3 марта во всем мире считается Всемирным днем слуха. Важный день, учрежденный по инициативе Всемирной организации здравоохранения, в этом году прошел под лозунгом «Забота о слухе для всех! Скрининг. Реабилитация. Коммуникация». Он призван обратить внимание мирового сообщества на рост числа людей с нарушением слуха.

Корреспондент siapress.ruрешил приобщиться к важной миссии, и задать десять вопросов сурдологу, руководителю Центра сурдологии и слухопротезирования СОКБ Елене Васильевой.

— В чем разница между слуховым аппаратом, слуховым имплантом и стволомозговым имплантом?

— Слуховой аппарат и кохлеарная имплантация — это терапия счастья. Человек начинает слышать, ему хорошо, он возвращается в социум.

Стволомозговой имплант — это терапия отчаяния. Их ставят в случае, если мы не можем «заимплантировать» улитку. Ее либо нет вследствие аномалий развития, либо отсутствует слуховой нерв.

Стволомозговой имплант ставится напрямую в ствол мозга. При этой операции трудно определить пучки, которые будут осуществлять слуховое проведение, чтобы информация попадала в слуховой анализатор. Операция очень долгая, сменяются иногда две бригады врачей. Лечение проходит в реанимации. Со стволомозгового импланта мы получаем очень небольшой спектр слуха.

Технология не настолько продвинутая, как кохлеарная имплантация, к тому же крайне сложная. Мы решили не внедрять ее у себя. На сегодняшний день такие операции успешно проводят в федеральном центре сурдологии и слухопротезирвания Санкт-Петербурга.

— Насколько сложно обслуживать кохлеарный имплант?

— Речевой процессор меняется раз в пять лет. Это происходит в нашем центре — заполняется заявление, указывается необходимая модель, мы передаем его в нашу контрактную службу. Это происходит бесплатно, по ОМС.

— Есть ли какой-то предел возраста, после которого имплант нельзя ставить?

— Самой эффективной имплантацией у детей с врожденной тугоухостью считается имплантация, проведенная в возрасте до трех лет. С трех до семи — условно-неэффективная. Но ставить имплант можно и после 15 лет, и у нас есть такие пациенты. Восстанавливая слух, мы работаем в двух направлениях: для распознавания речи и для распознавания звуков опасности. Если человек слышит звуки опасности: поезд, машина, другие резкие звуки, реакция на которые может спасти человеку жизнь – имплантация считается успешной. Пациент при этом может не разбирать речь, может читать по губам, пользоваться жестовым языком.

Большая проблема — неслышащие «старого поколения». Они не очень понимают имплантацию. Если мы такому пациенту предложим имплантацию, он будет резко против этой программы. Среди людей с жестовой речью много противников кохлеарной имплантации. Этот конфликт нам тоже приходилось урегулировать. Мы одинаково относимся ко всем своим пациентам, уважаем права и тех, и других. Тем не менее, есть у нас и пожилые пациенты — мы их имплантировали, и они успешно вернулись в социум. А некоторые даже сумели получить хорошую высокооплачиваемую работу. Кохлеарная имплантация на заре своего развития была направлена именно на пожилых людей, на их коррекцию слуха. Уже потом импланты стали ставить детям.

Нам очень интересно мнение поздно оглохших пациентов, которые ранее нормально слышали. Они говорят, что в первые три дня после установки импланта звуки «мультяшные». Но после этого срока они уже не чувствуют разницы. Были, правда, и случаи, когда человек так и не смог привыкнуть к импланту. Реакция анализаторов в мозге, которые отвечают за обработку звуков, у всех разная. Один наш пациент долго ходил, вслушивался в звуки в супермаркетах — было достаточно сложно адаптироваться. Также были случаи с подростками, которых уговорили в 17 лет имплантироваться родители. Дети в итоге клали импланты на полку и продолжали пользоваться жестовым языком. Я категорически против такого навязывания. У них есть друзья, с которыми они общаются, они интегрированы в свою социальную группу. Взрослый, зрелый человек должен сам принимать решение, осознанно: он имеет на это право.

Иногда кохлеарную имплантацию считают чудом. Каждый раз, когда происходит первое подключение и неслышащий человек начинает слышать — для меня это чудо. Но если человек не готов менять свою жизнь, если она и без того комфортная и устоявшаяся — зачем ему это?

— На что направлена программа «Аудиологический скрининг новорожденных»? Как проводится скрининг?

— «Аудиологический скрининг новорожденных» — всемирная программа. Россия присоединилась к ней в 2007 году, наш округ отозвался практически сразу же.

Сам скрининг проводится по системе отоакустической эмиссии. Первый раз — у младенцев, в перинатальном центре, на второй, третий или четвертый день после рождения. В ушко вставляется маленький зонд, секунда — и становится понятно, слышит ребенок или нет. Процедура абсолютно безболезненная. Однозначно тугоухость мы выявить на этом этапе не можем, но можем произвести отбор по подозрениям. Это массовый скрининг, и если ребенок его не прошел, в три месяца он попадает в кабинет сурдолога. В шесть месяцев мы уже выставляем полный диагноз и проводим протезирование.

В 50 процентах случаев тугоухость — не синдромальная, ни с чем не связанная. Есть группа риска — неслышащие родители, высокий билирубин, ототоксичные препараты. Факторов много. Но есть и латентные, бессимптомные случаи, когда в семье несколько поколений не имели проблем со слухом. И, конечно же, родители хотят, чтобы их ребенок нормально слышал звуки этого мира. И именно на второй вариант программа и рассчитана.

— Почему эта программа так важна?

— Когда я начала работать сурдологом 15 лет назад, средний возраст, когда мы устанавливали глубокие потери тугоухости, был от четырех до пяти лет. Не было таких эффективных исследований. Сейчас мы можем проимплантировать ребенка до года. Наш самый маленький пациент был проимплантирован в 10 месяцев, и эти дети лучше развиваются, у них прекрасная речь, некоторые дети сразу поступают в общеобразовательные школы. Это ли не результат?

— Как ведут себя дети, которым ставят имплант?

— Реагируют по-разному. Когда происходит первое подключение и они начинают слышать, они становятся заторможенными, молчат. Вообще, импланты не носят сразу постоянно. Их включают, настраивают разные программы. Первое время дети носят по два часа, потом дольше, затем программу переключаем — там целая методика. Если сделать все правильно, у ребенка не будет стресса.

Также есть специальные дневники для родителей, сайты с методиками о том, как правильно аппараты носить. Помните, как непривычно первое время носить внутриканальные наушники? У слуховых аппаратов есть индивидуальные вкладыши — вот к ним пациенты долго привыкают, к самой закупорке слухового прохода. А к восприятию звука люди, особенно дети, привыкают быстро. Им это очень нужно — они хотят услышать музыку, любимый мультфильм. Подростки играют на музыкальных инструментах.

— Наслаждаются ли люди с имплантами музыкой?

— Конечно. Существуют целые музыкальные фестивали людей с нарушениями слуха. Дети поют, танцуют. Более того, люди с кохлеарным имплантом активно пользуются своим положением. Был случай: сидит подросток со своей мамой, та его отчитывает, ругает. Реакции никакой. Мама пугается — думает, речевой процессор сломался. Смотрит — а он имплант отключил. И вот он снова в тишине, снова неслышащий. Настолько сильно они адаптируют это под себя, чтобы оставаться наедине с собой.

— Каких вещей не хватает в социальном пространстве для людей с кохлеарным имплантом?

— Для людей с имплантом там нет проблем. Разве что проблема на рамках металлоискателя возникает — у них специальные карточки есть, которые им позволяют проходить контроль без проблем. Бывают проблемы с коммуникацией у людей с жестовой речью. В прошлом году высадили из автобуса девочку с имплантом — многих детей высаживали, были случаи. Девочка была в шапке, и не услышала кондуктора, а кондуктор не увидел, что у девочки имплант. Тем не менее, в ситуации быстро разобрались, виновные были наказаны — реакция властей была мгновенная.

— Какие вещи о слабослышащих должен знать каждый человек?

— Правил много, но основное — при общении со слабослышащим, ему нужно смотреть в лицо и не прикрывать рот — они читают по губам. Если человек общается жестами, а вы жестовым языком не владеете — напишите текст на телефоне и покажите ему. Он напишет ответ.

— Правда ли, что абсолютно глухих людей на самом деле очень мало и обычно люди со сниженным слухом слышат, просто плохо?

— В медицинском плане это некорректный вопрос. По большому счету — в чем смысл этого мифа? Этот миф мешает. Многие люди считают, что этих остатков слуха им достаточно, цепляются за них, и не идут на коррекцию слуха — так бывает часто.

Сколько мифов я выслушала! Это происходит от страха — страха принятия решений, например, за своего ребенка. Люди приходят с болью — радости нет оттого, что им сообщают, что их ребенок или близкий человек, или они сами не слышат. Они приходят к тебе за помощью, и они напичканы этими мифами.

Например, один из самых опасных мифов — «мальчики не разговаривают до трех лет». Слышали о таком? Почитайте мамочкины форумы. А потом приводят своих детей к шести годам — и делай с ними, что хочешь. Часто на форумах спрашивают — мой ребенок не разговаривает, что делать? И начинаются советы. Все это усыпляет бдительность. И полностью этого не искоренишь.

Но думаю, мифы эти все-таки должны существовать. Все больше сознательных родителей приводят своих детей месячного возраста к нам, проверить слух по программе аудиологического скрининга новорожденных.

Родители стали больше говорить об этом, писать, интересоваться. Мы, в свою очередь, будем стараться проводить профилактику. Факт в том, что дети продолжают рождаться не слышащими, люди становятся не слышащими, и вернуть им возможность слышать — это для нас самое главное. А что касается странных мифов, то мы их будем и дальше развенчивать.