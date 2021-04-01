Музыкант Владимир Столбов – о новом альбоме, экспедиции на край света и «Бордерлайне» Земфиры

В сургутском доме культуры «Невесомость» прошла презентация альбома «Две извилины» проекта sto_lboff автора-исполнителя Владимира Столбова. Поражает многожанровость песен – тут тебе и регги, и рок, и рэп, и романс. Разнообразие тем так же велико: «тикток», Питер, поезда, путешествия. Любви, конечно же, больше всего - и это совершенно не укладывается в голове. Хотя бы потому, что альбом был написан в двухмесячной археологической экспедиции в тундре, без какой-либо связи. В полной изоляции от цивилизованного мира.

Альбом «Две извилины» написан, но еще не записан, так что попасть на живое выступление - равно стать эксклюзивным слушателем. Корреспонденту siapress.ruудалось услышать альбом одному из первых, и даже поговорить с его автором после концерта.

- Твоя музыка разножанровая, легкая, невесомая – под стать месту. Она всегда такой была?

- Да. Свои песни я начал писать лет десять назад. Всегда пытался писать в разных стилях – и по музыке, и по тексту. Мой стиль – эклектика, смешение. Я люблю бардовскую песню, и джаз, и рок-н-ролл, и рэп – последний очень уважаю, несколько «рэпчиков» сегодня и сам зачитал. Классическую музыку тоже люблю - питаюсь ею. Вообще, как только я задумываюсь о том, что бы не мог исполнять – как тут же появляются возможности, чтобы исполнять именно это. Я люблю «джемы», люблю импровизировать, люблю неожиданности.

В свободное время увлечен литературой – я по образованию филолог. Одно время даже поработал учителем литературы в школе. Преподавал и в университете. Люблю и классику, и современную литературу, и постмодерн, и гуманитарно-философские книжки. Все это витает в воздухе, нет какого-то одного стиля. Стиль – это я.





- Что сейчас читаешь?

- Читаю «Воспоминания о Силе», про питерского музыканта Сергея Селюнина, из группы «Выход». Он умер в январе. Его подруга Аня Герасимова, больше известная, как Умка, собрала воспоминания друзей и знакомых. Я знаком и с Сергеем, и с Аней, и у меня эта книга вызвала большой интерес.

Из художественной литературы – Водолазкин: «Авиатор», «Брисбен», «Лавр»; Андрей Волос - «Возвращение в Панджруд»; все книги Алексея Иванова. Из нетленки - могу бесконечно перечитывать «Властелин колец», «Унесенных ветром». Когда я не знаю, что почитать – перечитываю «Бесов».

- Все ли твои стихи ложатся на музыку?

- Нет. У меня есть книжка в 300 страниц, 200 из которых – стихи, 100 – тексты песен. Стихи живут отдельно, это уже не «sto_lboff». Песни – эмоциональный слепок, стихи – личные внутренние переживания.

- Чем вдохновлен твой последний альбом? Самоизоляция?

- Археологическая экспедиция в ЯНАО. Мы два месяца были изолированы от мира в глухой тундре, на берегу реки Таз. В бригаде было 30 человек. Прилететь туда можно только на вертолете. До ближайшего населенного пункта – 150 километров. Копали, искали следы древнего человека каменного и бронзового веков. Интернета нет, но, если очень захотеть, можно было забраться высоко – на елку, например – и поймать какой-нибудь сигнал.

Название альбома, «Две извилины» - это как бы рельсы, мотив дороги. Отсылка к ним есть в каждой песне. Это стало открытием даже для меня самого. Движение, постижение себя, погружение внутрь себя.

- Альбом такой солнечный, жизнерадостный – не скажешь, что все его песни были написаны в изоляции на краю света…

- Компания хорошая, я не был одинок. Некоторые из тех ребят сегодня присутствуют в зале. Они - свидетели рождения моих песен. «Чуваки, я сегодня написал куплет!» - «Да ладно?! Ну-ка давай за костер сядем, споешь!». Играл им. «А что дальше будет?» - «Да не знаю пока – не придумал. Завтра что-нить еще сочиню», - говорю.

- Песни про Питер, любовь, соцсети, переписки... Видимо, тебе просто всего этого не хватало?

- Да, нахлынули воспоминания о давних поездках в Питер, ни с того ни с сего. Думаю – при чем здесь Питер? Последний раз был там два года назад. Начал вспоминать прогулки по дну Финского залива – сейчас там стоит жилой комплекс, но я был там еще в нулевых, и тогда там был практически дикий пляж. Все эти пересечения во времени, ассоциации, дали мне толчок к написанию песен. То, что было пятнадцать лет назад, два года назад. Никаких конкретных планов на альбом не было – музыка и слова сами приходят в голову, причем сначала - музыка. Иногда какое-то слово засядет в голове, крутится, потом еще одно. Приходишь с работы, берешь гитару, начинаешь играть.

- И все-таки – так странно за костром исполнять веселые песни про интернет и питерские приключения в духе «Сплина» или «Animal ДжаZ»…

- Ну конечно есть «костровые» стандарты, которые хорошо поются хором – я ничего против них не имею. Но когда все эти песни поются на протяжении многих дней - хочется чего-то еще. Тут на сцену выходит авторское творчество. У меня есть много друзей, песни которых известны в узких кругах – я их тоже пою. Перепевал Лешу Вдовина, из группы «НедРа», Пашу Фахртдинова, Диму Вагина, Илью Небослова – все мои современники, многие - ровесники. Почти все они – лауреаты Грушинского фестиваля, который стал для них путевкой в жизнь.

- Эти исполнители – они ближе к бардовской песне?

- Нет, они ближе к року, панку, блюзу, регги. Но сейчас на «Груше» есть отдельные сцены как для исполнителей «старой школы», так и для «неформатников» - все живут в мире и согласии. Но есть те, кто сильно понравился – они получают шанс выступить на большой сцене. Они и бардами признаются, и среди рок-компаний. Ряды ширятся.

- А ты сам исполняешь что-то более близкое к классической авторской песне?

- Я их много слушал, на них учился играть. Знаю наизусть более пятидесяти песен Окуджавы. Знаю и Визбора – штук двадцать песен. Знаю и Высоцкого – у меня как-то был вечер его песен тут, в Сургуте. Исполнял его хриплым голосом, на разрыв связок! Люди говорили – получилось. Мне такая песня нравится, но нужды в этом пока нет. Есть другие запросы, мои личные.

Будет вечер песен Окуджавы – я с удовольствием приду, и попробуйте меня остановить.

- Что слушаешь сам?

- У меня нет конкретных предпочтений. Наверно, я дитя «рёк-энь-рёлла». Битлз – икона. Но где Битлз – там же и Doors, там же и PinkFloyd, и Queenи Metallica. Без этих групп никуда, но я слушаю и модных, современных исполнителей. Билли Айлиш, например, или Sia – свежая, интересная музыка. Из русских – АИГЕЛ, «Электрофорез», «лайтовые» синти-поп-бэнды.

Кстати, интересная мысль – я раньше слушал музыку альбомами. Не плейлистами или подборками. Мне было важно слушать именно альбом – с первой до последней песни. А теперь я слушаю песни дискографиями. С первого альбома по последний. Проникаю в творчество группы – понимаю эволюцию, рост или деградацию, динамику. Стараюсь не ставить крест на исполнителе. Вот, например, вышел в прошлом году альбом у «Сплина» - «Вира и майна» - и все его начали чморить, мол, исписался. Или «Бордерлайн» Земфиры… Я воспринимаю все это спокойно. Это человек, мнение которого мне интересно. Оно может не совпадать с моим. Он может заблуждаться, искать, сомневаться – это не хорошо и не плохо. В этом плане мне понравились оба этих альбома – притом я не являюсь ни поклонником «Сплинов», ни поклонником Земфиры. Я понимаю, что они в творческом поиске.

- В твоих песнях я заметил такие темы: тик-ток, соцсети, поп-культура, современный слэнг, путешествия… Эти темы тебе искренне интересны, или это просто дань времени?

- Что в голову придет. Я ведь не планировал писать песню про тик-ток. Но случайно зарегался в нем, и долго не мог понять что такое «реки»... «Хочу в реки». Думаю - какие реки? Через две недели недоумевания оказалось, что «реками» тик-токеры называют рекомендации. Если попадаешь в рекомендации – у тебя будет много просмотров. И тут в голове начался поток ассоциаций: «мы заходили в реки», «в одну реку нельзя войти дважды», «с тех пор я пил из тысячи рек» «Наутилуса»… В итоге, наскреблось на песню.

- Снимаешь тик-токи?

-В основном, смотрю. Моя лента состоит из талантливых людей, которые поют, играют на инструментах и танцуют. Не наблюдаю там ни политики, ни мата, ни словесного мусора, ни стендапа. Не говорю, что это плохо – просто не наблюдаю. Мне это пока неинтересно. Смотрю нечасто – два-три раза в неделю, по часу. Иногда при мне тик-ток ругают: «зашел – там одна херня». Хорошо, это твое отражение.

Ты смотришь херню – тебе и дают херню.

- Ты говорил, что видишь в себе параллели с крокодилом Геной. В чем?

- Он поет: «я играю на гармошке у прохожих на виду». Это очень трагичная ситуация, на мой взгляд. Я сам был уличным музыкантом. Когда-то учился в аспирантуре, не получал никаких денег. Было мне 22-23 года. Нечего было есть. Я выходил на улицу и пел известные песни под гитару. На вырученные деньги существовал месяцами. Иногда просто ходил с шапкой и попрошайничал у прохожих, кто сколько даст. Ситуация «играть на прохожих на виду» мне очень знакома, особенно когда ты один, у тебя день рождения, и всем вокруг на тебя наплевать,

все идут мимо по лужам, и главное, им неясно почему ты веселый такой, а ты и не веселый вовсе. Тебе плакать хочется.

- На тебя как-то оказал влияние последний год – самоизоляция и прочее?

- Я стал меньше общаться с людьми вживую. Познал прелесть видеоконференцсвязи. У меня есть в одной из песен («Сеть» - прим.ред.) строчка «в зуме грузовик с капустой» - это головы, которые натыканы на экране, как кочаны, и непонятно, где чья.

Открыл еще жанр «выпить по ватсапу»

Собирался приехать к другу на день рождения, которого много лет не видел, взял билеты – а тут рейс отменили. Случилось как раз в прошлом году. «Давай тогда хоть так, по чатику» - говорит. Также во время пандемии перешел из офиса на работу из дома. Много нового узнал о себе. Год сумасшедший, но для меня все-таки полезный.

- О чем был твой предыдущий альбом? Он как-то отличается по настроению?

- Предыдущий альбом был написан в 2015 году, в состоянии депрессии. Он основан на глубоких личных переживаниях – расставании и встрече. Он так и назывался - «Снова и навсегда». «Мы встретились навсегда и никогда не расстанемся», «Мы уходим навсегда, и больше никогда не встретимся» - вся эта эпохальность была иронично обыграна в песнях. В какой-то момент мне стало от нее смешно, и я стал подтрунивать над этим. В новом альбоме таких перепадов нет – я поуспокоился, повзрослел, стал жить более размеренно. В альбоме чуть больше игры, больше легкости; в прошлом была трагедия, драматизм, «разрыв аорты». Этапы эволюции.

Начать запись альбома «Две извилины» музыкант планирует в ближайшие месяцы – он уже договорился со звукозаписывающей студией. Выход альбома на цифровых площадках исполнитель обещает уже летом.

СПРАВКА:

Владимир Столбов родился 1982 году в пос. Ухтомский Первомайского р-на Ярославской области. В 2004 г. закончил филологический факультет ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, в 2007 г. - аспирантуру по специализации "Русская литература ХХ века". Поэт, музыкант. Выпустил 3 книги стихотворений - "Непонятные стихи" (2005), "Разговоры" (2012), "Метель на кухне" (2018). Лауреат фестивалей "LOGOрифмы", "Созвучие", "Открытие" как поэт и как автор-исполнитель.

Один из основателей музыкальной группы "Книги Просперо", соавтор текстов. Играл и выступал в группах "ПолЯRник", "Холм с кулями", "ДуЭтос", "Давай Завтра". С 2013 по 2020 год выпустил 7 альбомов собственных песен под псевдонимом sto_lboff. С 2015 года живёт в Нефтеюганске, ХМАО.