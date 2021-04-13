Архитектор Юрий Кузнецов – о призыве губернатора Комаровой менять подходы к жилью, панельных домах и урбанистических форумах

Губернатор Югры Наталья Комарова за последние несколько недель сделала несколько заявлений относительно того, что девелоперам пора менять подходы к проектированию и строительству жилья. В частности, она призвала привлекать к этой работе молодых и талантливых архитекторов. Можно ли решить проблему низкого качества новых жилых районов в регионе таким способом — СИА-ПРЕСС обсудил с архитектором Юрием Кузнецовым.
– Губернатор Наталья Комарова призвала строителей привлекать к проектированию жилых кварталов «молодых и талантливых архитекторов». Как вы считаете, можно ли подобным образом решить эстетические и функциональные проблемы новостроек Югры?
– В последнее десятилетие «ценность жилой и городской среды» региональная власть измеряла квадратными метрами, километрами, освоенными бюджетными средствами. Но все это, как оказалось, надо проектировать на качественно другом уровне. Слова губернатора вызвали у меня недоумение – по ее мнению, решить проблему могут «молодые и талантливые» архитекторы. Вот ее цитата: «Не надо все строить под одну гребенку. Находите новые архитектурные, цветовые решения, активнее используйте малые архитектурные формы, привлекайте для разработки проектов домов, микрорайонов талантливых молодых специалистов...»
Я полагаю, что ее слова адресованы «Сибпромстрою» как к самому крупному застройщику в Югре (по итогам 2020 года 43процента жилой площади сдано компанией).
Для региональной и местной власти строить быстро, дешево, но при этом жилье невысокого качества – выгодно. Панельные дома как раз под это подходили. У «Сибпромстроя» сложилась система по массовому производству такого жилья – у него наработана технология, отработана логистика, строительное производство. Однозначно лозунгом «привлекайте молодых и талантливых специалистов» ничего не изменить.
Как помогут молодые специалисты? Фасад будет не красно-бежево-синий, а зеленый, рисунок на фасаде другой, не стальная скамейка (качели, горка, урна) во дворе, а из древесно-композитного материала, три штуки. Построят 5-,14-, 22-этажные жилые кварталы, такое разнообразие зачтется?
– А молодые и талантливые архитекторы могут запроектировать дома и районы с новым подходом?
– Нужно не только делать красивые картинки и планировки... Задача архитектора придумать идеологию жилого квартала, как оживить место, а для этого необходимо исследовать, анализировать опыт, продумать проект и реализовать его рамках бюджета — это и есть профессионализм. Часто у молодых бывают интересные идеи, но воплощать их трудно и дорого, а еще есть ограничения, нормы, согласования и так далее.
Кроме того, если компания-застройщик работает в сегменте «эконом», то у архитекторов простора для творчества нет, почти на 100 процентов шаблонная работа.
– Типовое, панельное жилье может быть качественным или это устаревшая технология?
– Панельное домостроение может быть качественным и отвечать современным требованиям, но существующее предложение на рынке Сургута – это неудачные серии «постсоветского периода», не отвечающие потребностям рынка. Они архитектурно невыразительны, не имеют достаточной свободы планировки, целые микрорайоны – это «панельки на асфальте», полностью морально устаревшие. Негативная социальная обстановка во дворе, страшно отпускать ребенка гулять, в ней нет жизни, не говоря уже о комфорте.
Требуется модернизации панельного домостроения, ведь в Москве домостроительные комбинаты производят современные серийные новостройки с индивидуальным оформлением фасадов, они не похожи друг на друга и отличаются индивидуальной архитектурой.
– Есть ли в Югре качественная архитектурная школа, в которой могли бы найтись молодые и талантливые кадры для исполнения пожеланий губернатора?
– Ни один российский вуз не готовит «молодых и талантливых архитекторов». В вузе вы получите 10-30 процентов от необходимой базы, остальное — самообразование, усидчивость, стажировки, опыт на строительной площадке.
Вспомните итоги урбанистического форума 2016, 2017? Приезжали специалисты, рассказывали, поработали – и уехали. Что-то изменилось в городе? Вадим Шувалов был красноречив в поддержке, но не было решений и действий, не образовалась основа для развития талантливых ребят и, соответственно, для развития города.
– Что мешает крупным застройщикам привлекать архитекторов из других регионов и разнообразить свои новые дома и кварталы?
– В первую очередь это желание девелопера. Удачные в Сургуте проекты есть, но их единицы. Чтобы делать их массово – нужно время, осознание. Но каким бы хорошим ни был проект, ничего не получится, если не контролировать весь процесс. Где-то решают сэкономить, где-то строители делают так, как привыкли, а не как надо, где-то требуется привлечь более квалифицированных профильных специалистов.
Представитель одной строительной компании на мой вопрос о том, что они спроектировали красивый жилой квартал, но строят при этом некачественно и допускают много брака, ответил: «А кто сейчас строит качественно?»
Поэтому архитектор может нарисовать все красиво и продуманно. Но кто будет воплощать? Считаю, что именитый, уважающий свой труд архитектор не позволит испортить идею, поэтому девелопер обязан гарантировать реализацию их идей в первоначальном виде.
– Если все же кто-то привлечет хороших архитекторов – это отразится на стоимости квартиры для покупателей?
– К сожалению, отразится. Поэтому нужна поддержка региональной власти, а пока условия не позволяют делать хорошо. Но начать делать лучше вполне реально.
На заметку нашему губернатору: в 2015 году Собянин предоставил льготы застройщикам при строительстве панельных домов новых серий и запретил строительство панельных домов старых серий. В свою очередь, московское правительство и архитектурная общественность выдвинули к ним свои требования, вследствие чего изменились принципы строительства типового жилья.
– Что нужно реально сделать для качественного преобразования городской среды и функционального наполнения в новых жилых кварталах в нашем регионе.
– Власти, жителям, общественникам, активистам, застройщикам – нужен диалог. Не лозунги, а конкретные действия и решения, тех и других. Тогда получим «новое», начнется движение. Появляется общественный запрос, власти начинают реагировать и какие-то шаги делают. Общественный запрос затихает, и они тоже останавливаются.
В заявлениях губернатора Комаровой, которая вдруг спохватилась и призывает менять подходы к жилью и организовывать урбанистические форумы с привлечением молодых и талантливых архитекторов для решения этих задач, ключевым моментом является призыв – «привлекать молодых». К самим же изменениям городской среды такие заявления в принципе никакого отношения не имеют.
«Молодых» сейчас «привлекают» везде где только можно. Приближаются всероссийские выборы и надо срочно мобилизовать молодежь под знамена власти и партии власти. Молодежь, которую в последнее время в значительной степени оттянул на себя «оппозиционер» Навальный со своей командой спровоцировав на протестные выступления против властей.
Ну согласитесь, властям это не надо чтобы во время всероссийских выборов молодежь вместо того чтобы идти стройными рядами на выборы под чутким руководством властей, затеяла бы протестные выступления против этих властей.
Между тем, что касается подходов к жилищному строительству в плане комфортной городской среды, то эти подходы в Сургуте уже давно имеются. И скорее всего не благодаря, а вопреки жилищной политики, которую навязывает Сургуту правительство Югры в погоне за квадратными метрами жилья в количественном измерении в ущерб качеству.
Пусть высотные, но комфортные жилищные комплексы в Сургуте возводят – это квартал «Новин», ЖК «4 сезона», ЖК «За ручьем».
Что касается панельного жилья, то панельное – это не значит не качественное. Тот же Сибпромстрой в Сургуте сначала шел по пути улучшения качества панельного жилья. Взять тот же 20а микрорайон, панельные дома, которые возводились Сибпромтсрой до 2007 года. Это уже дома с квартирами индивидуальных планировок и толстыми стенами обеспечивающими приличную тепло и шумовую изоляцию. Я сам там был, «пиво пил», в гостях у знакомых не меньше чем в трех квартирах. Можно сказать, что качество жилья там даже лучше, чем в некоторых каркасно-монолитных домах.
Вакханалия с жильем и падением качества жилья в части панельного началось после 2007 года, когда в РФ объявили всероссийскую программу «доступное жилье гражданам», которую курировал лично президент РФ Путин.
От правительства Югры поступил заказ на дешевое быстровозводимое жилье в Сургуте и Сибпромстрой отреагировал соответственно. Панель сделали тоньше, конструкцию облегчили и потянули ввысь. И понеслось возведение высотного «фанерного» жилья в Сургуте. То есть возводилось панельное жилье, которое значительно уступало по качеству панельному жилью советских времен и проектов. Такая вот жилищная деградация под чутким руководством правительства Югры.
Что во всей этой истории примечательно? А примечательно в этой истории гос. управление которое сложилось в современной России и в Югре, в частности.
Государственные чиновники – управляющие на уровне пастухов и доярок. Так сказать, наследие советских времен, еще начиная со времен Сталина.
Чиновники относятся к обществу людей как к стаду и управляют этим обществом как стадом, ну и с жильем соответственно.
И если при тоталитарном социалистическом строе в «советском колхозе» это работало и всем миром поднимали страну после разрух и тогда было «не до жиру», то в современной и далеко не социалистической России такое управление как минимум провоцирует протестные выступления.
Впрочем, все зависит от самих граждан. Это как у классика Достоевского: «Тварь я дрожащая или права имею». Выбор за гражданами.