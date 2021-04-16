Интервью с создателем Летучего театра Виктором Евдокимовым

Постановки его театра – терапия. Если душа – это мешок, то выступления – руки, которые берут этот мешок, и опрокидывают, высыпая содержимое. Чтобы потом вновь собрать – в этот раз как надо.

Я про Летучий театр и его создателя Виктора Евдокимова. Его знают все, но мало кто знает о нем. Вот он нацепил усы и импровизированные брови и гуляет по пустому утреннему городу – поддерживает сургутян во время самоизоляции; а вот – дурачится с цветком на голове прямо посреди зрительской аудитории, заставая врасплох; а вот он уже и не выступает вовсе – только говорит. Одним своим словом останавливает само время – масленичный хоровод – чтобы рассказать о славянских традициях в своей особенной, иррациональной манере.

Лицедей, виртуоз, человек выдающийся и настолько многогранный, что за всеми его образами сложно уловить личность. Невесомый, летучий… Как и его театр.

От материализма до постмодерна

— Как оказался в Сургуте?

— Мы приехали сюда девять лет назад из Питера – просто дочь родить. Родители ведь тут. Мы рассчитывали, что они помогут первое время. А потом собирались снова в Питер уехать – там вся движуха. Но вот уже третьего родили, и все никак не уедем (смеется).

— Чем Сургут зацепил?

— Людьми. Чуваки здесь «свои». Все члены команды Летучего театра – люди, с которыми ты на одной волне. Люди, которые друг другу сопереживают.

— Неужели в Питере или Москве нет таких людей?

— Есть и там «мои люди» – периодически ездим к ним, месяц-другой пожить. Но необязательно же там все время сидеть.

— Сложнее ли там в творческом плане, в сравнении с Сургутом?

— Нет. Но там «движуха» настолько большая, что начинается «меряние понтами». Каждый пытается как-то выпендриться перед остальными, просто ради эпатажа. Ведь есть определенная «тусовка», которая к тебе придет и это все оценит. И из-за этого авторы сами забывают, ради чего они это делают. Есть только бесконечный «понт» друг перед другом. Просто поиск формы. А смысл теряется.

— Возможно, это более глубокая тенденция в культуре? Пестрящие цвета в клипах и артах, запоминающиеся мотивы в музыке. Поп-волна, от которой никуда не деться. Остается разве что черпать вдохновение в прошлом…

— Думаю, это тоже пройдет. Это как постмодерн, который однажды заявил: «Современное искусство – не для всех». А сейчас он становится мейнстримом – массовое сознание до этого доросло. Человеческое сознание в целом научилось соединять отрывки произведений, воспринимать эклектику, наслоение жанров. Раньше оно было более линейным.

— Именно у молодого поколения?

— Не только. Думаю, готов с девяностых, со всеми их безумными перформансами. Люди тогда почувствовали свободу. Границ-то не было – докуда прощупал, там и граница. Они прощупали – остальные эту территорию заняли.

— А сейчас можно до тех границ добраться, на твой взгляд? До границ искусства, которым оно было в девяностых?

— Ну, разве что стилизацией. Ведь фишка искусства в том, что оно должно резонировать со своим временем. В ином случае получается «декорирование», имитация.

Мне кажется, любые ограничения – как правила для игры. Когда все образы, что ты создаешь, актуальны времени, соответствуют конкретным «рамочкам».

Я читал спектакль по Платонову. Весь текст там – «базис», «надстройка». Сейчас начал читать «Теорию государства и права», труды Карла Маркса. И тут я понял, откуда этот самый «базис», «надстройка». Удивился, насколько вся эта марксистская теория сейчас непопулярна, и какой она была революционной в начале 20 века. Ведь тогда и спектакли Платонова всем «заходили». А сейчас это какой-то музейный экспонат.

— Почему тебя заинтересовала марксистская теория?

— Интересен закон, философия закона. Например, есть математика – закон, который человек не изобретает, а просто открывает. Естественный язык. А есть закон [нормативно-правовой], который придумал сам человек. Мне стало интересно, что это за явление, созданное искусственно, и так долго существующее с человеком.

Право – это лицо системы.

Говорят – «надо бороться с системой». Да не надо с ней бороться – это бесполезно.

Мы с ней неразделимы. Но ее можно использовать. Интересно, как.

Актер «с палочкой»

— Давай поговорим о твоей биографии. Ты закончил Санкт-Петербургскую театральную академию?

— Да, сейчас это Российский государственный институт сценических искусств. Супруга закончила Екатеринбургский государственный театральный институт.

— Как вы познакомились?

— Познакомились на фестивале выпускников театров кукол в закрытом городе Озерске (Виктор по образованию – актер-кукольник – прим.ред.). Как-то мы с ней зацепились, поняли, что на одной волне существуем. Два месяца смс-ками переписывались – по-дружески, без романтического уклона.

— Ты ведь работал в Петрушке?

— Да. «Петрушка» – это мой университет. Университет того, как работать в коллективе. Проработал там с 2014 по 2018 год.

— Почему именно куклы?

— Родители у меня тоже кукольники. Жили сначала в Кургане – там я родился – а в девяностых переехали в Питер. На Елагиновом острове у нас был театр.

Когда мои родители были молодыми – у них была хорошая туса: к ним Ален Делон приезжал, Питер Брук, Баронесса Фон Шлиппе. Настоящая петербуржская богема. Однажды они даже выезжали в немецкий замок – у них там была своя творческая лаборатория.

Вообще, у меня было классное детство. В моем распоряжении был целый парк – Центральный парк культуры и отдыха. Там был дворец, царские конюшни, и театр с бильярдной. У нас на острове были актеры и «бандосы» -

актеры периодически играли, «бандосы» периодически стреляли.

Есть воспоминание из детства: мы с детьми сидим в канаве, играем, и мимо нас медленно проезжает шестисотый «мерс», за рулем – мужик с каменным лицом, а на заднем сидении девушка сидит. Она его обхватила и бритву у горла держит. За «мерсом» еще машина едет, там тоже «бандосы» с каменными лицами. Все как в кино.

— Ты ведь еще и режиссер?

– Режиссерского образования не получал, но мой отец – режиссер, он мне помогал, корректировал. Это он мне привил основные принципы режиссуры. У него много сценариев.

— Твои постановки как-то отличаются от его? Смыслом, затрагиваемыми темами?

— Эстетикой, наверное. Батя больше панк. У него свои убеждения. «Возьми идею – сделай спектакль». Безо всяких там художников, музыкантов. Содержание преобладает над формой.

Если можно играть спектакль без сцены и актеров – тем лучше.

Он аскет. Мы их называем «друиды». Я же все-таки за то, что художника звать надо – какое-то оформление создать, декорации. Но если есть возможность убрать какой-то компонент, и смысл постановки от этого не поменяется – я считаю, надо убирать.

— Как ты сам решил стать режиссером?

— Вообще, это логичный путь роста для актера театра: в какой-то момент ты выходишь на сцену, и понимаешь, что «наигрался». Начинаешь думать, анализировать сценарий, причинно-следственные связи…

— И в каком году к тебе пришло это понимание?

— В 2014-м. Летучий театр появился в 2012-м. Тогда мы с супругой были вдвоем – отец вместе с нами поставил спектакль «Как раз для вас, или Путешествие по русским сказкам». Выступали с ним на улицах Питера на протяжении года. Спектакли были позорные. Но чем больше ты играешь – тем больше веришь, что с одной палочкой ты можешь развернуть целую историю. Этот принцип стал идеологией Летучего театра. Он фантомный. Театр-призрак. Его суть – в смысле, а не в количестве декораций и костюмов. Он не привязан к конкретным средствам.

— Какой была твоя первая постановка?

— «Трэш-кабаре: лошадки в бентли». 2014 год. По направлению это скорее театральная шоу-программа в жанре «психологическая клоунада». Состояла она из разных номеров. Главной целью было сделать так, чтобы зрителю, который после постановки уходил, стало чуточку светлее. Не веселее или грустнее. Светлее. «Раскупорить» у зрителя состояние детства.

У спектаклей Вячеслава Полунина отлично это получается. Нам повезло – мы работали у него «на вэлкоме» (приветственное представление, зазывающее зрителей – прим.ред.) в 2008 году на Петропавловке. Нас красили белой краской, закапывали по пояс в землю, мы качались из стороны в сторону, как трава.

В шатер заходили серьезные мужики и женщины – обратно выходили дети.

У «Трэш-кабаре» такая же задача была – добраться до внутреннего ребенка.

С Псоем Короленко

— Возвращаясь к твоему первому спектаклю - какой там был сюжет, действующие лица? Вы выступали на улице?

— Мы работали в «Камертоне». Нам дали помещение «под честное слово», за аренду денег не попросили. Какое-то количество билетов владельцы центра культуры раздали по своим работникам. Так что публика была разного возраста – и молодняк, и люди в возрасте. Кто-то к таким шоу не привык, а кто-то словил лютый восторг! Вышел, конечно, «психодел», но добрый «психодел», который все время возвращается в рациональное русло.

— Реакция зрителей зависела от возраста?

— Нет. Скорее от гибкости ума, от готовности воспринимать что-то новое, что ты раньше не воспринимал. Чем-то подобным меня впечатлил русский сериал «Топь» Владимира Мирзоева. Сюжет развивается по законам психонавтики. «Кукушка» поворачивается, и, не успевает она вернуться на место – твое внимание уже в другое русло направляют. И с этой повернутой «кукушкой» воспринимать остальное становится проще.

— В чем все-таки была суть постановки?

— Существует экстрасенс-колдун-маг-хипстер, любитель женщин Валера Бэнтли. Он ходит с цветочком на голове. У него есть три помощницы: Настенька – бизнес-тренер, Гертруда Валетовна – озабоченный библиотекарь и Джессика – звезда итальянского кино 60-х. Персонажи были, а истории, связывающей их – нет. «Муде к бороде» притянуть пытались, что называется. Решили собрать их в банду-команду, которая приезжает в город и пытается с людьми совершить… ну… спиритический сеанс. Черт его знает, что именно.

— Как же ты пишешь свои сценарии? Что первым появляется?

— По-разному. Порой с ребятами «козявим», накидываем тексты, и на эту тему потом нарастает сюжет. Бывает так, что мы собираем спектакль в черновом варианте, и сразу выдаем на зрителя, и уже в процессе премьерного показа понимаем, что нужно поправить, какие логические «дыры» закрыть. Иногда бывает так, что репетировать начинаем и вовсе после показа. У нас так было со спектаклем «Иллюзии» в 2018 году, по пьесе Воропаева. Он о том, как люди поняли, что они всю жизнь «не на тех аттракционах катались» – из-за того, что они всю жизнь хотели быть хорошими, правильными, порядочными.

Это история двух семейных пар, которые между собой дружат. В какой-то момент один из мужчин умирает, зовет к себе жену, и признается, что никогда ее не любил, а любил другую женщину – жену своего друга. Жена встает, идет к другу и говорит: «Знаешь, мой супруг умер, а я на самом деле всю жизнь любила тебя». Тот осознает, что тоже любил ее, но всю жизнь прожил с другой женщиной. Он идет к своей супруге, и признается ей в этом. И вся постановка завязана на том, как герои осознают, насколько они не на своем месте, и не с теми всю жизнь делили свой кров.

— Когда ты понимаешь, что постановка готова? Что сценарий написан, пора ставить точку и начинать репетировать?

— Когда раз пять сыграли. А то и десять. У нас нет ни одной готовой постановки. Они постоянно видоизменяются. Ты берешь какую-то глобальную, важную тему, и говоришь о ней. Пытаешься «пощекотать реальность». Но проходит время, и тема эта становится неактуальной. Театр – это ведь не кино, которое снимается один раз. Это живая структура – другой зритель, другие актеры. Есть возможность подгонять спектакли под актуальное время.

«Актуалочка» – это не когда «давайте про Навального разговаривать» или про коронавирус. Актуальность – это про то, как трансформируется человеческое сознание.

Вот год прошел – и все стали более закрытыми, стали держать дистанцию. Произошла «интроверсия человечества». Все это влияет на восприятие человека.

Если раньше, выступая на улице, ты мог просто подойти к прохожему и начать с ним взаимодействовать – и он воспримет это дружелюбно - то сейчас ты выходишь, останавливаешься сам, чтобы собрать внимание окружающих, «прилепляешь» взгляды, и только потом постепенно эту дистанцию со зрителем сокращаешь.

— А по-старому взаимодействовать со зрителями уже не получится?

— Получится, но вероятность меньше. Меньше стало открытых людей. Даже у меня в мозгу выжглась картинка с прошлой весны: сижу дома, выходить нельзя, одна форточка приоткрыта. На улице – песчаная буря. Пыль и пустота кругом. И только машина ездит: «Граждане! Оставайтесь дома!» В этот момент ощущаешь, как тонка грань между апокалипсисом в кино и в реальности.

— Я с тобой познакомился в 2015 году, в гримерке тайм-кафе, прямо перед выступлением. С чем вы тогда выступали?

— «Скорлупа». Это когда ты берешь наблюдения из жизни, и из них делаешь номер, адаптируешь под сцену, доводя до сценического высказывания.

— У вашего театра тогда был какой-то дом?

— Дом моих родителей. Мы с супругой жили там. Работали мы тогда в «Петрушке» – ей тогда «выдали» Аврору, и там был бал «People». Там мы собирались по вечерам. Нас тогда было четверо: я, Анюта, Виорика и Катарина. После этого был спектакль «Белое на черном». Сценарий к нему писал мой отец, по мотивам одноименного романа Рубена Гальего. Это история становления человеческой силы. В советском союзе была такая тема, что не ходячего человека, достигшего 18 лет, который до этого жил в детском доме и не имел родственников, отправляли в дом престарелых. Там за ними обычно не ухаживают. То есть поставили еду на полочку, не дополз – сам виноват. Через две недели они умирали. Главный герой каким-то образом выжил. Благодаря желанию жить, желанию общаться и желанию мечтать.

Продолжение следует.