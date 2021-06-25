Научно-просветительский проект для Югры и России реализует СурГУ

Заместитель главного редактора проекта «Академическая история Югры» – профессор Института гуманитарного образования и спорта Александр Прищепа рассказал о масштабном научно-просветительском проекте, инициированном губернатором автономного округа Натальей Комаровой. Отметим,научный труд по истории региона создается при активной поддержке правительства Югры, а также департамента общественных и внешних связей.

— Александр Иванович, расскажите, кто участвует в проекте?

— Обращает на себя внимание масштаб научного потенциала, привлеченного руководителями этого проекта – директором Института российской истории РАН, сопредседателем редакционного Совета проекта «Академическая история Югры» Юрием Петровым и главным научным сотрудником Института российской истории РАН», главным редактором проекта Рудольфом Пихоей.

В работе задействованы крупные научные учреждения страны – Институт российской истории РАН, Институт истории и археологии Уральского отделения РАН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера), Обско-угорский институт прикладных исследований и разработок, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, Сургутский государственный университет, Сургутский государственный педагогический университет, Нижневартовский государственный университет, к участию приглашены более 200 ведущих ученых России.

— Какова роль ученых СурГУ в реализации этого проекта?

— Среди этой когорты известных ученых сургутские историки занимают достойное место. Достаточно сказать, что из 15 авторов опубликованных статей раздела «Ханты-Мансийский округ в советские годы (1917–1992 гг.)» 9 исследователей являются представителями университетской исторической школы. Нашим кадровым составом научных работников мы способны закрыть в 7-м томе Академической истории Югры (1953–1992 гг.) всю проблематику, связанную с градостроением, культурным строительством, социальным развитием (кроме системы здравоохранения), транспортной инфраструктурой, включая все виды транспорта и автомобильно-дорожное строительство, демографическую проблематику и этническую обстановку, конфессиональную историю.

— Каково содержание книги?

— Главный редактор проекта доктор исторических наук, профессор Рудольф Пихоя предлагает для обсуждения следующую структуру исследования:

Т.1. Древнейшая история Югры. (От палеолита до первого упоминания в русских летописях, поучения Владимира Мономаха).

Т.2. Югра в ХII – второй половине ХVI вв. (Югорские княжества, отношения с соседями, последствия монгольского нашествия, связи между Новгородом и Москвой, подробные этнографические характеристики коренного населения).

Т.3. Вхождение югорских земель и княжеств в состав Московского государства (вторая половина ХVI – конец ХVII вв.).

Т.4. Югорские земли в условиях становления и развития Российской империи. Березовский и Сургутский уезды в ХVIII– первой трети ХIХ вв.

Т.5. Западная Сибирь (30-е гг. ХIХ в. – начало ХХ в.).

Т.6.Создание национальной автономии. Остяко-Вогульский, Ханты-Мансийский национальный округ в первой половине ХХ в.

Т.7. Нефтяная столица СССР. Ханты-Мансийский округ в 50-е 1992 г.

Т.8. Югра современная. 1992–2022 гг.

По мнению Рудольфа Германовича, особое значение имеет исследование стремительного превращения Ханты-Мансийского округа во второй половине ХХ–ХХI вв. в центр нефтегазового производства страны, создания в Западной Сибири современной городской агломерации с развитой социально-экономической сферой, учреждениями науки и культуры, превращение округа в «валютный цех». Никакое комплексное историческое исследование не может быть успешным без глубокого исследования экономических вопросов, в том числе и при изучении современной эпохи, места и значения региона в судьбе Советского Союза и Российской Федерации. То есть он говорит о научной ценности проблематики, которой занимаются историки Сургутского госуниверситета.