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​Руслан Проводников: «Заложил свой «крузак» ради школы в Хулимсунте, а зал бокса в Березово так и не дождался»

Интервью со знаменитым боксером Русланом Проводниковым, известным как «Сибирский Рокки» – о развитии бокса в глубинке, обещаниях правительства и завершении карьеры Хабиба Нурмагомедова

​Руслан Проводников: «Заложил свой «крузак» ради школы в Хулимсунте, а зал бокса в Березово так и не дождался»
vk.com/rp_siberian_rocky

Визит ФБР в Югру стал поводом для чемпиона мира по боксу, «Сибирского Рокки» и депутата окружной думы Руслана Проводникова возродить надежду на появление полноценного зала бокса в поселке Березово Ханты-Мансийского района. Свои ожидания он озвучил во время пресс-конференции Федерации бокса России в Сургуте. О том, как получилось так, что на малой родине известного чемпиона нет зала для воспитания нового поколения боксеров, читайте в искреннем интервью siapress.ru

- Почему Вы считаете, что зал для занятий боксом так необходим поселку Березово?

- У нас достаточно много детей занимаются боксом в поселке Березово. Это один из самых популярных видов спорта у местных ребят. Если посмотреть на всю эту сложную схему, финансирование в глубинках – оно плохое, тем более спорта. Хотя, мне кажется, это направление требует большего внимания, чтобы у нас росло здоровое, сильное поколение. Тогда мы будем меньше денег тратить на здравоохранение.

Поселок Березово заслужил, чтобы там был пусть небольшой, но свой, специализированный зал бокса. Сейчас у нас есть секция бокса в единственном спортивном комплексе «Виктория». В тренажерном зале на втором этаже есть небольшой «уголок бокса», где стоит ринг, мешки – и это все. Это пространство еще приходится делить. Бывает так, что единовременно идет тренировка по тяжелой атлетике, тут же может быть и шейпинг, и боксеры. Сейчас, конечно, в условиях пандемии потоки разделяют, но раньше там и встать негде было.

- А раньше вы выходили с этой просьбой, к примеру, на правительство округа?

- Выходил, конечно. Более того, в 2013 году губернатор Югры Наталья Комарова подарила зал бокса нашему муниципалитету за мою победу на чемпионате мира. Я лично этот момент контролировал, но в какой-то момент, когда стал депутатом думы Югры, начал курировать строительство школы в поселке Хулимсунте. Всю энергию и ресурсы отдал туда. Для меня это был опыт: я неоднократно встречался с губернатором, вложил свои средства в этот объект, заложил свой «крузак» и машину супруги, чтобы в поселке появилась эта культурно-образовательная школа. А дело со спортивным залом в Березово в этот момент «встало». Надеюсь, теперь удастся возобновить эту работу.

- Чем сегодня занимается чемпион мира по боксу? Планируете ли продолжение спортивной карьеры?
- Помимо депутатской деятельности я занимаюсь социальной направленностью, спортивно-общественной жизнью. Я много путешествую по региону, веду два авторских социальных проекта. Стараюсь на собственном примере показывать детям, что нужно не только в одном направлении развиваться. Я сам очень много читаю, люблю поэзию. Меня уже приглашают участвовать в поэтических проектах. Человек должен всесторонне развиваться.

Сегодня моя жизнь уже не крутится вокруг бокса, как раньше. Тем не менее, спорт является неотъемлемой частью жизни. Весь бокс для меня сегодня – это мой старший сын Иван. Я ему помогаю, поддерживаю, мотивирую. Сегодня он первый номер в сборной округа по младшим юношам (до 40 кг). Ему 15 лет, сейчас он в Нижневартовске выиграл первенство округа и теперь 12 апреля поедет на первенство Урала в Магнитогорск, где он поборется за путевку на первенство страны. Дальше – первенство Европы.

- Вы как родитель спортсмена наверно на себе прочувствовали все сложности подготовки к соревнованиям. Особенно сейчас, когда пандемия коронавируса оставила след на спорте. Сложнее стало проходить медицинские осмотры перед спортивными стартами?
- Конечно, сложнее. Дети, которые живут в городах, имеют все условия, чтобы пройти МРТ. Нам же для этого специально приходится выезжать из глубинки. Даже тест на коронавирус в Березово не сдать, а это сейчас основная справка для допуска на соревнования. Плюс дорога – все затраты ложатся на плечи родителей. Сегодня только сделать МРТ стоит около двух тысяч рублей. А все вместе если подсчитать, то около 10 тысяч рублей может выйти – с дорогой, питанием и медицинскими обследованиями.



- Немного в другой спорт уйдем... Боец ММА Хабиб Нурмагомедов в октябре 2020 года заявил о завершении карьеры. А сейчас вроде как готов вернуться при определенных условиях. Как спортивное сообщество относится к подобным «выходкам» именитых спортсменов?

- Это их решение. Я не знаю, что ими движет. Мне сегодня тоже часто задают вопрос: «Руслан, ты вернешься?». Нужно понимать, ради чего. Здоровье – это главный наш ресурс. Я никогда не дрался ради денег и ради славы. Сегодня я просто наслаждаюсь жизнью. Смотрю, как растет мой младший сын, потому что я не видел как два моих первых ребенка выросли. Я все это пропустил. Сегодня стараюсь максимально проводить время дома, с семьей. Жизнь многогранна – жить одним боксом уже не получается.


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Сегодня в 16:11, просмотров: 171, комментариев: 0
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