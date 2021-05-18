О новом релизе Smile, музыкальном воспитании, Моргенштерне и Маниже на Евровиденье - в интервью с музыкантом, педагогом Аленой Поль

Выход этого интервью не специально, но совпал с началом Евровидения-2021. В этом году честь представлять Россию выпала певице Маниже. В день старта главного песенного конкурса мира мы публикуем интервью с сургутской исполнительницей, музыкантом, педагогом, участницей популярного шоу «Голос» Аленой Поль.

— Не так давно у тебя вышел в свет новый релиз Smile. Ты писала в своем Инстаграм-аккаунте, что это для тебя особенная история, – почему?

- Это одна из тех историй, которая случилась на расстоянии. Песня была рождена в игре, которая называется «20 песен за один день» – это невероятно крутой челлендж. В эту игру меня затянула подруга. Ее суть в том, что ты освобождаешь 12 часов своего времени – я смогла только шесть, – ни с кем не контактируешь, никаких социальных сетей, закрываешься в одном месте. Берешь с собой все, что тебя вдохновляет: книги, музыка, инструменты, музыкальные программы, – и генерируешь идеи. Один на один с собой ты должен написать 10 за шесть часов. Не сказать, что это полноценные песни от начала до конца, но для будущей Smile у меня получились куплет и припев. Она просто сразу взяла и пришла – у меня даже ноги затряслись!

Фортепианная партия там должна была быть более развернутой. Я пианист классический, а тут хотелось чего-то более джазового. В этом мне помог мой знакомый, известный не только в России джазовый пианист из Москвы Евгений Лебедев. Я ему предложила развить фортепианную идею на фоне того, что я уже придумала. Ему она понравилась, и он записал свою партию для меня.

— Что вдохновило в тот момент?

- Я подумала о моих любимых исполнительницах, таких как Нина Симон, Билли Холидей, которые оставили невероятный след в истории джазовой и мировой музыки. Но они были несчастны в любви. Я подумала о том, что часто женщины готовы на все, чтобы удержать любимого человека: терпеть унижения, вымаливать улыбку. Как раз эта песня о любви, которая прошла, но женщина не может ее отпустить.

Каждый из нас так или иначе сталкивается с этим в жизни. Я таких тем еще не касалась. Но все получилось прекрасно. Плюс сотрудничество с Женей – это большая удача для меня.

— Получается, творческим людям необязательно сидеть и ждать, когда придет муза.

- Да, ты права. У меня это был набросок пятый наверно. Я думаю: «Боже мой! Время идет, мне же надо десять написать. Откуда брать идеи?». Это уже работа. Историю можно придумать. Важно, чтобы был сюжет.

— С первого взгляда видно, что твоя жизнь кипит, энергия так и льется изнутри. Разве что пандемия заставила всех поутихнуть. Чем сейчас наполнено твое творческое пространство?

- Пандемия по всем, что называется, ударила. Особенно психологически. У меня был тоже некий срыв. Я все время пыталась что-то делать, снимать видео, планировать. И как раз вот эта игра помогла мне выплеснуть все, что накопилось. С сентября появилась возможность вернуться в студию. В основном я сейчас занимаюсь педагогической деятельностью. К тому же, осваиваю новую для себя специальность – музыкальная терапия. Прохожу онлайн-обучение у потрясающего наставника Алисы Апрелевой, работаю с особенными детками.

Также сейчас готовимся к отчетному концерту, где мои студенты будут петь с инструментальным ансамблем. Это будет 23 мая в культурном центре «Порт». Еще идет работа над музыкальным шоу-проектом «Иди за мной», где я и Вера Кондратьева выступаем в роли наставников, уже работаем с ребятами, подбираем репертуар, думаем над композициями.

— А в чем педагогическая деятельность заключается? Всех ли можно научить петь?

- Научить петь можно каждого, потому что если человек умеет говорить, то он сможет и петь. Другое дело, что цели у всех разные: кто-то хочет узнать получше свой голос, кто-то хочет поехать на какой-нибудь телевизионный проект. Моим студентам, как правило, уже за 30. Для них это тоже терапия своего рода, потому что они приходят реализовать свои несбывшиеся детские мечты. С этим багажом комплексов мы живем, приходим и не можем достать из себя звук – это реально история со слезами. А вообще вокалом я занимаюсь со взрослыми и детками от семи лет.

— Помимо всего этого у тебя есть еще и авторская деятельность? Я знаю, что ты создала курс для занятий с беременными.

- Да, он называется «Рождение колыбельной». До пандемии у меня было две группы. Некоторые уже приходили ко мне со своими детками. У меня также есть курс для мамочек с малышами, где мы поем, играем на музыкальных инструментах. В такой свободной творческой атмосфере играючи развиваемся.

— Напряженный график! Но, наверное, именно так нужно работать, чтобы музыка приносила еще и прибыль. Можешь дать совет начинающим музыкантам, как монетизировать хобби?

- Это серьезный вопрос для многих музыкантов, которые видят себя в музыке как в профессии. А профессия предполагает наличие материальных основ. Нужно исходить из того, какую музыку продвигает человек, есть ли у него какая-то финансовая подушка, чтобы вкладывать в это деньги. Самое главное – найти себя, единомышленников, которые помогут доводить эту музыку до конца, продвигать. Последнее сейчас не так сложно – есть YouTube, Инстаграм. Снимать качественный контент: не просто «ля-ля» на телефон, а сделать какое-то прикольное видео. Это тоже затраты.

Я, допустим, больше тяготею к интеллектуальной музыке – джазовой, околоджазовой, фолк. Она не для массового слушателя. Но у меня есть своя публика, я ее очень люблю. А если мы говорим о поп-музыке – тут проще. Она понятна гораздо большей аудитории. Но с другой стороны очень большая конкуренция – важно не затеряться.

— Кстати об индивидуальности. Молодежи сейчас интересно творчество рэп-исполнителя Моргенштерна. Как это объяснить? Как ты к этому относишься?

- Я прохожу мимо всего этого (смеется), но мой старший сын так или иначе с этой музыкой соприкасается, потому что она рассчитана как раз на возраст 10 – 16 лет примерно. Что цепляет в ней – это биты. Мы с Арсением [сыном] разговаривали, он принимает музыкальную историю, но понимает, что стихи, ну, не очень. Хочется, чтобы новое поколение не забывало о таких исполнителях, как The Beatles, Muse, Radiohead, Виктор Цой, потому что это реально качественная и офигенная музыка. Мои дети ее слушают.

— Как маме, мне интересно: как же понять, есть ли у ребенка способности к музыке, стоит ли его отдавать в музыкальную школу?

- Для меня это тоже очень важно. Как разглядеть? Как понять? Нужно просто быть с ним. Нужно просто его чувствовать. Видеть, общаться и узнавать, что ему нравится. Быть другом для ребенка и понимать, что он не наша собственность, что, как только он появился на свет, наша миссия – его сопровождать, направить, чтобы он себя нашел и был счастлив.

— Скоро стартует Евровидение-2021. Россию в этом году представит Манижа с песней «Russian Woman». Как считаешь, какие у нее шансы?

- Я обожаю эту песню, потому что она очень правдивая. В ней классно все: музыка, текст, энергия, посыл. Сама Манижа ведет активную социальную деятельность, внедряя это в свое творчество. Вообще я ни одно Евровидение не смотрела, но сейчас Манижу обязательно посмотрю. Я считаю, что она очень круто и достойно представит Россию, даже если это будет не первое место.