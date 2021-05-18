Интервью с актером Театра Наций, бывшим сургутянином Александром Новиным

В мае в Сургуте впервые побывал с гастролями московский Театр Наций, возглавляемый народным артистом России Евгением Мироновым. Представили два спектакля – «Игра» режиссера Явора Гырдева и «Жанна» Ильи Ротенберга.



Этот праздник для театралов стал возможен благодаря федеральной программе «Большие гастроли» и Росконцерту. А еще это был большой праздник для артиста Театра Наций Александра Новина - нашего земляка, в 1990-е начинавшего свой творческий путь в Сургутском театре. Это первое возвращение Александра Новина на родину в качестве актера прославленного театра. О профессиональном и личном артист рассказал в интервью для siapress.ru.

«Из-за волнения от встречи с Сургутом на спектакле рука дрожала»

- Зрительские овации, цветы, фуршет – Александр, ваше возвращение на родную сцену можно назвать триумфальным. Сургут вас принял с любовью. А помните, как вы расставались с нашим городом в начале 2000-х, помните?

- Конечно. Внешне все было хорошо: я служил в сургутском театре, была налаженная жизнь. Но в какой-то момент мне стало как будто бы тесно, как будто чего-то не хватало… Помню, что накануне отъезда я тренировался в спортзале, и вдруг внезапно спросил у товарища, может ли он занять мне тысячу рублей. Он смог. У меня в кармане было своих четыреста рублей, и на следующий день я поехал на вокзал, но в кассе билетов не оказалось. Я уговорил проводницу московского поезда пустить меня в своё купе за тысячу. Говорю ей: «Мне очень надо в Москву уехать, я артист!». Даже зачем-то диплом показал…

- Может быть, на ваш отъезд повлияла Тамара Лычкатая, на тот момент директор театра?

- Нет-нет, это было общее стечение обстоятельств. Я безумно благодарен Тамаре Никифоровне за то, что в моей судьбе случился театр. У меня и мысли не было стать артистом - я работал поваром в кафе «Собеседник» и увидел объявление в газете, что набирается актерский курс Российской академии театрального искусства. Что-то она во мне разглядела, раз настояла, чтобы я попробовал поступить. У нее 6 мая был день рождения, и я хотел бы пожелать ей неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и не терять эту удивительную оптику, которая позволяет видеть талант в самых разных людях. Ведь судите сами, не каждый город с 380 тысячами жителей может похвастаться собственным драматическим театром, а Сургут может. И это благодаря Тамаре Никифоровне Лычкатой.

- Как вам сургутский зритель?

- Начну с того, что я очень ждал этих гастролей. Я ждал поездки в Сургут, наверное, десять лет. Ходил, зудел по театру: Сургут, Сургут, Сургут... И когда из-за коронавируса проект «Большие гастроли» перенесли, я, как сейчас помню, зашел в репчасть и сказал – надо, чтобы мы поехали в Сургут! Я был готов сам уже заплатить, только чтобы эти гастроли состоялись. Чувствую какую-то внутреннюю ответственность перед городом, откуда начался мой творческий путь. Это для меня очень важно и волнительно.

Есть сцена в спектакле «Игра», когда мой герой подает визави визитную карточку. Мне Виктор Александрович (Вержбицкий – народный артист России, партнер А. Новина по спектаклю-дуэту «Игра» - пр. ред.) сказал, что у меня рука сильно дрожала! Потому что я, конечно, переживал. Для меня Сургут — особое место… Я помню сургутского зрителя – он не изменился, он мне очень нравится. Казалось бы – север. Но зрители здесь с большим горячим сердцем. Всем коллегам, кто не был здесь на гастролях, очень советую сюда приехать.

«Уже много лет каждое первое января я пишу на бумажечке план на год»

- Какие периоды вашей жизни наиболее щедры на впечатления и характеры для актерской копилки?

- Все, что связано с новыми открытиями, с премьерами. Читаешь новую пьесу, сценарий - это сразу начинает в тебе пробуждать и развивать эмоции. Я пришел вчера после спектакля - перевозбужден очень, не могу успокоиться, заснуть. Решил отвлечься – взялся читать сценарий сериала «Братья». Его накануне прислали с платформы ivi. Тяжелая, серьезная история. Я сразу забыл о спектакле, и погрузился в историю героя, начал что-то представлять, додумывать - это все идёт в актерскую копилочку.

- Судя по вашей биографии, вы оставляете впечатление очень цельного, нравственно крепкого человека. Что не так часто в среде актеров. А разве не должно быть в характере актера некой «мармеладовщинки», чтобы было из чего рождаться саморефлексии, самокопаниям?

- Я думаю, все это есть. Не только в артисте, но и в каждом человеке. И у меня тоже есть эмоции, переживания. Но я стараюсь себя правильно оценивать. Стараюсь не витать в облаках. Я точно знаю, кем я был, откуда я вышел, что мне нужно сделать.

Уже много лет каждый год первого января я просыпаюсь и пишу план на наступивший год. На бумажечке, пять-шесть пунктов. И если даже два из них выполню – это победа. Очень люблю ставить цели, мне всегда нужна цель, мне нужно идти к ней. Это какая-то фенечка моя, и касается она не только работы, но и хобби, семьи.

- Например?

- Летом 2012 года мне прислал сценарий потрясающий режиссер-документалист Артем Темников. Основано на реальных событиях. Название – «Ноу коммент». Когда я прочел, меня так впечатлила эта история, что я загорелся. Очень захотел сделать это кино. Но никак не получалось. Материал, который нужно было найти, - есть только у ФСБ, И вот я первого января написал в свой годовой план – хочу снять «Ноу коммент». Хочу, хочу, хочу. Именно так написал, три раза. И больше ни одного пункта не поставил на весь год. Уже осенью мы начали снимать! Министерство культуры, министерство обороны и лично министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу очень помогли нам с решением финансовых и организационных вопросов Мне кажется, такой подход дисциплинирует. Очень важно, чтобы у человека в качестве приложения к «мармеладовщинке» была внутренняя дисциплина.

«На сцене играли кинозвезды, а получалась халтура»

- Вы актер, продюсер. Наверное, навсегда лишены взгляда обывателя на кино или спектакль, когда вы зритель?

- Нет, я могу отключать режим профессионального зрителя и быть обыкновенным зрителем. Я, как правило, никогда не обсуждаю, не осуждаю коллег. Если какая-то критическая мысль возникает, я говорю себе мысленно: «За собой следи! Сам сначала сделай что-нибудь, потом будешь умничать».

- Есть театры в Москве или за рубежом, куда вам интересно заглянуть, если есть свободное время?

- В Москве я хожу в разные театры. Вот на днях был в РАМТе (Российский академический молодежный театр – прим.ред.) на спектакле «Сын» режиссера Юрия Бутусова. Конкретных предпочтений нет. Когда бываю за границей, обязательно посещаю театры - мне всегда интересно, как у них это делают, какая у них школа. Особенно если спектакль по известному произведению – интересно, каким будет режиссерское решение.

- В какой стране Европы театр вам интереснее?

- В Великобритании. Я больше всего спектаклей посмотрел именно там. Когда я там учился, почти каждый вечер ходил в театр. Безумно дорогое удовольствие. Брал билеты на самые дальние ряды. Зато посмотрел и «Кошку на раскаленной крыше» со Скарлетт Йоханссон, и «Одеон» с Хелен Миррен, и почти все мюзиклы…

- И как вам показались звезды кино в театре?

- Я обычно не обсуждаю коллег, но мне не все понравилось. Откровенно говоря, некоторые вещи были халтурой, хотя на сцене - кинозвезды. Лишний раз убеждаешься, что театр и кино - это две разные стороны одной профессии.

- Вы удачно совмещаете обе. Но что для души ближе и приятнее?

- Я довольно редко снимаюсь в кино. С начала года отказался от четырех проектов. Не потому, что я ищу что-то глобальное для себя, просто есть бегуны на длинную и на короткую дистанции, так вот мне хочется бежать на длинную. Понятно, что заработок и медийность – это тоже важно. Но мне легче, чем многим коллегам - у меня есть студия, я сам продюсирую. А театр… Конечно, он сложнее, ведь ты выходишь на сцену здесь и сейчас, без права на ошибку. Это не съемки кино, где ты можешь попросить у режиссера еще один актерский дубль – даже когда режиссера все устраивает, а тебе хочется что-то улучшить для себя. Театр – это мощный тренинг. Это пространство, откуда можно долго черпать, набирать в профессиональном плане. Театр Наций даёт фантастические возможности, ведь он приглашает на постановки режиссеров с мировыми именами…Уилсон, Лепаж, Херманис…

«Куда исчезли фантастически хорошие дороги Сургута?»

- Вопрос из разряда фантазий на тему. Если бы судьба сложилась так, что Москвы на вашем творческом пути не было – вернулись бы в Сургутский театр?

- Я бы из него не ушел, мне кажется. Конечно, я бы с удовольствием работал. Знаете, если ты, актер, вышел на сцену, почувствовал дыхание этого зала, а если еще вдруг зал принял тебя, и вы слились с ним в одно целое – это беда, катастрофа. Ощущения, которые ты переживаешь в таком случае на сцене… я даже не знаю, с чем их сравнить. Эйфория. Что-то подобное я переживал, когда поднимался на пьедестал как победитель спортивных соревнований…

Это то, от чего отказаться очень трудно, просто невозможно. Сейчас, я знаю, некоторые ребята, бывшие актеры СМДТ, хотят вернуться сюда. Я их понимаю и думаю, это очень круто. Более того, если театр захочет поставить спектакль с актерами из первого набора, со «старой гвардией» - я с огромным желанием подключусь к этому проекту!

- Вы верите в будущее Сургутского театра?

- Сейчас, я знаю, в Москву со всех концов страны летят письма из театров. Причем театров крупных городов, миллионников. Везде просят помочь, везде – проблемы. Там театры закрывают, там сокращают финансирование. Ну не нужны почему-то городам театры. На этом фоне меня потряс Сахалин, куда мы прилетели на съемки. У нас тут все измеряют нефтью, а у них – рыбой. Так вот, когда мы прилетели, нам первым делом сообщили, не то, сколько здесь рыбы выловили, а то, что здесь Чехов три года жил. Это для них самое важное! Наше с вами время будут судить не по добытой нефти, не по выловленной рыбе, а по культуре. Ресурсы – это важно, никто не спорит. Но, тем не менее, нацию формируют не ресурсы, а культура. И это не мои слова, а слова Владимира Путина, нашего президента.

И у Сургутского театра обязательно должно быть будущее. Даже я помню, какие сложные ситуации возникали у театра, но Тамара Никифоровна никогда не опускала рук, не сдавала театр, тянула его эти двадцать лет. Я верю, что в нашем небольшом городе театр сохранят, и будут развивать.

- У вас было время осмотреться сейчас в Сургуте?

- Я много гулял по городу вчера. В церковь зашел, прошелся по проспекту Ленина, до «Строителя»… На самом деле, город не сильно изменился. Да, где раньше были просторы, теперь масштабная жилая застройка. Но город развивается, это нормально. А еще меня всегда потрясало, то какие фантастически хорошие дороги были здесь. К сожалению, этого я сейчас не увидел... Сургут мне очень нравился и продолжает нравиться! Я во многих городах был – и с театром, и со съемками. Может, я не объективен, но именно в Сургуте мне прямо вкусно дышится! Понимаю, что не Алтай, не Альпы. Но ничего не могу поделать с собой – вкусно!

Справка: Александр Новин родился в 1978 году в городе Комрат (Молдавская ССР). Оттуда семья переехала сначала в Донбасс, затем в Сургут. Окончил сургутский курс Российской академии театрального искусства (ГИТИС), мастера - Борис Голубовский, Борис Морозов. Вместе с другими выпускниками вошел в первую труппу Сургутского театра, где играл в спектаклях «Декамерон», «Яма», «Вечер русских водевилей», «Ричард III».

Отъезд в Москву на некоторое время разорвал связь с театральным искусством. Актеру пришлось подрабатывать разнорабочим, дворником. Широкую известность получил как участник проекта «Последний герой», «Большие гонки», по ролям в фильмах «Охота на пиранью», «Апостол», «Охотники за бриллиантами». Играет в Театре Наций. Окончил ВГИК по специальности «Продюсерство кино и телевидения» (2009). Генеральный продюсер телекомпании «Третий Рим». Увлекается спортом (кикбоксинг).