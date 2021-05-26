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​Артем Кириленко: «Считаю важной задачей привести в Сургут гостиничную сеть уровня Hilton»

Замглавы Сургута Артем Кириленко – о 500 тысячах населения, первых задачах от Филатова и туризме

​Артем Кириленко: «Считаю важной задачей привести в Сургут гостиничную сеть уровня Hilton»
Фото dumasurgut.ru

Блок привлечения инвестиций – пожалуй, ключевой в администрации любого города, ставящего перед собой амбициозные задачи. Как администрация может привлекать новый бизнес, нужно ли нам стремиться к 500 тысячам населения, и что требуется для развития туризма в городе – на эти вопросы СИА-ПРЕСС ответил недавно назначенный куратором городской экономики замглавы Сургута Артем Кириленко.

– Есть мнение, что в Сургуте администрация ежегодно отчитывается о миллиардных инвестициях, а на самом деле львиная доля из этой суммы – просто плановые вложения Сургутнефтегаза, которые от власти никак не зависят.

– Знаете, я бы не стал отделять инвестиции Сургутнефтегаза, например, от вложений других крупных компаний, вроде Тюменьэнерго или структур Газпрома, или средних – той же МТА, Сибпромстроя и других. Неважно, в какую сферу деятельности инвестируются деньги. Важно, на какой территории это происходит, и кто получатель этих благ. Тут как-то выделять Сургутнефтегаз смысла нет.

Если говорить про инвестиционную привлекательность той или иной территории, то она складывается из многих факторов, но главный – это земля. Если нет земельных участков, то о каких инвестициях может идти речь? И в этом плане у нас есть некоторые неочевидные проблемы и ограничения. Например, по закону мы обязаны сохранять баланс городских лесов – есть определенная их доля, и уменьшать ее мы не имеем права. В свою очередь, остальную землю мы можем использовать под нужды города – промышленность, рекреационные общественные территории, жилье и многое другое. И вот тут нужно четко искать баланс и определять, чему отдавать приоритет.

В этом плане главный инструмент городской власти, в том числе, по привлечению инвестиций – генеральный план, который, в свою очередь, должен отражать стратегию развития города. А она может быть направлена как на значительный рост жителей и определенного вида промышленного производства, так и на сохранение текущих социально-экономических и демографических параметров в попытке перейти от экстенсивного количественного роста к интенсивному качественному.

– И какая у нас сегодня стратегия? Предыдущая администрация декларировала потребность срочно нарастить население города до 500 тысяч человек. То есть экстенсивный путь.

– Скажем так: утвержденная думой Сургута стратегия на текущий момент не поменялась. И в ней сказано, в частности, что при нынешних параметрах миграционного и естественного прироста населения, количество жителей города может достичь 520-530 тысяч человек к 2030 году. Еще раз – к 2030 году, а не через два-три года, как это иногда заявлялось.

Другой вопрос – хватит ли всем этим людям рабочих мест? Ведь мы понимаем, что если жителям негде будет работать, то это увеличит миграционный отток, и достичь указанных показателей будет нельзя. Большое производство на десятки тысяч рабочих мест построить в Сургуте не представляется возможным, поэтому нужно разобраться – где смогут работать сургутяне?

Определенный рост будет в бюджетной сфере – у нас только среднеобразовательных школ должно появиться десять штук в течение примерно пяти лет. Плюс малый и средний бизнес, который мы должны стимулировать к развитию и созданию новых рабочих мест.

Вот исходя из этих обстоятельств и нужно формировать генплан, в котором отразится баланс – чтобы хватило жилья для полумиллиона человека, при этом была земля для новых предприятий, где люди смогут работать.

– Какая направленность инвестиций сейчас в приоритете для городской власти? Торговля, развлечения, производство, наука? Может, какие-то иные сферы?

– Безусловно, хотелось бы, чтобы появилось больше предприятий в сфере промышленности. Особенно, тех, которые используют инновационные технологии и создают уникальные продукты.

Что касается науки – у нас продолжается реализация крупного проекта – Научно-технологического центра. Он должен создать среду, где на стыке науки и производства будут появляться инновационные решения, так что это для нас актуально.

Если говорить о практике, то сейчас, например, есть заинтересованный инвестор, который готов в городе создать небольшое металлургическое производство. Есть предприниматель, с которым обсуждаем создание предприятия по разведению рыбы. Вот для таких представителей бизнеса мы должны создавать условия.

– Это здорово, но вы не находите, что администрация Сургута слишком долго живет в режиме «о, к нам пришел инвестор!» Не должна ли городская власть сама говорить бизнесу, мол, ребята, нам нужны вот такие и такие проекты, приходите и работайте?

– Я считаю, что большую часть таких инициатив должен генерировать сам бизнес. Это предпринимательские риски. Они сами изучают рынок, оценивают потребности людей и предлагают продукт – это все задача бизнеса. Администрация может предлагать локальные проекты или создавать принципиально новые рынки, которые предприниматели сами не потянут ввиду огромных капитальных затрат. Например, НТЦ – это, по сути, создание нового большого рынка научных и технологических стартапов на территории Сургута.

Есть отдельные социальные потребности – например, объекты спорта, которые могут быть как муниципальными, так и частными. По сути, город сформулировал запрос для строительства шести быстровозводимых спортивных сооружений по концессии, и сейчас ищет для этого инвесторов.

– А персонально перед вами какие задачи поставил глава города Андрей Филатов? Какие KPI? Может, привлечение определенного количества инвестиций или приход в город нового крупного бизнеса?

– Первая задача, которая была поставлена и которую нужно решить в кратчайшие сроки – провести ревизию всех мер поддержки малого и среднего бизнеса и оценить, насколько они эффективны. Есть сомнения в том, что, условно, выдавая субсидии или гранты, или предоставляя по льготной цене помещения в аренду мы получаем эффект, достойный этих затрат. Так что мы занимаемся инвентаризацией инструментов поддержки и упаковкой их в пакеты, которые будут понятны, прозрачны, эффективны, и в конечном счете приведут к новому толчку в развитии малого и среднего бизнеса в Сургуте.

– Поговорим о туризме, кураторство над которым вам недавно передали. Как оцениваете ситуацию в этой области?

– Понятно, что у нас не курортная территория, и люди сюда в большом количестве вряд ли приедут просто на отдых. Соответственно, в этой части нужно акцентировать внимание на событийном туризме – проведению спортивных, культурных и прочих мероприятий, которые будут генерировать турпоток. Как минимум, с ближайших территорий.

Еще одно направление, которое живет и развивается без участия администрации – промышленный туризм, то есть приезд людей в командировки в наши местные предприятия.

И тут надо говорить о развитии гостиничного бизнеса, к чему администрация Сургута будет прилагать усилия в части, как я говорил ранее, предоставления земли, подключения к сетям и так далее. Считаю, что важной и интересной задачей на ближайшие годы было бы привлечь в город хотя бы одну гостиничную сеть международного класса – уровня Hiltonили хотя бы DoubleTree от этой же сети.

– А за счет чего мы сможем сделать рывок в создании гостиничной инфраструктуры и строительства, например, больших конгресс-холлов для крупных деловых мероприятий и выставок?

– Я думаю, здесь все упирается в инициативы бизнеса. Есть идеи провести переговоры с предпринимателями, которые смогут привести в город крупные сети.

– А как оцениваете логистику? Ведь до Сургута еще надо добраться. А у нас аэропорт загруженный и требует реконструкции. С ж/д вокзалом тоже не все ладно.

– С точки зрения логистики реконструкция аэропорта или ж/д вокзала вряд ли приведет к росту пассажиропотока. Оно приведет к существенному росту качества оказываемых услуг, но, по большому счету, с потоком людей справляется и нынешняя система. Я бы с этой точки зрения отметил, например, реализуемый сейчас проект расширения железной дороги между Сургутом и Тюменью до двух полноценных путей – это приведет к ускорению и удешевлению транспортного сообщения и повлияет не только на туризм, но и на всю деловую активность. То же самое – второй мост через Обь.

– Из чего может состоять событийный туризм в Сургуте?

– Есть несколько направлений. Одно из них – спорт. Нужно работать со спортивными федерациями, а также профильными окружными властями, чтобы они давали возможность Сургуту принимать крупные всероссийские и международные соревнования.

У нас были две качественные деловые выставки, имевшие колоссальный успех, слегка потухший из-за коронавирусных ограничений. Это строительная и нефтегазовая выставка в «Спарте».

Если говорить о культуре, то опыт последних лет показал, что у нас общественники умеют делать хорошие небольшие мероприятия. Они привлекают региональные и федеральные гранты и на эти деньги совместно с администрацией города проводят хорошие события, на которые съезжаются люди из разных регионов. Например, в этом году в ноябре у нас пройдет международный фестиваль креативных индустрий – мероприятие, полностью инициированное местным сообществом. Так что потенциал у нас в городе есть, нужно просто планомерно его развивать.


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26 мая в 07:19, просмотров: 3344, комментариев: 15
Комментарии:
6xz34e
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26 мая в 07:50
Уважаемый Дмитрий!Вы задали стратегические вопросы про будущее нашего города.Но ответы..."мечты" и "фантазии" ..не более того.Все будет...ждите...Интересно узнать Ваше мнение про услышанные ответы?Честно,напишите пожалуйста.
Сергей Б
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26 мая в 09:53
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Влад Корней
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26 мая в 09:57
Может с Речного вокзала начать ?
Юный пенсионер
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26 мая в 10:32
В общем, как сидел город на нефтегазовой игле так и будет. Ещё и проблемы с работой появятся из-за роста населения и снижения рабочих мест. И в конечном счёте (лет через ...цать) Сургут ждёт участь вымирающей Воркуты т.к. время угля вышло (уйдёт скоро и время нефти. Европейские автопроизводители уже заявляют что полностью откажутся от ДВС к 2030 году). И менять ситуацию нет желания у чиновников. Как сказал Шувалов Варламову"Города рождаются и умирают. Это нормальный процесс.".
Лубягин Игорь
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26 мая в 11:24
Считаю, что Сургутянам нужно подняться против преемственности и кумовства. Кириленко - это чей сынок? Мы как терпилы проглатываем то, что на нашем горбу наживаются богатые мажоры, выходцы из СНГ. Ему бы в 90-х пацаны объяснили возле магазина "Москва", кто он по масти и по жизни, а теперь он смотрите-ка, что-то за нас решает в правительстве.
Швондер.
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26 мая в 11:37
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Лубягин Игорь Швондер.
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26 мая в 12:09
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Citizen
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26 мая в 12:12
Опять Хилтон??? У меня дежавю?
______________________________________________________________
В Сургуте будут построены отель Хилтон, авторечвокзал и центр для бездомных
Сегодня 24 ноября 2011 в Сургуте на седьмом заседании Думы депутаты
приняли ряд решений, касающихся изменения территориальных зон.

Как сообщает строительный портал Югры, народные избранники
разрешили выделить на строительство гостиничного комплекса  и
бизнес-центра «Hilton Garden Inn» общественно-деловой зоны по улице
Аэрофлотской.
Alkonowa1ow
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26 мая в 13:24
Что мешает Сургуту в данный момент развивать событийный туризм? Мешает Ханты -Мансийск. Весь событийный туризм там. Если развивать и в Сургуте, то «Боливар двух не выдержит». Просто нужно делиться и часть окружных мероприятий проводить в Сургуте. Требуется Правительственные решения о дальнейшем развитии промышленности в Сургуте. Прирост до 530 тысяч жителей к 2030 году ГК «Сибпромстрой» жильём обеспечит. Да школами, детсадами тоже. Не вопрос? Вопрос чем заниматься Новым 100 тысячам жителей. Наукой в НТЦ? В сфере услуг? Нет. Надо Правительству Югры новые стратегические проекты в Сургуте. Геномный центр это хорошо придумали. Второй автомобильный мост тоже. Но это не то. В Сургуте электроэнергии «как грязи». А где энергоёмкие производства? Необходима вторая индустриализация Сургута. Если вспомнить как американцы в 30 х года фактически весь свой промышленный потенциал вложили в индустриализацию СССР. Весь. Начиная от оборудования для метрополитена и кончая тракторами и авиационными двигателями. То сегодня все это
Alkonowa1ow
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26 мая в 13:32
Продолжаю. То сегодня все это промышленное производство вобрал Китай. Это неправильно. У Сургута есть людской и энергетический потенциал. Надо привлечь западные технологии и производить в Сургуте высокотехнологичную промышленную продукцию. Город это не потянет. Нужно помощь ПРАВИТЕЛЬСТВА ЮГРЫ И РФ. А Артёму Кириленко нужно реально помогать, чтобы поднять и малый, и большой бизнес в Сургуте. Помогать привлекать инвестиции. Но ещё раз. Это не местная проблема, решаемая одним заместителем Главы города, а региональная проблема и даже федеральная. Это ключевая проблема всей нынешней экономики.
Dochimacho
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26 мая в 17:13
Я вот жду когда уже на дармовой практически энергетике в городе тепличнок хозяйство свое появится.
По поводу туристической проблемы хорош пример Западной Германии, область Рур. Но там нужно вкладываться в долгую. Наш чиновник, российский такое мероприятие не потянет.
kolbat
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26 мая в 18:07
Так есть гостиница Кедр, которая муниципальная. Паззл сходится - самый центр, почти что как в Лондоне. Вот её отдать в управление Double Tree, а не вот это все что у филармонии почти достроили
Dochimacho kolbat
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26 мая в 18:22
Эта коробка, что напротив Филармонии будет гостиницей?
Влад Корней
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26 мая в 19:08
ТЦ Вершина , чем не Hilton? Провести реконструкцию и режьте ленточку !
Flyer
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26 мая в 19:42
Вы всерьез думаете, что проблема в здании?
Вопрос в том, чтобы в принципе подобного рода сети захотели работать в городе. А уж если захотели, то в определенной степени это говорит о перспективности города.
Губский Александр Лубягин Игорь
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26 мая в 22:15
Так ты есть терпила и по масти, и по жизни. Уже мотня седая, а до сих пор работаешь охранником. Учиться не хочешь, работать не желаешь. Лентяй. Живёшь один. Женщины постоянной нет. Дурака валяешь на посту в охране сутки через трое, а в остальное время пивко потягиваешь на диване и строчишь в местных чатах всякую чушь, самоутверждается за счёт троллинга уважаемых и авторитетных людей. Пролетарий херов.
Мономах
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26 мая в 23:34
Это чудо вообще не понимает предмета своих обязанностей! Пусть тогда хоть вопрос о строительстве Нефтехима проработает! Площадку с документацией СНГ уже лет 15 как в столе держит! Может хоть в этом разберется, папа за ручку поводит на денюху к Владимиру Леонидовичу! , аак раз в пятницу 70 !
kolbat Dochimacho
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27 мая в 15:23
Именно об этом нам говорит паспорт проекта
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