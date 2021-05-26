Замглавы Сургута Артем Кириленко – о 500 тысячах населения, первых задачах от Филатова и туризме

Блок привлечения инвестиций – пожалуй, ключевой в администрации любого города, ставящего перед собой амбициозные задачи. Как администрация может привлекать новый бизнес, нужно ли нам стремиться к 500 тысячам населения, и что требуется для развития туризма в городе – на эти вопросы СИА-ПРЕСС ответил недавно назначенный куратором городской экономики замглавы Сургута Артем Кириленко.

– Есть мнение, что в Сургуте администрация ежегодно отчитывается о миллиардных инвестициях, а на самом деле львиная доля из этой суммы – просто плановые вложения Сургутнефтегаза, которые от власти никак не зависят.

– Знаете, я бы не стал отделять инвестиции Сургутнефтегаза, например, от вложений других крупных компаний, вроде Тюменьэнерго или структур Газпрома, или средних – той же МТА, Сибпромстроя и других. Неважно, в какую сферу деятельности инвестируются деньги. Важно, на какой территории это происходит, и кто получатель этих благ. Тут как-то выделять Сургутнефтегаз смысла нет.

Если говорить про инвестиционную привлекательность той или иной территории, то она складывается из многих факторов, но главный – это земля. Если нет земельных участков, то о каких инвестициях может идти речь? И в этом плане у нас есть некоторые неочевидные проблемы и ограничения. Например, по закону мы обязаны сохранять баланс городских лесов – есть определенная их доля, и уменьшать ее мы не имеем права. В свою очередь, остальную землю мы можем использовать под нужды города – промышленность, рекреационные общественные территории, жилье и многое другое. И вот тут нужно четко искать баланс и определять, чему отдавать приоритет.

В этом плане главный инструмент городской власти, в том числе, по привлечению инвестиций – генеральный план, который, в свою очередь, должен отражать стратегию развития города. А она может быть направлена как на значительный рост жителей и определенного вида промышленного производства, так и на сохранение текущих социально-экономических и демографических параметров в попытке перейти от экстенсивного количественного роста к интенсивному качественному.

– И какая у нас сегодня стратегия? Предыдущая администрация декларировала потребность срочно нарастить население города до 500 тысяч человек. То есть экстенсивный путь.

– Скажем так: утвержденная думой Сургута стратегия на текущий момент не поменялась. И в ней сказано, в частности, что при нынешних параметрах миграционного и естественного прироста населения, количество жителей города может достичь 520-530 тысяч человек к 2030 году. Еще раз – к 2030 году, а не через два-три года, как это иногда заявлялось.

Другой вопрос – хватит ли всем этим людям рабочих мест? Ведь мы понимаем, что если жителям негде будет работать, то это увеличит миграционный отток, и достичь указанных показателей будет нельзя. Большое производство на десятки тысяч рабочих мест построить в Сургуте не представляется возможным, поэтому нужно разобраться – где смогут работать сургутяне?

Определенный рост будет в бюджетной сфере – у нас только среднеобразовательных школ должно появиться десять штук в течение примерно пяти лет. Плюс малый и средний бизнес, который мы должны стимулировать к развитию и созданию новых рабочих мест.

Вот исходя из этих обстоятельств и нужно формировать генплан, в котором отразится баланс – чтобы хватило жилья для полумиллиона человека, при этом была земля для новых предприятий, где люди смогут работать.

– Какая направленность инвестиций сейчас в приоритете для городской власти? Торговля, развлечения, производство, наука? Может, какие-то иные сферы?

– Безусловно, хотелось бы, чтобы появилось больше предприятий в сфере промышленности. Особенно, тех, которые используют инновационные технологии и создают уникальные продукты.

Что касается науки – у нас продолжается реализация крупного проекта – Научно-технологического центра. Он должен создать среду, где на стыке науки и производства будут появляться инновационные решения, так что это для нас актуально.

Если говорить о практике, то сейчас, например, есть заинтересованный инвестор, который готов в городе создать небольшое металлургическое производство. Есть предприниматель, с которым обсуждаем создание предприятия по разведению рыбы. Вот для таких представителей бизнеса мы должны создавать условия.

– Это здорово, но вы не находите, что администрация Сургута слишком долго живет в режиме «о, к нам пришел инвестор!» Не должна ли городская власть сама говорить бизнесу, мол, ребята, нам нужны вот такие и такие проекты, приходите и работайте?

– Я считаю, что большую часть таких инициатив должен генерировать сам бизнес. Это предпринимательские риски. Они сами изучают рынок, оценивают потребности людей и предлагают продукт – это все задача бизнеса. Администрация может предлагать локальные проекты или создавать принципиально новые рынки, которые предприниматели сами не потянут ввиду огромных капитальных затрат. Например, НТЦ – это, по сути, создание нового большого рынка научных и технологических стартапов на территории Сургута.

Есть отдельные социальные потребности – например, объекты спорта, которые могут быть как муниципальными, так и частными. По сути, город сформулировал запрос для строительства шести быстровозводимых спортивных сооружений по концессии, и сейчас ищет для этого инвесторов.

– А персонально перед вами какие задачи поставил глава города Андрей Филатов? Какие KPI? Может, привлечение определенного количества инвестиций или приход в город нового крупного бизнеса?

– Первая задача, которая была поставлена и которую нужно решить в кратчайшие сроки – провести ревизию всех мер поддержки малого и среднего бизнеса и оценить, насколько они эффективны. Есть сомнения в том, что, условно, выдавая субсидии или гранты, или предоставляя по льготной цене помещения в аренду мы получаем эффект, достойный этих затрат. Так что мы занимаемся инвентаризацией инструментов поддержки и упаковкой их в пакеты, которые будут понятны, прозрачны, эффективны, и в конечном счете приведут к новому толчку в развитии малого и среднего бизнеса в Сургуте.

– Поговорим о туризме, кураторство над которым вам недавно передали. Как оцениваете ситуацию в этой области?

– Понятно, что у нас не курортная территория, и люди сюда в большом количестве вряд ли приедут просто на отдых. Соответственно, в этой части нужно акцентировать внимание на событийном туризме – проведению спортивных, культурных и прочих мероприятий, которые будут генерировать турпоток. Как минимум, с ближайших территорий.

Еще одно направление, которое живет и развивается без участия администрации – промышленный туризм, то есть приезд людей в командировки в наши местные предприятия.

И тут надо говорить о развитии гостиничного бизнеса, к чему администрация Сургута будет прилагать усилия в части, как я говорил ранее, предоставления земли, подключения к сетям и так далее. Считаю, что важной и интересной задачей на ближайшие годы было бы привлечь в город хотя бы одну гостиничную сеть международного класса – уровня Hiltonили хотя бы DoubleTree от этой же сети.

– А за счет чего мы сможем сделать рывок в создании гостиничной инфраструктуры и строительства, например, больших конгресс-холлов для крупных деловых мероприятий и выставок?

– Я думаю, здесь все упирается в инициативы бизнеса. Есть идеи провести переговоры с предпринимателями, которые смогут привести в город крупные сети.

– А как оцениваете логистику? Ведь до Сургута еще надо добраться. А у нас аэропорт загруженный и требует реконструкции. С ж/д вокзалом тоже не все ладно.

– С точки зрения логистики реконструкция аэропорта или ж/д вокзала вряд ли приведет к росту пассажиропотока. Оно приведет к существенному росту качества оказываемых услуг, но, по большому счету, с потоком людей справляется и нынешняя система. Я бы с этой точки зрения отметил, например, реализуемый сейчас проект расширения железной дороги между Сургутом и Тюменью до двух полноценных путей – это приведет к ускорению и удешевлению транспортного сообщения и повлияет не только на туризм, но и на всю деловую активность. То же самое – второй мост через Обь.

– Из чего может состоять событийный туризм в Сургуте?

– Есть несколько направлений. Одно из них – спорт. Нужно работать со спортивными федерациями, а также профильными окружными властями, чтобы они давали возможность Сургуту принимать крупные всероссийские и международные соревнования.

У нас были две качественные деловые выставки, имевшие колоссальный успех, слегка потухший из-за коронавирусных ограничений. Это строительная и нефтегазовая выставка в «Спарте».

Если говорить о культуре, то опыт последних лет показал, что у нас общественники умеют делать хорошие небольшие мероприятия. Они привлекают региональные и федеральные гранты и на эти деньги совместно с администрацией города проводят хорошие события, на которые съезжаются люди из разных регионов. Например, в этом году в ноябре у нас пройдет международный фестиваль креативных индустрий – мероприятие, полностью инициированное местным сообществом. Так что потенциал у нас в городе есть, нужно просто планомерно его развивать.