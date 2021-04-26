Цикл интервью с сургутянкой Оксаной Салиховой, пережившей катастрофу в Чернобыле. Часть третья: «Мирная жизнь в Сургуте»

Черная метка в календаре. Вот уже 35 лет 26 апреля отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в память о событиях 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС. Сургутянка Оксана Салихова одна из тех, кто пережил эту трагедию. Каждый год в преддверии дня аварии ей снится один и тот же сон, где роковое событие повторяется вновь и вновь. Сирены. Автобусы. Машины, моющие асфальт. В день памяти радиационной катастрофы СИА-ПРЕСС публикует третью часть интервью с эвакуированной из Припяти Оксаной: «Мирная жизнь в Сургуте».

Первая часть: «День аварии»

Вторая часть: «Скитания по Украине»

– Ваш отчим работал в Сургуте во время аварии на АЭС. Наверно поэтому решили сюда перебраться?

Да, он настоял на переезде в Сургут. Приехали сюда уже в августе. Пока мы были в пионерских лагерях с сестрой – мама с отчимом здесь искали нам жилье. Их сначала разместили в общежитии. Правительство Советского Союза тогда выделяло средства, организовывало поездки в Припять для того, чтобы люди забрали свои ценные вещи, документы. В августе мои родители тоже ездили домой. Забирали кто что: одежду, магнитофоны, посуду, ковры. Был хаос. Мама рассказывала: в автобусе плакали все, потому что понимали, что больше сюда не вернутся. Она привезла оттуда только фотографии и кое-что из одежды. На выезде из города стояли дозиметристы и проверяли все на радиацию. Если прибор фонил, вещи рубили топорами, чтобы никому не досталось, и выкидывали в специальный контейнер.

– А вы в Припяти так больше и не бывали?

Нет. Тогда все ждали какого-то решения от правительства. Ждали, что вот-вот отмоют Припять, вот-вот вернемся. И такими ожиданиями мы жили несколько лет. Там все поэтапно было. Сначала город мыли каждый день. Мой двоюродный брат в это время там работал дозиметристом. И только в 1988 году, кажется, правительство решило провести чистку города, вычистить квартиры, чтобы не было соблазна для мародеров, хотя уже тогда многое успели растащить. А ведь это все вывозили и продавали.

Кстати, у моей дочери есть знакомая, которая ездит в Припять. Там проводят экскурсии, снимают локации. Дочь предложила передать ей адрес моего дома, чтобы они могли поснимать квартиру, показать, как она сейчас выглядит. Очень много молодежи едет туда ради забавы, эпичных фотографий. Но на это страшно смотреть. Они не чувствуют опасности, не осознает той беды, которая может случиться с их здоровьем. Снимают завод «Юпитер», медсанчасть, где брошена одежда пожарных – там везде радиация. Снимают, как там шкалит фон – это ужас.

Вам как-то помогли устроиться в Сургуте?

Когда родители приехали сюда, правительство вынесло решение предоставлять эвакуированным из Припяти в любом городе Советского Союза квартиры, равноценные тем, которые им пришлось оставить. Это был бесконечный сбор документов, справок, но наконец, нам выделили жилье.

Сургуте припятских было около 300 семей. Для нас выделили целый дом – Комсомольский проспект, 21.

Фото: 2 ГИС

А вообще его строили для заселения местных – тогда же всем квартиры бесплатно давали.

Государство тогда выделило нам деньги: на главу семьи 4000 рублей, 3000 рублей – для мамы, и на детей по 1500. Благодаря этой помощи мы смогли купить себе хоть какую-то мебель, одежду, посуду.

– С какой периодичностью эти деньги выделяли?

Это было разово.

– Насколько я знаю, в Сургуте есть сообщество чернобыльцев. Здесь живут и ликвидаторы. Как-то поддерживаете связь с товарищами по несчастью?

Очень активным было это общество. Оно называется «Союз – Чернобыль». Его организовали ликвидаторы, эвакуированные из зоны отчуждения. Каждый год раньше устраивали дни памяти трагедии. Собирались, делились своими проблемами, новостями. Это общество помогало восстанавливать документы, справки. Оно очень долго существовало, но сейчас я о нем ничего не слышу.

– Какие-то льготы есть сегодня у чернобыльцев?

В 90 годы, когда приняли много законов относительно социальной поддержки – эвакуированным, ликвидаторам, инвалидам, – помощь была существенная. Нам давали путевки в оздоровительные санатории, лагеря. Это действовало до 2005 года, если не ошибаюсь. А потом все льготы монетизировали. Сейчас мы получаем денежную компенсацию.

Кстати, в этом году порадовало, что губернатор Югры выделила чернобыльцам материальную помощь в год 35-летия со дня аварии. По пять и десять тысяч рублей в зависимости от категории. Это первый раз, когда средства выделило именно окружное правительство.

Сейчас все реже вспоминают Припять. Раньше в канун годовщины трагедии по новостям всегда показывали кадры того города, в котором мы жили. Сейчас фотографии реального города находишь только в соцсетях, в группах.

– Смотрели американский сериал HBO «Чернобыль»? Как считаете, правдоподобно изложили историю?

Да, в нем очень много правды. Что меня впечатлило в этом фильме – это героизм пожарных. Мы себе мирно спали, ехали в автобусе, детям весело, интересно, что же будет дальше. А там люди боролись за жизнь всей планеты.

Американцы меня поразили тем, что это другая страна, другой менталитет. А они так сняли сериал про жизнь Украины, про ту трагедию. Что касается фактов: немножко приврали в сценах, когда герои стояли на мосту, смотрели на эту пыль. Это было, но не так – мои одноклассники садились на мопеды, велосипеды, со школы ехали к станции смотреть зарево.

Фото: Кадр из сериала HBO «Чернобыль»

И еще, что для меня было печально: мне хотелось увидеть в этом сериале родную Припять, улицы. Может быть это можно было воссоздать в 3D, чтобы мы действительно увидели свой дом, свою улицу, свою школу. А они просто взяли эпизоды документальных съемок. Все остальное – это не Припять.

– И несмотря на то, что вы были там, практически рядом с местом действия, узнаете эти подробности спустя столько времени из фильмов?..

Да. Из фильма я узнала об этих ученых, которые брали на себя такую серьезную ответственность за принятие решений, действий. Хотя ведь никто не знал, как действовать. Инструкции для этого не было.

Фото: Владимир Самохоцкий / ТАСС-Архив. Бывший директор АЭС в Чернобыле Виктор Брюханов во время вынесения приговора на заседании Верховного суда СССР

И ведь папу Олега, Виктора Брюханова тогда посадили. Может быть я ошибаюсь, но мне казалось, что его вины нет. Виноваты инженеры, технические специалисты, которые допустили взрыв.