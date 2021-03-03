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​Как начал строиться Сургут, почему росла этажность, и в каких домах лучше всего жить для здоровья

Бывший председатель горисполкома Сургута Александр Чинчевич – о строительстве Сургута в годы СССР

​Как начал строиться Сургут, почему росла этажность, и в каких домах лучше всего жить для здоровья
Фото ivest.kz

Немалая часть превращения Сургута из поселка в опорный центр промышленности Югры, а затем и в современный город, пришлась на годы Советского Союза. Как происходило строительство, из-за чего принимались решения о росте численности населения, и как Сургут выдавал по 350 тысяч квадратных метров в год исключительно на пяти-девятиэтажках – СИА-ПРЕСС узнал у бывшего председателя горисполкома (1977-1979 годы), ныне вице-президента Тюменского областного общественного фонда им. Муравленко Александра Чинчевича.

О начале строительства

Сургут получил статус города в 1965 году. Тогда в нем жили 15 300 человек. Интенсивное развитие Тюменской области и топливно-энергетического комплекса началось с 1965 года, и в 1968 году тюменское правительство приняло историческое решение о развитии базы строительной индустрии и материалов, в котором Сургут оказался в центре событий.

У нас была создана самая крупная база строительной индустрии и материалов мощностью до 1 миллиона квадратных метров выпуска жилых домов в год. И тогда мы возводили дома самой современной серии ЛенЗНИИЭП (полное название – Ленинградский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий – прим. ред.). Сначала у нас был его филиал, а потом – полноценный проектный институт ЗапСибЗНИИЭП.

Благодаря этому Сургут, начиная с 1970-х годов, постоянно увеличивал объем объектов социально-культурного назначения. Повезло нам с преемственностью руководства городом – начиная от Василия Бахилова и Антодины Григорьевой, Олега Марчука и вашего покорного слуги, Юрия Мелехова, Александра Сидорова – все были звездами первой величины и работали на результат, а потом входили в различные руководящие органы. Например, я и Марчук были членами правления министерств, Александр Сидоров сегодня представляет город в Государственной Думе России.

Как и почему росла этажность

Что касается этажности – сначала в Сургуте строились в основном двухэтажные деревянные дома. И по мере появления базы стройматериалов с 1969 года город переходил на новые типы жилья – сначала пятиэтажки, затем девятиэтажки. И тут на самом деле все зависит от наличия техники, которая позволяет эксплуатировать тот или иной тип домов. Например, в первых пятиэтажках не были предусмотрены лифты, и я помню, как «оторвал» от Свердловска лифтомонтажный участок, что позволило нам перейти на девятиэтажки.

Чтобы строить выше – нужна совсем другая техника как внутри дома, так и у пожарных частей и многого другого. Так что появление 17-этажек и выше связано с выходом технической части на принципиально новый уровень. Это стало возможным благодаря планомерному и преемственному развитию города. Поэтому с 1965 по 2021 год Сургут практически достиг полумиллиона жителей. Кстати, с тех пор многое изменилось – мы в свое время бились над тем, чтобы тепло с двух ГРЭС обогревало весь город, но сейчас бы я сделал другой выбор – предпочел бы строительство котельных по городу.

В каких домах лучше жить?

В 1970 годах Миннефтегазстрой под руководством Бориса Евдокимовича Щербины (который позже стал заместителем председателя Совета министров СССР и занимался ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС) начал изучать жителей широт, где располагается Сургут, и севернее, на предмет здоровья. Как на людей влияет вахтовый метод работы, как влияет постоянная жизнь на крайнем севере, вроде Сургута, Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя. К сегодняшнему дню собралось достаточно материалов, чтобы сделать вывод – Сургуту высотные дома больше 12 этажей, мягко говоря, не очень нужны. Для человека вполне оптимально жить в благоустроенных домах с добротным инженерным обустройством.

Куда могла пойти строительная отрасль в России

Тюменская область единственная на всю страну создала такую масштабную базу строительной индустрии. Аналог был только в Казахстане, а больше во всем СССР по объемам производства строительных материалов практически не было. Сейчас мы 25 лет, как слепые котята, тычемся. Хотя бы разработан механизм – целевая программа «Жилище 2000». Для ее создания были просчитана реконструкция всех строительных баз в регионах, а также их потребности в возведении жилья и объектов культурно-бытового назначения. Это нужно было, чтобы создать баланс между платежеспособным спросом и возможностями строительного сектора – в каждом регионе должны были появиться производственные базы, а также иметься потребность в строительстве и возможность для людей оплатить это при помощи ипотеки. Вообще ипотека – хороший инструмент, если ее использовать разумно.

Но господин Горбачев в 1989 году посчитал эту программу не нужной и освободил от должности ее куратора, зампредседателя Совета Министров СССР Юрия Баталина.

Хочется пожелать сургутянам беречь свой город, потому что они его хозяева, и в этом городе им жить и работать.


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03 марта в 08:18, просмотров: 1792, комментариев: 5
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
03 марта в 11:07
Кстати последний советский «мэр» Сургута, Олег Данилович Марчук, был категорически против кандидатуры Сидорова.

Но Сидорова поставили главой Сургута и Сургут получил то, что получил и пожинает плоды руководства Сидорова.
йося Сергей Б
не нравится
03 марта в 16:54
Тоталитарный мужик был, и дочка евонна в моем классе училась, помню помню
Alkonowa1ow Сергей Б
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03 марта в 17:07
Если это так, то это была чисто профессиональная позиция бывшего зама прегорисполкома по строительству Олега Даниловича Марчука в отношении строителя города Сидорова. Потому как Марчук, в течение пяти лет вёл еженедельно штабы по строительству Горисполкоме. Тот же Рокецкий, который вёл, как зам Марчука штабы по строительству в горисполкоме выдвинул Сидорова на своё должность зама по строительству после ухода Марчука в Миннефтегазстрой. Поэтому у каждого своё взгляд на нового Мэра. Скажем, ветеран энергетики и главный проектировщик ГРЭС-1 и впоследствии зам по капстроительству Нечушкин тоже ведь был против назначения Шувалова Главой города. Однако Сидорова избирали сначала городские депутаты, а затем трижды население города. Надо смотреть, что даст городу новый Глава города. И оценивать результаты жителям города. Может быть любой критик и противник назначения и выборов Главы, кто сегодня против него впоследствии скажет: «Извините, я ошибался. Сидоров, Шувалов, Филатов, Кириленко или ещё кто-то другой сделали больше и лучше, чем я ожидал».
Alkonowa1ow
не нравится
03 марта в 20:29
Строительство котелен по городу, предлагаемое Чинчевичем, это альтернативное теплоснабжение. Вот все сейчас зациклились на сверуентрализации теплоснабжения. Мол, нужна как воздух «третья труба, новостройкам. Иначе, извините за каламбур, «труба». «Концессия нам поможет». А вот реальный градоначальник и инициатор строительства первой тепломагистрали с ГРЭС-1 думает сейчас иначе, в решении проблемы теплоснабжения через децентрализацию. Ведь что надо для локальной районной котельной. Только газопровод и водоснабжение. Что же сейчас получается? Для подключению нового микрорайона надо тянуть теплотрассу аж от пиковой котельной? Такая строительная империя, к примеру, как «Сибпромстрой» вполне может потянуть альтернативное теплоснабжение. Надо только заинтересовать и стимулировать процесс районирования теплоснабжения. И ещё один момент для живучести теплосети чрезмерная централизация не есть хорошо.
Iriska
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Сегодня в 13:44
"Сургуту высотные дома больше 12 этажей, мягко говоря, не очень нужны" - ПОЖАЛУЙСТА, СКАЖИТЕ ЭТИ СЛОВА ГРОМЧЕ. МОЖЕТ УСЛЫШИТ КТО.

"сейчас бы я сделал другой выбор – предпочел бы строительство котельных по городу" - ПОЧЕМУ?

"Как на людей влияет вахтовый метод работы, как влияет постоянная жизнь на крайнем севере, вроде Сургута" - ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ БЫ РАБОТЫ ЩЕРБИНЫ, ИНТЕРЕСНО К КАКИМ ВЫВОДАМ ОН ПРИШЁЛ.

Админ, подредачь текст:
Антодины?
тычемся. Хотя быЛ разработан
создания былА просчитана
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