Сургутянка Дарья Жигер – о том, как в 16 лет организовать сеть английских клубов, экоактивизме и рекламе у Инстасамки

Мы встретились в холле дома культуры после концерта местной рок-группы. Дарья Жигер, девушка с короткой стрижкой, в кофте крупной вязки, свободных брюках-оверсайз и с непомерно большой хлопковой сумкой. Она начала обстоятельно спрашивать у всех за барной стойкой, кто чем занимается.

Сама она, как оказалось, руководит сетью английских разговорных клубов по всей России, проводит экологические акции и мечтает поступить учиться за границу. В 16 лет.

Говоря «руководит английскими клубами», я имею в виду — ищет менторов (тех, кто будет проводить встречи), придумывает темы, составляет вопросы, разбавляет это все играми и интерактивами (иногда они смотрят фильмы, иногда поют песни и даже гадают на таро, все — на английском).

Откуда в 16 лет такой задор? И как, вернувшись в Россию, не потерять навыки общения на английском и превратить это в масштабный проект?

Жить на английском

— Твоя мама – предприниматель? Как вы оказались в Сургуте?

— У нее достаточно много бизнесов — красота, бьюти-услуги. Мы переехали из Москвы в Нефтеюганск, когда мне был один год, в 2007-м. Тут мама открыла мультибрендовый магазин детской одежды. В 2012 году перебрались в Сургут. Поняли, что в Нефтеюганске нет развития — хотелось большего.

— С чего началось твое увлечение английским?

— С поездки в Ирландию. Моя мама подарила мне возможность поехать туда на Новый год, в 2019-м. С тех пор меня не отпускает идея поступать в вуз за рубежом. Выбираю между Америкой, Канадой и Нидерландами. Это стало одним из стимулов продолжать изучать язык. Я начала создавать привычку — «опутывать» себя со всех сторон английским. Вела инстаграм на английском — писала, снимала сториз на английском, смотрела фильмы на английском, перевела телефон на английский. Начала читать «Войну и мир» на английском.

Поняла, что хорошо бы подтянуть английский в сургутском «Биг бене» — параллельно занималась там. Тамошние преподаватели просто взорвали мой мозг! Помню, как плакала оттого, что ничего не понимала. Вышло жестоко, но действенно. К осени я прокачалась до уровня Upper Intermediate. Я сдала TOEFL (стандартизованный тест на знание английского языка — прим.ред.) на 80 баллов.

— Ты сейчас на самообразовании? Почему решила на него перейти?

— Перешла после девятого класса. Учусь экстерном — два класса за один год. Хотела просто освободить себе еще один год жизни. Всю программу прохожу сама.

За разговорами — в клуб

— Когда ты пришла к идее организовать разговорный клуб?

— Еще летом 2020-го думала об этом. Хотелось сделать на основе своих практик что-то полезное, сделать из этого проект. Проблема была в том, что тогда я перешла на самообразование, и в какой-то момент у меня начались проблемы с социализацией — не хватало общения. Захотелось создать свое собственное коммьюнити. Осенью я организовала English brunch.

Началось все с «Мафии». Позвала своих знакомых в ресторан — оказалось, они вообще английский не знают! Это было ужасно: все забили на английский, ругались, спорили. Это был провал.

Я решила порыться в интернете, проанализировать опыт других организаторов, узнать, как они такие встречи обычно проводят. Наткнулась на Blahblahclub в Санкт-Петербурге. Их идея — разговорный клуб — поначалу показалась мне скучной, поэтому я этот формат решила модернизировать: совместила разговоры со словесными играми, наподобие «Крокодила», 50 на 50.

— Как ты выбираешь темы для разговоров, вопросы?

— Придумываем совместно с менторами. Проводим мозговой штурм. Потом я начинаю изучать предложенные темы, ищу вопросы, отбираю. Но в основном это темы, которые нам интересны. Экология, осознанность, mental health (психическое здоровье — прим.ред.).

Зашло-залетело! Мы много общались, было очень душевно. В этот раз собрались в ресторане Travelers, и символично, что тема беседы была «Путешествия». В этот раз собрались уже люди, всерьез изучающие язык: увидели объявление о встрече в инстаграме. Тогда нас было четверо, не считая меня.

— В какой момент ваши встречи расширились до нескольких городов?

— Зимой я переехала в Краснодар — нашла работу, решила организовать разговорный клуб и там — поняла, что жить без него не могу! Людей искала прямо на улице.

Однажды мы вообще провели «инглиш-день»: утром занялись йогой на английском в фитнес-центре, затем пошли в кафе и провели разговорный клуб, а вечером собрались на кинопоказ на английском. На наш новогодний «муви-вечер» в Краснодаре собралось 15 человек. Мы смотрели первую часть «Санта Клауса».

Инстасамка не помогла

— Не планируешь ли открывать разговорные клубы в других городах?

— Да, планируем расширяться. Недавно к нам подключился Смоленск. Также сейчас я со своим проектом участвую в разных всероссийских конкурсах. Надеюсь, моему делу дадут поддержку, если выйду в финал. Проект некоммерческий. Это социальное дело. Все держится на моей мотивации.

Участники клуба занимаются бесплатно, но при желании могут поддержать проект добровольными пожертвованиями, «донатами». 50 процентов от них уходит менторам, 50 процентов — на развитие проекта. Донаты — самая противная для меня часть встречи. Но я пытаюсь изменить свое отношение к деньгам: труд должен быть оплачен.

У меня есть смешная история. Как-то раз я потратила 30 тысяч рублей за рекламу у Инстасамки. Моя мама в этой теме варится — берет «гивы», рекламу у блогеров и прочее. Как-то раз ей поступило супервыгодное предложение, при котором один подписавшийся на меня человек стоил меньше одного рубля. Это очень дешево! Она предложила таким образом продвинуть мой аккаунт Englishbrunch. В последний день я все-таки передумала, говорю маме — мне нужны не подписчики, а люди, которые реально будут ходить на занятия клуба! Она успокоила, мол, кому будет неинтересно — отпишутся.

Набрала я тогда 50 тысяч человек. Сейчас половина уже ушла, и они продолжают отписываться. При 25 тысячах подписчиков посты собирают максимум 100 лайков. Смотришь аккаунт — вау, 25 тысяч подписчиков! А потом смотришь на лайки – и все понимаешь. Доверие к «клабу» улетучивается.

После этого я заказала продвижение у самого инстаграма — оно сработало гораздо лучше. Всего в продвижение я вложила 40 тысяч рублей. Всё — мои личные заработанные деньги. Сейчас я в минусе — донаты не «отбивают» затраты.

Дармарка и СВОПы

— Ты ведь еще и эко-активизмом занимаешься? Расскажи про акцию СВОП?

— Swap — «обмен». На таких акциях люди обмениваются хорошими, но ненужными вещами. Одежда, обувь, книги, предметы декора, музыкальные инструменты, украшения.

СВОП прошел в «Вершине». Я занималась организацией. Друзья помогли сделать афишу, принесли ковры, краски, расставили столы. Чаще всего нам приносили одежду, книги и украшения. Были и картины, и посуда ручной работы.

Было очень душевно! В первый день пришло около 40 человек. Мы общались, рисовали, слушали друг друга, рассказывали о проблемах и пытались понять. Рассказывали о том, что ценим в себе, а потом друг другу аплодировали. Кто-то плакал, кто-то смеялся оттого, что нашел в себе что-то новое.

Все это длилось четыре часа. После этого я поняла, что организация мероприятий — в какой-то мере искусство. В акции я выражала себя.

Во второй день я чувствовала себя ужасно — очень устала. Люди, которые пришли, ожидали, что это будет какая-то «тусовка», что произойдет что-то веселое, но ничего не происходило. Мы просто сидели и разговаривали. Заказали веганскую еду, рисовали, общались по душам.

— Думаешь ли ты дальше проводить СВОПы?

— Думаю про другую акцию. Хочу организовать круглосуточную «дармарку» прямо в доме, чтобы каждый мог приносить вещи и забирать. Еще хочу помочь организовать рейв-вечеринку.

— Какие у тебя еще планы? Каким ты видишь мир будущего, в глобальном смысле?

— Моя глобальная цель – делать свои проекты масштабнее. Продвигать ценности и идеи, которые мне по душе. Я очень хочу, чтобы общество будущего стало более осознанным, чтобы оно ценило духовное больше, чем материальное. Чтобы люди раскрывались, чтобы понимали, что каждый человек хорош по-своему. Надеюсь, я застану то время, когда люди будут счастливы настолько, чтобы не смотреть на счастье других и не сравнивать. Будут искать свое собственное счастье.