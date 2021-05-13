Сургутянин, обладатель Кубка Гагарина по хоккею об Илье Ковальчуке, странностях канадского тренера и заботе — о старшем брате

В конце апреля омский хоккейный клуб «Авангард» выиграл Кубок Гагарина. Событие, которое по касательной прошлось по Сургуту. В составе «ястребов» вот уже несколько лет играют наши земляки – вратарь Игорь Бобков и нападающий Александр Яремчук. Последний – стал гостем онлайн-эфира siapress.ru.





Об этом событии в карьере буду рассказывать детям и внукам









Александр подписал контракт с омским «Авангардом» и покинул Югру в 2018 году. Все три года из-за проблем с домашней ареной команда выступает в подмосковной Балашихе (avangard-tickets.ru)





- В 21 год стать обладателем Кубка Гагарина — главного трофея второй по крутости хоккейной лиги в мире – действительно настоящий успех. Какие эмоции ты испытал?

- Это было что-то фантастическое, нереальное. В последние секунды в воздухе висело невозможное напряжение. И когда прозвучала сирена, все выбегали на лед, бросали краги, шлемы, клюшки –– все летело в разные стороны, все радовались, кричали. Думаю, что запомню событие на всю жизнь и буду рассказывать детям и внукам.

- Перед финалом информационное поле вокруг «Авангарда» было не очень хорошее, появились какие-то вбросы про капитана, у которого нашли следы наркотических веществ в крови. Такие ситуации как-то напрягают?

- Про капитана нашего Леху Емелина даже объяснять нет никакого смысла. Да, были у некоторых мысли: «А вдруг его просто прикрывают, что он якобы заболел». Но когда она записал видеообращение к команде, и мы увидели, что он очень похудел, стал в два раза меньше, то все вопросы отпали в один момент. Никакого фейка не было.

- 30 апреля с тобой продлили контракт еще на два года. Какие цели ставишь перед собой?

- Эти два года будут определяющими для меня. Летом на сборах я должен показать тренеру, что уже готов для постоянного места в основе. У нас сейчас много ребят разъехались по разным клубам, кто-то в НХЛ уехал. Сейчас как раз, думаю, хорошая возможность доказать и тренеру, и генеральному менеджеру, что я достоин войти в основной состав.

Боб Хартли не отстанет от тебя, пока ты не сделаешь то, что он хочет

Кубок Гагарина – самый важный трофей в клубной карьере игрока КХЛ. Его обладателем Александр стал раньше, чем получил диплом о высшем образовании – в 21 год

- Ты сургутянин, воспитанник местного хоккея. Часть твоей карьеры протекала в Ханты-Мансийске, сейчас ты играешь за Омск. В чем принципиальная разница между югорским хоккеем и омским?

- Лично для меня разница для меня в том, что в «Авангарде» работает иностранный специалист, главный тренер – канадец Боб Хартли.У него свое видение хоккея, и оно намного отличается от видения российских тренеров.

- Тогда уместнее говорить об отличии североамериканского хоккея от КХЛ.

- Да, самое главное, что я постоянно отмечают в тренере, – то, как он относится к деталям, я думаю, никто не относится. Как ты стоишь на льду, куда смотрят глаза, в какую сторону развернуты коньки, как лежит клюшка — Боб Хартли будет свистеть на тренировке, пока ты все эти элементы не будешь выполнять так, как хочет он. Пока ты не запомнишь, пока у тебя в голове это не осядет, ты будешь делать одно и то же упражнение бесконечно. (Смеется)

- Нет ощущения, что тебя будто бы заново учат играть в хоккей? Ты состоявшийся спортсмен, играешь в лучшей лиге страны. Почему тебя, по сути, переучивают делать то, что ты и так хорошо умеешь?

- У нас было такое ощущение первое время, когда он только пришел. Но мне тогда было 19 лет, я молодой, ладно, а некоторым ребятам в команде и по 30 с лишним лет, и они пребывали в шоке оттого, что хоккей может быть совсем другим.

- Но раз Кубок Гагарина ваш, значит, его методы оправданы?

- Да, он три года к этому шел и, выходит, делал все правильно. Боб — хороший психолог, умеет к каждому хоккеисту найти подход, находит время с каждым пообщаться. Он всегда подчеркивает, что ему важно не только какой ты хоккеист, но и какой ты человек. Он хочет знать тебя и за пределами льда. У нас в команде выстроены дружеские, где-то даже семейные отношения.

О Ковальчуке сложилось очень хорошее мнение. Думаю, оно всегда будет таким









Карьера в КХЛ научила молодого парня играть, как в НХЛ. Все из-за дотошного (в хорошем смысле слова) канадского тренера (hawk.ru)

- С тобой в команде играл выдающийся хоккеист Илья Ковальчук, который попадал во всевозможные топы, рейтинги, входил в число самых известных россиян за границей и так далее. Какой он в жизни и каким знаешь его ты?

- Когда он первый раз зашел в раздевалку, я, честно говоря, вообще на секунду не поверил – передо мной просто легенда. Я еще даже хоккеем не занимался, а он на чемпионатах мира, на олимпиадах уже выступал, побеждал. Поэтому, когда он зашел, у меня дыхание перехватило. Он мастер, выше всяких похвал, о нем нельзя сказать что-то новое, все его знают!

- И все-таки какой он в обычной жизни? Какой он на льду? Как он общается с командой? Есть вообще ощущение какой-то дистанции между Ковальчуком и, например, Яремчуком?

- Нет, такого не было. Он хоть и заслуженный-перезаслуженный человек, но в общении, в жизни никакой звездности нет. Он простой человек, такой же как все. Со всеми одинаково общался, что с Емелиным, что со мной, Грицюком. С молодыми со всеми в хороших отношениях был. Всем помогал, где-то подсказывал с высоты своего опыта. У меня о нем очень хорошее мнение сложилось, и я думаю, оно всегда таким будет.

Если в Сургуте появится профессиональная команда, зритель будет

Александр Яремчук приехал в Сургут в начале мая и дал эксклюзивное интервью в прямом эфире siapress.ru

- Ты когда возвращаешься домой, встречаешься со своим первым тренером, с ребятами, с которыми играл вместе на льду в детстве?

- Конечно. Я также могу надеть форму, коньки, просто покататься с остальными. У меня брат старший раньше играл в хоккей, сейчас тренирует детей, вот я к нему постоянно на тренировки прихожу. Сейчас, правда, пока больше времени с семьей провожу. У меня племянница маленькая родилась, не видел ее год, сейчас наверстываю упущенное время.

- Не обидно, что в Сургуте так и не появилось своей мощной хоккейной команды?

- Грустно, потому что хоккейные традиции в городе хорошие, и раньше были команды, которые здорово выступали, были в лидерах на чемпионатах России. А вот последние лет 10 лет начался упадок в хоккее. Но я надеюсь, что хорошие времена вернутся, потому что в Сургуте такой дворец –– там можно спокойно создавать команду молодежной или даже высшей лиги. Я думаю, зритель будет хорошо ходить, ведь даже когда играют мужики после работы вечерами, любители, на них приходит много людей посмотреть. А что уж говорить, если появится профессиональная команда.

- Ты окончил школу с золотой медалью. Как это возможно при профессиональной игре в хоккей?

- С детства родители всегда говорили, что нельзя быть полностью только в хоккее, ты еще должен учиться. Видимо, приучили. После школы поступил одновременно в университет и в коллеж. Колледж в том году окончил, защитил диплом на отлично. А в этом году летом — защита диплома в университете.

Я играю в команде мечты

Ближайшие два года Яремчук считает для себя определяющими в – он должен закрепиться в основном составе команды (hawk.ru)

- Как изменилась твоя жизнь с того момента, как ты стал игроком КХЛ?

- Да, я в КХЛ, но я не зарабатывал таких денег, чтобы вообще с ума сойти можно было. Таких звезд с неба особо не хватаю.

- Но уровень жизни у тебя все же стал выше?

- Не жалуюсь, нормально все (улыбается). Живу спокойно, снимаю квартиру.

- То есть зарплата КХЛ пока тебе не позволяет купить квартиру?

- Квартиру я купил, но не в Москве, а в Сургуте.

- Инвестиции в Сургут? Серьезно?

- А почему нет? В квартире живет родной брат, у него семья: жена, дочка. Я им ее купил.

- Вместе с тобой играет Игорь Бобков, тоже наш бывший сургутянин. Тебе как-то помогает этот момент чисто психологически или вы не сильно с ним пересекаетесь?

- Я хорошо с ним общаюсь. Когда только перешел в «Авангард», сразу подошел к Игорю, познакомился, поговорили о наших первых тренерах, об игре в молодежке. Мы поддерживаем с ним теплые отношения на протяжении трех сезонов.

- У тебя есть команда мечты, в которой ты хочешь играть?

- Я сейчас в команде мечты!