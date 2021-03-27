Известный уральский политолог Федор Крашенинников – о правильности возвращения Навального, митингах и «палке Умного голосования»

Политический сезон в самом разгаре – начался он с возвращения Алексея Навального в Россию с последующим обострением уголовно-судебной активности и митингами. Впереди – очередные акции, которые планируют соратники главного оппозиционера страны и принципиально важные для власти выборы в Госдуму. Правильный ли момент выбрал Навальный для возвращения, почему ему не грозит «сценарий Ходорковского» и почему «Умное голосование» может сломать колеса, на которых едет нынешний режим – СИА-ПРЕСС обсудил с известным уральским политологом Федором Крашенинниковым.

– Поговорим о ситуации вокруг возвращения Навального в Россию и всего, что с этим связано. Как вы думаете, приезд Алексея в нашу страну в тот исторический момент – это было правильное решение? С учетом того, что происходило далее и происходит сейчас.

– Это, несомненно, правильное решение в том случае, если Навальный хотел остаться политическим лидером оппозиции в России, а не превратиться в еще одного эмигранта. Если бы он хотел тихой спокойной жизни за границей, мог бы давно уехать туда вместе с семьей – у него на то была масса возможностей. Ему бы уже несколько лет назад дали политическое убежище, и сейчас ему предлагали комфортные условия и паспорт и все, что угодно.

Если бы его целью была спокойная жизнь – он бы не занимался политикой, если бы хотел жить за границей – мог бы это себе устроить. Но ему не интересно ни то, ни другое. Он выбрал карьеру лидера оппозиции в России, и единственное место, где он может находиться, сохраняя эту роль – это Россия. Вариантов не возвращаться не было.

– Но есть мнения, которые, как мне кажется, не лишены логики: что Навальный мог остаться зарубежом некоторое время – делать расследования и готовиться к выборам, и приехать позже. А сейчас получилось, что он приехал в январе, попал в тюрьму и выпал из жизни.

– Это абсолютно лишенные всякого основания мнения. Выборами в том смысле, в котором ими можно заниматься, сейчас занимаются члены его команды зарубежом. А если бы он сам не вернулся в страну, то его мнение относительно выборов значило бы гораздо меньше, чем сейчас. И на любую его аргументацию был бы контраргумент: «Тебе легко сидеть там и призывать нас выходить на митинги и участвовать в выборах». Не может политический лидер призывать народ к чему-то, сам в этом не участвуя и находясь в безопасности.

А сейчас Навальный сел в тюрьму и этим создал постоянный информационный фон, в котором Россия живет, и будет жить до выборов и после них. Если бы он тихо сидел за границей, то не было бы иной повестки, кроме как «ваш Навальный сбежал из страны».

– А если бы он вернулся в июне? И было бы все то же самое, только намного проще людей поднять на акции поддержки летом, да и совсем рядом ключевой инфоповод – избирательная кампания.

– Это обывательская точка зрения. То, что он приехал в январе – это, возможно, было даже поздно. К тому времени пропаганда уже постоянно говорила о том, что Навальный не вернется. Плюс для разворачивания полноценной кампании в его поддержку нужно довольно много времени.

Кроме того, его возвращение в январе и последующие события уже сейчас приводят к международным санкциям, обвинениям российского руководства в нарушении законов, к словам Байдена про «убийцу» – не вернись Навальный, ничего бы этого не было. Если бы он был в Европе, то ни один западный политик бы им не интересовался.

– Раз уж мы заговорили про внешние факторы, вопрос такой – они сейчас имеют хоть какое-то влияние на то, что происходит внутри страны? Спрашивают Путина про Навального на разных переговорах, и от него эти вопросы, судя по всему, отлетают, как горох от стенки. Или Байден поддакнул журналисту, спрашивающему про «убийцу» – это как-то влияет на нашу жизнь?

– То, что вся пропаганда после слов Байдена несколько дней только и кричала на эту тему – это, вы полагаете, признак того, что это ничего не значит? И что от Путина вопросы про Навального якобы «отскакивают» – тоже неправда.

Посмотрите, как был подан разговор Путина с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем. С российской точки зрения Путин выговаривал собеседнику претензии из-за плохих отношений с ЕС, а также обсуждал вакцину. А в пресс-релизе Европейского Совета сказано, что Мишель говорил с российским президентом о Навальном.

Так что Путин для внутренней аудитории может сколько угодно рассказывать, что ему разговоры о Навальном неинтересны, и он вообще их не хочет вести и ему нет до этого никакого дела. Но с ним все только об этом и говорят. И вся истерика МИДа и пропаганды вокруг этого вопроса свидетельствует – внешняя политика сегодня строится вокруг Навального. Любые попытки Путина поговорить с западными лидерами о чем-то другом заканчиваются ничем. Вот от них другие вопросы как раз отлетают, как горох от стенки, после чего следует вопрос: «Давайте о Навальном. Почему он до сих пор в тюрьме? Почему вы его не выпускаете?»

Это давит на Путина. И чем больше он говорит, что не замечает этого большого слона в центре комнаты, тем очевиднее становится, что он его видит. И этот «слон» отравляет каждую секунду его существования.

– Какие у этого могут быть практические последствия? Возможно ли, что в какой-то момент президент скажет: «Ну ладно, давайте я выпущу Навального, а вы снимете санкции»? Мне кажется, он просто упрется и все.

– Это вам кажется, а мне кажется, Путин считал, что он один в мире умеет блефовать, а тут выяснилось, что все тоже умеют это делать. Раньше он обострял ситуацию, а теперь обостряют ситуацию ему. Это изнутри на него нельзя давить, потому что ему плевать на мнение граждан. А на мнения граждан западных стран и их лидеров ему не плевать.

Но я не утверждаю, что эта ситуация к чему-то приведет. Пока она приводит только к тому, что Путин нервничает, и в этом состоянии может наделать роковых политических ошибок и, в конечном счете, спровоцировать коллапс собственного режима, что мы видели в истории многократно. Путин сам себе злейший враг.

Потому что вся эта история началась с отравления Навального, именно оно обвалило ситуацию. Если бы власти продолжали действовать старыми методами мелких пакостей, то могли бы и дальше эффективно игнорировать Навального. Но потом решили, что от него надо избавляться, и вот что вышло. Теперь ждем дальнейших дурацких ошибок.

– Возможен ли сценарий Ходорковского – когда Алексея выпустят и отправят за границу?

– Они бы и отправили. Вообще Ходорковский сам хотел выехать, и его отпустили именно по той причине, что он изъявил готовность покинуть Россию. Но это совершенно не история Навального. Если бы он хотел уехать за границу, он был и не возвращался. Но если вдруг он скажет, что ему все надоело – думаю, ему выезд организуют безо всяких проблем. Но, как я говорил ранее, в этом случае он станет просто очередным политическим эмигрантом. Как тот же Михаил Ходорковский и Гарри Каспаров. При всем уважении к ним, вы сами можете оценить степень их политического влияния на ситуацию в России.

– Перейдем к внутренним делам. После ареста Навального прошли массовые акции, про которые высказывались мнения, что они провалились, так как не добились ключевой цели – освобождения Алексея.

– Люди, которые высказывали такие мнения, хотя бы раз хвалили Навального хоть за что-нибудь? Просто есть такая категория людей, которые занимаются только рассказами о том, как у Навального ничего не получается, все акции проваливаются, никто на них не выходит, и это продолжается уже лет пять. Какой смысл их комментировать? Чего стоит их мнение?

Я не знаю человека, который бы сказал: «Навальный молодец, все делает правильно, а вот с этими митингами у него что-то не получилось».

Акции прошли успешно. На них вышло много людей. Может кто-то рассчитывал, что Путин испугается и выпустит Навального, но этого не случилось. Значит, будут другие акции. Никто не говорил, что будет легко.

– Вы позитивно оценили новую идею команды Навального про акцию, которая должна предварительно собрать желающих в разных городах, и потом выходить на улицы. Предположим, что искомые 500 тысяч онлайн-регистраций соберутся, но кто проводил мероприятия, тот знает – от зарегистрированных людей приходит в лучшем случае треть.

– Это не онлайн-регистрации.

– Ну, условные.

– Вы предлагаете называть «онлайн-регистрациями» то, что ими не является. Онлайн-регистрация – это когда в соцсетях организуется группа, куда люди приходят, ставят лайки и пишут, что куда-то придут. А здесь речь о другом – человек, который отмечается на сайте, не ставит лайк, а как бы заявляет, что хочет выйти на митинг. Его никто не заставляет и не принуждает. Просто создается анонимная перепись желающих участвовать в акциях. И чтобы люди видели, что они у себя в городе не одни. При таком подходе конверсия будет совсем иной, нежели на спонтанных мероприятиях.

– Предположим, что на новую акцию выйдут люди, и власть снова ответит теми же зверствами и репрессиями, как в январе. И что дальше?

– Ну, завтра на нас упадет метеорит – и что дальше? Я не понимаю смысла таких вопросов. Вообще столько людей (500 тысяч, которые предполагают собрать организаторы – прим. авт.) у нас никогда не выходило, и как власть поступит в этой ситуации – мы не знаем. Давать оценки, основываясь на предыдущем опыте, мы не можем, так как нет опыта – если бы у нас когда-то на улицы с протестом выходило столько людей, я бы вашу логику еще принял.

У российской власти нет опыта общения с таким большим количеством протестующих на улице. Все ее технологии работают при небольшом количестве митингующих, но как только их становится больше, начинается коллапс – как было с системой ФСИН после январских акций. И так как людей в скором времени ожидается намного больше, старые наработки власти могут оказаться неэффективными.

– Перейдем к выборам в Госдуму. Мы знаем про планомерные падения рейтингов «Единой России» и президента. И можем твердо предположить, что решать эти проблемы будут при помощи недопуска всех независимых и нелояльных кандидатов, а также фальсификациях при помощи растянутого трехдневного голосования. Чем могут на это ответить люди, которых подобное положение вещей не устраивает?

– Если у кого есть желание на это отвечать, то отвечать нужно «Умным голосованием». Которое, по сути, является технологией ответа на вопрос, что делать, когда нельзя проголосовать за того, за кого ты хотел, потому что его не допустили. Когда вся государственная машина работает на победу «Единой России», а кроме нее в выборах участвуют табуретки – надо голосовать за табуретку, чтобы вставить палку в колесо режима.

«Умное голосование» – это не технология, при помощи которой можно выиграть выборы в Госдуму. Это технология уничтожения системы через вставление палки в колесо, а какая это палка – обмазанная фекалиями, кривая, косая, железная, деревянная – нас не должно волновать. Главное – засунуть ее в колесо.

Мы понимаем, что если выборы пройдут не так, как власть их запланировала, и Госдума окажется наполненной непонятно кем, то это приведет к кризису – Кремлю придется либо распускать ее и заново проводить выборы, либо пытаться работать не с теми, с кем предполагалось изначально. В общем, кризис.

– Но ведь власть сознательно делает так, что выбор будет между единороссами и условным Прилепиным, Жириновским, Зюгановым…

– Когда на вас нападает бандит, у вас есть альтернатива – искать красивую изящную трость или бить его первой попавшейся палкой. А вы спрашиваете: не стремно ли бить хулигана обмазанной фекалиями палкой? Мне нет. Я буду бить именно такой. И всех к тому же призываю. Потому что это голосование не «за», а «против».

Если вы думаете, что власти нужна в Госдуме вся та бестолочь, которую она набрала в фейковые партии – ошибаетесь. Не нужна. Она нужна только ля массовки, но если ее окажется много в Госдуме – в Кремле сами будут в шоке. Они уже хватили горя с Поклонской, которая постоянно несет ерунду и никто не знает, как от нее избавиться. Если таких наберется 100-200 человек – это и будет палка, засунутая в колесо.

Ну и к тому же – неужели вы думаете, что если какой-нибудь Прилепин сядет в Госдуму, она от этого станет хуже? Не станет. Потому что хуже уже некуда.