Соорганизатор «Нефтяной столицы» Алексей Кучин – о том, чем форум может быть интересен простым людям и почему там нет Богданова

В эти дни в Ханты-Мансийске проходит четвертый международный форум «Нефтяная столица». Зачем он нужен Югре и стоит ли обывателям, не имеющим отношения к нефтяной отрасли, обращать на него внимание, почему там нет главных нефтяных топ-менеджеров, и возможно ли превратить его в точку событийного туризма – СИА-ПРЕСС обсудил с одним из организаторов форума, председателем АНО «Интеллектуальный клуб» Алексеем Кучиным.

– Этот форум представляет собой нечто хотя бы теоретически интересное для югорчан?

– Во-первых, в этом году из-за коронавирусных ограничений форум частично проводится онлайн, поэтому для всех желающих будут доступны все мероприятия в виде трансляций и видеозаписей. Во-вторых, даже если человек вне нефтегазовой отрасли, ему может быть интересно, в каком состоянии находится эта сфера, от которой зависит наполнение нашего окружного бюджета. И в рамках панельной дискуссии как будут обсуждаться перспективы нефтянки. Выступать буду очень компетентные люди – ученые, чиновники, топ-менеджеры.

– Я сразу поспорю. Судя по моему опыту, выступления ученых, чиновников и топ-менеджеров на подобных форумах максимально занудны, специфичны и неинтересны простому обывателю.

– Не соглашусь. Конечно, есть строгие научные доклады, но есть и выступления вполне доступные неподготовленному человеку, где тема раскрывается в простых терминах. Конечно, это зависит от увлечений – если вам совершенно не интересен мир науки и технологий, то, вероятно, это мероприятие не для вас. Но его и нельзя сделать универсальным.

Тем не менее, там становится все больше разнообразных активностей, которые вовлекают все больше новых людей. Благодаря проекту «Энергений» туда вовлекаются школьники, есть молодежная часть для студентов, есть научно-популярные лектории, есть тематические квизы, которые «зайдут» большому количеству людей.

То есть среди задач «Нефтяной столицы» – вовлекать людей в науку и технологический бизнес. На разных мероприятиях можно посмотреть, что сейчас тренде, и через год проработать какую-то тему и выиграть грант на ее реализацию.

– Мы знаем примеры больших форумов, куда приезжают Богданов, Алекперов, Дюков, где обсуждаются решения, заключаются контракты и так далее. Почему этого нет у «Нефтяной столицы»?

– Нужно понимать, что это всего четвертый форум. Любой площадке нужно наработать имя, прежде чем она привлечет топ-менеджеров крупнейших компаний. Но если смотреть в динамике, то представительство растет – пленарную дискуссию будет вести Сергей Брилев, там будут представители министерства энергетики и профильного комитета Госдумы, помощник президента по этой отрасли, зарубежные партнеры. Это уже неплохо.

«Нефтяная столица» – пока не федеральный, а, скорее, межрегиональный форум, но с хорошими перспективами. И он имеет международный статус с точки зрения участников – у нас заявились около 1000 человек из 15 стран. И это несмотря на коронавирусные ограничения.

Что касается подписания соглашений – в этом году под них выделен отдельный блок, то есть различные важные для Югры сделки будут совершаться.

– Почему этот форум не выделяется из остальной безликой массы подобных мероприятий, например, превращением в яркую точку событийного туризма, о котором профессиональные урбанисты говорят как об относительно простом способе «прокачки» городов?

– Действительно, на этапе первоначального планирования «Нефтяной столицы» мы предполагали, что параллельно с научно-технологической частью должно быть некое масштабное социокультурное событие, которое бы привлекло внимание местных жителей и туристов. То есть фактически, это должен быть форум-фестиваль с различными активностями, которые интересно посетить широкой публике.

С этой точки зрения 2021 год непростой – в принципе было непонятно, будет ли у форума его очная часть, или все уйдет полностью в онлайн. Но в будущем, я думаю, «Нефтяная столица» должна развиваться в сторону большого события – фестиваля, приуроченного к встрече ведущих ученых и специалистов в нефтегазовой и технической отрасли. Это может быть даже программа, расписанная на год, с некими поддерживающими мероприятиями, локальными событиями на уровне университета или муниципалитета. В общем, это может быть полноценная экосреда, где будет «вариться» технически продвинутая молодежь, которая своими идеями и проектами наполнит технопарки и будущий НТЦ. Как мне кажется, это может стать направлением развития и перспективой «Нефтяной столицы».