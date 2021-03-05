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​«Опыт, которого я набрался, послужил становлением меня как личности» // ЧАСТЬ 2

История Олега Антипина – сургутянина, который женился на японской девушке и остался жить в стране восходящего солнца.

​«Опыт, которого я набрался, послужил становлением меня как личности» // ЧАСТЬ 2
Фото предоставлены О.Антипиным

Олег Антипин – простой сургутский парень, который в 19 лет решил открыть для себя целый мир, отправившись в приключения автостопом по Земле. За свой трехгодовой трэвел-стаж Олег посетил 25 стран Азии и Европы. Но в последнем трипе что-то пошло не так… а может и так? Герой интервью остался в стране восходящего солнца на ПМЖ, женился на японке, учит язык и приобщается к местной культуре. Сургутянин рассказал siapress.ru про свой опыт эмиграции за рубеж, способах заработка, причудах японцев, первой волне коронавируса и многом другом.

Окончание. Начало — в публикации от 1 марта 2021 г.

Суициды в Японии

- Япония на первом месте в мире по числу самоубийств. Почему так?

- Хороший вопрос. Но лучше обратиться к официальным источникам. Если открыть в гугле сайт ВОЗ, то там будет последняя статистика по числу суицидов на 100 тысяч человек за 2018 год. Первое место занимает Гренландия, второе и третье – Гаяна и Лесото соответственно. Удивительно, но четвертое место опять же не Япония, а Россия, к сожалению. Если полистать ниже, то Японию можно обнаружить на 31 строчке.

Почему-то много людей верит, что здесь высокий уровень самоубийств, нет, это не так. Скорее всего, это представление связано с тем, что однажды правительство официально признало добровольный уход из жизни в стране, что получило большой резонанс и вызвало огласку. Хотя близ Токио есть особое место для оставления тел, называется «Лес самоубийц», он занимает второе место сразу после моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско.

Сама по себе страна очень безопасная, и от того, что здесь все тихо и спокойно, любое событие производит впечатление, о нем еще долгое время будут говорить. Человек может от стыда покончить с собой, и когда такое событие происходит, разговоры в обществе не стихают еще пару недель.

- Ты взял за основу статистику 2018 года, но за период пандемии в 2020 году, говорят, было много суицидов – так сильно коронавирус отразился на японцах. Почему они массово сводили счеты с жизнью?

- На это есть причины. Многие люди потеряли работу, а для японца лишиться работы - это большой стресс. Здесь сейчас тоже кризис, от чего люди погрязли в долгах. В Японии большие налоги, а платить их оказывалось нечем, тут можно сказать, «добровольно» уходили из жизни. И последнее – дискриминация людей, переболевших «короной», особенно в небольших городах.

Май мне рассказывала, что в городишке, откуда она родом, парень переболел ковидом и люди начали в открытую его гнобить, обвинять в том, что он был заражен. Из-за такой сильной травли он покончил с собой. И это Япония в наши дни.

Коронавирус и бизнес

- Правительство как-то поддерживало население? Разве не было поблажек в оплате налогов?

- Правительство поддерживало, но такой поддержки все равно недостаточно. Во время первого локдауна, когда был введен режим ЧС, всем гражданам Японии, в том числе и мне (иностранцам с РВП), было выслано письмо с вопросом «Нуждаетесь ли вы в материальной помощи?». Там следовало выбрать ответ «ДА» или «НЕТ», отправить обратно и дожидаться единоразовой выплаты в размере 1000$.

Для Японии это не очень большие деньги. К примеру, можно оплатить месяц квартплаты, но если апартаменты дорогие, то этой суммы хватит лишь на часть долга, ну или коммуналку оплатить дважды. Если сильно постараться можно растянуть тысячу долларов на два месяца походов в магазин, при условии жесткой экономии – забыть про бары, рестораны и доставку еды.

- Малый бизнес тоже поддержали?

- Здесь правительство ни к чему не принуждает и не обязывает, в целом японцы очень благонадежные и послушные ребята. Было лишь рекомендовано закрыть все учреждения общепита, развлекательные и ночные заведения. Многие сферы переквалифицировались на доставку, такое, я слышал, было и в России в первую волну коронавируса. На тот момент я работал в бельгийской кофейне. Все шло хорошо, но в самый неподходящий момент владелец открыл новую точку и поставил меня управляющим заведением. Основная часть посетителей были из Китая, Макао, Гонконга, Южной Кореи, Тайваня и с закрытием границ в один день наш проходной трафик сошел к нулю. Было принято решение закрыть всю сеть кофеен. Хосе (директор) получил выплату от государства, но видимо этих денег хватило только на то, чтобы рассчитаться с арендой и выплатить зарплату всем сотрудникам, после чего со своей русской женой он уехал из страны.

Если взять сегодняшние дни, в Японии до сих пор действует режим ЧС. В первую волну население хвалило правительство за то, что справились с пандемией и пережили ее с минимальными потерями, сейчас же руководство страны приняло другие меры. Все санкции коснулись только общепита: после восьми вечера в ресторанах нельзя находиться, но можно взять еду на вынос или заказать доставку, многие не довольны: не каждый ресторан может себе это позволить. Тем, кто соблюдает такие предписания, правительство платит 4000$, но и этого не хватает.

Зарплата повара, менеджера или другого сотрудника, кто работает на постоянной основе, это плюс-минус 2000$, еще добавим сюда аренду и закупки. Это выходит неприбыльно, как если бы ресторан мог работать до полного закрытия. Есть заведения, которые начинают работу в шесть часов вечера, следовательно, для них нет смысла открываться на два часа – бизнес рушится. Народ критикует правительство. Появляются и диссиденты – рестораны, которые игнорируют рекомендации и продолжают работу.

- Какими бы ни были послушными граждане, все равно происходит игнорирование запретов. В этом ничего нового для нас нет. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься. Какие твои планы и цели на ближайшее время. Кстати, когда у вас появятся дети, они будут приобщаться к культуре обеих стран?

- До пандемии у меня было две работы, здесь это обычная практика. Одна из них в кофейне, а вторая – учитель английского в детском центре иностранных языков. Когда закрылось кафе и весь мир в целом, я ушел на удаленку преподавать язык и занимаюсь этим до сих пор.

В планах у меня: весной сдать экзамен на уровень N3 и найти постоянную работу для развития в определенной сфере, чтобы помимо трудовых будней оставалось свободное время.

Хотелось бы завести канал на YouTube о жизни в Японии. Когда появятся дети, конечно, я буду говорить с ними на русском языке, обучать письменности и чтению, рассказывать историю государства и прививать любовь к России и нашей культуре, читать им русские сказки перед сном, которые когда-то читали и мне. Когда пандемия пойдет на спад, то будем планировать с женой навестить мою семью в России, если удастся, то и Сургут ей покажу.

В заключение…

- И последний вопрос. Читал много книг о людях похожих на тебя. Смысл всех таких путешествий – найти, узнать себя и в какой-то степени остаться с собой наедине. Что ты для себя почерпнул, может, что-то на тебя повлияло в пути?

- Есть такой момент. Но не стоит забывать, что в путешествиях так же легко потерять себя, как и найти. Существует выражение среди автостопщиков «Дорога - это лучшая школа жизни», и я с ним полностью согласен. Опыт, которого я набрался, послужил становлением меня, как личности. Ценными уроками были понимание того, что от себя не убежишь и если есть какие-то проблемы по месту жительства, то они не решатся, если ты просто сбежишь. У людей во всех странах схожие заботы, желания, мечты, планы. В путешествии учишься принятию решений, принятию тех событий, на которые ты не в состоянии повлиять. Учишься благодарности.

Вообще хочу процитировать одну запись из ВКонтакте, которую встретил однажды. «Прекрасно, лежа в теплой постели, вспоминать босые времена и ночевки на крышах под открытым небом. Не менее прекрасно было проваливаться в сон под убаюкивающий шум города, зная, что самое ценное мое имущество – это сегодняшний день. Но самое прекрасное, что это знание теперь со мной всегда и везде. Волшебная пилюля от выдуманной рутины».


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Сегодня в 13:32, просмотров: 149, комментариев: 0
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