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Мария Волгина: «Самое сложное для художника – найти свой стиль»

Сургутская художница о солнечной выставке «Африка» и своем творческом пути

Мария Волгина: «Самое сложное для художника – найти свой стиль»
фото: КЦ «Порт», картины: Мария Волгина

Культурные организации только-только начали «просыпаться» после пандемии и суровых ограничительных мер. Времени потребовалось не много чтобы горожане, как и раньше, смогли посещать выставки, концерты, спектакли. Одним из первых послековидных мероприятий был показ картин Марии Волгиной – в своих работах она подарила сургутянам частичку африканского тепла. О том, как к ней пришла идея рисовать портреты темнокожих женщин, о своем творческом пути и о выставке она рассказала корреспонденту siapress.ru.

– Как долго вы занимаетесь творчеством?

– С шести лет.

– То есть, какие-то были предпосылки еще с детства?

Да. В шесть лет родители поняли, что я умею и люблю рисовать, поэтому я училась в школе искусств. Потом поступила в художественный техникум в Омске, там обучалась четыре года.

Получается, в этой сфере у вас есть профессиональное образование. Вы где-то преподаете?

– Я преподавала в нефтеюганском «Доме детского творчества» после учебы, работала художником-оформителем: расписывала стены садов и школ. Однако через три года я перестала рисовать полностью – решила, что это несерьезно. Поступила на психолога, дальше моя карьера совсем не пересекалась с рисованием, я перестала этим заниматься даже в свободное время. После опять получала образование в области финансов.

Только когда я переехала в Сургут и вышла замуж, мой супруг узнал о том, что я художник, стал меня просить что-нибудь нарисовать. Я отказывалась, но однажды пришла домой, а он купил мне мольберт, краски, все, что нужно для рисования. Нарисовала одну картину для мужа, потом еще одну. Можно сказать, прошла долгий путь, чтобы вернуться к искусству.

Два года назад я уволилась с работы, открыла небольшую художественную студию, провожу сама мастер-классы для взрослых, тренинги, курсы по медитации. Приходят чаще всего женщины, иногда с детьми.

– Почему вы решили рисовать именно африканок? Для севера, где чаще всего творческие люди восхищаются бесконечной зимой и оленями, это очень необычно.

Самое сложное для художника – найти свой стиль. Обычно все в одном направлении стараются работать. У меня был период, когда я рисовала все подряд: пейзажи, природу, также писала картины на заказ. В 2014 году у меня началась черная полоса в жизни – я очень сильно болела и постоянно находилась на больничном, со мной случались разные неприятности.

В очередной раз, сидя дома, рисовала картины на продажу. Решила попробовать изобразить чернокожую женщину, я не знаю, что со мной после этого произошло, но внутри моего сознания что-то поменялось. Эти эмоции, когда я стала работать над этой картиной, были совсем другими. Мой первый портрет африканки заказали семь раз, увидела, что людям нравится, решила нарисовать еще.

Я отходила от этой темы, но все равно возвращалась – эти чувства, когда я пишу негритянок, меня переполняют. Что-то подобное я не испытывала ни от одной картины. Кроме того, мне хотелось растопить наши «ледяные» сердца теплыми африканскими мотивами. Это и была концепция выставки.

– Вам когда-либо доводилось посещать этот континент или знакомились с культурой Африки заочно?

Этот вопрос мне задавали не раз. Но в планах такого у меня нет, хотя, если будет возможность, я не против.

– Рисование для вас скорее хобби или нечто большее?

По идее, хобби не должно приносить дохода. Для меня рисование переросло во что-то большее. Когда я начала вновь заниматься этим через 10 лет, у меня сразу стали покупать картины. В общем, мне хочется, чтобы моя частичка была во многих городах и странах, чтобы что-то осталось после меня.

– Вы сказали, что ваши картины заказывают и покупают. В какую цену вы оцениваете свое творчество и как много желающих покупателей?

– Все зависит от формата, сложности. Иногда я чувствую, что картина может стоить дороже, хотя форма не такая большая. Я в разных техниках пишу, но конкретно темнокожих женщин – маслом.

Покупателей достаточно. Скажем так, никогда не было такого, чтобы у меня стояло по 20 картин. Уже появились постоянные клиенты – на моей выставке представлено семь работ, я их попросила у девушки, которая у меня их периодически приобретает.

– Когда вы поняли, что стоит представить свои картины городу?

Впервые – в семь лет, когда мою работу показали в музее Нефтеюганска. Тогда я поняла, что можно организовывать выставки. Сначала мои картины показывали в кафе «Кунжут» – я хотела регулярно это организовывать, но в том году не вышло.

– В «Порту» вам самой предложили показать свои работы или приходилось договариваться?

Я не такая известная художница. Не обошлось без упорства, настойчивости – я им звонила, приходила к ним, писала. После меня пригласили на собеседования, я предложила свою концепцию, показала свои работы. Идею одобрили, это было в том году.

– Какие чувства были перед и после открытия выставки?

Сначала было волнение, потому что у меня была какая-то часть картин, но их нужно было больше, а конкретной даты открытия культурных учреждений не было. Знала, что когда-то в марте намечен показ, но я расслабилась, решила ничего не делать. Кроме того, мне негде было хранить 40 картин – это достаточно крупный объем.

Когда я узнала точное время открытия выставки, у меня осталось полтора месяца на подготовку. Но я справилась, побила свои личные рекорды – часть картин написала как раз в этот период, в день сдавала по работе, иногда по две.

– Откуда столько сил и вдохновения?

– У меня вдохновение идет на разгон. Я все тянула, а тут у меня сроки, уже нужно. Когда я нарисовала одну, сразу захотелось начать вторую, третью. Так и бывает: могу четыре месяца не притрагиваться к кисти, а потом написать сразу пять картин и остановиться бывает сложно.

Образы я беру в голове, иногда вдохновляюсь фотографиями африканских женщин и женщин, которые живут у нас. Когда у меня четкая возникает картинка, я, можно сказать, как через копирку передаю проекцию на холст.

– Что можете посоветовать начинающим художникам Сургута?

Верьте в себя, в свои силы, не останавливайтесь. Очень часто бывает, что если что-то не получается или сразу нет ощутимого результата, хочется все бросить, но нужно быть упорным и достигать своей цели. Пытайтесь несмотря ни на что, двигайтесь к своей мечте.

Выставка Марии продлится до 11 апреля. Зарядиться поистине африканским теплом можно со среды по воскресенье с 12 до 20 часов в КЦ «Порт».


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Сегодня в 17:51, просмотров: 209, комментариев: 0
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