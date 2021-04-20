Цикл интервью с сургутянкой Оксаной Салиховой, пережившей катастрофу в Чернобыле. Часть вторая: «Скитания по Украине»

Историю сургутянки Оксаны Салиховой СИА-ПРЕСС начал рассказывать в преддверии 35-летней годовщины со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Она со своей семьей жила в городе Припяти, откуда ее эвакуировали после аварии на атомной станции 26 апреля 1986 года. Первую часть интервью, где Оксана рассказывает о перевернувшем ее жизнь дне, можно почитать здесь. Продолжаем рассказывать о скитаниях по Украине и судьбах ее близких людей.

– Куда в итоге вас тогда забросило?

1200 автобусов ехали единой колонной. Нас вывезли за 30-километрую зону от атомной станции и стали расселять по многочисленным селам Украины, которые попадались на пути. Когда мы заехали в село, нас ждали местные бабушки, дедушки возле сельского клуба. Разобрали всех приезжих. Нас накормили, спали кто где. А на утро мы проснулись: «А что делать дальше?». А никто не знает. Никаких новостей не было. Тогда мама приняла решение ехать к родственникам, потому что жить у чужих людей нельзя.

– К родственникам – это куда?

Нам тогда надо было доехать до Киева, а оттуда доехать до города Сумы, Кролевецкий район, потом – до села Литвиновичи. Там жила мама моего уже покойного отчима. Сам он тогда находился в командировке в Сургуте и ничего не знал о случившемся. Он работал на атомной станции, но где-то месяца за два до аварии его командировали на сургутскую ГРЭС. Он узнал обо всем по телевизору только после первомайских праздников, когда информацию обнародовали. Он очень переживал за нас. Связаться с ним мы не могли, но он сразу догадался, где нас искать.

– У вас не было ни денег, ни вещей. Как же вы добрались до бабушки?

У нас хватило денег доехать только до Киева. Там пришлось просить помощи у людей. Я помню, мама плакала, просила прохожих помочь нам купить билеты на автобус. Мы не думали, что нас бросят на произвол судьбы: обещали организовать палаточный городок, где нас будут кормить, а потом вернут домой.

– Как дальше там складывалась жизнь? Продолжили учебу? Под конец учебного года такой срыв…

Меня определили там в украинскую школу, чтобы дослушать программу 9 класса. Трудновато пришлось, потому что в Припяти я училась в русской школе.

Летом детей отправили по пионерским лагерям, чтобы родители могли обустроиться. Путевки предоставили на работе – моя мама трудилась на радиозаводе «Юпитер». Меня отправили в один лагерь, сестру – в другой. И только там я поняла, что с нами случилось что-то страшное: когда с меня сняли ту одежду, в которой я была в день эвакуации, и сожгли. Это был июль.

–Так уже несколько месяцев прошло…

Да.

– Как у ваших товарищей по несчастью сейчас со здоровьем?

Когда нам сказали, что будет эвакуация, уже было не до уроков. Мои одноклассники кто на мопедах, кто на велосипедах помчались к станции смотреть на пожар. Конечно же, хапнули радиации. Я не знаю, скольких уже нет в живых, но в первые годы после аварии я только и слышала: «Этот умер, этот умер...». Очень многих моих одноклассников уже не в живых.

Мои друзья из Славутича – семейная пара, у них двое детей. С ними я встретилась впервые через 23 года – в 2009 – в годовщину аварии проходила встреча выпускников. Они стали родителями одними из первых, хотя мы были еще очень молоды. У моей подруги Лены 1 января 1987 года родилась дочка Юля. Конечно, за беременностью все время наблюдали в Центре акушерства и гинекологии в Киеве. Думали, как повлияет на организм радиация. Но все обошлось хорошо. Хотя ее дом был ближе всех к атомной станции. А ее папа работал на АЭС, и в ту ночь у него как раз была смена. Лена с мамой вышли на балкон, смотрели, что же там горит и светится. А это радиация. Ее опасность в том, что она невидимая, неощутимая. Но мы тогда этого совсем не понимали. Мы все переживали за здоровье Лены. Наверно нас все-таки вовремя эвакуировали, и это облако радиации прошло мимо.

Фото из личного архива. На нем Оксана с подругой Леной

– А ваши родители?

Моя мама умерла, когда ей было 49 лет – в 2000 году. Я считаю, что радиация повлияла на это. Даже врачи это подтверждают.

– Славутич далеко от Чернобыля?

Между ними около 50-60 километров.Этот город был очень быстро построен сразу после аварии для населения, которое осталось работать на атомной станции. Им надо было где-то жить. Строили его все социалистические республики, сформировались даже отдельные национальные районы. Каждое утро в пять часов оттуда отходит поезд, который доставляет сотрудников на станцию.

Фото: pixabay

– Там сейчас работают люди? Это же зона отчуждения. Разве там можно находиться?

Сейчас они продолжают обслуживать Чернобыльскую атомную станцию. Муж моей одноклассницы уже ушел на пенсию, а она работает на втором энергоблоке станции. Этот поезд везет их прямо до АЭС. Там они переодеваются, моются, надевают спецодежду. После рабочей смены они точно также уходят домой: принимают душ, проходят дезинфекцию, переодеваются в свою одежду. Замеряется радиационный фон, после чего они едут домой, в Славутич.