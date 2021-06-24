Экс-пиарщик сургутской администрации Ирина Сердюкова — о первых 100 днях мэра Александра Сидорова

Новый глава Сургута Андрей Филатов уже перешагнул отметку в 100 дней на своем посту — а сегодня он дает пресс-конференцию, на которой подводит первые промежуточные итоги своей работы в качестве градоначальника.

Мы же попытались вспомнить, какими были первые 100 дней работы на Энгельса, 8 у экс-мэра города Александра Сидорова. Нам помогла Ирина Сердюкова, сначала помощник первого мэра города, а затем — начальник управления общественных связей администрации Сургута.

Что предстояло сделать?

— Александр Леонидович был назначен на пост в переломное время, когда было необходимо создавать муниципальную систему управления и налаживать отношения с главными предприятиями Сургута. Это был период, когда крупные предприятия сбрасывали на муниципалитет всю социальную сферу.

Как Сидоров набирал команду?

— Он хорошо знал людей, поэтому на каждое направление ставил не просто экспертов, а пассионариев. Например, культурой заведовал Яков Черняк — это легенда сургутской культуры, для возобновления формирования соцзащиты пригласили Любовь Кошелеву ,многие люди из его команды известны и ныне, занимают высокие должности.

Каким Сидоров был руководителем?

— Главное то, что Александр Леонидович был достаточно демократичным и никогда не бил по рукам. Каждый подходил к своей работе творчески, мы чувствовали свободу своих действий. Он говорил: «Бери столько ответственности, сколько сможешь унести, но работай усердно».

Александр Сидоров вырос здесь, в округе, был прекрасным специалистом. И, видно, судьба распорядилась так, чтобы он встал у руля. Я думаю, Сидоров был рожден, чтобы Сургут прошел 90-е годы спокойно, когда многое нужно было создавать с нуля.