти давят на них, заставляя себя любить, и когда оппозиция пытается заставить их чувствовать себя более недовольными, чем они есть сейчас. Неслучайно показатели доверия к оппозиции упали по сравнению с зимой, а рейтинги власти немного выросли – протестующие слишком резко взвинтили темп, их лозунги показались людям слишком радикальными. Многие подумали: «А что, уже революция?» – и решили для себя, что как бы они не были недовольны режимом, но к революции они еще не готовы.

Это как ухаживание за девушкой – мужчина должен быть в меру инициативен и настойчив, но при этом соблюдать приличия. Если вы хватаете ее за руку и тащите в подворотню – даже если изначально вы ей были симпатичны, – она все равно будет вырываться. Так и с радикальными протестными лозунгами – у колеблющихся россиян они вызывают опасения, что их втягивают в какую-то опасную авантюру. Они думают: «Да, мы недовольны, но не настолько, чтобы идти на штурм Зимнего».

Владимир Путин в глазах большинства остается легитимным президентом, люди помнят, что они сами за него проголосовали в 2018 году. У большинства пока нет ощущения, что страной правит узурпатор. Другое дело, если он захочет переизбраться в 2024 году – вот тогда проблемы с легитимностью могут возникнуть самые серьезные.

Выше я сказал о том, что зимой оппозиция передавила, а вот сейчас, кстати, складывается обратная ситуация. Сейчас уже власти идут гораздо дальше, чем нужно – оппозиция притихла, а режим все равно закручивает гайки. Людям такое не нравится. Поэтому я и предполагаю, что перед выборами уровень репрессий снизится. А если Кремль этого не сделают – то это не от большого ума будет, потому что так можно довести дело до протестного голосования.

– Многие считают, что отравление и дальнейшая посадка Навального, митинги, репрессии против оппозиции – это все события, которые волнуют только процентов десять реально политизированной публики в России, а остальные живут своей жизнью и этим вообще не интересуются.

– Это не так. Политикой активно интересуется не менее трети наших граждан, еще треть – тоже следит за происходящим, хотя и не столь интенсивно. Надо понимать, что сейчас вообще происходит политизация населения. Связана она с двумя важными факторами.

Первый носит фундаментальный характер. Уровень жизни людей падает и у них крепнет ощущение, что в стране что-то идет не так. В этих условиях они начинают более внимательно следить за политическими событиями. Это когда все хорошо, тогда можно не обращать ни на что внимания и устраивать свою собственную жизнь, делегировав управление страной истеблишменту, который, как вам кажется, более-менее справляется. Раньше в России так и было. А сейчас нет. Многие поняли, что режим ведет страну не туда, истеблишмент не справляется со стоящими перед страной задачами, и до людей начинает доходить, что им надо взяться за дело самим. Первое, что они хотят – это услышать альтернативные мысли. Растет внимание к деятельности оппозиции, растет запрос на критику власти.

Второй способствующий политизации фактор – краткосрочный. Это выборы. Люди понимают, что им скоро голосовать, поэтому они начинают присматриваться к происходящему. Те, кто считает, что людям это все неинтересно – как правило, сторонники действующей власти, которые пытаются таким образом себя утешить. Снижающаяся легитимность, рост недовольства и запрос на обновление – фундаментальные процессы, которые не идут на пользу режиму. Ничего поделать с этим ни Кремль, ни «Единая Россия» не могут – вот им и остается только говорить про то, что «это никому не интересно». На самом деле очень даже интересно. И чем дальше – тем больше.

– Говоря слово «оппозиция» – вы имеете в виду только условно либеральную? Ведь есть еще кардинально противоположный лагерь, который считает, что «Путин – недостаточно Путин», потому что развязывает недостаточно войн и недостаточно жестко подавляет инакомыслие.

– Нет, так называемую «критику справа» я всерьез не воспринимаю. Никакой самостоятельной «политической силой» так называемые «патриоты» не являются. Как и дореволюционные черносотецы, они могут существовать только в тепличных условиях поддержки со стороны государства. На самостоятельное плавание эти люди не способны. Вообще надо понимать, что Путин – в достаточной степени консервативен, чтобы удовлетворить подавляющее большинство этой публики.

Опасность грозит властям со стороны либеральной оппозиции и коммунистов. У либералов протест политический, у коммунистов – социально-экономический, и они дрейфуют в направлении друг к другу. Их объединяет нелюбовь к режиму, особенно недовольство репрессиями. У либералов прессуют Гудкова и Соболь; у коммунистов – Грудинина и Платошкина. Недовольство подобным курсом и подталкивает к союзу. Как только нелюбовь к Кремлю достигнет определенного уровня и перерастет в ненависть, они объединят усилия. День, когда это случится, и станет днем крушения режима.

– То есть, вы считаете, что нынешняя волна репрессий, в том числе таких, где вообще непонятно за что человека хватают и сажают либо выдавливают из страны – вредит самому режиму?

– Да, подобное злоупотребление правом – это важнейший делигитимизирующий фактор. Люди уже экстраполируют все это на себя. Левада-центр (считается российскими властями иностранным агентом – прим. ред.) недавно публиковал исследование о страхах россиян. По сравнению с предыдущим годом больше всего выросли страхи, связанные с произволом властей – об этом говорят более 60 процентов опрошенных, рост здесь составил около десяти процентных пунктов за год.

Есть и более четкая формулировка – «боюсь возвращения массовых репрессий» – там доля тоже превысила 50 процентов. За год она выросла тоже примерно на 10 п.п. Разговоры о «возвращении 37-го года», который раньше вели только либералы, теперь не кажутся таким уж преувеличением и остальным группам населения. Большинство здесь с либералами уже согласно.

Очевидно, что беззаконие, которое создает власть, ведет к росту недовольства, и в стратегическом плане разрушает социальную базу режима. Власть не только делегитимизируется, но и дегуманизируется. Как только режим дрогнет – его просто никто не поддержит, и он рассыплется сам. Он сам лишает себя сторонников.

– Учитывая контекст нашего разговора, как вы считаете, будет ли новый созыв Госдумы, который мы будем избирать в трехдневном режиме и явно с привлечением административного ресурса, испытывать проблемы с легитимностью?

– Это будет зависеть от того, как пройдет кампания и какой результат нам объявят. Если «Единая Россия» опять наберет 75 процентов, да даже 60 процентов – люди в это просто не поверят. Недовольные слышат голоса других недовольных и чувствуют, что популярность у «Единой России» точно меньше 50 процентов. Попытка захватить большинство приведет к снижению легитимности. Если же «ЕР» получит около трети, а остальные мандаты распределят другие партии – конечно, Госдума будет куда более легитимной.

– К чему я. Опыт Белоруссии показал, что можно «нарисовать» любой результат выборов, но не любой можно «продать» избирателям. Лукашенко нарисовал, но продать не смог. Затем произошли события августа-сентября 2020 года, и его режим выстоял.

– Выстоял, но его природа радикально поменялась. Раньше это был вполне себе легитимный авторитаризм, но после событий прошлой осени он превратился в абсолютно нелигитимную диктатуру. Да, пока она держится. Надо понимать, что делигитимизация не означает автоматического падения режима. В долгосрочном плане – да, это неизбежно случится, но на некоторых временных отрезках он еще может удерживать власть за счет силы – как это делает Мадуро в Венесуэле.

Здесь многое зависит от степени зрелости общества. Если общество современное, если в нем доминируют культура и ценности модерна, если там нет больших архаичных групп, которые бы поставляли кадры силовикам – тогда за счет силы нелигитимный режим долго не продержится. В Белоруссии, где общество, особенно в глубинке, довольно архаично, из деревень можно просто привозить мужиков, одевать их в форму, давать палки-автоматы, хорошую зарплату – и они будут бить сограждан и стрелять в них. У них же другая система координат: кто сильнее, тот и прав. Так можно какое-то время продержаться. Но понятно, что будущего у такого режима все равно нет.

Эти мужики с автоматами не производят добавленной стоимости, они ее проедают. Экономика в таких ситуациях неизбежно деградирует и в конце концов режим теряет возможность кормить своих силовиков. Вот тогда те воспламеняются праведным гневом и переходят на сторону оппозиции.

– А в России общество достаточно современно?

– В России общество модернизировано больше, чем в Беларуси, но это, конечно, не Финляндия и не Швеция. Мы, пожалуй, где-то посередине. Поэтому удержаться силой в России будет гораздо сложнее, но теоретически возможно – как минимум некоторое время. Все же и у нас «тупых мужиков» в форме пока еще хватает. К тому же в отличие от Беларуси у нас есть нефть и газ, а значит на силовиков денег хватит. Впрочем, это все равно вопрос времени. Будущего у этого режима нет. Либо он трансформируется сам – как это было, например, с режимом Франко в Испании – или его сметут – как это было с десятками и сотнями других автократий.


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Сегодня в 12:03, просмотров: 451, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:59
Космос.

Надо ближе к народу быть.

Включил прямую линию с президентом.

«Актуальный» вопрос: налог на скот. Крупно и мелко рогатый.

Народ волнуется.

Путин успокоил: никакого налога на скот не планируется.
Сергей Б
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Сегодня в 15:11
После крупно рогатого скота показали Сургут. Предпринимателя.

Кредит хочет, а проценты высокие, под 18% дают.

Путин сказал, что снижение ставки подорвет финансовую систему страны.

Хотя признался, что 18% многовато.

И вообще, Путин же сказал: Никакого налога на скот не планируется.
Сергей Б
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Сегодня в 17:06
Пришел домой, включил телек, а там он… Все еще болтает.

Я в шоке…

Теперь что, по телеку постоянно Путин будет?..

Это же народ окончательно свихнется.

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