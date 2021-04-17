Цикл интервью с сургутянкой Оксаной Салиховой, пережившей катастрофу в Чернобыле

Очередная картина о крупнейшей техногенной катастрофе вышла накануне 35-летия со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Корреспондент СИА-ПРЕСС по долгу «службы» уже посмотрела фильм известного российского актера Данилы Козловского, где он же выступает режиссером. Многие, назовем их так – кухонные знатоки кинематографа раскритиковали драму, даже не посмотрев ее. Не будем спойлерить и вдаваться в киношные подробности. Хочется сказать только одно: как бы кто не относился к творчеству молодого актера, каким бы ни было воплощение идеи, смотреть отрывки истории того страшного дня, перевернувшего мир для многих людей, в любом случае очень волнительно.

Одной из тех, для кого та авария – не просто кадры из кинофильма, а воспоминание, которое каждый год в преддверии годовщины трагедии приходит и напоминает о себе во снах, является Оксана Салихова. 26 апреля 1986 года ей было 16 лет. Как и городу Припяти на тот момент. В память об этой трагедии СИА-ПРЕСС публикует цикл интервью. И вот первая часть – «День аварии».

– С чего все началось? Когда простые граждане поняли, что все очень серьезно?

Случилась все в ночь с пятницы на субботу. Утром мы проснулись. Солнечный день, было очень тепло. Я собралась в школу, пришла на остановку – автобусов нет. Люди говорят о какой-то аварии на станции. А у нас были автостанция и атомная станция, поэтому было непонятно, о чем речь. Пришлось идти пешком. Меня удивило, что военные мыли пенной водой асфальт из бронетранспортеров. Думаю: «Ничего себе – готовятся к 1 мая».

Фото: группа «Живая Припять» в Одноклассниках. На нем школа, в которой когда-то училась Оксана

– И школа в этот день работала? Даже занятия не отменили?

Когда я подошла к школе – никого вокруг не было, никто не бегает, как это обычно бывает. Двери закрыты. Я подошла – меня впустили. Сразу дают таблеточку. Что за таблеточка?

В классе все сидят. У нас, помню, первый урок – математика. Учитель как раз была директором школы, Чудинова Надежда Георгиевна. Мы все ждали, когда придет Олег. Олег Брюханов – наш одноклассник, сын директора атомной станции. Надеялись, что он нам расскажет, что там случилось на станции. Он наконец пришел, очень расстроенный, и говорит: «Папа сказал, что возможно будет эвакуация».

– Как отреагировали? Стало страшно?

Мы же дети, нам по 16 лет. Для нас это было интересно, мы радовались грядущему путешествию, представляли как это будет. В тот момент мы совсем не думали о том, что больше никогда не увидимся и не вернемся в родной город.

На фото девятиэтажный дом справа – проспект Строителей, д. 6, где жила семья Оксаны

– Когда все-таки началась эвакуация, и как это было?

Эвакуировать нас начали 27 апреля – на следующий день после аварии. Действительно, это было как в американском сериале «Чернобыль» 2019 года. Этот звук сирены и голос мы запомнили навсегда. Кто-то говорил, что это всего лишь на три дня, что для нас уже подготовлен городок из палаток. «Брать теплые вещи, одеяла – через три дня вас назад привезут», нам говорили. Мы собрались с мамой и моей сестрой. Все было очень организовано. Автобусы собирали людей по районам. Все были налегке: никто не тащил с собой огромных чемоданов. Я в чем была, в том и уехала.

– В чем вы тогда были, помните?

В спортивной одежде, легкой кофточке. Мама взяла пару пледов. Что самое было печальное: это был конец месяца – ждали зарплату. Люди были без денег. Думали вернемся, зарплату получим, майские отметим, а в итоге мы оказались без всего…

Фото из личного архива. На нем в центре 16-летняя Оксана в той самой одежде, в которой ее эвакуировали из Припяти 27 апреля 1986 года