Говорим о молодежной политике в Сургутском районе

Молодежная политика в приоритете в Сургутском районе. Именно поэтому с 2021 года в муниципалитете стартовал масштабный проект: строительство сети площадок для разносторонней реализации молодых людей. Что из себя будет представлять такой центр? Как много времени уйдет на полную реализацию проекта? Какие поселки и города пополнятся точками развития и притяжения молодежи? Об этом и не только расскажет Севинч Мамедова, начальник отдела молодежной политики в Сургутском районе.