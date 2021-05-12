Интервью с медицинским психологом «Центра профилактики борьбы со СПИД»

— Часто ли страх перед правдой становится препятствием для сдачи анализов на выявление болезни?

Несмотря на то, что заболевание по-прежнему остается достаточно распространенным и заболеваемость высокая и в Сургуте, и в России, отношение к нему остается достаточно осторожным, и люди не всегда идут и сдают тест просто для себя. В Сургуте и в районе с конца 90-х, когда мы начали здесь регистрировать заболеваемость, насчитывается 8212 случаев инфицирования ВИЧ. Но это только официальная цифра.

Сейчас инфицируются социально благополучные трудоустроенные люди, очень часто даже не имевшие опыт употребления наркотиков и часто имевшие одного постоянного партнера, то есть находящиеся в постоянных отношениях.

— Как часто нужно сдавать тест и где это можно сделать?

Мы советуем каждому сдавать тест на ВИЧ хотя бы раз в год профилактически. Тем более, что в поликлиниках по месту жительства и в нашем центре это можно сделать бесплатно. А в нашем аутрич-офисе на Профсоюзов, 54 можно сделать экспресс-тест по слюне. Он проводится анонимно и готов в течение 15 минут. Информативность – 99%.

— Живы ли стереотипы об этой болезни в массах? Мешают ли они жить в обществе ВИЧ-инфицированным?

Да, мы по-прежнему руководствуемся устаревшими представлениями о ВИЧ-инфекции. Для нас это болезнь маргинальных слоев населения, которые заработали ее своим образом жизни. Сегодня это не так. Но в обществе до сих пор существует грубое дискриминирующее отношение к ВИЧ-положительным и членам их семей. Они испытывают психологический дискомфорт, подвергаются социальному давлению. Адаптироваться можно, если заручиться поддержкой.

В России есть те, кто не скрывает свой ВИЧ-статус, но их немного: журналист Павел Лобков, Антон Красовский, активистка, одна из первых женщин, которая открыла свое лицо, — Светлана Изамбаева. Они показывают, что с этим заболеванием можно жить.

— В вашей практике встречались ВИЧ-диссиденты?

Неоднократно, к сожалению. Но ситуация меняется. Есть диссиденты, которые в принципе отрицают существование этого заболевания. И есть люди, которые допускают существование заболевания, даже у себя, но считают, что оно не опасное и его достаточно лечить какими-то народными средствами.

— Дискордантные пары — когда один партнер ВИЧ-положительный, второй об этом знает — обращаются ли к вам за помощью?

Сейчас таких пар очень много. В последние десять лет ситуация в этом плане тоже поменялась. Стопроцентную защиту от инфицирования здорового партнера даст только защищенный секс. Но если ВИЧ-положительный человек постоянно получает лечение, контролирует уровень вирусной нагрузки, который остается стабильно низким, то тогда можно и не предохраниться партнеру ВИЧ-отрицательному.

Эту ситуацию пары самостоятельно контролируют. При этом важно, чтобы здоровый партнер периодически сдавал тест на ВИЧ для профилактики. Раз в три месяца, в идеале.

— Могут ли такие пары иметь здоровых детей?

Если мужчина ВИЧ-положительный пьет препараты и пара предохраняется, то они могут подгадывать момент зачатия. Либо есть процедура очистки спермы, введения ее искусственно. То же самое в обратной ситуации, когда носитель вируса женщина.

Если женщина здорова, то риска передачи вируса ребенку нет. А если женщина ВИЧ-положительна, подключается вертикальная химиопрофилактика инфекции, и ребенок рождается здоровым.