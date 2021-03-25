Интервью с создателем паблика «Советский модернизм Сургута» Юрием Семенковым

В конце 2020 года в сургутских соцсетях появился паблик «Советский модернизм Сургута», публикующий архивные и современные фото города. Начинание сургутянина Юрия Семенкова пришлось по душе горожанам — на аккаунты в Instagram и «ВКонтакте» подписались в общей сложности 2,7 тысячи человек, которые не только ностальгируют по ушедшим временам, но и вместе с автором пытаются восстановить историю создания памятников, мозаичных панно, а также найти на улицах неочевидные шедевры архитектуры.

Мы побеседовали с Юрием Семенковым о работе паблика, а также об отношении горожан к архитектурному наследию Сургута.

— Как пришла идея создать паблик, посвященный советскому модернизму в Сургуте?

— Мне как жителю Сургута, живущему в нем уже долгое время, этот город стал родным и дорогим, и вопросы сохранения культурных ценностей стоят для меня достаточно остро.

Тема советского модернизма стала популярна за последнее десятилетие. В девяностые, нулевые, например, он не считался какой-то ценностью — культурное наследие вообще начинают ценить с запозданием. Яркий пример — почитание конструктивизма началось тогда, когда от него практически ничего не осталось. Ровно то же началось в Сургуте в десятые годы в отношении советского модернизма. Он стал довольно популярен в определенных кругах (улыбается). Меня он тоже заинтересовал — мне в принципе интересны некие авангардные вещи в архитектуре и культуре.

А началось все году в 2016-м, когда в Сургуте стартовала дискуссия о реконструкции ж/д вокзала. Я тогда изучил вопрос архитектуры, выяснил, что это единственное нетиповое модернистское здание в городе, оно имеет свои оригинальные решения, оформление в виде мозаичных панно — то есть для Сургута это однозначно уникальный объект.

Одно из панно в здании сургутского ж/д вокзала. Многие посетители его не замечали, несмотря на монументальность

Тогда я подготовил материал о вокзале, его напечатали и на siapress.ru, и он стал поводом для обсуждения и споров. Оказалось, что большинство аудитории недоумевало: зачем его сохранять, люди не видели в здании никакой ценности.

— Они путали облик и техническое состояние здания.

— Да, но я это тоже писал — что, безусловно, вокзал следует модернизировать, но не стоит отказываться от сохранения архитектурного замысла.

Тем не менее, даже эксперты в вопросах культуры и архитектуры мне говорили: не стоит это сохранять, включая мозаику на здании и внутри — все убрать, выбросить.

С тех пор я и поставил себе задачу — популяризировать среди сургутян тему советского модернизма и архитектурного наследия в целом.

— Как справляешься?

— В принципе, прогресс есть. Когда спустя года три урбанист Илья Варламов написал пост про реконструкцию вокзала, можно было заметить, что уже порядка сорока процентов комментаторов поддерживали идею модернизации при сохранении исторического облика.

— А сам паблик «Советский модернизм Сургута» когда запустил?

— 7 ноября 2020 года. Пандемия, всеобщая цифровизация… Так пришла идея создать паблик «ВКонтакте» и Instagram.

— Откуда архив фотографий?

— В основном, из открытых источников — ресурсов типа pastvu.com, etoretro.ru, профильных сообществ в Живом Журнале. Ряд сургутских фотографов, работавших в прошлом, присылают мне свои снимки, простые жители из своих архивов достают кадры. Плюс я публикую и свои фото — естественно, уже современные.

— Кстати, зачем современные снимки публиковать?

— Тематика паблика, по моей задумке, все-таки не ностальгическая. Я его веду в сторону сохранения и интерпретации культурного наследия. И, кстати, тут тоже есть уже результаты. Когда вышел пост о мозаичном панно «Мадонна с младенцем» на здании сургутского аэропорта, несколько комментаторов написали: «А в ж/д вокзале тоже есть панно, его тоже надо сохранить». Очень приятно это читать — если вспомнить, что еще недавно о них говорили только «Снести и забыть».

— Какова реакция аудитория на паблик?

— Конечно, наиболее распространена именно ностальгическая реакция. Люди видят старые фото, вспоминают детство: «А вот в этот магазин мы ходили, а в этом ресторане у родителей свадьба была…»

— Пост о фигурах на проспекте Мира — как раз, кстати, основанный на современных фотографиях, — оказался резонансным: после него за их реставрацию взялись в Газпром трансгазе. Это единственный пример влиятельности паблика?

— Пока да — но вообще, это очень хороший результат для ресурса, который к тому времени работал три месяца! (смеется)

— Таких скрытых сокровищ, как скульптуры Юрия Вавакина на проспекте Мира, в Сургуте, кстати, много?

— Их достаточно. Есть, например пара домов по улице Энтузиастов — обычные ленпроектовские панельки-пятиэтажки, украшенные мозаикой с оленями, снежинками, вертолетами. Я их обнаружил несколько лет назад совершенно случайно.

Это уникальный для Сургута момент: хотя в других городах практика украшения стен простейшими мозаичными узорами повсеместна, у нас она не прижилась. Вероятно, это вообще единственные объекты у нас. Я пытаюсь выяснить их историю — такое впечатление, что это была исключительно инициатива самих строителей.

— Как, кстати, находишь информацию о таких объектах?

— Опять же, в основном, из открытых источников, что существенно затрудняет дело. Информации в них мало. Скажем, по тем же скульптурам Юрия Вавакина в реестре памятников в графе «Год создания» указано: «Приблизительно 1980-1984». Но тут хотя бы известно имя автора!

Вот о панно на фасаде ЦКиД «Камертон» практически никаких данных нет.

Из паблика «Советский модернизм Сургута»: «Как удалось выяснить, панно размером в 240 квадратных метров выполнено в 1980-х годах студенческими отрядами художественных вузов и является одним из лучших арт-рельефов Западной Сибири. Работа создана в стиле московской школы скульптурной пластики. Автора установить не удалось, но, как рассказали очевидцы тех событий, работу заказывал Газпром, а эскиз нарисовал художник из Тбилиси»

Есть также контакты с некоторыми архитекторами, пытаюсь узнать что-то через них. Пока был жив один из главных архитекторов Сургута Виктор Иванович Унжаков, я у него многое пытался узнать.

Плюс заинтересованные подписчики помогают. Например, появилась любопытная гипотеза про создание объекта «Разорванная труба» — по свидетельству одного из очевидцев, она должна быть украшена мозаикой: по крайне мере, когда ее устанавливали, на территории стояли ящики с мозаикой. Потом ее то ли дети растащили, то ли еще что приключилось — в общем, труба осталась белой.

— Как античные скульптуры, которые до нас дошли белыми, хотя изначально были раскрашены.

— Да. Это предположение, которое требуется подтверждать, конечно, — но версия, на мой взгляд, правдоподобная: чисто визуально на стеле есть места, которые можно было расцветить мозаикой, не говоря о том, что тематически эта скульптура объединена с работами Юрия Вавакина.

— Сравнивая одно и то же место на старых и современных фото, к какому обычно выводу приходишь: «Было лучше» или «Стало лучше»? Чисто с эстетической точки зрения.

— Советское градостроительство, которое к 1980-м годам достигло максимального уровня развития, гораздо качественнее по инфраструктурному и архитектурному подходу. Сейчас все-таки правила диктует бизнес — при них логичнее построить на минимальной площади максимальное количество квадратных метров.

Если даже взять всеми ненавидимые хрущевки: в районах, где они остались, до сих пор большие дворы, даже при учете автомобилизации города в них всегда есть свободные места. Плюс всегда хорошее озеленение. Не говорю уже о том, что при застройке микрорайона раньше сразу возводились и школы, и детсады, и магазины. Сейчас — здоровенные человейники, куда люди заселяются и начинают ждать строительства школ, поликлиник, детских садов, магазинов. С последними, правда, проще: на первых этажах домов — в избытке магазинов разливных напитков.

В общем, ответ очевиден.

— У тебя хороший архив, анализируя который, ты, возможно, способен назвать неочевидные проблемы современного Сургута. Отсутствие системного подхода к архитектуре и прочее видны невооруженным глазом. А что может открыться, если сравнивать современные и архивные фото?

— Здесь в первую очередь очевидны различия в подходе к дизайну. Модернизм все-таки — это не только архитектура. Можно посмотреть на работу со шрифтами на советских вывесках и сравнить ее, например, с оформлением магазина «Исток», где аляповатые вывески с разным оформлением, шрифтами перебивают друг друга.

То есть в прошлом архитекторы при проектировании зданий, держали в уме их оформление — те же панно, вывески и т.п. Сейчас максимум, на который мы можем рассчитывать, — обшивка сайдингом или панелями, возможно, какая-то подсветка. Остальное дается на откуп владельцам помещений, которые «украшают» их, исходя из наличия или чаще отсутствия художественного вкуса.

Несколько примеров работы со шрифтами при создании вывесок

— Если взять Сургут в современном состоянии, что нужно сделать, чтобы лет через 20, сравнивая сегодняшние и будущие фото, можно было бы сказать: «Стало-то круто!»?

— Необходимо вводить дизайн-код, по крайней мере, для центральных улиц. Насколько я понимаю, ведутся такие разговоры применительно к проспекту Ленина. Это будет первый шаг на пути к позитивным изменениям.

Второе — развивать общественные пространств, которых в Сургуте недостаточно.

Это очевидные вещи. Есть и такая, я бы сказал, частная мысль. Сургут, по сути, не имеет доминант в виде центральных объектов: весь город похож на собрание спальных районов. Я полагаю, что для их благоустройства, украшения стоит привлекать местных стритарт-художников. У нас есть два прекрасных примера в виде муралов на домах по проспекту Мира и улице Дзержинского.

Мурал на проспекте Мира

Самое забавное, что их создали приезжие художники — в то время как некоторых наших за тем же приглашают в другие города. Это направление стоит развивать — это открывает перспективы и для развития городской среды и для культивирования творческого подхода к ней среди молодежи.