Интервью с создателем Летучего театра Виктором Евдокимовым

Постановки его театра – терапия. Если душа – это мешок, то выступления – руки, которые берут этот мешок, и опрокидывают, высыпая содержимое. Чтобы потом вновь собрать – в этот раз как надо.

Я про Летучий театр и его создателя Виктора Евдокимова. Его знают все, но мало кто знает о нем. Вот он нацепил усы и импровизированные брови и гуляет по пустому утреннему городу – поддерживает сургутян во время самоизоляции; а вот – дурачится с цветком на голове прямо посреди зрительской аудитории, заставая врасплох; а вот он уже и не выступает вовсе – только говорит. Одним своим словом останавливает само время – масленичный хоровод – чтобы рассказать о славянских традициях в своей особенной, иррациональной манере.

Лицедей, виртуоз, человек выдающийся и настолько многогранный, что за всеми его образами сложно уловить личность. Невесомый, летучий… Как и его театр.

Продолжение. Начало — в публикации от 16 апреля 2021 г.

Философия «круглых»

— Я знаю, что в 2014-2015 годах вы активно гастролировали по свету. Куда выезжали?

— Такие «покатушки» у нас начались с 2008 года. Год мы жили в Испании, выступали в городе Аликанте. В 2014-ом гастролировали в Португалии. Были в Бельгии, Германии, Франции, Голландии, Португалии, Италии, Турции, Корее, Америке, Финляндии, Эстонии, Латвии и разных странах СНГ. Ездили также от театра-студии «Смешарики» при анимационной студии – там была одна из первых наших постановок, «Круглый новый год».

— Не от этого ли пошло ваше «круглые сказали», «круглые разрешили»?.. (анонсы выступлений «Летучего театра» в соцсетях дополняются выражениями «круглые разрешили», «круглые одобрили» и т.д. – прим.ред.)

— Не, круглые – это целая идеология! Есть две системы – многоугольники и круги. Две максимально похожие друг на друга фигуры, которые никогда не будут идентичны. Их площадь выясняется по принципиально разным формулам, притом в круге диаметр умножается на число Пи, которое бесконечно. В круге всегда есть эта долбаная бесконечность! «Да», «нет», и «еще какой-то нюансик». Многоугольники гораздо более точны.

Есть живая природа, со всей ее неопределенностью, всяческими допущениями, и есть такая же жизнь, но цифровая. Цифровая экосистема, сознание, которое однажды обязательно станет полноценным, но при помощи мастерства алгоритма.

Круглое – значит человечное.

Мы сейчас живем цифровой реальности, в которой нет бесконечности - только нули и единицы. И в какой-то момент, думаю, нам, живым, придется отстаивать свои права, как когда-то отстаивали свои права чернокожие… Мне даже партак набили круглый (показывает тату круга на груди).

— Человек нуждается в неопределенности, и это дает ему свободу.

— Именно. Это дает ему движение. Бесконечность, за которую ты всегда цепляешься. Философия круглых.

Рыбное место

— Перейдем к «Рыбному месту». Странный, сюрреалистичный спектакль без единого слова – история любви между «нефтяным человеком» и кочкой. Почему решили сделать спектакль именно про Сургут? Откуда такая любовь к нашему городу?

— На самом деле это не про Сургут. Мы просто решили поэкспериментировать с формами и цветом, убрать детали, диалоги. Оставить взаимодействие между формами – как у Хаяо Миядзаки. В его мультфильмах духи - персонажи с простыми формами, которые с помощью одного лишь штриха становятся определенными и осмысленными.

Началось все с летней школы Союза театральных деятелей. Там у нас было повышение квалификации по актерскому мастерству, сценической речи, движению. Но главное – была возможность работать с режиссером-«золотомасочником» («Золотая маска» – высшая театральная премия в России – прим.ред.)

Мне удалось поработать с Александром Енушкевичем. Это белорусский режиссер-кукольник, который активно экспериментирует с формами. У нас в команде была еще художница Татьяна Навсисян, с которой мы делали формы из оберточной полиэтиленовой пленки, скотча и пакетов.

Вернувшись обратно в Сургут, я решил этот опыт повторить. Мы брали надутые шарики, обертывали их пленкой, заматывали скотчем, затем эти шарики лопали – получалась странная форма. Еще ставили друг на друга несколько стульев, так же обертывали, обматывали – получилась кочка. А потом говорю им – теперь мы должны на этом всем как-то «взлететь».

Кочка начала двигаться, кто-то напялил на себя пакеты, обмотался скотчем – так вырисовывались персонажи. На фоне играла музыка Филипа Гласса, Аркадия Шелклопера и Макса Рихтера, Майкла Наймана.

— Людям понравилось?

— Показывали три или четыре раза – ни разу «не зашло» нормально. Люди реагировали по-разному. Кто-то говорил – «Что за наркоманы? Что они курят?». Но сама постановка оказалась недоделанной. Мы собрали «матчасть» (продумали костюмы, музыку, хореографию – прим.ред.), затем собрали историю, и оказалось, что одно «не вытягивает» другое. Мы поняли, что чтобы эта история в голове зрителя сложилась целиком – костюмы должны быть максимально простых форм. То есть убрать полиэтилен, убрать дополнительные детали. Они отвлекали внимание, вносили дополнительные смыслы.

Этноcode

— Расскажи про ваш проект «Этнокод». Когда он прошел впервые?

— В 2016 году. Прошел он в кондитерской «Тото». Было тогда человек 30. Провели его зимой, в святки. Мы тогда познакомились с электронной музыкой, с диджей-сетом. Вышла эдакая часовая «симфония» электронной музыки. Мы решили, что сама история должна быть, как музыкальная симфония, подобно балету – непрерывным действием под музыку, дополненным визуалом, светом.

— И что же там было, все-таки?

— Постмодернистские частушки.

— Частушки?..

— Кристина рассказывала про то, какие в святки были традиции, а мы гадали, рассказывали былички, страшные истории, «эмсили» на тему святочных традиций. Все это под музыку, под определенный ритм диджей-сета.

Натягивали на головы маски, мешки и врывались в толпу, устраивали пляски, шум.

Как-то так. Это было в декабре. А уже в марте, перед масленицей, был «Зять, вэлкам» в «Порту». Это было подготовительное мероприятие, на котором мы рассказывали про дни масленичной недели. Там мы заодно проанонсировали второй «Этнокод», который прошел пару дней спустя, в воскресенье. На нем, вместе со всеми актерами, музыкантами, художниками нас вышло 11 человек. Выступали в «Камертоне». На втором «Этнокоде» сюжет уже был.

— «Soмасленница» в этом году была аналогична прошлой по сценарию?

— Почти да. В этом году, правда, немного поменял свой текст – много самолюбования было (Виктор играл роль рассказчика – прим.ред.). Мальчик с девочкой потерялись в толпе, и через традиции и обычаи произошло их бракосочетание. Были мальчик и девочка, «молодоженчики» - а стали муж и жена.

«Мужик», проходя через испытания, учится говорить «нет» своим желаниям; учится прощать того, кто рядом, ведь если придет беда – нужно будет встать с ним плечом к плечу, и пойти против реального врага; Девушка же знакомится со словом «нельзя, я замужем», открывает в себе потусторонние способности, ведь в славянской традиции считается, что женщина имеет связь с иным миром.

— Откуда взялись эти веточки, деревья на «Этнокоде»? Где рубили?

— Брали их на пустыре за Югорским трактом. Мы брали «сушняк» — мертвые деревья. Каждый год играем спектакль, собираем ветки в машину, увозим и сжигаем за городом. Такая традиция.

— Когда ты писал сценарий – как-то погружался в тему славянских традиций?

— Кристина – носитель всех этих знаний. Она автор «Этнокода». Она училась в Колледже русской культуры, затем в Питерской консерватории, занималась фольклором, ездила в экспедиции. Она выступила нашим экспертом.

— Было в вашей игре что-то, что вызывало восхищение на грани с отвращением. Вы специально так отыгрывали плохих персонажей, или это получалось само собой? Была ли в этом идея?

— Не думаю, что это было сделано специально. Все было построено на ощущении друг друга. Один из театральных деятелей – последователь Мейерхольда, Гротовского – Эудженио Барба наблюдал за индийским театром Катхакали. Актеры этого театра работали на улице, посреди рынка, без музыкальных инструментов. Но при этом они собирали много внимания. Он пытался понять – почему? Дело оказалось в положении стоп – они стояли так, что в положении их тела всегда был какой-то дисбаланс, они вынуждены были держать равновесие, а значит – находиться в моменте. Они не могут «выпасть» из процесса, задуматься о чем-то.

— И вы это позаимствовали?

— Включенность. Договариваешься с людьми, и осознанно не репетируешь, чтобы они не могли «выпасть», чтобы держали друг друга, чтобы чувствовали. Один начинает двигаться – и за ним начинают все. Это ключ самого «Этнокода».

У культурологов есть определение «горячего» типа культуры и «холодного». «Холодный» - это когда есть «мы», нет «я»; «Горячий» - это когда есть «я», а остальное не важно.

Русский этнокод – это история про «мы».

Про хоровод, про совместное действие, роевой интеллект. А в наших постановках – еще и способ прикоснуться к происходящему.

С небес на землю

— Почему вы решили избрать добровольные «донейшены» вместо обязательной оплаты пропуска?

— Мы бессребреники. У нас нет человека, который умеет найти нашей творческой энергии денежный эквивалент.

«Ребята, сколько стоит у вас номер? – Мильон! – Ой, это дорого… – Ну тогда бесплатно…».

— Боитесь потерять мотивацию?

— Нет. Есть и основная работа, на которой можно и поработать. А «Этнокод» – он всего раз в году.

— Но ведь есть репетиции, организация, столько людей…

— Репетиции у нас было три. Все выступающие были знакомы с театральной терминологией – это выпускники Школы самосоздания, школы Знаменского, наши коллеги.

— Они ведь тоже рано или поздно захотят материальной отдачи? Или пока это…

— Пока это волшебство. Есть какая-то иная бухгалтерия. Бухгалтерия «круглой» жизни. Это не рыночные отношения.

— «Невесомость» теперь принадлежит «Порту»?

— Да, теперь мы платим им за аренду, за «Школу самосоздания». Началось все с того, что купил я как-то квартиру, и у меня из окна было видно это место (Дом культуры «Невесомость» – прим.ред.). Проходил мимо, думаю – ну-ка, зайду, посмотрю. Зашел и узнал, что это лофт. Влюбился в его своды. Думаю – была не была! Давай арендуем. Страшно было брать на себя такую ответственность, оформлять некоммерческую организацию. Я директором стал – у меня своя печать появилась! «Виктор Юрьевич» стал. За этот год театр преобразился.

Театр каждые семь лет должен радикально меняться – иначе он умирает.

Это и был исход тех самых семи лет. Мы чувствовали, что театр вот-вот загнется. Но тут случилась «Невесомость». Мы год пытались все это дело «тащить», но оказалось, что мы вовсе не организатор мероприятий, мы – театр.

— А сейчас вы где репетируете?

— Иногда в «Невесомости», иногда в Арт-резиденции, которая сейчас появилась. Вообще, у нас слишком много барахла. Вещи покрылись плесенью, пока лежали у меня на даче. Театр «покрылся плесенью». Так что администрация выдала нам еще и складское помещение за скромную аренду.

— Есть какие-то планы по поводу Арт-резиденции?

— Мы сейчас будем делать большущий проект. Пока держу в секрете – летом представим. Одна из его составляющих – «Школа самосоздания».

— Много у вас в коллективе сейчас человек?

— Одиннадцать, кажется. К нам много людей приходит – каждый со своей странной историей. Кто-то актер, кто-то художник, музыканты, психолог есть – Андрей Мартиросов.

— Но лидер – ты один? Пишешь сценарии, людей компонуешь, придумываешь проекты…

— Я не знаю, насколько я лидер. Даю толчок. Но на самом деле каждый из нас имеет преимущества, которые позволяют всему театру оставаться на плаву, на «святом духе» держаться. Каждый делает то, что ему нравится. Нравится писать посты – пиши, нравится созывать людей – созывай; но как только мы пытаемся нашу работу структурировать – все разваливается.