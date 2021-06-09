Что стоит за увольнением директора Сургутского театра Тамары Лычкатой?

Тамара Лычкатая подала иски в Сургутский городской суд — экс-директор Сургутского музыкально-драматического театра хочет оспорить свое увольнение. Заявления направлены против драмтеатра, департамента культуры ХМАО и окружного правительства.

Лычкатую по праву можно назвать живой легендой российской театральной жизни: 20 лет назад она бросила «теплое место» директора газпромовского ДК и с нуля создала первый профессиональный театр в Сургуте. 60 премьер, более 1500 спектаклей, уникальные проекты и постановки…

Что происходит в Сургуте? Об этом мы спросили саму Тамару Лычкатую.

Как все начиналось

— Тамара Никифоровна, с чего начинался театр?

— 20 с лишним лет назад я ушла из Газпрома, из центра культуры и досуга «Камертон». В 1996 году был набран актерский курс из сургутских ребят в Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). Я руководила этим учебным процессом, параллельно продолжая работать в «Камертоне», который стал базой для этого проекта. К выпуску актерского курса стало ясно, что принять ребят некуда: театра в городе нет, Газпром не был готов отдать здание. А следом должен был выпуститься еще один курс! Признаюсь: от одного из руководителей города мне тогда поступило предложение НЕ открывать в городе театр. Хотите верьте, хотите нет, но сложилась дикая ситуация: от моего «да» или «нет» зависело, быть ли в городе театру. На следующее утро я подала руководителю тогда еще Сургутгазпрома Юрию Важенину заявление об уходе из «Камертона».

И мы пошли создавать театр: вместе со мной из Газпрома ушли абсолютно юный, еще пацан Саша Лычкатый, работавший тогда простым осветителем, и уже заканчивавший режиссерское отделение Российской академии театрального искусства мой сын, Владимир Матийченко.

— То есть тема «кумовства», в чем вас обвиняют сегодня, — еще с тех времен?

— Да, вот мы трое «коррумпированных» и создавали наш театр. Первые шесть лет у нас не было своей площадки — кочевали со спектаклями по всем городским ДК. Потом нам отдали Дом культуры железнодорожников. Причем, передали его, когда мы были в отпуске, и из здания вынесли все, вплоть до кондиционеров — мы начинали работать в голых стенах.

Взятка длиной в четыре года

— Обвинение во взятке звучит в адрес вашего племянника Александра Лычкатого, а упрек властей в вашу сторону — что он был вашим прямым заместителем…

— Родственные отношения — это любимая тема СМИ и департамента культуры. Но, во-первых, в России нет никакого запрета на работу родственников в одной организации, за исключением государственной и муниципальной службы. Я руковожу бюджетным учреждением 20 лет, если бы такой запрет существовал, мне бы просто не позволили ничего делать!

Во-вторых, ребята достигли всего сами. Володя прошел путь от режиссера, главного режиссера, до худрука театра, Саша — от осветителя, заведующего постановочной частью до замдиректора по производству. Оба профессионалы и имеют огромный авторитет у коллег. Никто никогда не ставил под сомнение их работу. Более того, они прошли конкурс и несколько лет состояли в кадровом резерве округа на замещение должности директора театра.

— Есть информация, что заявление на Александра Лычкатого написала директор ООО «Элитстрой» Елена Рагулина: якобы он вымогал и получил с нее 50 тысяч рублей, когда ее фирма делала ремонт в здании театра. Что за история с ремонтом? Правда ли, что вы отсудили деньги у этого подрядчика?

— Да, более двух миллионов — они, кстати, в театр так и не вернулись. Именно Саша поднял вопрос, что ремонт сделан некачественно, мы пошли в суд и выиграли. Но ремонт был еще в 2017-м году. И вдруг в 2021-м эта мадам подает заявление, что она тогда дала взятку! А что ж ты четыре года молчала? Не знаю, что ей пообещали. Может, сказали: «Пиши, а мы тебе два миллиона спишем»?

Вообще, все эти обвинения в коррупции смехотворны! Когда ОБЭП с Росгвардией приехали делать обыск у меня дома, следователь была удивлена, сказала: «Странная у вас квартира! Не похоже, чтобы 20 лет воровали».

У меня никогда не было особой любви с департаментом культуры — за 20 лет было столько проверок, что, если можно было бы за что-то прижать, меня бы давно уже прижали.

Любительство или профессионализм?

— С новым директором театра Светланой Астраханцевой у вас тоже конфликт?

— 20 лет назад госпожа Астраханцева тоже работала в ЦКиД «Камертон». Она окончила Челябинский институт культуры, отделение культпросветработы. У ребят на актерском курсе она преподавала танец, и я предложила ей пойти с нами — строить театр. Но она сказала, что это риски, а у нее ребенок, и она останется в Газпроме. И пока мы создавали театр, Светлана в комфортных условиях, с гарантированной зарплатой и льготами работала руководителем самодеятельных коллективов.

Сейчас она руководит профессиональным театром, и департамент культуры обещает ей, что она сможет приглашать великих звезд, и ей все это будут оплачивать. Но пока что новый директор начинает нанимать актеров, игнорируя полномочия художественного руководителя. Где это видано, чтобы, не спрашивая худрука, брать актеров в театр?

— Но, насколько я понимаю, у нее и нет планов оставлять Матийченко художественным руководителем…

— Конечно, нет: уже на второй планерке она сказала ему: «Выйдите, вы мне мешаете». Как будто это детский сад.

Какой сейчас план – превратить театр в дом культуры? А Матийченко — первый и пока единственный в округе режиссер, получивший профессиональное образование в ГИТИСе и имеющий 20-летний успешный опыт работы в театре. Ему что, тоже через суд защищать свой профессионализм и достоинство?

Лычкатая vs Латыпов

— Но центральная фигура в истории — все-таки директор департамента культуры Артур Латыпов. Когда начался ваш конфликт с ним?

— Сразу после его назначения. Поскольку у меня бессрочный контракт и я была совершенно уверена в себе, я позволила себе в открытую заявлять свою позицию относительно его соответствия статусу директора департамента культуры. Не имея профильного образования, он идет на конкурс на пост главы окружного департамента, и по рейтингам не входит даже в первую пятерку. Но становится директором!

Хорошо, пусть так. Но на своей странице в соцсетях он заявляет, что подымет культуру Югры с нулевой точки. Это нас просто сразило — как будто бы не было ни нашего театра, ни наших достижений!Коллектив театра направил ему открытое письмо с предложением обсудить все эти вопросы — за год он так и не встретился с коллективом.

— На ваш взгляд, чем закончится ситуация вокруг вашего увольнения из Сургутского театра?

— Прогнозировать не буду — я сейчас работаю вместе с адвокатами. Я бы не встала в полный рост, если бы сомневалась. Это нужно не только мне, но и моим коллегам, чтобы они поверили: должно положить конец беспределу! Пример тому есть прямо в нашем городе: бывший глава Сургута Дмитрий Попов сумел отстоять свою честь и достоинства и доказать в суде, что он не вор. Но на это ушло четыре года.

Понимаю, что и мне будет нелегко. Страшно за близких, которых будут уничтожать безжалостно. И за наш театр, который уже уничтожают.