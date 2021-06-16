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Алексей Каратаев: «Сильное влияние на цены на внутреннем рынке оказывает положительная динамика цен на мировом рынке»

Интервью с доктором экономических наук, профессором СурГУ — о росте цен на внутреннем рынке, политике сдерживания цен и экономическом прогнозе

Алексей Каратаев: «Сильное влияние на цены на внутреннем рынке оказывает положительная динамика цен на мировом рынке»

Несмотря на принимаемые меры, ситуация остается непростой. Такое заявление о росте цен на продукты буквально сегодня сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Правительство вот уже несколько месяцев ведет борьбу с ростом цен, а в это время только дорожают бензин, квартиры, автомобили, стройматериалы и продукты. Они не поддаются никакому контролю.

О мерах поддержки населения, политике сдерживания цен, причинах их роста и прогнозах на ближайшие полгода – заведующий кафедрой финансов, денежного обращения и кредита СурГУ, доктор экономических наук, профессор Алексей Каратаев.

Чем можно объяснить тот факт, что дорожают продукты даже из базовой продуктовой корзины?

— Сильное влияние на цены на внутреннем рынке оказывает положительная динамика цен на мировом рынке. Российские продовольственные товары поступают на мировой рынок, а там наблюдается рост цен. За вторую половину 2020 года на мировом рынке выросли цена на такие товары, как сахар, зерно и множество других товаров, в результате чего наблюдается рост цен и на внутреннем рынке на эти товары. Некоторые конечные продукты, например, сахар, зерно, подсолнечное масло и ряд других выступают сырьем для производства других продуктов, и отсюда наблюдается рост цен и на эти продукты.

Как считаете, спасла ли ситуацию политика государства в отношении сдерживания роста цен на те же базовые продукты питания? Или наоборот усугубила ее?

— Правительство делает много шагов для того, чтобы сдерживать рост цен на внутреннем рынке на отдельные продукты. Эти шаги влияют на сдерживание цен на отдельные товары и безусловно могут влиять на рост цен на другие товары. Производители зависят от цен сырьевой базы и, следовательно, несут убытки. Компенсировать эти убытки можно только за счет роста продаж или повышения цен.

Есть мнение, что льготная программа ипотеки спровоцировала подорожание квартир. Можно ли с этим согласиться?

— Льготная программа ипотеки прежде всего спровоцировала спрос на жилье в объектах строительства, подходящих по условиям льготной ипотеки и в результате это, спровоцировало рост цен. Цена на готовый продукт на рынке регулируется законами спроса и предложения.

Можно ли остановить стремительную инфляцию? Какие есть механизмы? Достаточно ли для этого делает государство?

— Стремительной инфляцию назвать нельзя. Инфляция бывает умеренной, галопирующей или гиперинфляцией. Если говорить о росте цен на отдельные продукты, то не всякий рост цен является проявлением инфляции. Инфляцию можно сдерживать и регулировать. Методы, которые можно применить при этом: жесткая кредитно-денежная политика, ограничение массы денег в обращении, повышение ставки рефинансирования, ужесточение налоговой политики. Государство проводит комплекс мер, необходимых для сдерживания инфляции и не усугубления ее последствий.

Учитывая, что стабильность рубля часто зависит от политических событий, какие прогнозы можно сделать в отношении экономики страны на ближайшие полгода?

— Существует ряд приемов, сдерживающих курс рубля, и они применяются для регулирования внутренней экономики страны. Скорее всего такая политика будет наблюдаться и ближайшие полгода.


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Сегодня в 16:31, просмотров: 176, комментариев: 4
Комментарии:
Аванес
не нравится
Сегодня в 17:16
Столько профессоров, плюнуть некуда, а в экономике такой бардак
Альберт Леонов
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Сегодня в 17:17
Ну и чего умного сказал "экономист"?! Ничего!
Пояснить рост цен не может, ответ лежит на поверхности - причем давно.
1. рост тарифа на электричество.
Дорожает электроэнергия, потому что есть плановое поднятие цены, на какие то проценты. Причем не понятно почему они ростут...И кто этот план придумал. Но он утвержден. Все поползли цены на все!
Первым дорожает бензин. Дальше соотвественно дорожает все ...
Снежный ком с горы. Просто и понятно!Если цена на энергоносители не будет повышаться, то и цены рости не будут.. За исключением импорта.. Изначально заложен такой рост цен.
Альберт Леонов Аванес
не нравится
Сегодня в 17:17
Думают они затылком. Рассказать почему так а не иначе произошло - они погут а наперед подумать - нет
Аванес Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 17:28
Ну пусть тогда расскажет, почему металл, с какого перепугу вырос в три раза и древесина туда же.....
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