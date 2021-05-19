Чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев о том, где тяжелее: в спорте или политике

Боксер-тяжеловес, чемпион мира и депутат Госдумы Николай Валуев сегодня открывает в Сургуте чемпионат УрФО по боксу среди мужчин. Этот турнир посвящен памяти основателя бокса в нашем городе Павла Малаховского. Соревнования будут проходить с 19 по 22 мая, а участие в нем примут порядка 80 спортсменов. Поболеть за участников можно совершенно бесплатно в СОК «Энергетик».

Перед началом поединков на ринге Николай Валуев ответил на вопрос корреспондента СИА-ПРЕСС о том, где ему пришлось тяжелее: в боксе или в политике, и что принесло ему большее удовлетворение, как личности:

— Я точно скажу, что тяжелее на политическом поприще. Морально тяжелее. Потому что здесь ты можешь столкнуться с проблемой бабушки, которой не на что купить дрова, к примеру. Такое письмо мне пришло на днях из Брянской области. Я понимаю, что куплю я ей эти дрова, но в целом я не решу вопрос ее пенсии, благополучия. А может рядом живет еще одна такая бабушка? А может там целая деревня нуждается в дровах? А я не сумею всем помочь. А я хочу, конечно, это сделать. Это очень философский вопрос, с которым сталкиваются все. Если у тебя душа не покрылась коростой, то ты, пропуская это все через себя, ощущаешь себя каким-то психотерапевтом. Это ложится тяжелейшим моральным бременем.

Или проблема другого масштаба. Тут мне был звонок от высокопоставленного лица и говоря: «Сергеич, ну что ты туда полез? Зачем вот эти письма? Ты уважаемый человек, вся Россия тебя знает. У нас же все там уже «встало на рельсы», этот объект надо построить, людям он нужен». Что важнее сохранить рощу или построить дорогу? Ты всегда находишься на такой развилке. В боксе проще. Ты видишь соперника, которого должен победить или видишь финишную прямую, которую нужно пересечь первым. Все предельно ясно.

В политике, принимая какое-то решение, ты можешь угодить одному человеку, а еще сотне людей это может не понравиться. А если наоборот, то меньшинство может поднять такой шум, что тебя просто смешают с грязью из-за одного решения. Вот это политика. Но это не снимает с нас ответственности и тех задач, которые мы на себя добровольно взвалили.

Отметим, что на встрече присутствовал и знаменитый югорский боксер, депутат окружной думы Руслан Проводников, который по завершении спортивной карьеры тоже ударился в политику. С мнением коллеги он солидарен.

«В этом году заканчивается моя первая пятилетка в думе Югры, — говорит Сибирский Рокки с СИА-ПРЕСС. — Такое ощущение, что я не спал все эти годы. Мой день начинается в четыре утра. Только спорт сегодня помогает спастись от этой грязи. Когда что-то получается сделать – не важно в спорте или в политике – это уже удовлетворение.

До того момента, как я стал депутатом, мне казалось, что это такой серьезный статусный человек, который может все. Попав сюда, я понял, что я такой же маленький человечек в этой большой бюрократической машине, который практически ничего не решает. Если что-то удается сделать, так это благодаря характеру, силе и спортивной закалке».