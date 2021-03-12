Управляющий Отделением ЦБ по Тюменской области о том, как не прогореть на многообещающих инвестициях, и о состоянии рынка кредитования в ХМАО

Югорчане, с точки зрения банкиров, достойно пережили пандемию. Берут больше кредитов, не слишком увеличили объем просроченной задолженности и даже стали активнее открывать индивидуальные инвестиционные счета. О том, в каком состоянии кредитный рынок региона вошел в 2021 год, стоит ли ждать высоких ставок по вкладам и как приумножить капитал – в интервью siapress.ru рассказал управляющий Отделением Банка России по Тюменской области Сергей Попов.

- В прошлом году югорчане стали брать больше кредитов?

- За 2020 год жителям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было выдано кредитов на сумму свыше 304 млрд рублей. В сравнении с 2019 годом объем выдачи по всем видам кредитов увеличился на 15 процентов.

Драйвером роста выступала ипотека, по итогам года рекордный прирост – 54 процента. Жители региона получили почти 35 тысяч ипотечных жилищных кредитов на сумму 95 млрд рублей. Этому способствовали меры, принятые правительством РФ по поддержке строительной отрасли, меры Банка России, направленные на сохранение доступности кредитования. Прежде всего, это реализация различных государственных программ для приобретения жилья в кредит под низкий процент, а также постепенное снижение ключевой ставки Банка России.

Объем выданных потребительских и автокредитов вырос незначительно (+3%).

- Мы все жили в условиях пандемии. Это как-то сказалось на росте просроченной задолженности по займам?

- Уровень просроченной задолженности в Югре традиционно ниже, чем в соседней Тюменской области и в целом по России. Хотя в прошлом году отмечен небольшой рост просроченной задолженности по потребительским кредитам: ее доля возросла с 4,7 до 5,5 процента (в целом по РФ – 7,6%). По ипотечным кредитам доля просрочки составляет менее одного процента.

- Эксперты обычно обозначают югорчан как благонадежных заемщиков. Каков уровень закредитованности жителей по сравнению с другими регионами?

- Для оценки закредитованности жителей различных регионов мы анализируем показатель кредитной нагрузки, который рассчитывается как отношение среднемесячного объема выданных кредитов к численности трудоспособного населения и к номинальной зарплате на одного сотрудника. То есть, чем выше доходы, тем ниже показатель.

В Югре средняя номинальная зарплата на конец 2020 года составила почти 70 тысяч рублей, на Ямале – 96 тысяч, поэтому уровень кредитной нагрузки жителей невысок 31 и 25 процентов соответственно. В Тюменской области зарплаты значительно ниже – около 49 тысяч рублей, показатель составил 41 процент. Высокие значения закредитованности населения в Республике Калмыкия – 46 процентов, Новосибирской области – 43 процента. Поэтому жителей Югры мы характеризуем как кредитоспособных и дисциплинированных заемщиков.

- Недавно приводилась статистика по реструктуризации кредитов в период пандемии. Можно ли сказать, что в Югре в такой услуге банков жители нуждались меньше, чем в других регионах?

- В целом в 2020 году за период пандемии жители ХМАО-Югры направили в банки почти 31 тысячу заявлений на реструктуризацию и кредитные каникулы. Одобрено более 60 процентов обращений. По всем программам банки изменили условия кредитов на сумму 10,3 млрд рублей, что составляет 2,2 процента общего объема задолженности по кредитам жителей округа на начало 2020 года.

Для сравнения: в соседней Тюменской области жители направили свыше 43 тысяч таких обращений в банки, а доля от объема задолженности составила пять процентов. В целом по России доля реструктуризаций от кредитного портфеля составила около процентов, в Москве и Санкт-Петербурге – 7,5 и 5,8 процента соответственно.

Так что можно сделать вывод, что югорчане действительно меньше обращались в банки за изменением условий по кредитам в связи со снижением своих доходов. Хотелось бы отметить, что наши банки достойно справились с вызовами времени, рассмотрели и одобрили огромное количество заявлений граждан и предпринимателей, в том числе и в рамках собственных программ. В условиях пандемии очень помог высокий уровень цифровизации, большинство сервисов были доступны онлайн.

Напомню, что Банк России продлил до 1 апреля 2021 года рекомендации финансовым организациям реструктурировать кредиты гражданам, а также представителям малого и среднего бизнеса, столкнувшимся с ухудшением финансового положения в связи с пандемией, и не назначать пени и штрафы по ним.

- Доступные кредиты – это прекрасно. Но хочется и приумножать свои деньги, а проценты по банковским вкладам достаточно низкие. Стоит ли в этом году ждать от банков высоких процентов по вкладам? Если нет, то почему?

- Да, действительно, в прошлом году ставки по вкладам снизились на 1,5-2 процентных пункта. В январе-феврале 2021 года максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц в России, составила 4,5 процента годовых. В дальнейшем динамика процентных ставок будет определяться как состоянием российской экономики, так и мировой, ставками денежного рынка. Но, несмотря на то, что ставки снижаются, депозит, по-прежнему, остается идеальным продуктом с точки зрения защиты, доходности и возможностей его использования в любой момент. По закону вы в любой момент можете забрать свои деньги, доходность по депозиту фиксирована и государство в пределах 1,4 млн рублей защищает его. Такого сочетания нет ни у одного другого инструмента.

- Куда вложить накопленную сумму с наименьшим риском и с наибольшей выгодой?

- Однозначного ответа здесь нет. Все зависит от финансовых возможностей инвестора, специальных знаний, целей, сроков размещения и степени риска. И не надо забывать основное правило, чем выше риск, тем выше доходность. Необходимо опасаться «заманчивых» предложений с доходностью до 100 и более процентов годовых, которые мелькают в рекламах. Они несомненно являются финансовым мошенничеством, поучаствовав в которых можно лишь потерять свои деньги.

В прошлом году граждане стали активно проявлять интерес к фондовому рынку. Это привело к значительному росту числа и увеличению активности клиентов на брокерском обслуживании. К примеру, число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителями Югры, возросло за год почти в два раза и превысило 63 тысячи. Конечно, с учетом налогового вычета ИИС позволяет получить значительно большую доходность на вложенный капитал по сравнению с банковскими вкладами. Однако начинающие инвесторы часто не осознают, что инвестиции на фондовом рынке всегда связаны с риском. Поэтому для начала им надо пройти хотя бы минимальный курс обучения.

Также советую рассматривать инвестиции как долгосрочные, выбирать качественные инструменты, а также диверсифицировать свои вложения, то есть, как говорится, не класть все яйца в одну корзину.

Уберечь потребителя от ошибок поможет закон о защите прав инвесторов, который был принят по инициативе Банка России в прошлом году. Главная его цель – добиться того, чтобы инвестор принимал решение на основе осознанного выбора. Поэтому прежде чем покупать сложные инструменты неопытный инвестор должен будет сдать специальный тест. Но это не означает, что, если он провалит тестирование, ему запретят что-либо покупать. Закон оставляет инвестору право «последнего слова» - то есть возможность инвестировать в любой выбранный инструмент, но на сумму не более 100 тысяч рублей. Закон вступит в силу с 1 апреля 2022 года. Однако сейчас регулятор обсуждает с участниками рынками о переносе тестирования на более ранний срок: III квартал 2021 года.

- Часто ли югорчане жалуются на банки и другие финансовые организации?

- За 2020 год в Банк России поступило свыше 2,5 тысяч обращений от жителей Югры в отношении банков, микрофинансовых организаций (МФО), негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховых компаний. Несмотря на то, что количество обращений на банки возросло на 15 процентов в сравнении с 2019 годом, общее количество обращений сократилось на семь.

Это произошло за счет значительного снижения (-34%) числа жалоб на МФО, НПФ и страховщиков. Югорчане стали меньше жаловаться на страховщиков по вопросам ОСАГО, в частности, на неверное применение коэффициента бонус-малус. Снизилось число жалоб на МФО, а именно, на превышение процентной ставки или предельного размера задолженности по займу, а также на взыскание просроченной задолженности. Это стало результатом вступивших в силу законодательных ограничений и принятых Банком России мер в области поведенческого надзора, выведения недобросовестных компаний из реестра финансовых организаций. Значительно сократилось количество жалоб на НПФ по поводу несогласия клиента с переходом из одного в другой пенсионный фонд.

- В каких случаях гражданину стоит обращаться в Банк России и как проще это сделать?

- Банк России защищает интересы потребителей на финансовом рынке. Прежде всего, следит за соблюдением финансовыми организациями обязательных условий договора, препятствует навязыванию услуг, сокрытию от клиентов существенной информации, введению их в заблуждение и многому другому. Мы рассматриваем обращения граждан, в необходимых случаях принимаем меры надзорного реагирования, а также работаем превентивно, то есть выявляем на рынке практики, которые могут навредить интересам потребителей финансовых услуг.

В Банк России можно обратиться с вопросами, связанными со сферой финансов, или жалобой на финансовую организацию. Обращение с описанием проблемы и приложением подтверждающих документов можно направить через Интернет-приемную на сайте Банка России. В среднем обращение может быть рассмотрено в течение 3-7 рабочих дней. Сложные случаи могут требовать больше времени, предельный срок ответа установлен законом и составляет 30 дней (с возможностью продления до 60 дней, если вопрос требует особенно серьезного надзорного разбирательства).

Если вам нужна информация справочного характера, то можно круглосуточно связаться с Банком России по телефонам контактного центра 88003003000 или через чат мобильного приложения «ЦБ онлайн». Приложение дает потребителю возможность задать регулятору вопрос о финансовых продуктах или услугах и оперативно, в онлайн-режиме, получить ответ, причем не от чат-бота, а от живого человека. Иногда перед заключением договора это может быть очень полезно и убережет человека от ошибок. Конечно, не все проблемы можно решить онлайн, тогда специалисты советуют, куда следует обратиться, и какие шаги предпринять. Кроме того, в приложении можно проверить информацию о банке или другой финансовой организации, найти на карте ее ближайший офис, оставить отзыв о ее работе, а также ознакомиться с новостями и полезными материалами о финансах.