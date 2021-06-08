Скульптуры Юрия Вавакина в Сургуте снова разрисовали. Это вандализм или искусство?

6 июня волонтеры Газпрома и жители города отреставрировали скульптуры Юрия Вавакина, которые долгое время были «холстом» для вандалов. Но уже на следующий день после обновления арт-объекты были вновь «разукрашены».



Мы поговорили с Юрием Семенковым, создателем паблика «Советский модернизм Сургута» о том, где проходит грань между вандализмом и искусством и как защитить городские арт-объекты.

— Вы сами как считаете: разрисованные скульптуры Вавакина — это вандализм или живое искусство?

— Сложно ответить. С одной стороны, я выступаю как основатель группы про советский модернизм и пропагандирую сохранение культурного наследия. С другой — как человек, который занимается стрит-артом. Однозначно, то, как поступили с этими скульптурами до реставрации — это вандализм. Они были разрисованы нецензурными надписями.

Сейчас это интересная интерпретация этих скульптур — синтез с современным уличным искусством. Но при этом нельзя забывать, что это объекты культуры, создавались в конце 80-х годов: они имеют и художественную, и историческую ценность. Так что то, что произошло после реставрации, по большому счету, тоже акт вандализма.

Теоретически возможно создание подобного многослойного произведения искусства, но должны быть проведены какие-то общественные слушания, на которых будет принято решение о том, что с этими объектами можно так поступить.

Вопрос очень сложный и двоякий, лично у меня нет однозначного ответа на него.

— Уже известно, что скульптуры разрисовали актеры «Летучего театра». Каково твое отношение к такого рода акционизму? Я помню, что «Прорубь», например, раскрашивала лестницу на одном из мостов через Бардаковку.

— Да, мы, кстати, тоже делали это без особого согласования, но это полузаброшенный объект, не представляющий никакой исторической и художественной ценности, к тому же, абсолютно не функциональный (лестница спускается прямо в воду).

По поводу разрисовки скульптур Вавакина — я сразу обратил внимание, что она выполнена достаточно профессионально и с определенным уважением к самим объектам, поэтому, когда узнал, что авторами является «Летучий театр», не удивился.

С одной стороны, понятна их позиция: скульптуры разрисовываются для того, чтобы их снова не исписали разного рода надписями, что как раз и произошло в первую же ночь с теми объектами, до которых у театра не успели дойти руки.

С другой стороны, прецедент разрисовки скульптуры как бы дает понять обывателю, что с ними можно так поступать.

Какая из этих концепций рабочая, а какая нет — неизвестно. В любом случае, все, что сейчас происходит вокруг этих скульптур, я считаю положительным процессом. 35 лет они никому не были нужны, при полном равнодушии окружающих покрывались надписями, многие жители Сургута про них вообще ничего не знали, сейчас же они стали главными городскими ньюсмейкерами, популяризируя не только себя, но и скульптора, а главное — идею сохранения и возможности интерпретации культурного наследия. Благодаря «Летучему театру» возникла очень важная для общества дискуссия.

— Борьба с таким искусством вообще реальна? Как защитить арт-объекты и памятники от граффитчиков?

— В идеале данную площадь было бы неплохо облагородить. Создать приятное общественное пространство, чтобы там было комфортно находиться и горожанам, и людям, которые приезжают в Сургут. Тогда и контингент вокруг арт-объектов будет собираться другой.

Когда мы занимались очисткой скульптур, все мусорки были переполнены банками из-под пива. Если это не решить с точки зрения инфраструктуры, то эти объекты можно бесконечное количество раз отмывать и перекрашивать.

В Сургуте не очень много интересных мест — не «открыточных» и не пафосных. Этот двор мог бы стать одним из них, у него хорошие перспективы.

— Что делать, чтобы стрит-арты украшали город, а не портили его архитектуру?

— Идеальной была бы ситуация, если бы сами художники понимали, где можно выражать себя, а где — нет. Если это регулировать законодательно, то ни к чему хорошему это, как правило, не приводит. Вся эта бюрократическая машина очень тяжелая и неповоротливая.

Вот если художник без согласования нарисует красивую картину на какой-нибудь трансформаторной будке, которая не представляет художественной ценности и никому не нужна, а ее закрасят наполовину в какой-нибудь грязно-желтый цвет, станет еще хуже.

Мне кажется, это может быть синтез бюрократического и человеческого отношения. То есть все решения по закраске граффити принимает не управляющая компания, а совет, состоящий из художников и урбанистов, которые голосовали бы — оставлять изображение или нет. Просто, чтобы это был человеческий взгляд на художественные работы.