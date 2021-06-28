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​Константин Сонин: «Не думаю, что руководители Сургутнефтегаза менее образованны, чем Джон Рокфеллер, который с нуля создал ведущий университет»

Экономист Константин Сонин – катастрофе, к которой ведет застой, потенциале обрушения рубля и отношении американцев к русским

​Константин Сонин: «Не думаю, что руководители Сургутнефтегаза менее образованны, чем Джон Рокфеллер, который с нуля создал ведущий университет»
Фото lect.gaidaruniversity.ru

Последнее десятилетие было для российской экономики и доходам граждан далеко не самым лучшим временем. Однако власти утверждают, что все в порядке, и страна то не находится в кризисе, то постоянно из кризиса выходит. Чем страшна стагнация, как рубль может упасть до 100 за один доллар, какую лучшую инвестицию в Югру может сделать Сургутнефтегаз и как американцы относятся к россиянам – СИА-ПРЕСС обсудил с экономистом, профессором Чикагского университета и Высшей школы экономики Константином Сониным.

– Сейчас одна из актуальных тем – третья волна коронавируса, которая поднимается в России на фоне проваленной вакцинации. Как это может отразиться на экономике ввиду возможного нового локдауна?

– Мне кажется, что действительно очень невесело – в нашей стране разработана одна из первых вакцин в мире – «Спутник V», – она хорошо действует, была доступна всем желающим с начала 2021 года, и сейчас у нас привито в четыре-пять раз меньше населения, чем, скажем, в Европе, где процесс начался либо одновременно, либо позже нашего.

Третья волна коронавируса угрожает не столько сама по себе, сколько тем фактом, что она может быть не последней. В то время как наша власть и значительная часть населения живут в ощущении, что нужно просто подождать, и эта проблема сама собой рассосется. Этого не произойдет. То, что делается сейчас – обычная смесь адекватных и неадекватных мер, по-прежнему без какого-то лидерства и объяснения всей сложности проблемы на федеральном уровне. Не понимаю, почему президент так мало об этом говорит, и почему не призывает всех прививаться – он для многих людей является авторитетом.

– Насколько я помню, он несколько раз говорил о необходимости вакцинации.

– Говорил, но расплывчато, не совсем понятно, не обращался к стране с явным призывом, не повторял это раз за разом. Он не так мало присутствует в телевизоре и в новостях, но про прививки говорит крайне редко. Сам поставил непонятно какую вакцину.

Больше всего удивляет, что наше руководство привыкло жить в терминах угроз, и вот когда пришла настоящая угроза – полноценного ответа от федеральной власти на нее нет.

– Недавно глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что российская экономика восстановилась до докризисного уровня и продолжает расти. С другой стороны, мы постоянно слышим о стагнации, которая продолжается с 2013 года, а доходы населения с тех пор только падают. Где правда?

– Сначала стоит сказать о терминологии – то, что экономика восстановилась до уровня, предшествовавшего пандемии, не противоречит тому, что она стагнирует. Стагнация – не спад, это либо ноль, неизменный уровень, либо, как говорят экономисты, рост с низкими темпами. Последние 11 лет экономика России действительно растет, но растет темпами, которые значительно ниже среднемировых – чем в США, Европе, и это плохо.

Когда мы в этом смысле говорим про экономику, имеем в виду показатель ВВП. В прошлом году в России он упал на три процента – с одной стороны это много, с другой – это хороший показатель на мировом уровне, у многих стран он обрушился сильнее. Но вот реальные доходы населения в России упали на пять процентов, что я считаю неприемлемым и абсолютно неправильным. Например, в США из-за пандемии и локдауна так же упал ВВП, но доходы населения выросли – потому что правительство взяло взаймы и раздало деньги гражданам.

Вот и получается, что уровень ВВП в России находится в стагнации, то есть не падает и особо не растет, но для граждан важнее их доходы – сколько денег они получают и что могут на них купить. А этот показатель падает восемь-девять лет подряд. Это вялотекущий, но серьезный кризис.

– Многие говорят, что экономика в мире в принципе последнее десятилетие растет не сильно, и Россия на этом фоне смотрится неплохо. Это так?

– Насколько я знаю, большинство стран, сравнимых с Россией, растут так же или быстрее. Польша и Чехия в этот период росли, США и Китай, хоть их уровень и несопоставим, тоже. Я понимаю, что по сравнению с катастрофой конца 80-х и начала 90-х, которая привела к распаду Советского Союза, у нас сейчас дела идут неплохо. Но речь уже идет о полноценном застое. Нет причин радоваться.

Страны Западной Европы – Германия, Франция, Италия, Испания, Великобритания – в момент, когда у них был такой же доход и уровень жизни, как сейчас в России, росли значительно быстрее. Нам нужно было бы еще несколько десятилетий расти быстрыми темпами, чтобы динамика уменьшилась по тем же причинам, что сейчас в западноевропейских странах.

– Некоторые наши консервативные коллеги говорят, мол – ну, ничего страшного, что мы сильно не растем, ведь не падаем.

– Консервативным коллегам хочется сказать, что если они не хотят жить так, как жили раньше, не наслаждаться плодами быстрого развития, новыми гаджетами, хорошими лекарствами, хорошим образованием, то можно законсервировать нынешнее положение и не обращаться с новым достижениям цивилизации. Есть люди, которые по своей воле уезжают из городов и работают лесниками, греются на печке и освещают избу лучиной – им можно только позавидовать. Но в России есть много людей, которые бы хотели жить по-другому, не хуже, чем в развитых странах.

Например, немец или американец производит в два-три раза больше, чем россиянин. Это значит, что, если ему нужно произвести столько же, сколько россиянин, это займет в два-три раза меньше времени, а остальное время он будет отдыхать. Поэтому граждане США или Германии больше отдыхают, больше развлекаются, смотрят сериалы, смотрят спорт, ходят в походы, катаются в поездки. Это все благодаря высокой производительности труда. Думаю, многим хотелось бы жить так же. А для этого нужен экономический рост.

– Хорошо, но несет ли риски непосредственно сама стагнация?

– Вы меня хотите подвести к тому, что если долго стагнировать, то будет катастрофа.

– А катастрофы не будет?

– Катастрофа будет. Но с оговоркой, что случиться она может через 30-50 лет. А может, как в случае с Китаем, через 500 лет. Нет закономерности, что страна может какое-то время стагнировать, а потом обрушиться. Но есть страны, которые десятилетиями отстают в развитии, и катастрофы нет, но весь мир уходит вперед.

Например, Аргентина – в начале XX века была одной из самых развитых стран мира. В Буэнос-Айрес в 1910 году мигрировали с большей охотой, чем в Нью-Йорк. Уровень ВВП, общее развитие страны – на уровне ведущих держав мира. Прошло сто лет. Аргентина за это время не ввязалась ни в одну из двух мировых войн – только формально состояла в блоке, но военных действий не вела. Даже каких-то особых революций и гражданских войн не переживала. Но отстала так, что теперь стала страной третьего мира, которой нужно столетие, чтобы вернуться к прежнему состоянию.

– Печально. А если взять совсем негативный пример – Венесуэла. Самая неэффективная в мире автократия, которая, кажется, может сохранять свою неэффективность до бесконечности, но при этом держаться за власть. В России можно представить подобное?

– Чтобы была не только стагнация, но и момент, когда уровень жизни стремительно обрушивается и начинается не просто элитарная эмиграция, а массовый исход людей… Думаю, в России к этому нет предпосылок. Хотя совсем рядом есть такие примеры. Что-то подобное мы видели на Донбассе. По этому пути идет Белоруссия – правда, с отличием, что у Венесуэлы нет спонсора, а у Белоруссии есть. Лукашенко уже обрушил свою экономику, но у него есть спонсор в лице России, которая дает деньги на содержание силовиков, поэтому там режим пока держится. Это пример, за которым можно смотреть.

– Есть у нас одна из главных страшилок – что скоро доллар будет стоить 100 рублей. Такое возможно?

– Доллар по 100 рублей – это то, к чему могут привести не экономические, а политические причины. Например, в 2021 году российскими властями на ровном месте создан политический кризис, в результате которого вся оппозиция либо сидит в тюрьме, либо под домашним арестом, либо находится в изгнании. У этой ситуации не было объективных предпосылок, она была полностью спровоцирована режимом. И если эту провокацию распространить шире – арестовать не пять тысяч человек, как это было после январских протестов, а 50 или 100 тысяч – то можно сделать доллар и по 100, и по 150 рублей. Можно вообще экономику обрушить.

– Или какой-нибудь самолет посадить.

– Самолета в российском масштабе будет недостаточно. Я просто говорю, что является источником рисков – только какие-то агрессивные шаги руководства страны в политическом поле.

– Наше издание базируется в Сургуте, в главном нефтяном городе страны. У нас бытует мнение, что для развития нужно строить нефтеперерабатывающие заводы или большие научные центры. По вашему мнению, в какую сторону может двигаться нефтедобывающий регион в постиндустриальную эпоху?

– С одной стороны, регион сложно рассматривать отдельно от всей страны. Но, с другой, если задуматься, что у него есть свой курс и стратегия, мне кажется разумным было бы увеличить инвестиции в человеческий капитал. Если сейчас есть много денег от определенного ресурса, то стоит помнить, что этот ресурс может в ближайшем будущем оказаться менее ценным, и задуматься – что можно сделать сейчас, чтобы застраховать себя от рисков? Мне кажется, в первую очередь – инвестировать в образование. Чтобы люди могли получить знания и навыки, которые позволят им жить и работать где угодно в стране или даже в мире.

– Вспоминается фраза о том, что страны Европы, развивающие образование, готовят отличные кадры для Германии.

– Если вы думаете про регион с точки зрения владельца, барина, который не хочет, чтобы граждане / крестьяне получали образование и уезжали – то вам, конечно, не нужны хорошие школы. А если вы посмотрите на ситуацию с позиции гражданина и конечной пользы для него, то это отличная идея – иметь лучшие школы в стране.

Могу рассказать пример, к слову, тоже из нефтяной отрасли. Я работаю в США в Чикагском университете. Это один из ведущих университетов мира, входящий в топ-10, но создан он был гораздо позже Гарварда, Кэмбриджа, Оксфорда и других – это случилось в конце XIX века. Деньги выделил первый в истории нефтяной магнат Джон Рокфеллер. Он хотел, чтобы в Чикаго был супер-университет, дал на это огромные средства, которые позволили не только построить здания, но и перекупить профессоров из ведущих мировых университетов.

С интересом жду от российских олигархов – найдется ли кто-то, кто решит сделать подобное в России.

– У нас есть Сургутнефтегаз, у которого на депозитах лежит валюты примерно на 3,5 триллиона рублей.

– Вот. Я уверен, что руководители Сургутнефтегаза ничуть не менее образованны, чем Джон Рокфеллер, Леланд Стэнфорд или Джон Хопкинс – основатели трех мировых университетов. Тут вопрос ценностей.

– Раз уж мы заговорили о США. Не так часто наша аудитория может послушать человека, который большую часть времени проводит в американском обществе и может изнутри оценить отношение к России и россиянам. Как оно трансформировалось? У нас многие полагают, что американцы не любят нас давно, а сейчас дело доходит до настоящей истерики.

– Американцы в целом гораздо меньше интересуются внешним миром, нежели россияне. Чтобы Россия попала в повестку американских СМИ или, тем более, граждан – нужно, чтобы произошло что-то крупное и серьезное. В 2020-2021 годах это было отравление и отправка в тюрьму Алексея Навального – это имя теперь знают обычные американцы. Новости о нем были чем-то похожим на новости о взрыве в Чернобыле – понятно, что с меньшим масштабом события, но об этом узнали все. То же самое – когда было присоединение Крыма.

Но в нормальных обстоятельствах в США о России не думают. Исключение было в 2016 году, когда демократы активно использовали против Дональда Трампа историю с российским вмешательством в выборы – но и тогда это было не про Россию, а про Трампа. Но сейчас эта тема вместе с Трампом уходит из дискурса.

В этом разница между нашими обществами. В России Америка существует как постоянный гость в любой комнате при обсуждении политики, она является мерилом всего и причиной, которой все объясняется. В США ни Россия, ни какая-либо другая страна такой роли не играет. Там всегда важнее внутриполитическая составляющая, чем внешнеполитическая.

От автора: вот чему бы нам всем стоило у США поучиться…


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28 июня в 07:33, просмотров: 1279, комментариев: 1
Комментарии:
Румпельштильцхен
не нравится
28 июня в 11:35
Кумовство в СНГ развито как нигде, мельчает руководство...С уходом Богданова власть перейдет к блатным неучам

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