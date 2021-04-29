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Артур Латыпов: «В конфликте с Тамарой Лычкатой нет ничего личного»

Директор департамента культуры Югры Артур Латыпов — о ситуации в Сургутском театре и конфликте с Тамарой Лычкатой

Артур Латыпов: «В конфликте с Тамарой Лычкатой нет ничего личного»
Фото: siapress.ru

Громкий скандал между главой Депкультуры Югры и экс-руководителем Сургутского музыкально-драматического театра стал публичным достоянием. На протяжении недели siapress.ru освещал все подробности противостояния «Латыпов – Лычкатая». О силовиках в театре, личном отношении к оппоненту и истинном поводе проверок в учреждении Артур Латыпов рассказал корреспонденту СИА-ПРЕСС в эксклюзивном интервью.

На ровном месте

— Лычкатая vs Латыпов – сколько в этом конфликте личного, сколько профессионального?

— Личного здесь нет: все — в рамках профессиональной деятельности. Мы проверяем все наши подведомственные учреждения — это стандартная практика: большинство проверок в Сургутском театре — плановые, поэтому откуда родился конфликт, я не готов сказать. Потому что он возник на ровном месте.

— Но одна из проверок все-таки оказалась внеплановой. Почему?

— Департамент культуры заходил на внеплановую проверку, так как было написано обращение в окружную прокуратуру на тот момент действующим сотрудником театра. Соответственно, прокуратура выставила представление нам и, я так понимаю, силовым структурам, чтобы мы осуществили проверку в рамках своих компетенций. На основе представления прокурора «Об устранении нарушения законодательства о противодействии коррупции» департамент культуры проверял документы.

В итоге был составлен акт выявленных нарушений: это недостоверные сведения в справках о доходах руководителя. Также были выявлены нарушения, которые, по предварительным данным, относятся к уголовному праву. Информация была передана в соответствующие службы, которые проведут проверку и выдадут свое заключение.

— Конфликт между департаментом и Тамарой Лычкатой был спровоцирован этими самыми проверками?

— Однозначно нет. Объективно — ссоры никакой нет. И никаких претензий к ней как к человеку нет. Я убежден, что закон един для всех, независимо от половой принадлежности, возраста, чинов и заслуг. Наша задача как органа исполнительной власти — обеспечить соблюдение законодательства и порядок во всех подведомственных учреждениях.

Я безусловно отдаю дань уважения тому, что сделала Тамара Никифоровна в области культуры — здесь это не обсуждается. Почему сложившаяся ситуация преподносится в таком свете, я не готов сказать. Но никакого конфликта нет.

— В каких еще учреждениях проводились плановые проверки?

— Проверки планировались на 2020 год, но из-за пандемии их пришлось перенести на 2021. Всего в текущем году запланированы проверки в девяти государственных учреждениях культуры из 17 подведомственных учреждений. Они проводятся раз в три года, системно, по разным направлениям.

Про ОМОН не знал

— Как вы прокомментируете заведенное уголовное дело о взятке заместителя директора СМДТ Александра Лычкатого?

— Не могу это комментировать: это не полномочия департамента культуры. Я не готов сказать, как поработали силовики, почему они выезжали с ОМОНом. Я даже не знал об участии ОМОНа — прочитал о нем в СМИ.

— Но это было после того, как департамент направил в полицию результаты проверки?

— Эти результаты выявили не мы. Мы проверяли другую историю: обращение, которое спровоцировало проверку, появилось в октябре-ноябре 2020 года. Возможно, к тому времени дело о взятке уже находилось в разработке у силовых структур — но оно не имеет отношения к проверкам, проводимым департаментом культуры.

— А о чем было обращение, о котором вы говорите?

— Там было множество разных вопросов. Поэтому прокуратура, получив это обращение, направила представления в различные инстанции. Нам отдали только то, что мы должны проверить в рамках наших компетенций.

Поддержка есть – боятся говорить?

— Тамару Лычкатую поддержали лидеры общественного мнения. Есть ли поддержка у вас?

— Я скажу так: ее поддержали те, кто оборотной стороны медали не знает. И почему все это произошло, они тоже, скорее всего, не знают.

У департамента тоже есть поддержка, в том числе и со стороны актеров театра. Есть актеры, которые готовы вернуться в театр с уходом Лычкатой: это талантливые ребята, профессионалы, выпускники ГИТИСа, обладатели наград, премий, грантов. Я не знаю, готовы ли они открыто говорить, но можно сказать, что лагерь раскололся на две половины. Возможно, боятся говорить.

С другой стороны, есть документы, есть аналитическая справка. Мы не берем 2020 год – там пандемия. Но анализ театральной деятельности нашего региона за 2017-2019 год показал, что в СМДТ бюджет увеличился на 36 процентов, а показатель посещаемости ушел в минус. У единственного театра в регионе! То есть выделять средств стали больше, а все показатели падают.

— В чем видите причину этого?

— Тут нужно разбираться комплексно. Я считаю, что здесь должны заниматься профессионалы. И вот как раз Светлана Астраханцева (новый директор театра — прим.ред.) — одна из тех людей, которая подойдет к этому более профессионально.

Встречали аплодисментами

— Вы встретились с коллективом театра. Как приняли нового директора в СМДТ? О чем говорили?

— Все было очень позитивно, добродушно. Встречали и провожали Светлану Астраханцеву с аплодисментами. Некоторые даже подходили, обнимали — они знают друг друга. Задавали вопросы по поводу гастролей в Москву, в театр Российской армии. Я подтвердил, что это будет согласовано, и на майские праздники театр выступит в столице.

Часть коллектива была на гастролях в поселке Федоровском, поэтому на встрече было порядка 30 человек.

— Каковы планы нового директора и департамента относительно театра на ближайшее время?

— Первоочередная задача — разработать концепцию развития театра на ближайшие три месяца, где будут определены реперные точки, по которым можно оценить результат. Документ будет открытым как для сотрудников, так и для всей общественности. Нам важны увеличение количества посещаемости, гастрольная деятельность как внутри региона, так и за его пределами.

Еще зданию необходим капитальный ремонт. Будем работать над тем, чтобы этот процесс сдвинуть с мертвой точки. Документы были готовы у нас еще в 2019 году — будем доводить до конца. Проектно-сметная документация есть. Обращались за федеральным финансированием, но такой программы нет. Теперь решаем это на уровне региона.


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Сегодня в 16:47, просмотров: 460, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:58
Скользкий тип. Как и все государственные чиновники.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 20:04
Такие конфликты в творческих коллективах явление довольно частое. От СМДТ до Большого театра. А что творится внутри этих самых «больших» и «малых» театров? Одному Богу известно. Частичку их жизни приоткрывает «господин Малахов», периодически копаясь в «грязном белье» звёзд театра и кино. А в СМДТ маленький, совсем маленький «конфликтик». Нет всё-таки «руководящая и направляющая» сила общества, по крайней мере в сфере театрального искусства, и конкретно в СМДТ не помешала бы. Тогда вместо ОМОНа достаточно было появится в театре инструктору идеологического отдела ГК КПСС. И конфликт превратился в чествование партии- ведущей театральных работников ленинским путём по пути строительства светлого будущего. И все закончилось бы под бурные и продолжительные аплодисменты собравшихся, с скромным небольшим банкетиком за кулисами главной сцены.
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