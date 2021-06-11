Интервью с первой вице-Мисс Россия-2001 Оксаной Каландырец о последствиях конкурсов красоты

В этом году самое красивое событие в жизни города – конкурс «Мисс Сургут» — отметит свое 25-летие. Как изменились за четверть века идеалы, чем грозит первым красавицам неподобающее поведение, можно ли побороться за корону после 40 лет и почему на сцене больше не дефилируют мужчины siapress.ru рассказала директор конкурса – первая сургутянка в истории, прославившая красоту сибирячек на весь мир, Оксана Каландырец.

Наш с Оксаной Федоровой типаж внешности сегодня не в тренде

- Как за последние 20 лет в мире изменились стандарты красоты?

- Общие требования 90-60-90 не поменялись. Но если говорить о типажах, то раньше ценились более яркие девушки, с броской красотой, сейчас, а мы говорим именно о России, востребованы девушки спокойной внешности, миловидные. Еще небольшое послабление по росту появилось: прежде на конкурс не допускались участницы ниже 170 см, сегодня в «Мисс Россия» можно заявиться с ростом от 168 см. Но такие леди должны понимать, что одной картинкой не обойтись, нужно и внутренне быть по-настоящему красивой, чтобы зацепить организатора.

- Вы сказали, что сегодня более востребованы миловидные девушки. А как и кем это определяется? Собирается жюри и решает: в этом году в топе будут блондинки, в следующем – смуглые и так далее. Как эти стандарты определяются и уводят в массы?

- Нам диктуют их вышестоящие конкурсы, такие как «Мисс Интернешнл», «Мисс мира», «Миссис мира», «Мисс вселенная», «Миссис вселенная». Смотрим, какие типажи там побеждают и уже на месте подбираем девушек так, чтобы они смогли потом завоевать титул за пределами региона.

- Если критично подойти к внешности Оксаны Каландырец двадцатилетней давности, когда Вы блистали на международной сцене, сегодня Вы бы выиграли титул с теми внешними данными?

- Сейчас такого классического типажа практически нет. И я, и Оксана Федорова, с которой мы в одно время боролись за корону первых красавиц и в стране, и в мире, можно сказать, модели устаревшего типажа (улыбается – прим. ред.).

Оксана Каландырец (топ 10 на конкурсе "Мисс Вселенная 2001") и Оксана Федорова (Мисс Вселенная-2002)

За походы по саунам лишают короны

- Как меняется повседневная жизнь девушки после признания ее первой красавицей?

- Здесь два вектора развития событий. Первый – достигла вершины в своем городе или регионе и принимает решение, что это не ее стезя. Надо понимать, что участие в таких мероприятиях большой труд, он отнимает много времени и сил. Тогда примерно через полгода-год все встает на свои привычные места. Те девушки, которые захотели связать свою жизнь со сферой красоты, шагают дальше – идут на национальные и международные конкурсы, ищут себя на подиумах и в других индустриях. Конечно, их жизнь меняется на 180 градусов.

- Но ведь меняется не только в хорошую сторону. Мало кто не слышал историй, как новоиспеченные титулованные красавицы начинают сниматься в непристойных фотосессиях, ездить за деньги по саунам…

- К сожалению, да, такие случаи были и у нас. Лично я, как организатор, воспринимаю это как оскорбление. По большому счету дальнейшая жизнь девушки зависит от того, есть ли серое вещество в ее голове и умеет ли она им пользоваться. Если участница решила, что получила корону и может пуститься во все тяжкие, ей все дозволено, то она очень быстро лишится этого звания и всего, что к нему прилагается.

- То есть корону забирают?

- Конечно. Но мы стараемся в этих вопросах обходиться без публичности. Садимся за стол переговоров и либо девушка берется за ум, либо я ставлю ее перед фактом, что она складывает свои полномочия.

- А корона переходит нижестоящей девушке?

- Да. Но это происходит без широкой огласки. Город маленький, говорить об этом не очень приятно, ведь придется объяснять причины переменившегося решения.

- А Вы следите за судьбой участниц? Кем по-настоящему гордитесь?

- Слежу, поддерживаю, если нужно. Отдельно могу выделить Инессу Юринскую. Это одна из лучших моих учениц, которая привезла очень много титулов международного уровня, входила в топ три красавиц планеты. Сейчас она счастливая жена и мама, которая живет в Москве.

На конкурс красоты трудно найти спонсоров

- В последнее время стало много конкурсов красоты – на вкус, цвет и даже рост. Что это – просто бизнес или шанс даже, скажем, нестандартным девушкам получить свою минуту славы?

- Знаете, многие просто хотят немного прикоснуться ко всей этой пафосной мишуре, им кажется, что быть хозяйкой или хозяином конкурса – круто. Но мало кто осознает, какая это ноша и ответственность. Если смотреть на такие мероприятия как на заработок на сцене, вы увидите провал, если смотреть на них как на свое детище, которое ты холишь и лелеешь, то на сцене вы увидите по-настоящему красивое событие.

- В этом году конкурсу «Мисс Россия Сургут» исполняется 25 лет. Предполагаю, будет что-то грандиозное. Спонсоров уже нашли?

- В эта часть мероприятия для нас самая сложная. Не знаю, почему. Но и от коллег из других городов неоднократно слышала, что бизнес неохотно оказывают поддержку красоте. Что касается юбилея, то у меня есть задумка: провести в один день, 18 декабря, все конкурсы – «Мисс Сургут», «Миссис Сургут», «Жемчужина Сургута» и «Гранд миссис Сургут» — это новый конкурс для женщин в возрасте 40-55 лет. Нам уже единожды удалось провести его и хочу отметить, это было феерично! Финал поразил всех: необычное ощущение, когда на сцену выходят женщины с богатым жизненным опытом – у них совсем иная красота, особое тепло, которое нужно чувствовать.

- Можно еще подать заявку на участие?

- Конечно. Ведем набор и проводим собеседования с претендентками на титул, готовимся к декабрю.

- Какие параметры должны быть у юных леди, матерей и состоявшихся дам?

- Для участниц «Жемчужина Сургута» семейное положение не имеет значения, возраст 17-37 лет, рост до 167 см. Соответственно, миниатюрная пропорциональная фигура, активный образ жизни – конкурс не терпит лентяев, такие отсеиваются уже на первых репетициях. Так что без стрессоустойчивости здесь делать нечего. Красивый женский коллектив – это высокая конкуренция, нужно все время быть в тонусе и уверенной в себе и в своих силах. Главное – желание победить, чтобы горели глаза.

На ленту «Мисс Сургут» могут претендовать девушки в возрасте до 25 лет, незамужние, без детей, ростом от 168 см и выше. В «Миссис Сургут» участвуют конкурсантки ростом от 168 см, замужние или разведенные (но в этом случае с детьми). С «Гранд Миссис Сургут» все ясно: возраст 40+, хорошая фигура, активная жизненная позиция.

Ленту первой красавицы можно купить, но красоты это не прибавит

- Многие убеждены, что конкурсы проплачены и победительницу знают заранее. Насколько это правда?

- Не знаю, что происходит с остальными конкурсами, буду говорить за свой, официальный, именно он позволяет девушкам участвовать дальше в национальных и международных отборах. У нас в жюри сидят уважаемые люди, которые зарабатывают точно не 15 и не 30 тысяч рублей в месяц. Вот за какую сумму они могут продать свой голос? И вообще готовы ли они продавать свой голос? В угоду женам, подругам еще каким-то родственникам? И потом, если где-то короны «покупают», станет ли ее обладательница автоматически красивее?

- Может и не станет, но самооценка поднимается. И обеспеченные супруги или родственники готовы рублем поднять эту самооценку.

- Напечатай себе ленту в типографии, закажи корону в интернете и, пожалуйста, ты – королева! Зачем готовиться несколько месяцев, стрессовать, держать себя в рамках.

- А на ваших конкурсах случались конфликты между девушками? Это вообще как-то влияет на итоги конкурса?

- Срывы случаются, конечно. Бывают и конфликты. Но победительница должна быть не только внешне красивой, как я уже говорила, королева – это целый набор достоинств. Если девушка спокойно переживает стрессовые ситуации, умеет разумно выходить из конфликтов, на протяжении подготовки к конкурсу идет ровно, без эмоциональных всплесков, при этом обладает хорошим кругозором, сообразительностью, чтобы ответить на коварные (но некоторые считают, что глупые вопросы жюри) и яркой внешностью, конечно, победа будет за ней. Этот человек потом будет представлять Сургут и нам не должно быть за него стыдно.

- И последнее, почему больше не проводится конкурс «Мистер Сургут»?

- Хотелось бы видеть все-таки настоящих мужчин, а приходят больше, без обид, мальчики-зайчики. У наших мужчине несколько иное мышление, город достаточно консервативный, не такой как те же миллионники – там представители сильного пола охотнее идут на сцену и не боятся ее, понимают, что в этом нет ничего предосудительного. Ведь среди артистов много достойных мужчин, от них исходит сумасшедшая мужская энергетика. На них приятно смотреть. Но наши местные мужчины пока не готовы идти на такие шаги, менталитет совсем другой. Но работать с мужчинами – это удовольствие!

Оксана Каландырец в 2001 году