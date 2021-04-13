Архитектор Юрий Кузнецов – о призыве губернатора Комаровой менять подходы к жилью, панельных домах и урбанистических форумах

Губернатор Югры Наталья Комарова за последние несколько недель сделала несколько заявлений относительно того, что девелоперам пора менять подходы к проектированию и строительству жилья. В частности, она призвала привлекать к этой работе молодых и талантливых архитекторов. Можно ли решить проблему низкого качества новых жилых районов в регионе таким способом — СИА-ПРЕСС обсудил с архитектором Юрием Кузнецовым.

– Губернатор Наталья Комарова призвала строителей привлекать к проектированию жилых кварталов «молодых и талантливых архитекторов». Как вы считаете, можно ли подобным образом решить эстетические и функциональные проблемы новостроек Югры?

– В последнее десятилетие «ценность жилой и городской среды» региональная власть измеряла квадратными метрами, километрами, освоенными бюджетными средствами. Но все это, как оказалось, надо проектировать на качественно другом уровне. Слова губернатора вызвали у меня недоумение – по ее мнению, решить проблему могут «молодые и талантливые» архитекторы. Вот ее цитата: «Не надо все строить под одну гребенку. Находите новые архитектурные, цветовые решения, активнее используйте малые архитектурные формы, привлекайте для разработки проектов домов, микрорайонов талантливых молодых специалистов...»

Я полагаю, что ее слова адресованы «Сибпромстрою» как к самому крупному застройщику в Югре (по итогам 2020 года 43процента жилой площади сдано компанией).

Для региональной и местной власти строить быстро, дешево, но при этом жилье невысокого качества – выгодно. Панельные дома как раз под это подходили. У «Сибпромстроя» сложилась система по массовому производству такого жилья – у него наработана технология, отработана логистика, строительное производство. Однозначно лозунгом «привлекайте молодых и талантливых специалистов» ничего не изменить.

Как помогут молодые специалисты? Фасад будет не красно-бежево-синий, а зеленый, рисунок на фасаде другой, не стальная скамейка (качели, горка, урна) во дворе, а из древесно-композитного материала, три штуки. Построят 5-,14-, 22-этажные жилые кварталы, такое разнообразие зачтется?

– А молодые и талантливые архитекторы могут запроектировать дома и районы с новым подходом?

– Нужно не только делать красивые картинки и планировки... Задача архитектора придумать идеологию жилого квартала, как оживить место, а для этого необходимо исследовать, анализировать опыт, продумать проект и реализовать его рамках бюджета — это и есть профессионализм. Часто у молодых бывают интересные идеи, но воплощать их трудно и дорого, а еще есть ограничения, нормы, согласования и так далее.

Кроме того, если компания-застройщик работает в сегменте «эконом», то у архитекторов простора для творчества нет, почти на 100 процентов шаблонная работа.

– Типовое, панельное жилье может быть качественным или это устаревшая технология?

– Панельное домостроение может быть качественным и отвечать современным требованиям, но существующее предложение на рынке Сургута – это неудачные серии «постсоветского периода», не отвечающие потребностям рынка. Они архитектурно невыразительны, не имеют достаточной свободы планировки, целые микрорайоны – это «панельки на асфальте», полностью морально устаревшие. Негативная социальная обстановка во дворе, страшно отпускать ребенка гулять, в ней нет жизни, не говоря уже о комфорте.

Требуется модернизации панельного домостроения, ведь в Москве домостроительные комбинаты производят современные серийные новостройки с индивидуальным оформлением фасадов, они не похожи друг на друга и отличаются индивидуальной архитектурой.

– Есть ли в Югре качественная архитектурная школа, в которой могли бы найтись молодые и талантливые кадры для исполнения пожеланий губернатора?

– Ни один российский вуз не готовит «молодых и талантливых архитекторов». В вузе вы получите 10-30 процентов от необходимой базы, остальное — самообразование, усидчивость, стажировки, опыт на строительной площадке.

Вспомните итоги урбанистического форума 2016, 2017? Приезжали специалисты, рассказывали, поработали – и уехали. Что-то изменилось в городе? Вадим Шувалов был красноречив в поддержке, но не было решений и действий, не образовалась основа для развития талантливых ребят и, соответственно, для развития города.

– Что мешает крупным застройщикам привлекать архитекторов из других регионов и разнообразить свои новые дома и кварталы?

– В первую очередь это желание девелопера. Удачные в Сургуте проекты есть, но их единицы. Чтобы делать их массово – нужно время, осознание. Но каким бы хорошим ни был проект, ничего не получится, если не контролировать весь процесс. Где-то решают сэкономить, где-то строители делают так, как привыкли, а не как надо, где-то требуется привлечь более квалифицированных профильных специалистов.

Представитель одной строительной компании на мой вопрос о том, что они спроектировали красивый жилой квартал, но строят при этом некачественно и допускают много брака, ответил: «А кто сейчас строит качественно?»

Поэтому архитектор может нарисовать все красиво и продуманно. Но кто будет воплощать? Считаю, что именитый, уважающий свой труд архитектор не позволит испортить идею, поэтому девелопер обязан гарантировать реализацию их идей в первоначальном виде.

– Если все же кто-то привлечет хороших архитекторов – это отразится на стоимости квартиры для покупателей?

– К сожалению, отразится. Поэтому нужна поддержка региональной власти, а пока условия не позволяют делать хорошо. Но начать делать лучше вполне реально.

На заметку нашему губернатору: в 2015 году Собянин предоставил льготы застройщикам при строительстве панельных домов новых серий и запретил строительство панельных домов старых серий. В свою очередь, московское правительство и архитектурная общественность выдвинули к ним свои требования, вследствие чего изменились принципы строительства типового жилья.

– Что нужно реально сделать для качественного преобразования городской среды и функционального наполнения в новых жилых кварталах в нашем регионе.

– Власти, жителям, общественникам, активистам, застройщикам – нужен диалог. Не лозунги, а конкретные действия и решения, тех и других. Тогда получим «новое», начнется движение. Появляется общественный запрос, власти начинают реагировать и какие-то шаги делают. Общественный запрос затихает, и они тоже останавливаются.