Интервью с руководителем АРТ-резиденции в Сургуте Ольгой Сидоровой о принципиальном отличии объекта от остального креативного кластера и о том, как стать резидентом

Появление так называемой квартиры, где «прописалась» творческая молодежь Сургута, вызвало недовольство и непонимание как со стороны жителей, так и в городском парламенте. Содержание нового объекта будет стоить местному бюджету 6,5 миллионов в год. Однако после посещения нового объекта, мнение депутатов о проекте стало положительным.

Корреспондент СИА-ПРЕСС пообщался с руководителем АРТ-резиденции в Сургуте Ольгой Сидоровой и задал интересующие общественность вопросы. Чем новый объект отличается от остальных креативных пространств, и как стать АРТ-резидентом?

— Что из себя представляет АРТ-резиденция? Какие направления в ней уживаются?

У нас помещение небольшое – 354 «квадрата». Конечно, хочется его заселить представителями креативного сообщества максимально плотно, чтобы здесь создавались коллаборации, но при этом, чтобы им было комфортно работать. У нас есть студия по созданию компьютерной игры; команда, которая делает мобильное приложение; один резидент занимается электронной музыкой; есть человек, который делает сайты. Это только одна комната, но и здесь есть примеры успешного взаимодействия. Например, создатели компьютерной игры используют электронную музыку нашего резидента в своем продукте. Это повышает его качество.

Мы не просто предоставляем место для творчества, мы даем место для развития организации, возможно для образования самозанятого или иной формы собственности, которая будет получать доход, в которой могут появиться новые рабочие места и это все принесет налоги в наш городской бюджет. То есть работаем на получение экономического эффекта.

— То есть из любителя здесь может вырасти предприниматель?

По крайней мере мы к этому стремимся. Если ставить творческим людям планку, загонять их в календарный план, то можно нарушить креативный баланс (смеется). Поэтому можно сказать, что мы оказываем сопровождение в проектной деятельности, организационную поддержку, индивидуально взаимодействуем с резидентами. Ребята сами перед собой ставят эту цель – выйти на новый уровень. На монетизацию, самоокупаемость.

— Кто может стать АРТ-резидентом и что для этого нужно?

У нас в ХМАО есть реестр субъектов и продуктов креативных индустрий. В настоящий момент это наверно единственная информационная база, которая решает относится ли человек к представителям креативных индустрий или нет. По сути, она и определяет, может ли желающий стать АРТ-резидентом.Поэтому при сотрудничестве с молодежью, мы консультируем их, как войти в этот реестр. А дальше работать на базе АРТ-резиденции человек может, арендуя площадь на льготных условиях, либо пользуясь ею безвозмездно. Это тоже индивидуально обсуждается.

— Как попасть в этот реестр?

Нужно заполнить заявку по ссылке. Это не сложно, но есть свои особенности. Но не стоит этот реестр воспринимать, как что-то тяжелое и непреодолимое. О своей деятельности, продукте мы должны уметь рассказывать: начиная с того, что есть сегодня, какие вложения, перспективы, уровень проработанности идеи. Когда мы общаемся с резидентами даже при составлении заявки для реестра, мы уже понимаем их уровень подготовки и осознания того, что они делают. Понимаем, в каком направлении с ними нужно работать.

Вторая часть заявки – это описание необходимой поддержки для развития идеи. Сейчас уже проводим десятки консультаций, в ходе которых ребята осознают, что идея – это хорошо, но нужно еще преодолеть очень много этапов, чтобы достичь цели.

—Этим и отличается АРТ-резиденция от остальных творческих площадок в Сургуте – нацеленность на проектную деятельность, которая приносит прибыль?

Главное отличие в том, что наш центр – это не досуговая площадка. Это место, где представители креативного сообщества осуществляют свою деятельность и имеют возможность реализовать собственный проект. Проектная деятельность ограниченна во времени: есть цель, количественные, качественные измеримые показатели и четкая фиксация по времени. Допустим, проект рассчитан на полгода, после чего резидент покидает нас. Это площадка, куда можно прийти, реализовать себя, свой проект, используя наши виды поддержки, а далее развиваться самостоятельно.