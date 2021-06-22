Интервью с сексологом о влиянии порнографических фильмов на представление о сексе, «постельных» проблемах и половом воспитании // 18+

Накануне в СМИ прошла новость, возбудившая россиян: власти предложили легализовать порнографию, то есть разделить ее «незаконную» и «не запрещенную законом». При этом доступ ко взрослому контенту предложили осуществлять через портал «Госуслуги».

Отойдем от тем коронавируса и вакцинации. О том, как порно влияет на представление о постельных сценах в жизни, нормах и отклонениях сексуального поведения и тонкостях полового просвещения детей корреспондент СИА-ПРЕСС поговорил с врачом-сексологом с десятилетнем стажем Артуром Салаховым. Спикер с высшим медицинским образованием, окончивший интернатуру по психиатрии и переподготовку по сексологии, работает судебно-психиатрическим и судебно-сексологическим экспертом в Республиканской клинической психиатрической больнице Башкортостана и занимается частно-практикующим лечением.

— С какими «постельными» проблемами к вам чаще всего обращаются пациенты?

— Здесь надо разделить мужчин и женщин. Мужчины чаще всего обращаются по поводу преждевременного семяизвержения, нарушения эрекции, так называемой импотенции, когда она в основном психологического характера. Женщины чаще приходят с нарушениями оргастической функции, либо возбуждения. Также обращаются пары, у которых есть проблемы в сексуальной жизни. Здесь могут быть разные причины: от взаимоотношений, до индивидуальных расстройств.

Бывает, приходят родители маленьких детей, либо подростков. Разъясняют вопросы полового воспитания. Чаще обращаются родители детей с особенностями развития. Также я периодически провожу лекции для родителей на эти темы.

— Кто чаще обращается за помощью: одиночки или пары?

— Чаще обращаются те, у кого есть партнеры. Не обязательно семейные пары. Хотя одиночки тоже приходят из-за того, что у них есть какие-то сексуальные расстройства. Это мужчины с нарушением эрекции или синдромом ожидания сексуальной неудачи. При этом синдроме они не могут начать половую жизнь или вступить в отношения с новым партнером.

— С сексуальной несовместимостью есть смысл бороться или лучше просто разойтись?

— Выход есть всегда, надо только его хорошо поискать. Смотря что имеется в виду под несовместимостью, потому что несовместимость именно в физическом плане, это не настолько сложная проблема. В основном, она решается путем изменения поведения во время полового контакта. Если несовместимость заключается в разных сексуальных потребностях, то здесь подбирается компромиссный вариант, работаем с парой, объясняем, почему так происходит. Многим в таких случаях приходят в голову мысли: что-то не так со мной или с партнером. С этим нужно работать.

Также несовместимость может быть связана с различием в половой конституции, личностными характеристиками. Находим варианты для гармоничного общения. Все зависит от ситуации.

— Измена всегда означает, что в отношениях партнера не устраивает именно секс?

— Каждый воспринимает измену по-своему. Кто-то под ней понимает половой контакт, для кого-то это встреча или переписка. Поэтому измена не всегда означает, что проблема в сексе. Есть разные типы людей, которые изменяют по разным причинам. И это зачастую не сексуальные проблемы.

Фото: karatu.ru

Часто изменяют из-за того, что в паре нет гармоничных межличностных отношений. Или из-за отсутствия секса с партнером – находят удовлетворение на стороне. Есть личности склонные к изменам – их привлекает новизна. Есть случайные измены: под действием градуса на корпоративе, к примеру. Есть те, кто вообще заводит семью на стороне. Это разные типы личностей, поэтому измена не всегда привязана к проблемам в сексе.

— Свингеры – это нормально для общества? Есть ли в таких отношениях польза для партнеров?

— Интересно вопрос поставлен. Я не помню, чтобы свингеры кому-то навредили. В новостях такое не показывают.

По поводу «нормальности». В сексологии есть две нормы: индивидуальная и парная. Самый яркий пример – садисты, мазохисты. Когда обоим процесс нравится – это парная норма. По отдельности они могут быть не нормальны для общества, но нормальны для себя.

Свингерство – это когда встречаются пары и обмениваются партнерами. Они могут наблюдать друг за другом, либо уединиться с другим партнером. Кому-то нравится наблюдать, кто-то ищет разнообразия. Если это предпочтение устраивает всех участников, проблемы здесь никакой нет. Но часто бывает такое, что кто-то в паре подталкивает своего партнера вступить в свингер-клуб. Одному/одной хочется разнообразия, а второй/вторая уступает, потому что дорожит отношениями, при этом сам процесс ему/ей неприятен.

Некоторые решаются на свингерство, чтобы внести новизну в сексуальную жизнь, но зачастую проблема заключается в чем-то другом. По итогу такие действия могут только ухудшить отношения.

— Порно-фильмы формируют искаженное представление о сексе. Так ли это?

— По статистике, сейчас знакомство с порно-фильмами, порно-роликами в среднем начинается в районе 7-10 лет. И если к этому моменту дети не были подготовлены, родители не разговаривали с ними о половых вопросах, и дети боятся или не имеют привычки общаться с родителями на эту тему, то на них порно может повлиять. Дети по своему незнанию и отсутствию критичности воспринимают увиденное как правду и думают, что сексуальные отношения – это так, как это показано в порно. Но мы же понимаем, что зачастую все не так: ярко возбужденная женщина, на которую только посмотрели, а она уже готова, здесь и анальный секс, и отсутствует контрацепция, и никто ни у кого не спрашивает согласия, есть и насилие.

Многие начинают сравнивать. Ко мне приходят на консультацию и говорят, что размеры члена не те, или у женщины половые органы не так выглядят, или время полового акта сильно отличается от того, что в порно происходит. Эти ситуации могут влиять и на взрослого. В основном на тех, у кого были проблемы с психо-сексуальным развитием. Но на человека со сформированной сексуальностью оно сильного воздействия не окажет. Детей, конечно, нужно ограждать от порно.

— Статистика поразила… Знакомство с порно на самом деле происходит так рано?

— Да, дети идут в школу, где у каждого есть телефон. И даже если вы следите за потребляемым контентом и у вас даже стоит программа родительского контроля, это не значит, что родители его одноклассника делают также.

— И как правильно подготовить ребенка к этому? Вообще с какого возраста и с чего начинать сексуальное воспитание?

— «Тебе исполнилось десять лет – я сейчас тебе все расскажу о сексе», – такого нет. Сексуальное воспитание происходит на протяжении всего развития и воспитательного процесса. Когда ребенок начинает говорить – это начало полового просвещения. Вы учите ребенка называть половые органы своими именами. Часто родители подбирают эвфемизмы, которыми заменяют анатомические названия: краники, булочки, колбаски и тому подобное. Это изначально неправильно. Мы же не говорим ребенку, что его нос – это не нос, а картошка. Это касается только половых органов, и у детей сразу закрадывается мнение, что с этими частями тела что-то не так.

Фото: жить.рф

Но многие взрослые сами не привыкли произносить эти слова – пенис, вульва – а уж тем более им сложно объяснить эти моменты ребенку.

Дальше вас ждет не смена вопросов, а их расширение. Если в начале дети спрашивают «Откуда я взялся?», потом – «Как это происходит?». Вы уже говорите о физиологических изменениях, о контрацепции, последствиях полового контакта. Важно говорить об этом заранее, а не когда вы думаете, что он может вступить в половой контакт. Время будет упущено. Если вы эту тему не начинали обсуждать вовремя, то потом ребенок уже вряд ли придет к вам с вопросами. Пока дети маленькие, они не стесняются спрашивать. И если родители отвечают им уверенно, правдиво, на понятном ребенку языке, тогда они станут первоисточником для своего ребенка, а не порно, которое ему покажут в семь лет.

— То есть нужно создать какой-то градус доверия?

— Да, необходимо создавать доверие путем открытого общения без стеснения со своим ребенком на темы половой сферы. Первое, что должны сделать родители: дать понять ребенку, что есть половые органы; рассказать, как они называются; для чего они нужны; и что они неизменны.

— Как далеко можно зайти в своих объяснениях?

— Ребенку не нужны подробности, ему нужен ответ на его вопрос. Часто родители боятся говорить с детьми о сексе, потому что думают: это ж придется сейчас рассказывать о позах сексуальных; или переживают, что после рассказов о контрацепции и последствиях половых контактов, беременности, заболеваниях, передающихся половым путем, дети сразу побегут проверять это все и пробовать. Но на самом деле все наоборот. Те, с кем проводилось сексуальное воспитание, гораздо позже вступают в половую жизнь.

Фото: super.ru. Кадр из сериала «Половое воспитание»

— Как оградить ребенка от сексуальных домогательств и других опасностей в Интернете? К примеру, молодой человек попросил интимную фотографию. И хорошо еще, если молодой человек, а не какой-нибудь извращенец, который ищет жертву.

— Надо дать понять ребенку, что такого быть не должно. Подростки часто заводят интимные переписки. Им нужно объяснять, что все, что попадает в Интернет, навсегда остается там, и может принести вред, разлететься другим людям – одноклассникам, родственникам, кому угодно. «Перед тем, как что-то отправить, подумай, хотел бы ты, чтобы у твоего дома повесили билборд с этой фотографией», – можно на таком примере объяснить.

— Вопрос введения в школах уроков сексуального просвещения вызывает противоречивые мнения в обществе. Как вы к этому относитесь?

— Недавно в Уфе была история: дети создали интим-чат класса. Это увидели родители, которые стали обвинять учителя в том, что она не следит за детьми, хотя переписка происходила в вернее время, когда ученики были дома.

Сейчас учителя не могут общаться с детьми на темы полового воспитания – есть закон, который это ограничивает. Это очень плохо. Но когда это будет допустимо, с детьми должен работать специально обученный человек, сексолог-консультант, либо школьный психолог с соответствующей квалификацией.