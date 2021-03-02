Публикуем интервью Тараса Самборского с первым президентом СССР, взятое в 1992 году, и поздравляем Михаила Горбачева с 90-летием. Интервью вышло почти 30 лет назад, когда главный герой был в обструкции у новых российских властей. Как видно из беседы, многие политические проблемы России не утратили актуальности и сегодня.

Михаила Горбачева не надо представлять читателям. Одни говорят о нем как о человеке, положившем путь к демократическим образованиям в СССР. У других он вызывает, мягко говоря, неприязнь: с его именем связывают ускорение разрушительных процессов, приведших к распаду СССР, межнациональным конфликтам. Кстати, таких людей, видимо, большинство, потому-то и не решается М. Горбачев, тонко чувствующий конъюнктуру, вернуться к активной политической деятельности, понимая, что его любят больше на Западе, чем в России. Тем не менее небезынтересно отношение президента фонда социально-экономических и политических исследований к тем процессам, которые происходят в России, его оценки событий.

– Михаил Сергеевич, обращались ли к Вам из кабинета Б. Н. Ельцина за советами, как это происходит во многих странах, где лидеры сохраняют контакты с бывшими руководителями?

– Никогда не обращались. Тем не менее анализы, которые появляются в фонде, мы направляем. Я сам слежу за политикой проведения реформ, высказываюсь.

Что касается отношения Бориса Николаевича к советам… Он прислушивается к советам очень узкой группы, прямо скажем, лично преданных, но малокомпетентных людей. Более того, как только нами давались какие-то советы, особенно в открытой форме, по отношению к фонду начинались предприниматься какие-нибудь акции, ущемляющие его. Так президент относится к нашим советам. Но я думаю, что сделает уроки того, через что сам прошел.

Если говорить о том, за какую политику я сегодня выступаю, то я бы сказал так: нам нужна левоцентристская политика, а не просто какая-то узкая, ориентированная на какой-то групповой интерес.

– Вам не кажется, что на последний съезд Ельцин пошел человеком, которого мы все знали до этого, – сильным, энергичным… А вышел со съезда совсем другим…

– Это вы его таким знали, а я Б. Н. Ельцина знаю лучше и знаю его возможности.

– Михаил Сергеевич, после отставки Ваши визиты за рубеж проводятся также часто, как и раньше. Но до сих пор Вы ни разу не посетили бывшие страны социализма. Планируются ли поездки в Восточную Европу?

– В общем, желание есть, приглашения есть. Из Болгарии, из Румынии, Чехии и Словакии. Есть приглашения от президента и других людей в Польшу.

– А поездки по регионам страны?

– Вы знаете, так сложилось, что я нахожусь в тесном контакте с россиянами. У нас все время бывают представители регионов, партий. Бывают и шахтеры, и крестьяне, я с ними встречаюсь. Но с другой стороны, поездки сознательно не совершаю, потому что очень уж болезненно реагирует российское руководство.

– Не менее болезненно руководство реагирует на ваши визиты за границу.

– Ну да. Но вы знаете, я все-таки буду ездить. Я подожду какое-то время. Мне не хочется затруднять его работу, в самом деле. Мои острые высказывания исходят от моего желания, чтобы руководители России увидели, какие опасности их подстерегают. Я ведь, в конце концов, не меньшую ответственность за реформы несу, чем они.

– Вы сказали, что не хотите затруднять их работу. Чем бы Вы могли действительно ее затруднить?

– Даже не затруднить, а вызвать их, так сказать, раздражение. На этом трудном этапе я буду все делать, чтобы помочь им, даже если при этом мне придется остро высказываться. Ведь если бы я был заинтересован в провале, а не в успехе реформ и хотел бы поражения Ельцину, я бы просто ограничился тем, что вообще бы молчал и занимался своими делами. Но как россиянин я сегодня просто не могу молчать.

– Ваш бывший советник Борис Олейник опубликовал мемуары, вызвавшие большой резонанс. В книге дается характеристика Вам. Что Вы о ней думаете?

– Не знаю, что написано в этой книге, но могу судить лишь на основании рецензий, которые на этот счет были. Одни возвели Горбачева в ранг Бога, другие – в ранг дьявола. Но ведь это все не для серьезных людей, это улыбку должно вызвать. Я вроде нормальный человек, нормально мыслящий, сбалансированный. Я понимаю свою роль лучше, чем ее оценивают с той и с другой стороны. И я знаю, почему стал возможен 85 год – не потому, что появился Горбачев, а потому, что накопилась критическая масса, образовались соответствующие предпосылки. Посмотрите, сколько людей предпринимали усилия, чтобы начать перемены, сколько из них пожертвовали и жизнью, и в тюрьмы шли. А диссиденты?! Это же все было вызовом режиму.

Так что никогда я не ставил знак равенства между режимом и советским народом, Советским Союзом. Это разные вещи. Но даже в рамках этого самого мощного в мире тоталитарного режима наши люди сделали много полезного для своей страны и для мира. Я представляю, что бы они могли сделать, если бы это происходило в условиях нормально функционирующих политических институтов!

– Был ли Ваш уход закономерным?

– Нет. Все-таки нет. Ведь мы тогда выходили на «мягкий» Союз. Национальные лидеры заявили тогда, что им нужна конфедерация. На это Георгий Шахназаров ответил: ну что ж, пусть берут проект союзного договора. А в нем и есть конфедерация готовая.

– Два года назад Вы давали интервью об А. Д. Сахарове. Как оцените Ваши взаимоотношения спустя два года? Не кажется ли Вам, что недооценивали тех людей, которые Вас окружали?

– Все-таки я думаю, что мы с ним друг друга понимали. Конечно, с началом процесса демократизации у меня появились новые возможности. Но даже тогда, чтобы сделать каждый шаг при существовавшем режиме, стоило прилагать огромные усилия. Не всегда, может быть, я делал то, что хотел делать. Политика – это искусство возможного. Что касается близости нравственной, то я ее чувствовал, и, кстати, он тоже относился к моей деятельности очень взвешенно и щадил тогда, когда ее можно было критиковать. Я думаю, что это безупречно порядочный человек.

– Михаил Сергеевич, если правительство как-то захочет привлечь Ваш опыт и ваш интеллект, согласитесь ли на сотрудничество с ним?

– Я, по моему, в интервью, в интервью «Комсомольской правде» говорил, что Борису Николаевичу надо приглашать и советоваться, вырабатывать, обсуждать то, что происходит, что нам нужно действовать эффективно, опираясь на реформаторов и первой, и второй волны.

– А Ваши конфликты с ним?

– Да это все чепуха. Что значит – конфликты? Это для меня не имеет никакого значения. И он знает это хорошо. Но он не свободен от этого. Очень он капризен.

– Ваши отношения с властью часто рассматривают по линии Горбачев-Ельцин. А как Вы оцениваете других республиканских лидеров – Назарбаева, Кравчука?

– Это целый большой разговор. Я думаю, что среди них много людей временных. Я ведь их хорошо знаю. Это переходные фигуры. Реформы требуют новых политиков. Слава Богу, что мы со своим грузом прошлого, который в нас сидит, начали все эти процессы. Но продолжать работу нужно людям, свободным от всего этого. А таких людей надо готовить. Иначе долго еще будем ползти на животе.

(Опубликовано в газете «Омская правда» 29 января 1993 года)



