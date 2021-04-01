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Абиб Аджатаев: «Мой сайт поможет не только обычным пациентам, а также разгрузит терапевтов»

Студент СурГУ о создании сайта, который определяет по симптомам куда нужно обратиться, и о его пользе

Абиб Аджатаев: «Мой сайт поможет не только обычным пациентам, а также разгрузит терапевтов»
фото: ugra-news.ru

Когда у нас что-то болит – мы начинаем гуглить симптомы. И, зачастую, натыкаемся на самые неутешительные прогнозы, хотя проблему можно было бы решить походом к врачу. Однако у тех, кто перешагнул поиски в интернете и отправился в поликлинику возникает не менее важный вопрос: а к кому обращаться? Для этих целей студент пятого курса Медицинского института СурГУ Абиб Аджатаев собственноручно создал сайт, который по симптомам определит, к доктору какого профиля стоит обратиться. О том, как пришла идея для создания проекта, будет ли она монетизиоваться и как поможет поликлиникам, он рассказал корреспонденту siapress.ru.

– Как к тебе пришла идея сделать такой сайт?

Из своего опыта и общения с окружением я понял, что не все знают, к какому врачу обращаться, если проявились симптомы той или иной болезни. Начинают спрашивать близких, знакомых, лезут в интернет. После этого я решил создать этот проект.

– Какова целевая аудитория проекта?

Человек любого возраста может столкнуться с такой проблемой, когда при первичном обращении с новой болезнью не знаешь, к кому обратиться. Несмотря на то, что ко многим докторам возможно попасть только через терапевта, есть врачи, на прием к которым можно попасть сразу – например, к хирургу, но не все знают об этом. Это поможет разгрузить специалистов общей практики.

– Как много времени потребовалось на создание сайта?

Начал работать с апреля 2020 года. Думал, два дня выйдет, быстренько набросаю медицинскую часть, а потом код напишу. Но нет: сначала пришлось сделать опросник, потом разбираться с веб-программированием.

– Кто-то помогал с реализацией на начальных стадиях?

Я начинал один. Мне помогли только мои знания, полученные на практике во время учебы в поликлиниках и больницах. Недавно говорил с директором института, он предложил привлечь студентов-программистов из Политехнического института СурГУ и наших медиков, чтобы была команда.

– Ты собираешься монетизировать проект или же он будет полностью бесплатным?

Скорее всего бесплатным. Пока сказать сложно, потому что для его поддержки нужны люди, я вряд ли смогу заниматься этим один. А таких, как я, энтузиастов, практически нет. Чтобы привлечь рабочие руки, нужны деньги, поэтому если и будет какая-то монетизация, то только для поддержки сайта.

– Будет ли сайт развиваться дальше?

Я в будущем хочу туда накидать полезных статей. Возможно, если аудитория будет большая, появится специальное приложение для смартфонов.

– Если кто-то захочет еще присоединиться к твоей команде, ты примешь эту помощь?

Работа найдется для каждого – дизайнеры, программисты, разработчики, специалисты в сфере SMM. Если такие люди готовы помочь, пусть пишут мне, я с радостью приму эту помощь.

Если вы хотите помочь Абибу или высказать свои пожелания – можете написать ему во ВКонакте или Инстаграм.


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Сегодня в 18:18, просмотров: 112, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 19:57
Да в этом мире есть уже все давно.

У меня как-то медицинский справочник был офигительный, такая толстая книга с тонкими экологическими листочками. Так там абсолютно вся медицина была забита в очень доступной форме – симптомы и болезни на языке народной медицины и тут же на языке научной медицины, и как лечится народным способом и научным.

В электронном виде тоже поди этот справочник есть.

А студенту чтобы такой справочник сделать лет двадцать понадобится.

Даже чтобы забить такой готовый справочник в электронную форму, лет пять.

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