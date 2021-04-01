Студент СурГУ о создании сайта, который определяет по симптомам куда нужно обратиться, и о его пользе

Когда у нас что-то болит – мы начинаем гуглить симптомы. И, зачастую, натыкаемся на самые неутешительные прогнозы, хотя проблему можно было бы решить походом к врачу. Однако у тех, кто перешагнул поиски в интернете и отправился в поликлинику возникает не менее важный вопрос: а к кому обращаться? Для этих целей студент пятого курса Медицинского института СурГУ Абиб Аджатаев собственноручно создал сайт, который по симптомам определит, к доктору какого профиля стоит обратиться. О том, как пришла идея для создания проекта, будет ли она монетизиоваться и как поможет поликлиникам, он рассказал корреспонденту siapress.ru.

– Как к тебе пришла идея сделать такой сайт?

– Из своего опыта и общения с окружением я понял, что не все знают, к какому врачу обращаться, если проявились симптомы той или иной болезни. Начинают спрашивать близких, знакомых, лезут в интернет. После этого я решил создать этот проект.

– Какова целевая аудитория проекта?

– Человек любого возраста может столкнуться с такой проблемой, когда при первичном обращении с новой болезнью не знаешь, к кому обратиться. Несмотря на то, что ко многим докторам возможно попасть только через терапевта, есть врачи, на прием к которым можно попасть сразу – например, к хирургу, но не все знают об этом. Это поможет разгрузить специалистов общей практики.

– Как много времени потребовалось на создание сайта?

– Начал работать с апреля 2020 года. Думал, два дня выйдет, быстренько набросаю медицинскую часть, а потом код напишу. Но нет: сначала пришлось сделать опросник, потом разбираться с веб-программированием.

– Кто-то помогал с реализацией на начальных стадиях?

– Я начинал один. Мне помогли только мои знания, полученные на практике во время учебы в поликлиниках и больницах. Недавно говорил с директором института, он предложил привлечь студентов-программистов из Политехнического института СурГУ и наших медиков, чтобы была команда.

– Ты собираешься монетизировать проект или же он будет полностью бесплатным?

– Скорее всего бесплатным. Пока сказать сложно, потому что для его поддержки нужны люди, я вряд ли смогу заниматься этим один. А таких, как я, энтузиастов, практически нет. Чтобы привлечь рабочие руки, нужны деньги, поэтому если и будет какая-то монетизация, то только для поддержки сайта.

– Будет ли сайт развиваться дальше?

– Я в будущем хочу туда накидать полезных статей. Возможно, если аудитория будет большая, появится специальное приложение для смартфонов.

– Если кто-то захочет еще присоединиться к твоей команде, ты примешь эту помощь?

– Работа найдется для каждого – дизайнеры, программисты, разработчики, специалисты в сфере SMM. Если такие люди готовы помочь, пусть пишут мне, я с радостью приму эту помощь.

Если вы хотите помочь Абибу или высказать свои пожелания – можете написать ему во ВКонакте или Инстаграм.