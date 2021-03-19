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​Мама тройняшек Анна Сапова: «Перебрали всю свою родню, но виноватых не нашли»

Интервью с молодой мамой девочек-тройняшек из Сургута

​Мама тройняшек Анна Сапова: «Перебрали всю свою родню, но виноватых не нашли»

Вчера 23-летнюю Анну Сапову выписали домой из сургутского роддома, где 8 февраля на свет появились тройняшки – Виктория, Таисия и Ксения. Крайне редкое и действительно радостное событие для нашего города. Корреспондент siapress.ru созвонился с Анной по телефону, чтобы от первого лица узнать, каково это – стать трижды мамой за раз.

- Помните свои первые впечатления от новости о том, что Вы беременны не одним ребенком, а сразу тремя?

- Мы с мужем хотели ребенка, готовились к родам, и нам не было важно мальчик появится на свет или девочка, главное, чтобы малыш был здоровым. На 12-й неделе я пошла на узи, без мужа, так как из-за пандемии в женскую консультацию не пускали посторонних. Внезапно врач говорит: «А у Вас тройня…». Честно говоря, не помню свои эмоции в тот момент…

- Как на новость отреагировал супруг?

- Сразу звонить ему не стала, а когда Егор вернулся домой вечером после работы, сообщила, что у нас будет сразу три дочери. Он, конечно, был в шоке. Несколько минут молчал, переваривал информацию, а потом разделил со мной эту радость, которая аккурат пришлась на нашу первую годовщину – мы поженились 21 сентября 2019 года, а 22 сентября 2020-го узнали, что нас будет пятеро!

- В ваших семьях были подобные истории?

- Мы обсуждали с мужем, как так вышло – перебрали всю свою родню, но виноватых не нашли (смеется). Да и не до того было, честно говоря, на нас разом навалились заботы о будущем – стали мониторить какие бывают коляски и кроватки для тройни, универсальные игрушки и все в этом роде. Квартира у нас двухкомнатная, так что одна комната сразу отошла девочкам. Видимо, в скором времени придется расширяться.

- Кстати, какие-нибудь высокопоставленные лица поздравили вашу семью? Может подарки нужные подарили?

- Нет, никаких поздравлений не поступало ни в устной форме, ни в денежной (смеется). Я даже не знаю, какие льготы нам полагаются. А ведь молодой семье, тем более с таким пополнением, любая поддержка будет в радость и облегчение. Только представьте, сколько нам нужно одежды, памперсов и питания на каждый день. Мы к такому не были готовы (улыбается).

- Какие впечатления от перинатального центра?

- На 29-й неделе я попала в реанимацию с высоким давлением. Мне хотели сделать кесарево, но я была против, все-таки срок маленький. За мной понаблюдали несколько дней, собрали консилиум, на котором приняли решение пролонгировать беременность на неопределенный срок. Организм дотерпел до 32-й недели.

В общей сложности в перинатальном центре я провела 2,5 месяца. Конечно, морально стены учреждения устарели, но персонал – и врачи, и медсестры – профессионалы высокого уровня! Я чувствовала постоянно заботу и поддержку. За это им огромное спасибо!

Молодая мама в данный момент учится в магистратуре СурГУ на психолога и даже планирует написать диплом, несмотря на новые приятные хлопоты


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Сегодня в 17:26, просмотров: 231, комментариев: 0
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