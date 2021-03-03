Бывший председатель горисполкома Сургута Александр Чинчевич – о строительстве Сургута в годы СССР

Немалая часть превращения Сургута из поселка в опорный центр промышленности Югры, а затем и в современный город, пришлась на годы Советского Союза. Как происходило строительство, из-за чего принимались решения о росте численности населения, и как Сургут выдавал по 350 тысяч квадратных метров в год исключительно на пяти-девятиэтажках – СИА-ПРЕСС узнал у бывшего председателя горисполкома (1977-1979 годы), ныне вице-президента Тюменского областного общественного фонда им. Муравленко Александра Чинчевича.

О начале строительства

Сургут получил статус города в 1965 году. Тогда в нем жили 15 300 человек. Интенсивное развитие Тюменской области и топливно-энергетического комплекса началось с 1965 года, и в 1968 году тюменское правительство приняло историческое решение о развитии базы строительной индустрии и материалов, в котором Сургут оказался в центре событий.

У нас была создана самая крупная база строительной индустрии и материалов мощностью до 1 миллиона квадратных метров выпуска жилых домов в год. И тогда мы возводили дома самой современной серии ЛенЗНИИЭП (полное название – Ленинградский зональный научно-исследовательский и проектный институт типового и экспериментального проектирования жилых и общественных зданий – прим. ред.). Сначала у нас был его филиал, а потом – полноценный проектный институт ЗапСибЗНИИЭП.

Благодаря этому Сургут, начиная с 1970-х годов, постоянно увеличивал объем объектов социально-культурного назначения. Повезло нам с преемственностью руководства городом – начиная от Василия Бахилова и Антодины Григорьевой, Олега Марчука и вашего покорного слуги, Юрия Мелехова, Александра Сидорова – все были звездами первой величины и работали на результат, а потом входили в различные руководящие органы. Например, я и Марчук были членами правления министерств, Александр Сидоров сегодня представляет город в Государственной Думе России.

Как и почему росла этажность

Что касается этажности – сначала в Сургуте строились в основном двухэтажные деревянные дома. И по мере появления базы стройматериалов с 1969 года город переходил на новые типы жилья – сначала пятиэтажки, затем девятиэтажки. И тут на самом деле все зависит от наличия техники, которая позволяет эксплуатировать тот или иной тип домов. Например, в первых пятиэтажках не были предусмотрены лифты, и я помню, как «оторвал» от Свердловска лифтомонтажный участок, что позволило нам перейти на девятиэтажки.

Чтобы строить выше – нужна совсем другая техника как внутри дома, так и у пожарных частей и многого другого. Так что появление 17-этажек и выше связано с выходом технической части на принципиально новый уровень. Это стало возможным благодаря планомерному и преемственному развитию города. Поэтому с 1965 по 2021 год Сургут практически достиг полумиллиона жителей. Кстати, с тех пор многое изменилось – мы в свое время бились над тем, чтобы тепло с двух ГРЭС обогревало весь город, но сейчас бы я сделал другой выбор – предпочел бы строительство котельных по городу.

В каких домах лучше жить?

В 1970 годах Миннефтегазстрой под руководством Бориса Евдокимовича Щербины (который позже стал заместителем председателя Совета министров СССР и занимался ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС) начал изучать жителей широт, где располагается Сургут, и севернее, на предмет здоровья. Как на людей влияет вахтовый метод работы, как влияет постоянная жизнь на крайнем севере, вроде Сургута, Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя. К сегодняшнему дню собралось достаточно материалов, чтобы сделать вывод – Сургуту высотные дома больше 12 этажей, мягко говоря, не очень нужны. Для человека вполне оптимально жить в благоустроенных домах с добротным инженерным обустройством.

Куда могла пойти строительная отрасль в России

Тюменская область единственная на всю страну создала такую масштабную базу строительной индустрии. Аналог был только в Казахстане, а больше во всем СССР по объемам производства строительных материалов практически не было. Сейчас мы 25 лет, как слепые котята, тычемся. Хотя бы разработан механизм – целевая программа «Жилище 2000». Для ее создания были просчитана реконструкция всех строительных баз в регионах, а также их потребности в возведении жилья и объектов культурно-бытового назначения. Это нужно было, чтобы создать баланс между платежеспособным спросом и возможностями строительного сектора – в каждом регионе должны были появиться производственные базы, а также иметься потребность в строительстве и возможность для людей оплатить это при помощи ипотеки. Вообще ипотека – хороший инструмент, если ее использовать разумно.

Но господин Горбачев в 1989 году посчитал эту программу не нужной и освободил от должности ее куратора, зампредседателя Совета Министров СССР Юрия Баталина.

Хочется пожелать сургутянам беречь свой город, потому что они его хозяева, и в этом городе им жить и работать.